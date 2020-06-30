Как такового отказа ВР назначать Шкарлета и.о. главы Минобразования не было. У него есть три месяца, чтобы проявить себя, - Шмыгаль
Несмотря на то, что комитет ВР по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета на пост министра образования и науки, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что отказа парламента "как такового не было".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр сообщил в интервью BBC News Україна.
"Шкарлета во время встречи с президентом выдвинули ректоры как одного из кандидатов на должность министра образования и науки. Ему давали соответствующую характеристику, у нас было несколько встреч - формальное собеседование и беседа о философии и стратегии развития образования и науки Украины. Абсолютно, что у мужчины хорошее, ясное видение, он имеет соответствующий менеджерский опыт", - сообщил Шмыгаль.
Вместе с тем он отметил, что "отказа парламента как такового не было. Исполнение обязанностей министра образования и науки - шанс для кандидата проявить себя, показать стратегию, философию, навыки и профессионализм".
"Парламент собирается идти на каникулы, а министров назначает Верховная Рада. Поэтому, думаю, традиционный трехмесячный срок - это тот срок, за который человек может ознакомиться с ситуацией и проявить себя", - сказал премьер.
Отвечая на вопрос от том, что среди журналистов бытует мнение, возможно ошибочное, что многих министров, вроде господина Шкарлета, отбирает президент с работниками ОП и спускает их премьеру, а у него нет права голоса, чтобы отклонить это, Шмыгаль сказал: "Это действительно ложное впечатление. Кабинет министров - одна из трех ветвей власти, которая принимает коллегиальные решения и осуществляет исполнительную власть. Нельзя говорить, что кто-то нам назначает министров.
Мы советуемся с президентом, я никогда этого не скрываю, даже некоторые собеседования с потенциальными министрами в начале проводили вместе. Для меня это был элемент поддержки. Относительно министров, которые назначались уже позже, - это мое решение. Но сегодня в Украине есть уникальная ситуация, когда парламент, президент и Кабмин могут работать в одном векторе. Мой стиль работы довольно демократичный, поэтому я не ставлю ограничений и не плету интриг, не пытаюсь создавать какие-то сферы влияния.
Ключевая задача - это профессионализм и результативность всех министров. Интриги нет, воздействий, каких-то навязываний тоже нет. Министров выбирает парламент, а подает премьер. У меня также есть свое мнение и своя позиция по жизни, есть такие личности в Украине, которых я не приму, кто бы мне их не рекомендовал. Поэтому это ошибочное представление и заблуждение".
На уточняющий вопрос, что будет, если за эти три месяца министр образования покажет себя не с лучшей стороны, Шмыгаль подчеркнул, что нынешний Кабмин "довольно быстро принимает кадровые решения в отношении людей, которые не соответствуют должностям и требованиям времени".
"Есть вопрос порядочности и профессионализма, которые также для нас важны, как и отсутствие коррупции в высших эшелонах власти. Эти параметры применяются ко всем членам правительственной команды.
Если министр или и.о. министра не будет соответствовать должности, то можно и не ждать три месяца", - резюмировал Шмыгаль.
Напомним, 25 июня Кабинет Министров назначил ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки.
Шкарлет - участник нескольких скандалов. Ресурс "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" обнаружил, что 27% монографии кандидата на пост министра образования, а ныне ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета - это текстовые заимствования у других авторов без надлежащих ссылок на них (плагиат). Сам Шкарлет отрицает обвинения в плагиате.
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После назначения Шкарлета партия "Голос" зарегистрировала законопроект, который запретит занимать должности в Кабинете министров Украины и посты ректоров университетов людям, в чьих научных работах был обнаружен плагиат.
Шкарлет не раз заявлял о своей приверженности Партии регионов, во время Революции Достоинства заставлял студентов снять украинские флаги с общежития. По заявлению экс-министра Анны Новосад, его кандидатуру лоббировал ряд ректоров, которые хотят отменить "неудобные" реформы.
Также Новосад сообщала, что Шкарлет купил себе на средства университета элитный автомобиль.
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вот она, причина, почему в Кр.Роге за шмарклю было 90%.. а сам шмаркля - тупее тупого: то всё "айкосы" - в промывшлненном масштабе
Главное втиснуться во власть, оторывать себе кусочек и вовремя смыться без суда и следствия. Следующий заходи! Хорошо зюзики придумали как поиметь Украину
Опять ЗЕмоча в глаза? Ф.И.О. этих "ректоров" назовите, или так и будет бла-бла-бла?
ПРЕДЛАГАЮ ПОЛНУЮ ПЕРЕАТЕСТАЦИЮ РЕКТОРОВ И ПРОРЕКТОРОВ НА ПРЕДМЕТ УКРАИНСКОГО НАЦИОНАЛИЗМА
ЩОБ ВСПОМНИЛИ НА ЧЬЕЙ ЗЕМЛЕ ЖИВУТ
точно патріот.. )))
*********, как он есть.
Вырастили на Донбассе руцкой мир - теперь хотят во всей Украине растить
ШМЫГАЛЯ в отставку
Щось треба говорити після такої брехні прем'єра?
ШМЫГАЛЬ ИДЁТ ВЕРНОЙ ДОРОГОЙ В РОСТОВ
НА ШО , Вы, шмыгаль жить будете в Ростове 😀😀😀
А, ну раз прєзєдєнт так вирішив...
В Україні ж згідно Конституції (чаво?) Зеленсько-Прєзєдєнтська республіка.
Сергій Шкарлет народився 19 жовтня 1972 року в Коканді (Узбекистан). Закінчив факультет прикладної математики за спеціальністю "Математичне забезпечення системи автоматизації". Отримав диплом за спеціальністю "інженер-математик". Пізніше розжився ще одним дипломом за спеціальністю "економіст".
Працював інженером-конструктором Ніжинського НВК "Прогрес", Далі працював у Чернігівському технологічному інституті. Потім став проректором, а пізніше ректором в Чернігівському інституті інформації, бізнесу і права.
У травні 2010 року став ректором Чернігівського державного технологічного університету. ЗМІ назвали його "наймолодшим ректором" великого вишу в Україні. Обіймає цю посаду й досі. Підтримка Януковича
У 2010 році Шкарлет був обраний до Чернігівської обласної ради від "Партії регіонів". https://web.archive.org/web/20111115215101/http://www.chernihiv-oblrada.gov.ua/index.php?th=cat&cat_id=211 В інтерв'ю ЗМІ він підкреслював, що є прихильником "Партії регіонів" ще з 2004 року. І заявляв, що політичні орієнтири вибрав "ще у 2004 році".
Втім вибір політичних орієнтирів не завадив Шкарлету у 2015 році балотуватися до облради від Блоку Петра Порошенка. Ці вибори він не виграв.
Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 17 по 24 июня 2020 года,
61,3% украинцев считают, что события в Украине развиваются в НЕПРАВИЛЬНОМ направлении
опрос Центра Разумкова
Они из страны сделали казино или ипподром ?
"Даем три месяца ... и если шо , то уволим ..."
А за бардак в стране , кто отвечать будет ? "Кобыла" с грустными глазами ?
Пришел - ушел , пришел - ушел - страна в разрухе , а "крайних" (кроме самого народа ) не найти !
Просто ах...нно устроились !