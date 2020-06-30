Президентский рейтинг: 34,6% - за Зеленского, 20% - Бойко, 16,1% - Порошенко, - опрос Центра Разумкова

За нынешнего президента Украины Владимира Зеленского готовы отдать голоса в первом туре 35% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 17 по 24 июня 2020 года, передает Цензор.НЕТ.

"Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов в первом туре получил бы В. Зеленский (25% всех респондентов, или 35% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать). Намерены проголосовать за Ю.Бойко соответственно 15% и 20%, за П.Порошенко - соответственно 11% и 16%, за Ю.Тимошенко - соответственно 6% и 8%, за И. Смешко - соответственно 3% и 4%, за А. Гриценко - соответственно 2% и 3%, за Р.Кошулинского - соответственно 1% и 2%, за А. Вилкула - соответственно 1% и 2%, по О. Ляшко - соответственно 1% и 1%". В случае, если состоится второй тур президентских выборов, и в него, как и в 2019 году, вышли бы В. Зеленский и П. Порошенко, за В. Зеленского проголосовали бы 41% всех респондентов, или 70% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать, за П. Порошенко - соответственно 16% и 30%", - говорится в исследовании.

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Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 17 по 24 июня 2020 методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Были опрошены 2017 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95. Опрос проведен в рамках исследовательского проекта Центра Разумкова, который осуществляется при поддержке Представительства "Фонда Фридриха Науманна за свободу" в Украине.