Рада приступила к рассмотрению законопроекта об игорном бизнесе: из-за большого количества поправок это может занять несколько дней, - Разумков
Верховная Рада приступила к рассмотрению во втором чтении законопроекта №2285-д "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".
Депутаты на заседании во вторник рассматривают поправки к законопроекту, которые предложила депутат из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Наталья Королевская, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Королевская перед голосованием за свои поправки каждый раз предлагает снять с рассмотрения данный законопроект и призывает депутатов не поддерживать законопроект.
Законопроект об игорном бизнесе будет рассмотрен по полной процедуре за несколько дней, заявляет председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.
"Я надеюсь, что за несколько дней мы сможем пройти этот законопроект", - сказал Разумков.
Он подчеркнул, что данный законопроект нельзя рассматривать по сокращенной процедуре. "Сокращённая процедура... не может быть тут применена. Мы идем по правкам... поскольку мы зашли уже в вопрос, дополнительные какие-то механизмы относительно рассмотрения законопроекта об игральном бизнесе невозможны", - отметил спикер.
Как сообщалось, народные депутаты приняли в первом чтении законопроект об организации игорного бизнеса 16 января 2020 года. К нему поступило 3445 поправок. 30 июня Рада приступила к рассмотрению его во втором чтении.
Законопроект предлагает ограничить количество лицензий для игорных учреждений. Помимо этого, предлагается установить обязательную верификацию игроков при приеме ставок и регистрацию выигрышей в системе онлайн-мониторинга. В то же время правительственный законопроект предлагает установить специальные игорные зоны для казино и залов игровых автоматов: для казино это территория пятизвездочных гостиниц, для игровых автоматов – гостиницы от трех звезд.
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НУ , а шо ГБР И НАБУ? Все бандеровцев отлавливают 😀😀😀
Вот где зароботки.
Закон повинен існувати.
Який, це вже інша справа.
Якість закону залежить від закладених у ньому норм християнської моралі (юдеям це тяжко зрорзуміти, тому і таке протистояння суті закону), виконання Конституційних норм.
Завтра закон о стерилизации Украинцев , если не платишь за коммуналку или долг Банку!
После завтра легализация Наркотиков и проституции!
???????? Похоже нет сил, остановить кучку Слуг от убийства Украины, не у кого? Где вы Патриоты? Сдулись? Или вы были только в утверждениях что вы есть от Порошенка, и когда он организывывает?