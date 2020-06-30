Двое воинов на Донбассе ранены в результате обстрела наемниками РФ, - штаб ОС

Российско-оккупационные войска на Донбассе обстреляли позиции операции Объединенных сил, два воина получили осколочные ранения.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-центр ООС, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня на Луганском направлении у Новозвановки, в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили осколочные ранения", - говорится в сообщении.

Эвакуационной техникой пострадавших воинов оперативно доставили в военно-медицинское учреждение и предоставили надлежащую медицинскую помощь.

Такие действия российских оккупантов безнаказанными не остались - огнем военнослужащие из состава Объединенных сил подавили вражескую активность. Потери противника уточняются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки 12 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, применив 120-мм минометы, ПТРК и гранатометы, ранены двое украинских воинов, - штаб