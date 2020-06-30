Украине нужно готовиться ко второй волне COVID-19, но надеюсь, что худшего сценария удастся избежать, - Зеленский

Львовщина десятый день лидирует по количеству больных коронавирусом. За последние сутки там обнаружили 143 новых случая, три человека умерли.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом на традиционном совещании по противодействию распространения коронавирусу сообщил премьер-министр денис Шмыгаль.

"На Закарпатье более 70% коек медучреждений, которые готовились к первой волне эпидемии, заняты больными. С такой динамикой надо готовиться ко второй волне. Все еще надеюсь, что нам удастся обойти худший сценарий. Но медицина должна быть готова ко всему", - сказал глава государства.

Правительство готовит больницы ко второй волне эпидемии. Сейчас есть койки для почти 30 тыс. больных, а аппаратов ИВЛ используется немного, они есть в достаточном количестве.

В Кабмине также отметили, что пока не собираются возобновлять работу детских лагерей.

Также Президенту доложили о ситуации на Прикарпатье и о международной помощи пострадавшим. В частности, из Италии прибыл первый самолет с помощью пострадавшим от наводнения - это лодки, помпы, специальные костюмы.

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