Двое воинов на Донбассе ранены в результате обстрела наемниками РФ, - штаб ОС
Российско-оккупационные войска на Донбассе обстреляли позиции операции Объединенных сил, два воина получили осколочные ранения.
Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-центр ООС, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня на Луганском направлении у Новозвановки, в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили осколочные ранения", - говорится в сообщении.
Эвакуационной техникой пострадавших воинов оперативно доставили в военно-медицинское учреждение и предоставили надлежащую медицинскую помощь.
Такие действия российских оккупантов безнаказанными не остались - огнем военнослужащие из состава Объединенных сил подавили вражескую активность. Потери противника уточняются.
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Найшвидшого одужання.
Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!