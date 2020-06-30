61,3% украинцев считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении, 18,8% - в правильном, - опрос Центра Разумкова
Только 19% украинцев положительно оценивают развитие ситуации в Украине.
Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 17 по 24 июня 2020 года, передает Цензор.НЕТ.
"19% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении, 61% - что события развиваются в неправильном направлении. 17,5% опрошенных придерживаются мнения, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет. 43,5% считают, что страна способна преодолеть проблемы в более отдаленной перспективе, 17% - что не способна преодолеть", - говорится в исследовании.
Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 17 по 24 июня 2020 методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Были опрошены 2017 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95. Опрос проведен в рамках исследовательского проекта Центра Разумкова, который осуществляется при поддержке Представительства "Фонда Фридриха Науманна за свободу" в Украине.
Пожалуйста, подождите...
Половина голосовавших за зелю. Другая половина полезные идиоты.
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И до него была мова и вира и после него будет, ты его хоть в жопу за то что солнце встает на востоке и садится на западе а попу не целуешь?
И забыл про безвиз для вас, сирых.
И до него была мова и вира - ты правда искренне заблуждаешься? Был москальский перетрахат, и были столетия русификации.
Показали бы рожу хоть одного того, кто считает, что Украина развивается в правильном направлении...
Сторонники Порошенко, если вы серьёзно задумаетесь, цифра 61,3% должна вас, как минимум, насторожить.
А вы радуетесь, как дети малые.
Просто пересть стрелять, это "не изменился"?
" Разведение", а уточнение ОТведение ВСУ, это "не изменился"?
Вато-агент Ермак,это " не изменился"?
Урезание финансирования армии и разработок, это "не изменился"?
Не вешай нам на уши лапши.
но, 41% - типа доверяет Зе-нарику.
Получается, 20% - ватники верующие в "Царь хороший, это бояре плохие"?!
I see ******* on the way
I see earthquakes and lightnin'
I see bad times today
Don't go 'round tonight
It's bound to take your life
There's a bad moon on the rise
I hear hurricanes a-blowing
I know the end is coming soon
I fear rivers over flowing
I hear the voice of rage and ****
Don't go 'round tonight
It's bound to take your life
There's a bad moon on the rise
I hope you got your things together
I hope you are quite prepared to die
Look's like we're in for nasty weather
One eye is taken for an eye
Oh don't go 'round tonight
It's bound to take your life
There's a bad moon on the rise
There's a bad moon on the rise
Ответ:
23.10.17 17:28
Президенту України довіряють 24,8% опитаних, не довіряють - 68,2%, Уряду - відповідно 19,8% і 73,1%, Національному банку - відповідно 15,3% і 75,2% , Верховній Раді - відповідно 13,8% і 80,7%. Джерело: https://censor.net/ua/n460202
уверен, в США или Германии люди так же на него отвтят.
А то, что свидетелям Петра уже ничего не поможет, я и сам прекрасно знаю. Но с тем фактом, что по глупости совместно с ватой можете толкнуть страну в пропасть, смириться никак не могу.
Это вы виноваты , абынепорошенки .! Вы 5 лет топили Пороха , вместе с олигарическим телеящиком ,, вместе со скабеевой и соловьёвым .И наконец то своего добились . Теперь придурок которого вы и хотели - " на троне " , радуйтесь ватнички . Порошенка нет , воевать с х.йлом больше некому , экономика летит в пропасть . Фсьо просто зашибись . .
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Очень "познавательные" цифры!))