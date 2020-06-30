Глава ГНС Любченко прокрутил через "площадки Ермака" 15 млрд грн за апрель-май, - "слуга народа" Лерос. СПИСОК

Глава государственной налоговой службы Алексей Любченко провел через ряд ООО 15 миллиардов гривен.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил нардеп "Слуги Народа" Гео Лерос, передает Цензор.НЕТ.

"Любченко, который был замом налоговой при Клименко-Януковиче, сейчас возглавляет государственную налоговую по протекции Ермака, прокрутил через "площадки Ермака" за апрель-май 15 млрд! Не зря такого полезного человека взяли без конкурса, собирает на выборы, трудяга", - говорится в сообщении.

Лерос напомнил, что должности руководителей государственной налоговой и таможни занимают без конкурса.

"Якобы на время карантина, поэтому мародёры будут размазывать карантин как говно по календарю. Интересно, деньги МВФ Ермак через Любченко будет выводить?" - подытожил нардеп.

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