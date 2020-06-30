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Бойко (922) выборы (22669) Зеленский (19064) опрос (2651) Порошенко (19479) рейтинг (1558) Тимошенко (22466) Центр Разумкова (228)

Президентский рейтинг: 34,6% - за Зеленского, 20% - Бойко, 16,1% - Порошенко, - опрос Центра Разумкова

За нынешнего президента Украины Владимира Зеленского готовы отдать голоса в первом туре 35% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 17 по 24 июня 2020 года, передает Цензор.НЕТ.

"Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов в первом туре получил бы В. Зеленский (25% всех респондентов, или 35% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать). Намерены проголосовать за Ю.Бойко соответственно 15% и 20%, за П.Порошенко - соответственно 11% и 16%, за Ю.Тимошенко - соответственно 6% и 8%, за И. Смешко - соответственно 3% и 4%, за А. Гриценко - соответственно 2% и 3%, за Р.Кошулинского - соответственно 1% и 2%, за А. Вилкула - соответственно 1% и 2%, по О. Ляшко - соответственно 1% и 1%". В случае, если состоится второй тур президентских выборов, и в него, как и в 2019 году, вышли бы В. Зеленский и П. Порошенко, за В. Зеленского проголосовали бы 41% всех респондентов, или 70% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого голосовать, за П. Порошенко - соответственно 16% и 30%", - говорится в исследовании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 51% украинцев не доверяет Зеленскому, 41% - доверяет, - опрос Центра Разумкова

Президентский рейтинг: 34,6% - за Зеленского, 20% - Бойко, 16,1% - Порошенко, - опрос Центра Разумкова 01
Президентский рейтинг: 34,6% - за Зеленского, 20% - Бойко, 16,1% - Порошенко, - опрос Центра Разумкова 02
Президентский рейтинг: 34,6% - за Зеленского, 20% - Бойко, 16,1% - Порошенко, - опрос Центра Разумкова 03

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 17 по 24 июня 2020 методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Были опрошены 2017 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95. Опрос проведен в рамках исследовательского проекта Центра Разумкова, который осуществляется при поддержке Представительства "Фонда Фридриха Науманна за свободу" в Украине.

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Топ комментарии
+41
Президентский рейтинг: 34,6% - за Зеленского, 20% - Бойко, 16,1% - Порошенко, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 4037
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30.06.2020 12:28
+38
Президентский рейтинг: 34,6% - за Зеленского, 20% - Бойко, 16,1% - Порошенко, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 4619
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30.06.2020 12:22
+31
обнуляется ЗЕльоный опарыш
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30.06.2020 12:22
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Страница 4 из 4
та пішов ти піда найюг
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30.06.2020 22:34 Ответить
Как-же кацап утонченно может на белое черное сказать,да так шо гуталин шоколадом покажется .
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30.06.2020 15:49 Ответить
У другому турі будуть вести боротьбу Бойко і Королевська, виграє Королевська.
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30.06.2020 14:12 Ответить
И каким боком тут Королевская?
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30.06.2020 14:28 Ответить
А щьоб було
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30.06.2020 15:03 Ответить
Бо в неї є мрія.
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30.06.2020 15:58 Ответить
Президентський рейтинг: 34,6% - за Зеленського, 20% - за Бойка, 16,1% - за Порошенка, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 8900
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30.06.2020 14:25 Ответить
..лайно та й ще лайніший...Ще не насьорбались..
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30.06.2020 14:29 Ответить
51% украинцев НЕ доверяет Зеленскому
Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 17 по 24 июня 2020 года,
61,3% украинцев считают, что события в Украине развиваются в НЕПРАВИЛЬНОМ направлении
опрос Центра Разумкова
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30.06.2020 14:36 Ответить
Да, и я в их числе. Но буду голосовать за Зеленского если выборы будут сейчас. Потому что Пете, Бойку и другим я не доверяю еще больше.
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30.06.2020 14:55 Ответить
Мурзик..... ты неизлечимый *******........
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30.06.2020 18:11 Ответить
нужно срочно принимать закон о 'негражадинин' чтоб быдло зеленое и ватников отсеять!
НУЖНО ВСЕМ ЭКЗАМЕН ПО ИСТОРИИ И МОВЕ! И ПОСЛЕ ЭТОГО ДОПУСКАТЬ В ГОЛОСОВАНИЮ! И ТАК И БУДЕТ!
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30.06.2020 14:40 Ответить
Дивно, що цю тезу пише людина російською мовою. Я цілком це підтримую, але я б ще додав би до необхідних документів для отримання громадянства довідку від психіатра, тоді б більшість пороховатників теж би відсіялась.
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30.06.2020 14:52 Ответить
"Не верю!" (с)
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30.06.2020 14:40 Ответить
---Вельмишановні ! НЕ рвіте серця свої ... Нізаяку погань Ви більше НЕ проголосуєте ...Нарід . який* НЕ стулепний обрати гідного поводиря --- приречений на знищення... За сприяння ЗЕ-проданців сервер ЦВК буде переключений на кабінет ліліпутіна і керманич НЕвмерущий--буде / з традиційною. КДБ- істською усмішечкою / призначати нам своїх плазунів--держиморд -- ординців на постійній основі !!!
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30.06.2020 14:50 Ответить
"Нарід . який* НЕ стулепний обрати гідного поводиря --- приречений на знищення". Десь я це нещодавно чув. Не здогадався Порошенко про "обнулєніє". Але в Україні президент не поводир, а найманий менеджер.
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30.06.2020 14:55 Ответить
Выборы 2019 - Зеленский - 30,24%
Рейтинг 2020 - Зеленский - 34,6%
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30.06.2020 14:53 Ответить
Как бы хейтеры Зе здесь не старились его поливать грязю, но рейтинги у президента высокие! ))
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30.06.2020 15:02 Ответить
Выборы 2019 - Зеленский - 30,24% (в первом туре)
Рейтинг 2020 - Зеленский - 34,6%

Выборы 2019 - Зеленский - 73,22% (во втором туре)
Рейтинг 2020 - Зеленский - 34,6%

73,22 - 34,6= 38, 62 Было 73,22 Стало - 38,62
За год почти в 2 раза
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30.06.2020 15:05 Ответить
Там есть вторая табличка.
Рейтинг во втором туре Зеленский - 69,8%
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30.06.2020 15:22 Ответить
То есть, пороховата считает, что и в первом и во втором туре Зеленский получит абсолютно одинаковый процент? Да ты гений математики!
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30.06.2020 15:31 Ответить
Да там все такие. У них своя, параллельная реальность.
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30.06.2020 15:50 Ответить
Намалювати можна що завгодно,не важко здогадатись хто замовляв ці опитування,на жаль соціологія як і олігархічні ЗМІ,є маніпулятором громадської думки і служить олігархії.
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30.06.2020 15:37 Ответить
Олигарх в списке только один это Порошенко. Но что-то на его рейтинге это не особо сказалось.
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30.06.2020 15:52 Ответить
Я думав зрозуміло що я писав,якщо ні поясню ,в кого найкраще справи пішли по відмиванню коштів і збагаченню ? в Коломоші він є архітектором і спонсером так званих слуг,в кого ще справи пішли добре,це Ахметка і Медвечук які підтримують опзж.
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30.06.2020 18:18 Ответить
в кого ще справи пішли добре,це Ахметка і Медвечук які підтримують опзж.

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Да,так они при ПАПе настрадались,так настрадались.
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30.06.2020 18:50 Ответить
А Зе поставил премьером человека Медведчука. Сейчас у власти Коломойский и Медведчук.
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01.07.2020 12:13 Ответить
Могу согласится,что Коломойский имеет влияние,то-ли через президента,то-ли через парламент,но каким боком там Медведчук?Через акции в бизнесе с Беней,так и Порох имел бизнес с ним,ничего нового.
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01.07.2020 12:21 Ответить
Ах да,премьер,но он принял снотворное со слабительным и пукнуть боится.
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01.07.2020 12:25 Ответить
Опять украинцы прошлися прахоботам серпом по фаберже...
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30.06.2020 16:00 Ответить
Опять зебилы пишут зебильные коменты , ибо больше сказать то - И НЕЧЕГО ..!!

Дерьмо на вентилятор , это всё на что вы способны . .
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30.06.2020 16:14 Ответить
Уважаемый товарищ Максим, держите себя в руках.
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30.06.2020 16:17 Ответить
Тамбовский волк ........... ну и так дальше .. Видя зебила , держать себя в руках - не могу . Хочу , но не получается .. . Так шо - звыняй .
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30.06.2020 16:27 Ответить
20 % за бойко - що за напасть в Україні ?!?!?!?!?
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30.06.2020 16:21 Ответить
Все просто: або найвэлычнишый ***** **********, або бойка с путеным нападэ !!!
А клятый марадьор вапще пидтрымкай у мудрава нарита «не каристуется». Совсем, совсем. Честно честно )))
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30.06.2020 16:23 Ответить
Опять эти купленные социолухи все напутали: бойко с зэ-чмом местами перепутали
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30.06.2020 16:21 Ответить
Как можно за такого муд-ка,лютого врага Украины и всего украинского, закоренелого совковатника и уголовного преступника,как Бойко голосовать? Думайте люди! Бойко уже был на высоких должностях в правительстве Украины и кроме колоссального воровства там,ничем больше не отличился.
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30.06.2020 16:54 Ответить
Петрушки, смотрите на результат вашей работы- бойка уже 20 % . Но ведь про него ни одного плохого слова не услышишь от вас. Задачи не те.
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30.06.2020 17:18 Ответить
Ну и что .? А у его близнеца - брата 30 % .. Какаяразница , зебила .. Одно антиукраинское дерьмо , сменит другое !! Всего лишь . Это будет ваша " заслуга " .

-про него ни одного плохого слова не услышишь от вас)))Это потому что все плохие слова приходится тратить на войну с упоротыми зебилами , пытающимися и дальше утопить Порошенка . А на ту мудачуковскую гниду , времени уже не хватает .
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30.06.2020 17:55 Ответить
пытающимися и дальше утопить Порошенка

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Зачем его топить,пусть на поверхности плавает.
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30.06.2020 18:53 Ответить
Так вот и я не знаю - зачем вам это . Отвалите нах , забудь-те и не гавкайте . .
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30.06.2020 19:08 Ответить
Моська,давай жги,за лучшего олигарха.
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30.06.2020 19:13 Ответить
Лапоть , не умничай тут ! .
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30.06.2020 19:23 Ответить
тот жутчайший случай, когда придется тащиться во 2ой тур, и голосовать за зеленского, чтобы не прошел бойко/шарий.
"хуже не будет"
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30.06.2020 17:20 Ответить
Уйня этот рейтинг. Не хочу ни Зеленского, ни Бойко, ни Порошенко.
Стерненко желаю видеть на троне!
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30.06.2020 17:53 Ответить
Нормальне таке опитування. Тільки чому, коли питають про другий тур, то Зеленському протиставляють Порошенка? Чому не Бойка, який набирає найбільше відсотків за Зеленським. Це чистісінька пропаганда. Продемонструвати, який Порошенко нікчемний в порівнянні з Зеленським. Якби показали другий тур Зеленський-Бойко, то побачили б, скільки вати перебігло від Зеленського до Бойка.
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30.06.2020 17:54 Ответить
Колись в той рейтинг навіть українці попадали...
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30.06.2020 18:06 Ответить
три маланца
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30.06.2020 18:26 Ответить
До українців так нічого і не доходить. Вже соромлюсь своєї нації. Хочуть знищити Україну?
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30.06.2020 18:40 Ответить
И опять все таки 20% за рыговского недобитка. Шо за страна?! Ну есть же ж уже печальный опыт с хряком беглым, так нет, опять за рыговское кодло 20%...
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30.06.2020 19:43 Ответить
Что в этих рейтингах делает этот ноль Гриценко, и явный агент Кремля КГБист Смешко-Гордон???
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30.06.2020 19:48 Ответить
ФСБ підтягує завжди цих балоболів щоб розтворити рейтинг Тимошенко...
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30.06.2020 20:49 Ответить
При Зе зарплаты упали, а цены сильно выросли, и это писец как чувствуется, потратишь в магазине 200 грн. а в сумке почти ничего нет.
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30.06.2020 19:55 Ответить
А где рейтинг *******?
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30.06.2020 19:57 Ответить
Президентський рейтинг: 34,6% - за Зеленського, 20% - за Бойка, 16,1% - за Порошенка, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 6808
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30.06.2020 20:25 Ответить
Дело в том, что и Зе и Янек - пророссийские. Поэтому совочный народ голосует за них. Они думают, что пророссийские Зе и Янек сделают им колбас по 2.20. На больше ума им не хватает.
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01.07.2020 12:15 Ответить
Завжди сортували по рівню популярності, а зараз по абетці. А по абетці Юля - остання. Ось і все, що треба знати про ці "рейтинги"
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01.07.2020 20:05 Ответить
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