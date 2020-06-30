Сейчас на Банковой должности продаются просто за копейки, при Януковиче за должности министров предлагались миллионы, - Омелян
Зеленский понимает, что вокруг него ходят большие деньги. И осознает, что ситуация с Ермаком – это правда.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.
По словам Омеляна, когда он работал министром, всегда очень внимательно смотрел на своих подчиненных. Если в течение полугода они вдруг начинали намного лучше одеваться, увереннее себя вести, ездить на дорогих автомобилях, - это четкий показатель: что что-то изменилось, и не в лучшую сторону.
"По моим ощущениям, он дурак, но не идиот. Он понимает, что вокруг него ходят большие деньги. И осознает, что ситуация с Ермаком – это правда. Для этого ведь не обязательно слушать записи Гео Лероса. Достаточно посмотреть на Ермака", - отметил экс-министр.
"Это уже не слуги. Это - лорды. Он это видит, и он на это не реагирует. Что это означает? А то, что он участвует в этом всем. В каком размере – это зарплата или подношение, или стандартное "подпиши документик, там десятку занесут" - это другой вопрос. Но те люди, с которыми я общаюсь, говорят, что сейчас на Банковой - просто кошмар. Продается все за копейки. Просто распродажа страны! Любая должность продается за смешные деньги. Я помню, как при Януковиче за должности министров или замов министров предлагались миллионы. Там эти деньги возвращались целыми схемами! А сейчас - десятка, пятерка, штука. Подписал - и пошел "работать"…", - объяснил Омелян.
Полный текст интервью с экс-министром Владимиром Омеляном читайте здесь.
Напоминаем, 29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.
Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.
Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.
САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.
ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).
Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.
Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".
13 мая стало известно, что материалы уголовного производства в отношении видеозаписей с братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом Ермаком передали в Службу безопасности Украины.
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И когда тебя в очередной раз ткнут твоей мордой в брехню - ты включаешь проекцию и начинаешь орать про "дупы, галоперидол"..
ах да, ты же просто тупое чмо, не способное отвечать за СВОИ слова
омелян робить гучні заяви про корупційні дії під час правління хама і зєлі..кримінальних справ по цій тематиці немає (чи великий патріот та рехформатор за п'ять років не спромігся ригів подушити..?)..тобто справ немає ні за який період..то хто бреше..?
Впрочем, то что ты шавка, это понятно
То его дела, а твои проблемы - что ты трепло, только и способное гавкать в спину, ссыкливо прячась за чужими спинами/словами))
высшая степень идиотизма у зебила https://censor.net/user/22212))
https://censor.net/news/3185381/gosbyuro_rassledovaniyi_otkrylo_ugolovnoe_proizvodstvo_po_zayavleniyu_glavy_op_andreya_ermaka_istochnik производство по ... ст. 328 (Разглашение государственной тайны)...
Перепродують посади "міністр на годину " по уілька разів.