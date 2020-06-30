Как такового отказа ВР назначать Шкарлета и.о. главы Минобразования не было. У него есть три месяца, чтобы проявить себя, - Шмыгаль

Несмотря на то, что комитет ВР по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета на пост министра образования и науки, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что отказа парламента "как такового не было".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр сообщил в интервью BBC News Україна.

"Шкарлета во время встречи с президентом выдвинули ректоры как одного из кандидатов на должность министра образования и науки. Ему давали соответствующую характеристику, у нас было несколько встреч - формальное собеседование и беседа о философии и стратегии развития образования и науки Украины. Абсолютно, что у мужчины хорошее, ясное видение, он имеет соответствующий менеджерский опыт", - сообщил Шмыгаль.

Вместе с тем он отметил, что "отказа парламента как такового не было. Исполнение обязанностей министра образования и науки - шанс для кандидата проявить себя, показать стратегию, философию, навыки и профессионализм".

"Парламент собирается идти на каникулы, а министров назначает Верховная Рада. Поэтому, думаю, традиционный трехмесячный срок - это тот срок, за который человек может ознакомиться с ситуацией и проявить себя", - сказал премьер.

Отвечая на вопрос от том, что среди журналистов бытует мнение, возможно ошибочное, что многих министров, вроде господина Шкарлета, отбирает президент с работниками ОП и спускает их премьеру, а у него нет права голоса, чтобы отклонить это, Шмыгаль сказал: "Это действительно ложное впечатление. Кабинет министров - одна из трех ветвей власти, которая принимает коллегиальные решения и осуществляет исполнительную власть. Нельзя говорить, что кто-то нам назначает министров.

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Мы советуемся с президентом, я никогда этого не скрываю, даже некоторые собеседования с потенциальными министрами в начале проводили вместе. Для меня это был элемент поддержки. Относительно министров, которые назначались уже позже, - это мое решение. Но сегодня в Украине есть уникальная ситуация, когда парламент, президент и Кабмин могут работать в одном векторе. Мой стиль работы довольно демократичный, поэтому я не ставлю ограничений и не плету интриг, не пытаюсь создавать какие-то сферы влияния.

Ключевая задача - это профессионализм и результативность всех министров. Интриги нет, воздействий, каких-то навязываний тоже нет. Министров выбирает парламент, а подает премьер. У меня также есть свое мнение и своя позиция по жизни, есть такие личности в Украине, которых я не приму, кто бы мне их не рекомендовал. Поэтому это ошибочное представление и заблуждение".

На уточняющий вопрос, что будет, если за эти три месяца министр образования покажет себя не с лучшей стороны, Шмыгаль подчеркнул, что нынешний Кабмин "довольно быстро принимает кадровые решения в отношении людей, которые не соответствуют должностям и требованиям времени".

"Есть вопрос порядочности и профессионализма, которые также для нас важны, как и отсутствие коррупции в высших эшелонах власти. Эти параметры применяются ко всем членам правительственной команды.

Если министр или и.о. министра не будет соответствовать должности, то можно и не ждать три месяца", - резюмировал Шмыгаль.

Напомним, 25 июня Кабинет Министров назначил ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки.

Шкарлет - участник нескольких скандалов. Ресурс "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" обнаружил, что 27% монографии кандидата на пост министра образования, а ныне ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета - это текстовые заимствования у других авторов без надлежащих ссылок на них (плагиат). Сам Шкарлет отрицает обвинения в плагиате.

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После назначения Шкарлета партия "Голос" зарегистрировала законопроект, который запретит занимать должности в Кабинете министров Украины и посты ректоров университетов людям, в чьих научных работах был обнаружен плагиат.

Шкарлет не раз заявлял о своей приверженности Партии регионов, во время Революции Достоинства заставлял студентов снять украинские флаги с общежития. По заявлению экс-министра Анны Новосад, его кандидатуру лоббировал ряд ректоров, которые хотят отменить "неудобные" реформы.

Также Новосад сообщала, что Шкарлет купил себе на средства университета элитный автомобиль.