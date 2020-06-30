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Украине нужно готовиться ко второй волне COVID-19, но надеюсь, что худшего сценария удастся избежать, - Зеленский

Украине нужно готовиться ко второй волне COVID-19, но надеюсь, что худшего сценария удастся избежать, - Зеленский

Львовщина десятый день лидирует по количеству больных коронавирусом. За последние сутки там обнаружили 143 новых случая, три человека умерли.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом на традиционном совещании по противодействию распространения коронавирусу сообщил премьер-министр денис Шмыгаль.

"На Закарпатье более 70% коек медучреждений, которые готовились к первой волне эпидемии, заняты больными. С такой динамикой надо готовиться ко второй волне. Все еще надеюсь, что нам удастся обойти худший сценарий. Но медицина должна быть готова ко всему", - сказал глава государства.

Правительство готовит больницы ко второй волне эпидемии. Сейчас есть  койки для почти 30 тыс. больных, а аппаратов ИВЛ используется немного, они есть в достаточном количестве.

В Кабмине также отметили, что пока не собираются возобновлять работу детских лагерей.

Также Президенту доложили о ситуации на Прикарпатье и о международной помощи пострадавшим. В частности, из Италии прибыл первый самолет с помощью пострадавшим от наводнения - это лодки, помпы, специальные костюмы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Баканов рассказал Зеленскому данные секретной операции по задержанию Балоня. НАБУ и САП обязаны открыть дело против главы СБУ, - Бутусов

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Топ комментарии
+18
Украине нужно готовиться ко второй волне COVID-19, но надеюсь, что худшего сценария удастся избежать, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4515
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30.06.2020 13:05
+14
Шо там твоя лєдя? Виздоровіла ?
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30.06.2020 13:04
+7
баба совсем не рабочая...
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30.06.2020 13:18
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Шо там твоя лєдя? Виздоровіла ?
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30.06.2020 13:04 Ответить
Украине нужно готовиться ко второй волне COVID-19, но надеюсь, что худшего сценария удастся избежать, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4515
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30.06.2020 13:05 Ответить
баба совсем не рабочая...
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30.06.2020 13:18 Ответить
ослова сосна
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30.06.2020 16:41 Ответить
Это та юмористка, которая оскорбительные антиукраинские шуточки придумывает? А чего она на фото такая невесёлая? Собирается глазёнки корабельной сосне выцарапать? Мой совет - выдавливай из указательными пальцами....Маникюр потом поправишь... Вперёд!!!
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30.06.2020 13:40 Ответить
Вспомнился эпизод из "Игры Престолов"
Україні потрібно готуватися до другої хвилі COVID-19, але сподіваюся, що найгіршого сценарію вдасться уникнути, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6658
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30.06.2020 13:43 Ответить
Його сценарісти сидять в кремлі
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30.06.2020 13:11 Ответить
"Всё идёт по плану."
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30.06.2020 13:05 Ответить
Украине нужно готовиться ко второй волне COVID-19, но надеюсь, что худшего сценария удастся избежать, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4952

...
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30.06.2020 13:16 Ответить
Даремно воно надіється. І бабл з фюФонду боротьби з коронавірусом "на дороги", тобто на рожпил пцстило. Ох, даремно!
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30.06.2020 13:28 Ответить
Не забудьТЕ продать маски!
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30.06.2020 13:05 Ответить
Шмаркля и есть COVID-19
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30.06.2020 13:08 Ответить
лучше ты бы молчал - ты уже напакостил ,сказав шо победили .......... на цапию тебя надо посылать - самка собаки
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30.06.2020 13:09 Ответить
к войне с раше надо готовиться, а не армию сокращать.
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30.06.2020 13:09 Ответить
Так ведь любой зебил знает, что кормить чужую армию - дешевле чем свою!!!
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30.06.2020 13:11 Ответить
Украине нужно готовиться ко второй волне COVID-19, но надеюсь, что худшего сценария удастся избежать, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2678

...
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30.06.2020 13:16 Ответить
Худший сценарий - это билет на Ростов?
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30.06.2020 13:17 Ответить
"Замечаний к Шмыгалю нет. Мы боремся вместе с СOVID-19. И я вижу, что в этом направлении мы мастера спорта по борьбе с коронавирусом. Возьмите статистику. Даже не сравнивая со странами по такой же территории и населению - мы одни из лучших. Потому что сделали все вовремя", - сказал Зеленский.

https://focus.ua/ukraine/455767-zelenskii_my_mastera_sporta_po_borbe_s_koronavirusom

Мастера спорта по киздобольству.
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30.06.2020 13:17 Ответить
Какая вторая волна? шо вы там нюхаете? уже было два пика и мы вышли на плато, а тут вторая волна...
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30.06.2020 13:17 Ответить
ко второй волне готовится, все как его кукловод говорит, которому он посмотрел в глаза, все повторяет.
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30.06.2020 13:17 Ответить
Так ты ж сказало, что уже победили, видосик даже есть такой Или коксом заплавил все мозги, что не помнишь нихрена?
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30.06.2020 13:29 Ответить
Нас потихому готовят к отмене безвиза.
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30.06.2020 13:30 Ответить
пусть попробуют
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30.06.2020 13:58 Ответить
А если ЕС попробует? Что тогда?
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30.06.2020 14:29 Ответить
Зебилу сказали, что заканчиваются койки в первой очереди больниц, так оно опять всё переврало.
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30.06.2020 13:56 Ответить
а сам торчок где прячется??
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30.06.2020 13:58 Ответить
Идет нагнетание и психологическая обработка для ввода карантина перед выборами.
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30.06.2020 14:04 Ответить
От знову о сценарії..........Так сценарій пише не він, а саме головне вже не під нього.
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30.06.2020 14:06 Ответить
Придурок, ещё первая даже не прошла...
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30.06.2020 14:17 Ответить
У пети путин нападет у зели вторая волна начнется. На папередников поздно валить так проблемы изобретают за наш счет.
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30.06.2020 14:33 Ответить
Что прикажет тебе этот ВОЗовский гоминид, то и будешь делать, пересидент.
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30.06.2020 15:35 Ответить
 
 