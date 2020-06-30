Разумков о назначении Шкарлета в обход Рады: "Каждая ветвь власти должна действовать в пределах своих полномочий"
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал о своем отношении к назначению и.о. министра образования Сергея Шкарлата.
Об этом он рассказал, отвечая на вопрос Цензор.НЕТ о том, как он относится к тому, что Кабмин в обход Верховной Рады назначил руководство министерства образования.
"У каждого есть свои механизмы. Но если мы говорим о подходах, мы с вами несколько дней назад праздновали День Конституции, она достаточно четко разграничивает полномочия всех ветвей власти. Я думаю, что каждая из них должна действовать в пределах своих полномочий", - сказал Разумков.
Он также рассказал, что хочет услышать во время Часа вопросов к правительству от премьер-министра Дениса Шмыгаля его видение дальнейшей работы и.о. министра образования Сергея Шкарлета и и.о. министра энергетики Ольги Буславец.
Напомним, 25 июня Кабинет Министров назначил ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки.
Шкарлет - участник нескольких скандалов. Ресурс "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" обнаружил, что 27% монографии кандидата на пост министра образования, а ныне ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета - это текстовые заимствования у других авторов без надлежащих ссылок на них (плагиат). Сам Шкарлет отрицает обвинения в плагиате.
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После назначения Шкарлета партия "Голос" зарегистрировала законопроект, который запретит занимать должности в Кабинете министров Украины и посты ректоров университетов людям, в чьих научных работах был обнаружен плагиат.
Шкарлет не раз заявлял о своей приверженности Партии регионов, во время Революции Достоинства заставлял студентов снять украинские флаги с общежития. По заявлению экс-министра Анны Новосад, его кандидатуру лоббировал ряд ректоров, которые хотят отменить "неудобные" реформы.
Также Новосад сообщала, что Шкарлет купил себе на средства университета элитный автомобиль.
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Какая Цука назначила этого рыга ? Фото указа с подписью в студию , шобы знать кому бить 😀😀😀
Может Розумкову тоже пора Рыло начиститьДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 😀😀😀
джунглейВР: Каждый сам за себя.
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