Представители "ЕС" в Киевсовете в обращении к Зеленскому требуют остановить преследование Порошенко и активистов. ФОТОрепортаж

Депутаты фракции "Солидарность" в Киевском городском совете, представители партии "Европейская Солидарность" Тарас Криворучко, Вадим Сторожук, Георгий Ясинский, Владислав Турец, Наталья Маслова, Максим Конобас внесли на рассмотрение Киевсовета проект обращения к президенту Владимиру Зеленскому с требованием прекратить уголовное преследование пятого президента Украины Петра Порошенко, общественных лидеров и активистов Евромайдана.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба "Европейской Солидарности".

Депутат Криворучко заявил, что сегодня Киевский городской совет не имеет морального права стоять в стороне от политических процессов и должен прямо осудить репрессии новой власти против политиков и активистов, боровшихся с антинародным режимом Януковича. Именно в помещении горсовета на Крещатике размещался один из координационных центров Революции Достоинства.

"Мы, как депутаты Киевсовета, официально обращаемся к президенту Владимиру Зеленскому остановить позорные политические преследования, расправы над общественными и оппозиционными лидерами, активистами Евромайдана", - отметил Криворучко.

В частности, в проекте обращения депутатов Киевсовета выражается обеспокоенность тем, что в стране наблюдается "свертывание демократических процессов".

"Политические события последних месяцев дают основания серьезно задуматься, в каком направлении движется Украина. Политические преследования, расправы над общественными и оппозиционными лидерами, активистами Евромайдана, репрессивные действия силовых структур, руководство которых ассоциируют с прежним режимом Виктора Януковича, тотальное доминирование в информационном пространстве пророссийского нарратива - все это свидетельство того, что Украина в очередной раз стоит перед большими политическими потрясениями", - говорится в тексте заявления.

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Депутаты обращают внимание Зеленского, что пассивное отношение центральной власти, а иногда и попустительство действиям пророссийских реваншистов, "ведет Украину к политической, идеологической и экономической капитуляции". А "откровенная политическая травля Петра Порошенко не имеет ничего общего со справедливостью и демократией".

Также представители "Европейской Солидарности" отметили, что не видят ничего общего с установлением справедливости в преследовании общественных лидеров и активистов Евромайдана Сергея Стерненко, Татьяны Чорновол, Владимира Вьятровича, Маруси Звиробий, народного депутата София Федыны, боевого генерала Дмитрия Марченко и экс-министра Владимира Омеляна.

Депутат Наталья Маслова отметила, что данный проект обращения к главе государства будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании Киевского городского совета и очень надеется, что его поддержат.

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