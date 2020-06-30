Из законопроекта об игорном бизнесе исчезли ранее поддержанные нормы. В нынешней редакции закон опасен для украинцев, - нардеп от "Голоса" Васильченко
Нардеп "Голоса" Галина Васильченко говорит, что законопроект об игорном бизнесе, поправки к которому сегодня рассматривает Верховная Рада, в нынешней редакции является опасным для украинцев.
Об этом она рассказала в комментарии журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Ключевые позиции, с которыми не согласна фракция "Голоса". Первое: то, что сейчас остаются игровые автоматы в 3-х и 4-х звездочных отелях. Наша позиция - игровые автоматы должны быть только в 5-звездочных отелях.
Второе: в первом чтении была принята норма, которую мы отстояли, о расстоянии не менее 500 метров игровых автоматов от учреждений социальной инфраструктуры - детских садов, школ и тому подобное. Сейчас эту норму убрали, и мы своими правками будем настаивать, чтобы ее вернули.
Третье: в первом чтении была принята норма о максимальном количестве игровых автоматов, которое может находиться на территории Украины. Была принята норма о 40 тыс. игровых автоматах. Я своей правкой буду настаивать, чтобы вообще ограничение было в 30 тыс. Но, к сожалению, даже эту норму о 40 тыс. убрали", - рассказала Васильченко.
"То есть сейчас в Украине может быть в 3-х, 4-х и 5-звездочных отелях игровых атоматов неограниченное количество. И еще важная угрожающая норма - это то, что могут размещать игровые автоматы на территориях отелей, а не в помещениях гостиниц. Понимаете, что можно отнести к территории отеля... Если сложить все эти нормы вместе, то мы видим, что в таком виде, в котором сейчас хотят принять этот закон, он на самом деле очень опасен для украинцев", - добавила нардеп.
Васильченко считает, что таким образом игорный бизнес хотят легализовать только в интересах представителей этого бизнеса, не думая об интересах людей.
Как сообщалось, народные депутаты приняли в первом чтении законопроект об организации игорного бизнеса 16 января 2020 года. К нему поступило 3445 поправок. 30 июня Рада приступила к рассмотрению его во втором чтении.
Законопроект предлагает ограничить количество лицензий для игорных учреждений. Помимо этого, предлагается установить обязательную верификацию игроков при приеме ставок и регистрацию выигрышей в системе онлайн-мониторинга. В то же время правительственный законопроект предлагает установить специальные игорные зоны для казино и залов игровых автоматов: для казино это территория пятизвездочных гостиниц, для игровых автоматов – гостиницы от трех звезд.
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У кінці 1980-х в Україні гра приносила великі прибутки в кишеню представників злочинного світу.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8#cite_note-kur13_1-1 [1]
Ми - не християнська, а світська країна.
Відповідно, наші бізнес та держава мають не пестити йолопів, а заробляти на них.
При цьому, чим біднішим буде азартний йолоп та чим швидше він здише, тим для держави краще.
ст. 35 "Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа - від церкви"
Головне - це щоб податки платили, а все інше не має значення.
А как, где, чем будут разводить зе-тыпилов меня мало волнует.
Ибо по определению, зе-тыпилы должны СТРАДАТЬ! - потому, что ТЫПИЛЫ.
Сколько надо времени что бы скачать апликуцху? ну на 3g пара минут если не повезло
как бы все....