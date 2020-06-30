РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8540 посетителей онлайн
Новости
12 620 148
Зеленский (19064) Янукович (29984) Омелян (712) Ермак Андрей (1240) Офис Президента (1775)

Сейчас на Банковой должности продаются просто за копейки, при Януковиче за должности министров предлагались миллионы, - Омелян

Сейчас на Банковой должности продаются просто за копейки, при Януковиче за должности министров предлагались миллионы, - Омелян

Зеленский понимает, что вокруг него ходят большие деньги. И осознает, что ситуация с Ермаком – это правда.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.

По словам Омеляна, когда он работал министром, всегда очень внимательно смотрел на своих подчиненных. Если в течение полугода они вдруг начинали намного лучше одеваться, увереннее себя вести, ездить на дорогих автомобилях, - это четкий показатель: что что-то изменилось, и не в лучшую сторону.

"По моим ощущениям, он дурак, но не идиот. Он понимает, что вокруг него ходят большие деньги. И осознает, что ситуация с Ермаком – это правда. Для этого ведь не обязательно слушать записи Гео Лероса. Достаточно посмотреть на Ермака", - отметил экс-министр.

"Это уже не слуги. Это - лорды. Он это видит, и он на это не реагирует. Что это означает? А то, что он участвует в этом всем. В каком размере – это зарплата или подношение, или стандартное "подпиши документик, там десятку занесут" - это другой вопрос. Но те люди, с которыми я общаюсь, говорят, что сейчас на Банковой - просто кошмар. Продается все за копейки. Просто распродажа страны! Любая должность продается за смешные деньги. Я помню, как при Януковиче за должности министров или замов министров предлагались миллионы. Там эти деньги возвращались целыми схемами! А сейчас - десятка, пятерка, штука. Подписал - и пошел "работать"…", - объяснил Омелян.

Полный текст интервью с экс-министром Владимиром Омеляном читайте здесь.

Напоминаем, 29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Также читайте: "Слуга народа" Лерос опубликовал темники для СМИ от советника главы ОП Подоляка о том, как писать про Ермака

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".

13 мая стало известно, что материалы уголовного производства в отношении видеозаписей с братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом Ермаком передали в Службу безопасности Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если мне будут шить сообщников, то придется шить весь большой бизнес, осуществлявший перевалку груза через порты, - Омелян

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+16
Дешеві кловуни демпінгують.
показать весь комментарий
30.06.2020 11:58
+15
Посади продаються за безцінь, бо слуги не розраховують довго працювати.
показать весь комментарий
30.06.2020 12:03
+12
За что платить много? Через месяц-два всё равно дадут под жопу
показать весь комментарий
30.06.2020 12:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
еще раз: суть в том - что ты обычный тупой ********, не способный отвечать за СВОИ слова
И когда тебя в очередной раз ткнут твоей мордой в брехню - ты включаешь проекцию и начинаешь орать про "дупы, галоперидол"..
показать весь комментарий
30.06.2020 22:05 Ответить
де справи..?
показать весь комментарий
01.07.2020 07:45 Ответить
вот именно, ******** https://censor.net/user/22212 - где дела на Пороха?
ах да, ты же просто тупое чмо, не способное отвечать за СВОИ слова
показать весь комментарий
01.07.2020 11:43 Ответить
я вже це чув..
омелян робить гучні заяви про корупційні дії під час правління хама і зєлі..кримінальних справ по цій тематиці немає (чи великий патріот та рехформатор за п'ять років не спромігся ригів подушити..?)..тобто справ немає ні за який період..то хто бреше..?
показать весь комментарий
01.07.2020 11:52 Ответить
так в чем проблема, ********? ты за СВОИ слова - отвечать будешь, или продолжишь бегать шавкой за Омельяном
Впрочем, то что ты шавка, это понятно
показать весь комментарий
01.07.2020 12:00 Ответить
Ботва, ти просто програма..ще і недолуго написана..
показать весь комментарий
01.07.2020 12:05 Ответить
ты в очередной раз подтвердилО: Зараз на Банковій посади продаються просто за копійки, за часів Януковича за посади міністрів пропонувалися мільйони, - Омелян - Цензор.НЕТ 3675 https://censor.net/user/22212 - обычный ********, который протявкал, а теперь не знает как отмазаться - манипулируя и отмазываясь "а вот Омельян сказал..."
То его дела, а твои проблемы - что ты трепло, только и способное гавкать в спину, ссыкливо прячась за чужими спинами/словами))
показать весь комментарий
01.07.2020 12:10 Ответить
Про шо мені з тобо балакати..? Ти тупа та неадекватна програма..
показать весь комментарий
01.07.2020 12:16 Ответить
******** https://censor.net/user/22212, вот потому что у тебя срака палае от зашкваров - ты и бегаешь сюда "балакати"
показать весь комментарий
01.07.2020 12:17 Ответить
п.с. трепло https://censor.net/user/22212 настолько тупое, что само признается: "балакае с программой"
высшая степень идиотизма у зебила https://censor.net/user/22212))
показать весь комментарий
01.07.2020 12:18 Ответить
Вот так и будем жить ещё черт знает сколько : "а вот при Порошенко..."
показать весь комментарий
30.06.2020 12:07 Ответить
ну омелян же про часи хама згадує і про теперішні..але якось не каже про часи, коли сам був на посаді..
показать весь комментарий
30.06.2020 12:12 Ответить
Мне шо омельян, шо инши побоку. Да и вообще, считаю, что жить надо сегодняшним и завтрашним, а не вчерашним... Хотя, кому это объясняю - участнику хора "а вот при вашем порошенки..."
показать весь комментарий
30.06.2020 13:24 Ответить
авжеж..одна з ознак високого рівня інтелеХту, це відверто зневажлевае ставлення до думки іншого..
показать весь комментарий
30.06.2020 13:39 Ответить
Если "мнение" изо дня в день сводится к одному псхопатическому стону "а вот при вашем порошенко" - то это уже клиника...
показать весь комментарий
30.06.2020 14:02 Ответить
так..нахезав він у душу зі смаком..стримуюсь, але коли починається волання про демонічного зєлю та янгола пецю, то вже тіпає..вибачайте..
показать весь комментарий
30.06.2020 14:12 Ответить
Дрыщ, так если при Порохе торговали, так чо ты себе не купил? Ты из нищебродов рукожопых и тебе денежков не хвыатило? Так иди к бубочке, все идиоты у него собрались, тебя не хватает.
показать весь комментарий
30.06.2020 12:09 Ответить
ботику, топ топ..
показать весь комментарий
30.06.2020 12:14 Ответить
Василь приїхав із заробіток з Польщі, хотів у кредит взяти Ланоса... але друзі підказали і він за ці кошти купив посаду міністра
показать весь комментарий
30.06.2020 12:05 Ответить
САП открыла на основании видеозаписейhttps://censor.net/news/3185378/sap_rassleduet_korruptsiyu_pri_naznachenii_v_gosorgany_po_zayavleniyu_slugi_naroda_lerosa_dokument при назначении лиц в органы государственной власти.
https://censor.net/news/3185381/gosbyuro_rassledovaniyi_otkrylo_ugolovnoe_proizvodstvo_po_zayavleniyu_glavy_op_andreya_ermaka_istochnik производство по ... ст. 328 (Разглашение государственной тайны)...
показать весь комментарий
30.06.2020 12:05 Ответить
Зелені беруть кількістю.
Перепродують посади "міністр на годину " по уілька разів.
показать весь комментарий
30.06.2020 12:06 Ответить
Должность "главы офиса президента" нигде в Конституции не прописана. Ермак - самозванец, виновный в узурпации (насильственном захвате) власти в стране. Это уголовное преступление.
показать весь комментарий
30.06.2020 12:07 Ответить
там и "офиса" даже нет.... Администрация президента была в Конституции : (цитата - как консультативные, совещательные и иные вспомогательные органы и службы (таким органом является, например, Администрация президента Украины) ...
показать весь комментарий
30.06.2020 12:13 Ответить
здобули..
показать весь комментарий
30.06.2020 12:07 Ответить
Какая-то бредятина от преступника Омеляна. А чего ж задешево продают, спроса нет?
показать весь комментарий
30.06.2020 12:09 Ответить
это называется "аби не мовчки".
показать весь комментарий
30.06.2020 12:13 Ответить
конечно. это нарушает традиции
показать весь комментарий
30.06.2020 12:14 Ответить
Ясно.
показать весь комментарий
30.06.2020 12:14 Ответить
А у Омеляна есть доказательства тому, что Зеленский продает должности? Или он считает, что эта традиция незыблема? Он готов представить доказательства в суд?
показать весь комментарий
30.06.2020 12:16 Ответить
Тобі записів Лєроса недостатньо ? треба щоб Вову за руку схопили з чемоданом зелених ?
показать весь комментарий
30.06.2020 12:26 Ответить
По-перше, ще не доведено, що ці записи не фейкові. По-друге, на "записах Лєроса" немає конкретного держслужбовця, який щось продає. Брат Єрмака міг все вигадати, або міг хотіти підзаробити грошей на повітрі. До речі, нещодавно було спіймано шахраїв, які продавали посаду голови харківської ОДА.. По-третє, та людина, про яку говорилось у плівках, на посаду призначена не була. Може грошей не вистачило, але тоді це суперечить заявам Омеляна, що посади продаються задешево.
показать весь комментарий
30.06.2020 12:38 Ответить
зе-свинi вже корито доїдають...
показать весь комментарий
30.06.2020 12:16 Ответить
А где же факты?Так можно написать,что инопланетяне управляют депутатами в Верховной Радой,и что,это тоже сойдет за правду?
показать весь комментарий
30.06.2020 12:19 Ответить
а факты - красноречиво на пленках ермака... Или новым ботам из лахты о них не сообщили?
показать весь комментарий
30.06.2020 12:23 Ответить
Но этот факт как раз противоречит утверждениям сторонников Порошенко, так как тот человек, который якобы за деньги должен был получить должность, на этой должности не находится.
показать весь комментарий
30.06.2020 12:28 Ответить
Ого, як зебіли та їх союзники шарійососи набігли відмазувати бубочку!
показать весь комментарий
30.06.2020 12:21 Ответить
А як ви розрізняєте, хто "зебіл", а хто "шарійосос"?
показать весь комментарий
30.06.2020 12:31 Ответить
У вас там дійсно, все так намішано. Дехто з вас фанати шарія, і при цьому ненавидять бубочку, дехто - навпаки. Але більшість із вас ******* обох цих уродів, тому я згоден, що ділення дуже умовне.
показать весь комментарий
30.06.2020 12:53 Ответить
теперь понятно откуда там все эти сосны появились
показать весь комментарий
30.06.2020 12:35 Ответить
Омеляну надо мылить веревку.
показать весь комментарий
30.06.2020 12:45 Ответить
Только суицидники пойдут работать к вовочке..
показать весь комментарий
30.06.2020 12:56 Ответить
Цирк распродает последние билеты по дешевке
показать весь комментарий
30.06.2020 13:46 Ответить
Это у Омельяна сейчас такая зависть что ли?
показать весь комментарий
30.06.2020 15:03 Ответить
Ну, Гиперлуп гиперболизирует!
показать весь комментарий
30.06.2020 15:57 Ответить
Омелян - злодій, це відомо кожному. Щоб відвести удар від себе, він буде нести всяку несінитницю - копійки, ворог... Йому буде підігрувати тільки той, хто хоче повернути владу, і ми всі знаємо це ім*я.
показать весь комментарий
30.06.2020 16:15 Ответить
жаба задавила омелю. он мильйоны платил, а нынче по конкурсу, бесплатно.
показать весь комментарий
01.07.2020 06:06 Ответить
Значит сейчас, что бы отбить должность, надо воровать меньше.
показать весь комментарий
01.07.2020 11:49 Ответить
Страница 2 из 2
 
 