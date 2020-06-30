РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8540 посетителей онлайн
Новости
2 019 43
Зеленский (19064) Киевсовет (1270) Порошенко (19479) Европейская Солидарность (1039)

Представители "ЕС" в Киевсовете в обращении к Зеленскому требуют остановить преследование Порошенко и активистов. ФОТОрепортаж

Представители

Депутаты фракции "Солидарность" в Киевском городском совете, представители партии "Европейская Солидарность" Тарас Криворучко, Вадим Сторожук, Георгий Ясинский, Владислав Турец, Наталья Маслова, Максим Конобас внесли на рассмотрение Киевсовета проект обращения к президенту Владимиру Зеленскому с требованием прекратить уголовное преследование пятого президента Украины Петра Порошенко, общественных лидеров и активистов Евромайдана.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба "Европейской Солидарности".

Депутат Криворучко заявил, что сегодня Киевский городской совет не имеет морального права стоять в стороне от политических процессов и должен прямо осудить репрессии новой власти против политиков и активистов, боровшихся с антинародным режимом Януковича. Именно в помещении горсовета на Крещатике размещался один из координационных центров Революции Достоинства.

"Мы, как депутаты Киевсовета, официально обращаемся к президенту Владимиру Зеленскому остановить позорные политические преследования, расправы над общественными и оппозиционными лидерами, активистами Евромайдана", - отметил Криворучко.

В частности, в проекте обращения депутатов Киевсовета выражается обеспокоенность тем, что в стране наблюдается "свертывание демократических процессов".

"Политические события последних месяцев дают основания серьезно задуматься, в каком направлении движется Украина. Политические преследования, расправы над общественными и оппозиционными лидерами, активистами Евромайдана, репрессивные действия силовых структур, руководство которых ассоциируют с прежним режимом Виктора Януковича, тотальное доминирование в информационном пространстве пророссийского нарратива - все это свидетельство того, что Украина в очередной раз стоит перед большими политическими потрясениями", - говорится в тексте заявления.

Читайте: Рейтинг партий: "Слуга народа" - 30,3%, ОПЗЖ - 21,8%, ЕС - 15,7%, "Батькивщина" - 8,5%, - опрос Центра Разумкова

Депутаты обращают внимание Зеленского, что пассивное отношение центральной власти, а иногда и попустительство действиям пророссийских реваншистов, "ведет Украину к политической, идеологической и экономической капитуляции". А "откровенная политическая травля Петра Порошенко не имеет ничего общего со справедливостью и демократией".

Также представители "Европейской Солидарности" отметили, что не видят ничего общего с установлением справедливости в преследовании общественных лидеров и активистов Евромайдана Сергея Стерненко, Татьяны Чорновол, Владимира Вьятровича, Маруси Звиробий, народного депутата София Федыны, боевого генерала Дмитрия Марченко и экс-министра Владимира Омеляна.

Депутат Наталья Маслова отметила, что данный проект обращения к главе государства будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании Киевского городского совета и очень надеется, что его поддержат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа", "ЕС" и "Удар" Кличко в тройке лидеров на выборах в Киевраду, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Представители ЕС в Киевсовете в обращении к Зеленскому требуют остановить преследование Порошенко и активистов 01
Представители ЕС в Киевсовете в обращении к Зеленскому требуют остановить преследование Порошенко и активистов 02
Представители ЕС в Киевсовете в обращении к Зеленскому требуют остановить преследование Порошенко и активистов 03

Автор: 
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+11
Зелебобіки, скажіть за що хочуть посадити Порошенка?
показать весь комментарий
30.06.2020 12:16
+10
Представители "ЕС" в Киевсовете в обращении к Зеленскому требуют остановить преследование Порошенко и активистов - Цензор.НЕТ 5880
показать весь комментарий
30.06.2020 12:19
+10
За що має сидіти Порошенко?
показать весь комментарий
30.06.2020 12:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Представители "ЕС" в Киевсовете в обращении к Зеленскому требуют остановить преследование Порошенко и активистов - Цензор.НЕТ 3482
показать весь комментарий
30.06.2020 12:13 Ответить
порошенко має сидіти, а активістів мають відпустити! Те що говнополітики прив'язують свого корумпованого говнолідера порошенка до активістів - це брудна маніпуляція! порошенко не активіст, від мародер!
показать весь комментарий
30.06.2020 12:16 Ответить
За що має сидіти Порошенко?
показать весь комментарий
30.06.2020 12:19 Ответить
за то, шо может посадить Гриценка.
показать весь комментарий
30.06.2020 12:21 Ответить
Так йому сказали голоси.
показать весь комментарий
30.06.2020 12:22 Ответить
А ти, шизофренік.
показать весь комментарий
30.06.2020 12:20 Ответить
Так рейтинг об этом и "говорит".
Хряк должен сидеть
показать весь комментарий
30.06.2020 12:26 Ответить
Предел мечтаний для быдла.
показать весь комментарий
30.06.2020 13:31 Ответить
https://censor.net/user/347491 сам ти мародер. Відкрий статтю КК України і не маніпулюй.
показать весь комментарий
30.06.2020 12:34 Ответить
"Новые лица" ЕС решили засветить ся.
показать весь комментарий
30.06.2020 12:14 Ответить
Хряк априори неподсуден?
показать весь комментарий
30.06.2020 12:15 Ответить
То ти нарешті полетів? Нехай щастить!
показать весь комментарий
30.06.2020 12:23 Ответить
Зелебобіки, скажіть за що хочуть посадити Порошенка?
показать весь комментарий
30.06.2020 12:16 Ответить
за то наверное что он не посадил Медведчука, Рабиновича, Труханова, Кернеса и других агентов Московии во время войны...
Договаривался с ними, договаривался и не договорился....
Предали они его...
показать весь комментарий
30.06.2020 12:21 Ответить
А Порошенко, що цар?
Оно Янукович пів року саджав Тимошенко. І то ледве ледве.
показать весь комментарий
30.06.2020 12:25 Ответить
Чесно кажучи навіть коментувати в падло.
показать весь комментарий
30.06.2020 12:46 Ответить
від кожної такої нацсуки і сволоти - воротить
показать весь комментарий
30.06.2020 14:39 Ответить
Там, вроде, дел 20-ть уже.
А ты что, не в курсе?
показать весь комментарий
30.06.2020 12:22 Ответить
https://censor.net/user/459497, Шарий тебе не сказал, что одно за другим дела отваливаются и остаётся самое главное - по Томосу?
показать весь комментарий
30.06.2020 12:42 Ответить
Щоб рейтінг у дятлів не падав, бо вони ж всю компанію на виборах вівцям брехали, та ще і путін цього бажає і на язіку можна буду і далі розмовляти.
показать весь комментарий
30.06.2020 12:37 Ответить
Щяс зельоное одноклеточное сообщество начнет нагревать окружающую среду полыханием своих пятых точек.
показать весь комментарий
30.06.2020 12:18 Ответить
Представители "ЕС" в Киевсовете в обращении к Зеленскому требуют остановить преследование Порошенко и активистов - Цензор.НЕТ 5880
показать весь комментарий
30.06.2020 12:19 Ответить
и все без масок и не соблюдают дистанцию, при каждом удобном случае
показать весь комментарий
30.06.2020 12:21 Ответить
А зебил не понимает требований его пинками нужно подзадоривать.
показать весь комментарий
30.06.2020 12:21 Ответить
Хазяїна захищають, гарні пЕСики!)))
показать весь комментарий
30.06.2020 12:22 Ответить
https://censor.net/user/451550, тогда ты предоставь доказательства, прямо здесь, по которым можно посадить Порошенко.
показать весь комментарий
30.06.2020 12:44 Ответить
Звернись до газети Гудок- там усе є!
показать весь комментарий
30.06.2020 13:59 Ответить
А может к твоему Шарию обратиться?
показать весь комментарий
30.06.2020 14:01 Ответить
Придурошное, Порошенко защищает весь цевилизованный мир.
Интересно, защитит ли кто зечмо.
показать весь комментарий
30.06.2020 13:16 Ответить
Припорошена- це тобі нарошені сказали? Чи ти значення екс не розумієш?
показать весь комментарий
30.06.2020 13:59 Ответить
А вы обратитесь к Слугам, оне вас обслужат
показать весь комментарий
30.06.2020 13:47 Ответить
Так Порох таки был хозяином для страны. Поднимал армию, держал экономику, со всем миром отстаивал Украину, добился того, что фсбешная рпц перестала быть главной в Украине. И при этом не был хозяином над народом.Не прятался от народа
А за что ваше зеленое недоразумение защищать?
Вот расскажите за что конкретно?
показать весь комментарий
30.06.2020 13:52 Ответить
Авжеж- не ховався!)))

https://censor.net/video_news/3109394/grajdanskih_otsech_k_nam_podtyanut_osobovyyi_sklad_dut_ya_vseredin_osobovogo_skladu_poroshenko_daet
показать весь комментарий
30.06.2020 13:57 Ответить
О Зечмо уже составили мнение и перестали с ним общаться.
показать весь комментарий
30.06.2020 13:37 Ответить
Та хто ж его посадит. Он же памятник. (Памятник заработка на крови).
показать весь комментарий
30.06.2020 13:42 Ответить
Да, зарабатывал он фильмецами в Расее, когда наши ребята гибли. Да и сейчас, кажись еще не все договоры с рашкой отработал
показать весь комментарий
30.06.2020 13:44 Ответить
"Сивочолий пес" еще и кино снимает. Спасибо! Не знал.
показать весь комментарий
30.06.2020 13:55 Ответить
Зеленский в РФ продолжает снимать фильмы и получает финансирование из госбюджета, - СМИ
Четвер, 17 січня 2019, 20:57
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://bykvu.com/ua/bukvy/108161-zelenskij-v-rf-prodolzhaet-snimat-filmy-i-poluchaet-finansirovanie-iz-gosbyudzheta-smi/ Представники "ЄС" у Київраді у зверненні до Зеленського вимагають припинити переслідування Порошенка та активістів - Цензор.НЕТ 6443 https://telegram.me/share/url?url=https://bykvu.com/ua/bukvy/108161-zelenskij-v-rf-prodolzhaet-snimat-filmy-i-poluchaet-finansirovanie-iz-gosbyudzheta-smi/&text=%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B0,%20%E2%80%93%20%D0%A1%D0%9C%D0%98 Представники "ЄС" у Київраді у зверненні до Зеленського вимагають припинити переслідування Порошенка та активістів - Цензор.НЕТ 6443 https://twitter.com/intent/tweet?url=https://bykvu.com/ua/bukvy/108161-zelenskij-v-rf-prodolzhaet-snimat-filmy-i-poluchaet-finansirovanie-iz-gosbyudzheta-smi/&text=%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B0,%20%E2%80%93%20%D0%A1%D0%9C%D0%98 Представники "ЄС" у Київраді у зверненні до Зеленського вимагають припинити переслідування Порошенка та активістів - Цензор.НЕТ 6443 https://bykvu.com/ua/bukvy/108161-zelenskij-v-rf-prodolzhaet-snimat-filmy-i-poluchaet-finansirovanie-iz-gosbyudzheta-smi/ Представники "ЄС" у Київраді у зверненні до Зеленського вимагають припинити переслідування Порошенка та активістів - Цензор.НЕТ 6443
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский владеет кинобизнесом в России и продолжает снимать там фильмы.
Об этом говорится в расследовании программы https://www.youtube.com/watch?v=_zflkehNN_M&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0G7Vyczw5EZLdUjg5L7ioIs93SjQmTwbA4QFRK1-dMcw3-kpJzjiwPuXw "Схемы" . https://bykvu.com/ua/bukvy/108161-zelenskij-v-rf-prodolzhaet-snimat-filmy-i-poluchaet-finansirovanie-iz-gosbyudzheta-smi/
показать весь комментарий
30.06.2020 15:11 Ответить
Зюзики, если вы конкретно знаете за что можно посадить Пороха, так материалы в руки и мерщий в соответствующие органы стукните. Получите 10% от сделки
Что ж вы прпускаете шанс подзаработать?
Правда потом можно схлопотать суд в ЕСПЧ, но то таке. Надо попытаться взять пока дают!
показать весь комментарий
30.06.2020 13:42 Ответить
Успокойтесь уже. Никогда америкосы не дадут посадить "сивочолого гетьмана".
показать весь комментарий
30.06.2020 13:43 Ответить
А что вам америкосы, Куйло вам в помощь
показать весь комментарий
30.06.2020 13:45 Ответить
51% украинцев НЕ доверяет Зеленскому
Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 17 по 24 июня 2020 года,
61,3% украинцев считают, что события в Украине развиваются в НЕПРАВИЛЬНОМ направлении
опрос Центра Разумкова
показать весь комментарий
30.06.2020 14:39 Ответить
 
 