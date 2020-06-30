РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8815 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
1 032 4
обстрел (25795) ранение (3360) Донбасс (26950) операция Объединенных сил (6766)

Двое воинов на Донбассе ранены в результате обстрела наемниками РФ, - штаб ОС

Двое воинов на Донбассе ранены в результате обстрела наемниками РФ, - штаб ОС

Российско-оккупационные войска на Донбассе обстреляли позиции операции Объединенных сил, два воина получили осколочные ранения.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-центр ООС, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня на Луганском направлении у Новозвановки, в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили осколочные ранения", - говорится в сообщении.

Эвакуационной техникой пострадавших воинов оперативно доставили в военно-медицинское учреждение и предоставили надлежащую медицинскую помощь.

Такие действия российских оккупантов безнаказанными не остались - огнем военнослужащие из состава Объединенных сил подавили вражескую активность. Потери противника уточняются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки 12 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, применив 120-мм минометы, ПТРК и гранатометы, ранены двое украинских воинов, - штаб

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Переговоры с РФ -это словосочетание должно ассоциироваться со словами изменник, предатель и ко лаборант, без каких либо ремарок и лживых интерпретаций, это должно быть, своего рода, лакмусом, произносящему эти слова, точка.
показать весь комментарий
30.06.2020 13:44 Ответить
перемирие от зеленского
показать весь комментарий
30.06.2020 13:47 Ответить
Суки!!!
Найшвидшого одужання.
показать весь комментарий
30.06.2020 13:58 Ответить
Быстрого выздоровления нашим славным защитникам, смерть и тяжелых ранений российским наемникам.
Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!Двох воїнів на Донбасі поранено внаслідок обстрілу найманцями РФ, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9764
показать весь комментарий
30.06.2020 16:13 Ответить
 
 