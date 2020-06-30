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Кабмин (13507) назначение (2144) Шмыгаль Денис (2596) Шкарлет (297)

Как такового отказа ВР назначать Шкарлета и.о. главы Минобразования не было. У него есть три месяца, чтобы проявить себя, - Шмыгаль

Как такового отказа ВР назначать Шкарлета и.о. главы Минобразования не было. У него есть три месяца, чтобы проявить себя, - Шмыгаль

Несмотря на то, что комитет ВР по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета на пост министра образования и науки, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что отказа парламента "как такового не было".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр сообщил в интервью BBC News Україна.

"Шкарлета во время встречи с президентом выдвинули ректоры как одного из кандидатов на должность министра образования и науки. Ему давали соответствующую характеристику, у нас было несколько встреч - формальное собеседование и беседа о философии и стратегии развития образования и науки Украины. Абсолютно, что у мужчины хорошее, ясное видение, он имеет соответствующий менеджерский опыт", - сообщил Шмыгаль.

Вместе с тем он отметил, что "отказа парламента как такового не было. Исполнение обязанностей министра образования и науки - шанс для кандидата проявить себя, показать стратегию, философию, навыки и профессионализм". 

"Парламент собирается идти на каникулы, а министров назначает Верховная Рада. Поэтому, думаю, традиционный трехмесячный срок - это тот срок, за который человек может ознакомиться с ситуацией и проявить себя", - сказал премьер.

Отвечая на вопрос от том, что среди журналистов бытует мнение, возможно ошибочное, что многих министров, вроде господина Шкарлета, отбирает президент с работниками ОП и спускает их премьеру, а у него нет права голоса, чтобы отклонить это, Шмыгаль сказал: "Это действительно ложное впечатление. Кабинет министров - одна из трех ветвей власти, которая принимает коллегиальные решения и осуществляет исполнительную власть. Нельзя говорить, что кто-то нам назначает министров.

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Мы советуемся с президентом, я никогда этого не скрываю, даже некоторые собеседования с потенциальными министрами в начале проводили вместе. Для меня это был элемент поддержки. Относительно министров, которые назначались уже позже, - это мое решение. Но сегодня в Украине есть уникальная ситуация, когда парламент, президент и Кабмин могут работать в одном векторе. Мой стиль работы довольно демократичный, поэтому я не ставлю ограничений и не плету интриг, не пытаюсь создавать какие-то сферы влияния.

Ключевая задача - это профессионализм и результативность всех министров. Интриги нет, воздействий, каких-то навязываний тоже нет. Министров выбирает парламент, а подает премьер. У меня также есть свое мнение и своя позиция по жизни, есть такие личности в Украине, которых я не приму, кто бы мне их не рекомендовал. Поэтому это ошибочное представление и заблуждение".

На уточняющий вопрос, что будет, если за эти три месяца министр образования покажет себя не с лучшей стороны, Шмыгаль подчеркнул, что нынешний Кабмин "довольно быстро принимает кадровые решения в отношении людей, которые не соответствуют должностям и требованиям времени".

"Есть вопрос порядочности и профессионализма, которые также для нас важны, как и отсутствие коррупции в высших эшелонах власти. Эти параметры применяются ко всем членам правительственной команды.

Если министр или и.о. министра не будет соответствовать должности, то можно и не ждать три месяца", - резюмировал Шмыгаль.

Напомним, 25 июня Кабинет Министров назначил ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки.

Шкарлет - участник нескольких скандалов. Ресурс "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" обнаружил, что 27% монографии кандидата на пост министра образования, а ныне ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета - это текстовые заимствования у других авторов без надлежащих ссылок на них (плагиат). Сам Шкарлет отрицает обвинения в плагиате.

Также на Цензор.НЕТ: Предыдущий опыт человека имеет значение, - образовательный омбудсмен Горбачев о кандидате на главу Минобразования Шкарлете

После назначения Шкарлета партия "Голос" зарегистрировала законопроект, который запретит занимать должности в Кабинете министров Украины и посты ректоров университетов людям, в чьих научных работах был обнаружен плагиат.

Шкарлет не раз заявлял о своей приверженности Партии регионов, во время Революции Достоинства заставлял студентов снять украинские флаги с общежития. По заявлению экс-министра Анны Новосад, его кандидатуру лоббировал ряд ректоров, которые хотят отменить "неудобные" реформы.

Также Новосад сообщала, что Шкарлет купил себе на средства университета элитный автомобиль.
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Топ комментарии
+17
Кого ви ляді навибирали...........
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30.06.2020 13:11
+9
Зюзя уже за год проявил себя.
Главное втиснуться во власть, оторывать себе кусочек и вовремя смыться без суда и следствия. Следующий заходи! Хорошо зюзики придумали как поиметь Украину
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30.06.2020 13:12
+6
"Шкарлета во время встречи с президентом выдвинули ректоры как одного из кандидатов на должность министра образования и науки.

Опять ЗЕмоча в глаза? Ф.И.О. этих "ректоров" назовите, или так и будет бла-бла-бла?
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30.06.2020 13:12
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Кого ви ляді навибирали...........
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30.06.2020 13:11 Ответить
Кривой Рог - завод коксохим☢️ Кривий Ріг - Україна🇺🇦
https://www.facebook.com/101344144967360/videos/265718394524026/

вот она, причина, почему в Кр.Роге за шмарклю было 90%.. а сам шмаркля - тупее тупого: то всё "айкосы" - в промывшлненном масштабе
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30.06.2020 13:16 Ответить
Шмыгло сомтри чтобы тебя через пару недель не закопали от Ковид 19 убогие придурковатые ублюдки из какой пиююююки вы вылупились то..
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30.06.2020 13:17 Ответить
кого-кого таких самих лядів!
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30.06.2020 13:17 Ответить
Зюзя уже за год проявил себя.
Главное втиснуться во власть, оторывать себе кусочек и вовремя смыться без суда и следствия. Следующий заходи! Хорошо зюзики придумали как поиметь Украину
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30.06.2020 13:12 Ответить
"Шкарлета во время встречи с президентом выдвинули ректоры как одного из кандидатов на должность министра образования и науки.

Опять ЗЕмоча в глаза? Ф.И.О. этих "ректоров" назовите, или так и будет бла-бла-бла?
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30.06.2020 13:12 Ответить
Да два ректора с пророссийскими взглядами
ПРЕДЛАГАЮ ПОЛНУЮ ПЕРЕАТЕСТАЦИЮ РЕКТОРОВ И ПРОРЕКТОРОВ НА ПРЕДМЕТ УКРАИНСКОГО НАЦИОНАЛИЗМА
ЩОБ ВСПОМНИЛИ НА ЧЬЕЙ ЗЕМЛЕ ЖИВУТ
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30.06.2020 13:17 Ответить
у 2015 Шкарлет балотувався у облраду ВІД БПП..

точно патріот.. )))
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30.06.2020 15:21 Ответить
переклад: вступна кампанія - 2020 віддана "в кормлєніє" шкарлєтній шоблі
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30.06.2020 13:41 Ответить
Комитет Рады не поддержал, голосования ВР не было, но Шмыгаль считает, что Рада не против.
*********, как он есть.
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30.06.2020 13:14 Ответить
Ахматовский шмыгаль ОФУЕЛ
Вырастили на Донбассе руцкой мир - теперь хотят во всей Украине растить
ШМЫГАЛЯ в отставку
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30.06.2020 13:14 Ответить
а если расстреливать без приговора суда - ну в силу революционной справедливости - за это в Гааю тянут - шо сербов шо босняков - а это чем отличается по сути ?
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30.06.2020 13:15 Ответить
Несмотря на то, что комитет ВР по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета на пост министра образования и науки, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что отказа парламента "как такового не было". Источник: https://censor.net.ua/n3205080
Щось треба говорити після такої брехні прем'єра?
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30.06.2020 13:16 Ответить
ШМЫГАЛЯ НА НАРЫ !!!!
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30.06.2020 13:18 Ответить
Але все повинно бути не так, як висувають звинувачення Порошенку, Кузьменко, Антоненку, Дугарь...
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30.06.2020 13:20 Ответить
Глядя с каким маниакальным упорством Зеленский тащил того Шкарапета на должность... Пленки д`Ермака заиграли новыми красками
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30.06.2020 13:19 Ответить
ПОРА НАПОМНИТЬ ШМЫГАЛЮ ДО ЧЕГО ДОВЁЛ СТРАНУ ИДИОТ ЯНЕК
ШМЫГАЛЬ ИДЁТ ВЕРНОЙ ДОРОГОЙ В РОСТОВ
НА ШО , Вы, шмыгаль жить будете в Ростове 😀😀😀
Как такового отказа ВР назначать Шкарлета и.о. главы Минобразования не было. У него есть три месяца, чтобы проявить себя, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7254
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30.06.2020 13:20 Ответить
«Шкарлета во время встречи с президентом выдвинули...» Источник: https://censor.net.ua/n3205080»
А, ну раз прєзєдєнт так вирішив...
В Україні ж згідно Конституції (чаво?) Зеленсько-Прєзєдєнтська республіка.
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30.06.2020 13:22 Ответить
Хто такий Сергій Шкарлет?
Сергій Шкарлет народився 19 жовтня 1972 року в Коканді (Узбекистан). Закінчив факультет прикладної математики за спеціальністю "Математичне забезпечення системи автоматизації". Отримав диплом за спеціальністю "інженер-математик". Пізніше розжився ще одним дипломом за спеціальністю "економіст".
Працював інженером-конструктором Ніжинського НВК "Прогрес", Далі працював у Чернігівському технологічному інституті. Потім став проректором, а пізніше ректором в Чернігівському інституті інформації, бізнесу і права.
У травні 2010 року став ректором Чернігівського державного технологічного університету. ЗМІ назвали його "наймолодшим ректором" великого вишу в Україні. Обіймає цю посаду й досі. Підтримка Януковича
У 2010 році Шкарлет був обраний до Чернігівської обласної ради від "Партії регіонів". https://web.archive.org/web/20111115215101/http://www.chernihiv-oblrada.gov.ua/index.php?th=cat&cat_id=211 В інтерв'ю ЗМІ він підкреслював, що є прихильником "Партії регіонів" ще з 2004 року. І заявляв, що політичні орієнтири вибрав "ще у 2004 році".
Втім вибір політичних орієнтирів не завадив Шкарлету у 2015 році балотуватися до облради від Блоку Петра Порошенка. Ці вибори він не виграв.
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30.06.2020 15:20 Ответить
Ну і яким боком твій текст, до призначення фактично Зеленським, без дозволу парламента, цього мутного Шкарлєта ?
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30.06.2020 15:24 Ответить
ну звісно - гроші то ермак уже отримав за посаду..
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30.06.2020 14:18 Ответить
51% украинцев НЕ доверяет Зеленскому
Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 17 по 24 июня 2020 года,
61,3% украинцев считают, что события в Украине развиваются в НЕПРАВИЛЬНОМ направлении
опрос Центра Разумкова
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30.06.2020 14:38 Ответить
"Начинается заезд, кобыла дергается с места, делает несколько шагов, падает на землю и больше не поднимается. Мужик подходит к ней после забега с угрожающим видом. Кобыла смотрит на него виновато и шепелявит: «Ну не шмогла я, не шмогла». " (с)

Они из страны сделали казино или ипподром ?
"Даем три месяца ... и если шо , то уволим ..."
А за бардак в стране , кто отвечать будет ? "Кобыла" с грустными глазами ?
Пришел - ушел , пришел - ушел - страна в разрухе , а "крайних" (кроме самого народа ) не найти !
Просто ах...нно устроились !
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30.06.2020 15:35 Ответить
 
 