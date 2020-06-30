Из законопроекта об игорном бизнесе исчезли ранее поддержанные нормы. В нынешней редакции закон опасен для украинцев, - нардеп от "Голоса" Васильченко

Нардеп "Голоса" Галина Васильченко говорит, что законопроект об игорном бизнесе, поправки к которому сегодня рассматривает Верховная Рада, в нынешней редакции является опасным для украинцев.

Об этом она рассказала в комментарии журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Ключевые позиции, с которыми не согласна фракция "Голоса". Первое: то, что сейчас остаются игровые автоматы в 3-х и 4-х звездочных отелях. Наша позиция - игровые автоматы должны быть только в 5-звездочных отелях.

Второе: в первом чтении была принята норма, которую мы отстояли, о расстоянии не менее 500 метров игровых автоматов от учреждений социальной инфраструктуры - детских садов, школ и тому подобное. Сейчас эту норму убрали, и мы своими правками будем настаивать, чтобы ее вернули.

Третье: в первом чтении была принята норма о максимальном количестве игровых автоматов, которое может находиться на территории Украины. Была принята норма о 40 тыс. игровых автоматах. Я своей правкой буду настаивать, чтобы вообще ограничение было в 30 тыс. Но, к сожалению, даже эту норму о 40 тыс. убрали", - рассказала Васильченко.

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"То есть сейчас в Украине может быть в 3-х, 4-х и 5-звездочных отелях игровых атоматов неограниченное количество. И еще важная угрожающая норма - это то, что могут размещать игровые автоматы на территориях отелей, а не в помещениях гостиниц. Понимаете, что можно отнести к территории отеля... Если сложить все эти нормы вместе, то мы видим, что в таком виде, в котором сейчас хотят принять этот закон, он на самом деле очень опасен для украинцев", - добавила нардеп.

Васильченко считает, что таким образом игорный бизнес хотят легализовать только в интересах представителей этого бизнеса, не думая об интересах людей.

Как сообщалось, народные депутаты приняли в первом чтении законопроект об организации игорного бизнеса 16 января 2020 года. К нему поступило 3445 поправок. 30 июня Рада приступила к рассмотрению его во втором чтении.

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Законопроект предлагает ограничить количество лицензий для игорных учреждений. Помимо этого, предлагается установить обязательную верификацию игроков при приеме ставок и регистрацию выигрышей в системе онлайн-мониторинга. В то же время правительственный законопроект предлагает установить специальные игорные зоны для казино и залов игровых автоматов: для казино это территория пятизвездочных гостиниц, для игровых автоматов – гостиницы от трех звезд.