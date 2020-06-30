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Рада приступила к рассмотрению законопроекта об игорном бизнесе: из-за большого количества поправок это может занять несколько дней, - Разумков

Рада приступила к рассмотрению законопроекта об игорном бизнесе: из-за большого количества поправок это может занять несколько дней, - Разумков

Верховная Рада приступила к рассмотрению во втором чтении законопроекта №2285-д "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

Депутаты на заседании во вторник рассматривают поправки к законопроекту, которые предложила депутат из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Наталья Королевская, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Королевская перед голосованием за свои поправки каждый раз предлагает снять с рассмотрения данный законопроект и призывает депутатов не поддерживать законопроект.

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Законопроект об игорном бизнесе будет рассмотрен по полной процедуре за несколько дней, заявляет председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Я надеюсь, что за несколько дней мы сможем пройти этот законопроект", - сказал Разумков.

Он подчеркнул, что данный законопроект нельзя рассматривать по сокращенной процедуре. "Сокращённая процедура... не может быть тут применена. Мы идем по правкам... поскольку мы зашли уже в вопрос, дополнительные какие-то механизмы относительно рассмотрения законопроекта об игральном бизнесе невозможны", - отметил спикер.

Как сообщалось, народные депутаты приняли в первом чтении законопроект об организации игорного бизнеса 16 января 2020 года. К нему поступило 3445 поправок. 30 июня Рада приступила к рассмотрению его во втором чтении.

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Законопроект предлагает ограничить количество лицензий для игорных учреждений. Помимо этого, предлагается установить обязательную верификацию игроков при приеме ставок и регистрацию выигрышей в системе онлайн-мониторинга. В то же время правительственный законопроект предлагает установить специальные игорные зоны для казино и залов игровых автоматов: для казино это территория пятизвездочных гостиниц, для игровых автоматов – гостиницы от трех звезд.

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Топ комментарии
+3
во, шас придумают, как зеленые будут выворачивать карманы, у граждан Украины - по зеленому закону - сначала угробили реальные сектора экономики - теперь пытаються ,на ровном месте, у людей деньги забрать по закону - зебилы
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30.06.2020 13:02
+2
В народе ходят разговоры, что с владельцев собрали из расчёта по 50000$ на один голос за закон о игорном бизнесе.
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30.06.2020 13:00
+2
Поганый закон можно улучшить.... Открыть игорный зал в кулуарах зрады ! Денег у жлобов много ума мало .а в зале сидеть скучно .
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30.06.2020 13:00
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В народе ходят разговоры, что с владельцев собрали из расчёта по 50000$ на один голос за закон о игорном бизнесе.
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30.06.2020 13:00 Ответить
Поганый закон можно улучшить.... Открыть игорный зал в кулуарах зрады ! Денег у жлобов много ума мало .а в зале сидеть скучно .
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30.06.2020 13:00 Ответить
Играть можно только на депутатов..
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30.06.2020 13:00 Ответить
Обдолбыш-президент...
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30.06.2020 13:00 Ответить
СТРАШНО ВАЖНЫЙ ЗАКОН - ВИДНО ХОРОШО *********
НУ , а шо ГБР И НАБУ? Все бандеровцев отлавливают 😀😀😀
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30.06.2020 13:01 Ответить
Вопрос - а на хрена НАСТОЯЩИМ УКРАИНЦАМ ГБР И НАЬУ? Зачем кормить паразитов , работающих против Украины и украинцев?
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30.06.2020 13:06 Ответить
во, шас придумают, как зеленые будут выворачивать карманы, у граждан Украины - по зеленому закону - сначала угробили реальные сектора экономики - теперь пытаються ,на ровном месте, у людей деньги забрать по закону - зебилы
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30.06.2020 13:02 Ответить
Шулерство - вид экономической деятельности😀😀😀
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30.06.2020 13:04 Ответить
Думаю за каждый голос капнет по 5000 уе
Вот где зароботки.
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30.06.2020 13:02 Ответить
Не известно правда это? Но то рвение, с которым его проталкивают, вопреки здравому смыслу, указывает на то что явно есть материальная заинтересованность у Слуг!
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30.06.2020 13:03 Ответить
Пофиг всякие там потопы, главное - игоргый бизнес галадить. Деньги ляжку жгут
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30.06.2020 13:04 Ответить
Как говорил Добкин на 112 - Взять бы вас Слуг и разместить на барже и утопить по середине Днепра!
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30.06.2020 13:06 Ответить
Тут важно учесть интересы различных сторон. Это вам не закон о продажи земель принимать...
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30.06.2020 13:07 Ответить
Уже три часа в Раде пиарится продажная шалава и коллаборантка королевская из опзжо, просто издевается над парламентом и народом,
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30.06.2020 13:08 Ответить
Вам тоже платят за закон?
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30.06.2020 13:11 Ответить
А Тарас Бульба говорил лучше - Я тебе породив, я тебе і убью! ( За предательство народа Украини, свого сына Андрія)
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30.06.2020 13:10 Ответить
Игорный бизнес у нас должен бить запрещен и точка!!!
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30.06.2020 13:15 Ответить
Статья 12 в нём- Гарантии получения прибыли владельцам Казино!????
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30.06.2020 13:18 Ответить
Ігорний бізнес повинен бути "обуздан", так само як і проституція.
Закон повинен існувати.
Який, це вже інша справа.
Якість закону залежить від закладених у ньому норм християнської моралі (юдеям це тяжко зрорзуміти, тому і таке протистояння суті закону), виконання Конституційних норм.
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30.06.2020 13:26 Ответить
Сегодня запустят Слуги Казино в каждом придорожном Отелле 25 номеров- клодовок.
Завтра закон о стерилизации Украинцев , если не платишь за коммуналку или долг Банку!
После завтра легализация Наркотиков и проституции!

???????? Похоже нет сил, остановить кучку Слуг от убийства Украины, не у кого? Где вы Патриоты? Сдулись? Или вы были только в утверждениях что вы есть от Порошенка, и когда он организывывает?
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30.06.2020 13:27 Ответить
Государство гарантирует право Игрового заклада, что если вы написали расписку на имущество своё, то государство гарантирует его изьятие в пользу заклада.
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30.06.2020 13:34 Ответить
Теперь все чиновники будут регулярно за 10% от суммы, выигрывать в казино! Способ легализовать взятки, узаканивают их!
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30.06.2020 13:37 Ответить
Зелёные вы охренели!
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30.06.2020 13:46 Ответить
Закон о защите детей на квартиру отменяется, если вы проиграли квартиру, или под наркотой заложили в игре, землю, машину,....!
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30.06.2020 13:50 Ответить
Полные ПЕРЕВЫБОРЫ! НЕ ЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТ ТАКОЕ издевательство!
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30.06.2020 14:06 Ответить
Следующий шаг Мирового сообщества ПРИЗНАНИЕ УКРАИНЫ -СТРАНА ДЛЯ ОТМЫВКИ ГРЯЗНЫХ ДЕНЕГ! И отключение страны от международной банковской электронной системы!
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30.06.2020 14:29 Ответить
Каждому Зелёному по 100 000$ виртуальных денег в казино, которые можно получить налом, за голосование за закон. Или проиграть их. Ну чем не вариант протолкнуть мафиозный иностранный закон. Не зря Украина налаживает связи с мировыми странами наркоторговли.
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30.06.2020 14:43 Ответить
Одумайтесь, от этой залежности очень тяжело избавиться!
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30.06.2020 14:46 Ответить
Мне кажется что уже давно нужно было это сделать, у меня знакомый давно играет в игровые автоматы которые реально дают выиграть https://onlineslotswin.ru/ onlineslotswin.ru с бонусами за регистрацию, акциями с ценными призами и быстрым выводом выигрышей, так он говорил что из за запрета треть выигрышей теряет.
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06.01.2021 10:45 Ответить
 
 