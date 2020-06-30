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Глава ГНС Любченко прокрутил через "площадки Ермака" 15 млрд грн за апрель-май, - "слуга народа" Лерос. СПИСОК

Глава ГНС Любченко прокрутил через

Глава государственной налоговой службы Алексей Любченко провел через ряд ООО 15 миллиардов гривен.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил нардеп "Слуги Народа" Гео Лерос, передает Цензор.НЕТ.

"Любченко, который был замом налоговой при Клименко-Януковиче, сейчас возглавляет государственную налоговую по протекции Ермака, прокрутил через "площадки Ермака" за апрель-май 15 млрд! Не зря такого полезного человека взяли без конкурса, собирает на выборы, трудяга", - говорится в сообщении.

Лерос напомнил, что должности руководителей государственной налоговой и таможни занимают без конкурса.

"Якобы на время карантина, поэтому мародёры будут размазывать карантин как говно по календарю. Интересно, деньги МВФ Ермак через Любченко будет выводить?" - подытожил нардеп.

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Глава ГНС Любченко прокрутил через площадки Ермака 15 млрд грн за апрель-май, - слуга народа Лерос 01
Глава ГНС Любченко прокрутил через площадки Ермака 15 млрд грн за апрель-май, - слуга народа Лерос 02
Глава ГНС Любченко прокрутил через площадки Ермака 15 млрд грн за апрель-май, - слуга народа Лерос 03
Глава ГНС Любченко прокрутил через площадки Ермака 15 млрд грн за апрель-май, - слуга народа Лерос 04
Глава ГНС Любченко прокрутил через площадки Ермака 15 млрд грн за апрель-май, - слуга народа Лерос 05
Глава ГНС Любченко прокрутил через площадки Ермака 15 млрд грн за апрель-май, - слуга народа Лерос 06
Глава ГНС Любченко прокрутил через площадки Ермака 15 млрд грн за апрель-май, - слуга народа Лерос 07
Глава ГНС Любченко прокрутил через площадки Ермака 15 млрд грн за апрель-май, - слуга народа Лерос 08
Глава ГНС Любченко прокрутил через площадки Ермака 15 млрд грн за апрель-май, - слуга народа Лерос 09
Глава ГНС Любченко прокрутил через площадки Ермака 15 млрд грн за апрель-май, - слуга народа Лерос 10
Глава ГНС Любченко прокрутил через площадки Ермака 15 млрд грн за апрель-май, - слуга народа Лерос 11
Глава ГНС Любченко прокрутил через площадки Ермака 15 млрд грн за апрель-май, - слуга народа Лерос 12
Глава ГНС Любченко прокрутил через площадки Ермака 15 млрд грн за апрель-май, - слуга народа Лерос 13
Глава ГНС Любченко прокрутил через площадки Ермака 15 млрд грн за апрель-май, - слуга народа Лерос 14

Автор: 
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Топ комментарии
+36
Надо рассказать Зеленскому. Может он не знает
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30.06.2020 12:55
+29
Глава ГНС Любченко прокрутил через "площадки Ермака" 15 млрд грн за апрель-май, - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 601
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30.06.2020 13:08
+25
зєбіли ви хоч один день без зашкварів можете прожити?
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30.06.2020 12:57
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Надо рассказать Зеленскому. Может он не знает
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30.06.2020 12:55 Ответить
Он Андрюше верит
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30.06.2020 12:59 Ответить
Ничего личного, только бизнес
Глава ГНС Любченко прокрутил через "площадки Ермака" 15 млрд грн за апрель-май, - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 3627
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30.06.2020 13:04 Ответить
Цікаво, рояльна струна витримає?
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30.06.2020 15:42 Ответить
Глава ГНС Любченко прокрутил через "площадки Ермака" 15 млрд грн за апрель-май, - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 4012

...
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30.06.2020 13:04 Ответить
Глава ГНС Любченко прокрутил через "площадки Ермака" 15 млрд грн за апрель-май, - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 601
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30.06.2020 13:08 Ответить
зєбіли ви хоч один день без зашкварів можете прожити?
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30.06.2020 12:57 Ответить
Якщо не зшкваряться, то і до вечора не доживуть.
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30.06.2020 13:00 Ответить
Ще одне новає ліцо. Радійте, зебіли.
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30.06.2020 12:58 Ответить
https://newsua.one/news/u-zelenskogo-mayut-nadati-zvit-szodo-vikoristannya-groshei-vidilenih-na-podolannya-naslidkiv-poveni-na-prikarpatti-knyazhickii.html У ЗЕЛЕНСЬКОГО МАЮТЬ НАДАТИ ЗВІТ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ГРОШЕЙ, ВИДІЛЕНИХ НА ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ ПОВЕНІ НА ПРИКАРПАТТІ - КНЯЖИЦЬКИЙ

Уряд президента Володимира Зеленського має надати звіт щодо використання грошей, виділених на подолання наслідків повені на Прикарпатті.

Про це заявив народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Микола Княжицький під час виступу з трибуни парламенту.

"Білі Ослави, Чорний потік - це назви сіл, звідки ми повернулися з Петром Олексійовичем Порошенком. Я назву інші села: Дземброня, Зелене, Корозово, Бережниця. Ці українські села фактично відрізані від світу, там позабирало мости, людям зсувами й повенями зруйнувало будинки. Це села, де ніхто з представників держави досі не був. Це села, люди яких не знають як їм жити. А ми тут що розглядаємо в цьому залі? Те, як знову підвищити зарплати прокурорам і суддям? А такий проект стоїть в нашому порядку денному", - сказав Княжицький.

Він вважає, що уряд виділив недостатньо грошей на подолання наслідків повені.

"Запросімо прем'єр-міністра, уряд, запросимо, як за 480 млн грн, які виділені на Франківщину, де зруйновано 110 км доріг, 90 мостів, я вже не кажу скільки пошкоджено берегоукріплень, скільки сімей залишилося без квартир…

Зеленський говорив далекобійникам, що 1 млн коштує кілометр дороги, 17 км доріг можна відремонтувати за всі кошти, виділені на Франківщину. На Львівщину, Чернівеччину взагалі копійки пішли, а на Тернопільщину нуль. Де уряд?", - наголосив депутат.

"Ми забрали кошти з фонду і відправили їх на COVID. МВФ, суспільство взялося за голову, як ці гроші використовуються. У нас далі зростає захворювання, ніхто не купує лабораторії тестів для тестування хворих. Всім плювати, бо треба цим маніпулювати й красти гроші, красти й брехати. Потім частину цих грошей кинули нібито на дороги. Давайте ці гроші віддамо на Прикарпаття, на Карпати. Президент Зеленський розповідав, що він хоче підтримувати карпатський край. Відновімо дороги й допоможемо людям, які залишилися без житла", - зауважив Княжицький.

Депутат також відзначив, що кошти чинним урядом розподіляються "просто жахливо".

"Треба було бачити очі цих жінок і дітей, які плакали підходячи до нас, коли ми їм привезли помпи, насоси, бо від держави не було нічого. Сьогодні там має працювати техніка, люди. Але владі важливіше політичні переслідування. Коли ЄС вводить санкції через невиконання мінських угод Росією, ми судимо Порошенка за підписання мінських угод і за Томос, ми ганяємося за Стерненком, тому що він українець… Не соромно? Таке враження, що це парламент не України, а якоїсь іншої країни. Прем'єра сюди, уряд сюди й до звіту", - сказав парламентар.
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30.06.2020 12:58 Ответить
Глава ГНС Любченко прокрутил через "площадки Ермака" 15 млрд грн за апрель-май, - "слуга народа" Лерос - Цензор.НЕТ 7617
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30.06.2020 12:59 Ответить
Наговариваете вы на нашу семью, гражданин начальник (с)
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30.06.2020 13:01 Ответить
грех это.
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01.07.2020 12:10 Ответить
Так правильно зелёным цветом выделили..
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30.06.2020 13:01 Ответить
А шо проэто думает Бакланов? А шо про это думает Бенядиктова? А НАБУ?
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30.06.2020 13:06 Ответить
... посмотрел на этот список фирм и волосы дыбом встали ... и мне тут расписывают как ОН работает тяжело, побойся бога (Алаха, Моисея, Исуса - кого ты там считаешь своим богом, Володенька)! Бог видит все! ты думал ухватил бога за бороду, и все дозволено? нет дружок, ни куда ты не смоешься (границы то закрыты) и даже в Израиль не получится слинять ... после всего, что ты тут натворил за всего-то первый год царювання, после COVIDA и опытов над украинцами, после беспредела ментов по всей стране, после ... еще много после! ДУМАЙ-ТЕ, как ты любил повторять (что-то сейчас не слышу твоих лозунгов), а еще лучше отрекись от поста сейчас, еще есть время, что бы про тебя (и твоих зеленых воров прехлебателей кварталовских) очень быстро забыли. Ну а если нет, то судьба твоя в твоих же руках, захочешь - войдешь в историю Украины как человек достигший определенного показателя, а нет - ну на нет и суда нет, оставишь свой зеленый след ... и вслед тебе будут кидать проклятия и плевать все твои боты и подхалимы ... думай-ТЕ!
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30.06.2020 13:27 Ответить
ну шо бобики зелёные, а ведь таки
неправда, что « У нищих - слуг нет» !
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30.06.2020 13:11 Ответить
Мне интересно, а к концу года будет чем платить пенсии и бюджетникам???
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30.06.2020 13:12 Ответить
Хтось там бувший "барига" нервово зашмалив цигарку у під"їзді.
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30.06.2020 13:16 Ответить
Лерос провел титанический труд, вот кого зермак должен назначить гл. Налоговиком.
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30.06.2020 13:20 Ответить
Хіба це злочин 15 млрд. гривень? От Семечка отримав пару тисяч зарплати, то корупція,. Хоча отримав законно, бо був призначений на посаду. Над цим злочинам працюють всі СБУ, ДБР від "ДНР" і Гепрокуратура. Ото злочин, а це "мелочовка".
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30.06.2020 13:27 Ответить
а 300 млн. мля евро на систему "Рада" от "борцуна" с кнопкодавством разумкова...
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30.06.2020 13:40 Ответить
А помните зеленые плакаты во время выборов-2019

"Сдай коррупционера и получи 10%" ?

Там имелось в виду 10% от срока, который должен был бы получить коррупционер.
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30.06.2020 13:32 Ответить
ЗеЛеные мрази.зелю палками на ростов
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30.06.2020 13:55 Ответить
Ростов заждался
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30.06.2020 15:17 Ответить
 
 