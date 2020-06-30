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Разумков о назначении Шкарлета в обход Рады: "Каждая ветвь власти должна действовать в пределах своих полномочий"

Разумков о назначении Шкарлета в обход Рады:

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал о своем отношении к назначению и.о. министра образования Сергея Шкарлата.

Об этом он рассказал, отвечая на вопрос Цензор.НЕТ о том, как он относится к тому, что Кабмин в обход Верховной Рады назначил руководство министерства образования.

"У каждого есть свои механизмы. Но если мы говорим о подходах, мы с вами несколько дней назад праздновали День Конституции, она достаточно четко разграничивает полномочия всех ветвей власти. Я думаю, что каждая из них должна действовать в пределах своих полномочий", - сказал Разумков.

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Он также рассказал, что хочет услышать во время Часа вопросов к правительству от премьер-министра Дениса Шмыгаля его видение дальнейшей работы и.о. министра образования Сергея Шкарлета и и.о. министра энергетики Ольги Буславец.

Напомним, 25 июня Кабинет Министров назначил ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки.

Шкарлет - участник нескольких скандалов. Ресурс "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" обнаружил, что 27% монографии кандидата на пост министра образования, а ныне ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета - это текстовые заимствования у других авторов без надлежащих ссылок на них (плагиат). Сам Шкарлет отрицает обвинения в плагиате.

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После назначения Шкарлета партия "Голос" зарегистрировала законопроект, который запретит занимать должности в Кабинете министров Украины и посты ректоров университетов людям, в чьих научных работах был обнаружен плагиат.

Шкарлет не раз заявлял о своей приверженности Партии регионов, во время Революции Достоинства заставлял студентов снять украинские флаги с общежития. По заявлению экс-министра Анны Новосад, его кандидатуру лоббировал ряд ректоров, которые хотят отменить "неудобные" реформы.

Также Новосад сообщала, что Шкарлет купил себе на средства университета элитный автомобиль.

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Топ комментарии
+10
Каждая ветвь власти должна действовать в пределах закона и Конституции
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30.06.2020 13:09
+8
ЗЕдауны
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30.06.2020 13:08
+7
Разумков старается дистанцироваться от выходок Организма и "Сосны народа".
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30.06.2020 13:12
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30.06.2020 13:04 Ответить
ЗЕдауны
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30.06.2020 13:08 Ответить
Каждая ветвь власти должна действовать в пределах закона и Конституции
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30.06.2020 13:09 Ответить
Разумков о назначении Шкарлета в обход Рады: "Каждая ветвь власти должна действовать в пределах своих полномочий" - Цензор.НЕТ 4316
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30.06.2020 13:09 Ответить
бо їх робить Яременко, через табу...
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30.06.2020 13:11 Ответить
Тому шо учились в трускавце 😀😀😀
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30.06.2020 13:12 Ответить
Гнать в шею пророссийскую ветвь власти
Какая Цука назначила этого рыга ? Фото указа с подписью в студию , шобы знать кому бить 😀😀😀
Может Розумкову тоже пора Рыло начиститьДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 😀😀😀
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30.06.2020 13:10 Ответить
Разумков о назначении Шкарлета в обход Рады: "Каждая ветвь власти должна действовать в пределах своих полномочий" - Цензор.НЕТ 2843Уже проходили
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30.06.2020 13:11 Ответить
Закон джунглей ВР: Каждый сам за себя.
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30.06.2020 13:11 Ответить
Разумков старается дистанцироваться от выходок Организма и "Сосны народа".
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30.06.2020 13:12 Ответить
А что отпрысок Табачника может добавить и почему его так суют , значит хотят убрать ЗНО и вернуть взятки при поступлении , а это многомиллиардные Поступления , только не в Казну.
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30.06.2020 13:37 Ответить
так, шкарлєта посадовили "на кормлєніє" в період вступної кампанії-2020, а там подивляться, скільки збере і кому занесе...
всі питання до Асоціації - http://www.ar-tech-uni.org.ua/ /Спілки ректорів - http://www.vnz.univ.kiev.ua/
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30.06.2020 13:47 Ответить
Йому треба буде брати у когось уборг щоби занести, а потім відпрацьовувати. А гроші дасть той хто зацікавлений у поверненні схем..................
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30.06.2020 13:53 Ответить
 
 