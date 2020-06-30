Представители "ЕС" в Киевсовете в обращении к Зеленскому требуют остановить преследование Порошенко и активистов. ФОТОрепортаж
Депутаты фракции "Солидарность" в Киевском городском совете, представители партии "Европейская Солидарность" Тарас Криворучко, Вадим Сторожук, Георгий Ясинский, Владислав Турец, Наталья Маслова, Максим Конобас внесли на рассмотрение Киевсовета проект обращения к президенту Владимиру Зеленскому с требованием прекратить уголовное преследование пятого президента Украины Петра Порошенко, общественных лидеров и активистов Евромайдана.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба "Европейской Солидарности".
Депутат Криворучко заявил, что сегодня Киевский городской совет не имеет морального права стоять в стороне от политических процессов и должен прямо осудить репрессии новой власти против политиков и активистов, боровшихся с антинародным режимом Януковича. Именно в помещении горсовета на Крещатике размещался один из координационных центров Революции Достоинства.
"Мы, как депутаты Киевсовета, официально обращаемся к президенту Владимиру Зеленскому остановить позорные политические преследования, расправы над общественными и оппозиционными лидерами, активистами Евромайдана", - отметил Криворучко.
В частности, в проекте обращения депутатов Киевсовета выражается обеспокоенность тем, что в стране наблюдается "свертывание демократических процессов".
"Политические события последних месяцев дают основания серьезно задуматься, в каком направлении движется Украина. Политические преследования, расправы над общественными и оппозиционными лидерами, активистами Евромайдана, репрессивные действия силовых структур, руководство которых ассоциируют с прежним режимом Виктора Януковича, тотальное доминирование в информационном пространстве пророссийского нарратива - все это свидетельство того, что Украина в очередной раз стоит перед большими политическими потрясениями", - говорится в тексте заявления.
Депутаты обращают внимание Зеленского, что пассивное отношение центральной власти, а иногда и попустительство действиям пророссийских реваншистов, "ведет Украину к политической, идеологической и экономической капитуляции". А "откровенная политическая травля Петра Порошенко не имеет ничего общего со справедливостью и демократией".
Также представители "Европейской Солидарности" отметили, что не видят ничего общего с установлением справедливости в преследовании общественных лидеров и активистов Евромайдана Сергея Стерненко, Татьяны Чорновол, Владимира Вьятровича, Маруси Звиробий, народного депутата София Федыны, боевого генерала Дмитрия Марченко и экс-министра Владимира Омеляна.
Депутат Наталья Маслова отметила, что данный проект обращения к главе государства будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании Киевского городского совета и очень надеется, что его поддержат.
Пожалуйста, подождите...
Хряк должен сидеть
Договаривался с ними, договаривался и не договорился....
Предали они его...
Оно Янукович пів року саджав Тимошенко. І то ледве ледве.
А ты что, не в курсе?
Интересно, защитит ли кто зечмо.
А за что ваше зеленое недоразумение защищать?
Вот расскажите за что конкретно?
https://censor.net/video_news/3109394/grajdanskih_otsech_k_nam_podtyanut_osobovyyi_sklad_dut_ya_vseredin_osobovogo_skladu_poroshenko_daet
Четвер, 17 січня 2019, 20:57
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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский владеет кинобизнесом в России и продолжает снимать там фильмы.
Об этом говорится в расследовании программы https://www.youtube.com/watch?v=_zflkehNN_M&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0G7Vyczw5EZLdUjg5L7ioIs93SjQmTwbA4QFRK1-dMcw3-kpJzjiwPuXw "Схемы" . https://bykvu.com/ua/bukvy/108161-zelenskij-v-rf-prodolzhaet-snimat-filmy-i-poluchaet-finansirovanie-iz-gosbyudzheta-smi/
Что ж вы прпускаете шанс подзаработать?
Правда потом можно схлопотать суд в ЕСПЧ, но то таке. Надо попытаться взять пока дают!
Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 17 по 24 июня 2020 года,
61,3% украинцев считают, что события в Украине развиваются в НЕПРАВИЛЬНОМ направлении
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