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ВР (27381) законопроект (3204) игорный бизнес (396) Голос партия (499) Васильченко (6)

Из законопроекта об игорном бизнесе исчезли ранее поддержанные нормы. В нынешней редакции закон опасен для украинцев, - нардеп от "Голоса" Васильченко

Из законопроекта об игорном бизнесе исчезли ранее поддержанные нормы. В нынешней редакции закон опасен для украинцев, - нардеп от

Нардеп "Голоса" Галина Васильченко говорит, что законопроект об игорном бизнесе, поправки к которому сегодня рассматривает Верховная Рада, в нынешней редакции является опасным для украинцев.

Об этом она рассказала в комментарии журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Ключевые позиции, с которыми не согласна фракция "Голоса". Первое: то, что сейчас остаются игровые автоматы в 3-х и 4-х звездочных отелях. Наша позиция - игровые автоматы должны быть только в 5-звездочных отелях.

Второе: в первом чтении была принята норма, которую мы отстояли, о расстоянии не менее 500 метров игровых автоматов от учреждений социальной инфраструктуры - детских садов, школ и тому подобное. Сейчас эту норму убрали, и мы своими правками будем настаивать, чтобы ее вернули.

Третье: в первом чтении была принята норма о максимальном количестве игровых автоматов, которое может находиться на территории Украины. Была принята норма о 40 тыс. игровых автоматах. Я своей правкой буду настаивать, чтобы вообще ограничение было в 30 тыс. Но, к сожалению, даже эту норму о 40 тыс. убрали", - рассказала Васильченко.

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"То есть сейчас в Украине может быть в 3-х, 4-х и 5-звездочных отелях игровых атоматов неограниченное количество. И еще важная угрожающая норма - это то, что могут размещать игровые автоматы на территориях отелей, а не в помещениях гостиниц. Понимаете, что можно отнести к территории отеля... Если сложить все эти нормы вместе, то мы видим, что в таком виде, в котором сейчас хотят принять этот закон, он на самом деле очень опасен для украинцев", - добавила нардеп.

Васильченко считает, что таким образом игорный бизнес хотят легализовать только в интересах представителей этого бизнеса, не думая об интересах людей.

Как сообщалось, народные депутаты приняли в первом чтении законопроект об организации игорного бизнеса 16 января 2020 года. К нему поступило 3445 поправок. 30 июня Рада приступила к рассмотрению его во втором чтении.

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Законопроект предлагает ограничить количество лицензий для игорных учреждений. Помимо этого, предлагается установить обязательную верификацию игроков при приеме ставок и регистрацию выигрышей в системе онлайн-мониторинга. В то же время правительственный законопроект предлагает установить специальные игорные зоны для казино и залов игровых автоматов: для казино это территория пятизвездочных гостиниц, для игровых автоматов – гостиницы от трех звезд.
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Топ комментарии
+6
Из законопроекта об игорном бизнесе исчезли ранее поддержанные нормы. В нынешней редакции закон опасен для украинцев, - нардеп от "Голоса" Васильченко - Цензор.НЕТ 8289
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30.06.2020 13:34
+5
в редакции ********** и конституция будет опасна для украинцев
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30.06.2020 13:36
+4
ранее поддержанные нормы не "исчезли", а были сознательно удалены
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30.06.2020 13:40
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Гра в напе́рстки - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%96_%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B8 азартна гра , що зазвичай є одним із видів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE шахрайства .
У кінці 1980-х в Україні гра приносила великі прибутки в кишеню представників злочинного світу.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8#cite_note-kur13_1-1 [1]
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30.06.2020 13:33 Ответить
Из законопроекта об игорном бизнесе исчезли ранее поддержанные нормы. В нынешней редакции закон опасен для украинцев, - нардеп от "Голоса" Васильченко - Цензор.НЕТ 8289
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30.06.2020 13:34 Ответить
Жодного ігорного бізнесу в Україні не може бути, бо це не бізнес, це обман! В США та інших цивілізованих країнах 60% грошей гравців повертається гравцям у вигляді виграшів. В Україні налаштування гральних апаратів завжди робились на 9-11-17% повернення виграшу! Тобто в Україні гральні апарати завжди були бандитським способом обману гравців і ніколи не мали нічого спільного з цивілізованим гральним бізнесом! Тому дозволяти такий бандитський обман і надалі - не можна! Ніякого грального бізнесу в Україні не може бути до кінця війни та кризи! Держава має піклуватись щоб громадян України ніхто не обманював і не фальсифковував гральний бізнес! От коли Україна стане за рівнем життя такою ж як США, тоді можна подумати, а в жебрацькій країні дозволяти азартні ігри - це провокувати самовбивства та кримінальні злочини! Люди доведені до відчаю, пограбовані в казіно та гральних автоматах будуть йти на крадіжки та розбій! Ми християнська країна і маємо забороняти всіх види збочень та маній!
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30.06.2020 13:39 Ответить
Повна дичина.
Ми - не християнська, а світська країна.
Відповідно, наші бізнес та держава мають не пестити йолопів, а заробляти на них.
При цьому, чим біднішим буде азартний йолоп та чим швидше він здише, тим для держави краще.
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30.06.2020 14:54 Ответить
Україна це християнська країна яка належить до західної цивілізації , а ті хто себе не вважає причетним до західних, християнських та загальнолюдських цінностей - ті не є українцями!
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30.06.2020 15:12 Ответить
Конституцію відкрий, мракобіс!
ст. 35 "Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа - від церкви"
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30.06.2020 15:22 Ответить
Церква відокремлена від держави адміністративно, але продовжує відігрвати помітну роль в житті України і тому українські християнські церкви виступають рішуче проти легалізації грального бізнесу! Якщо влада хоче отримати критиків у вигляді ПЦУ та УГКЦ, то можна легалізувати цей бандитський бізнес, але тоді влада втратить останніх системних союзників в політичному, громадському та духовному просторі! Сьогодні ПЦУ та УГКЦ підтримують владу і постійно просять вірних не критикувати і молитись за владу, щоб допомогти владі розрішити всі складні питання і виграти війну! Але якщо влада піде різко проти церков її рейтинг обвалиться навіть серед довготерпеливих християн! Азартні ігри в очах церкви це інструмент диявола і якщо Зеленський хоч трохи асоціює себе зі справжнім християнством, а не з навколохристиянськими сектами, він має дослухатись до голосу розуму і зупинити всі азартні законопроекти та грально-офшорні зони типу Дунайя в Одеській області, де планується створити новий Лас-Вегас для наркоманів, грально-залежних та повій.
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30.06.2020 15:32 Ответить
слухай дурню, а що десь написано, що всі мають грати в казино і автоматах, це справа особисто кожної людини, що їй робити. іди краще якусь дурницю напиши про дрони і грицацуєва.
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01.07.2020 17:13 Ответить
Закон України про захист прав споживаів дозволяє споживачу повернути гроші за неякісно надані послуги. Гральний бізнес в Україні це неякісно надані послуги - саме такими ці послуги були за час їх легального існування в Україні. Немає жодних причин дозволяти надавати неякісні послуги грального бізнесу знову!
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01.07.2020 17:27 Ответить
Ігорцю, ну як ти можеш стверджувати, що послуги не якісні, якщо вони не надаються. Те, що було, після тюлькінських заборон, то був незаконний гральний бізнес, тому права споживачів тут не діють. А от коли будуть законно працювати, тоді нехай споживачі за свої права і борються, то виключно їх справа. От я не грав і не граю і мені пофіг якість тих послуг. Є лошари, які хочуть грати, нехай грають, а держава має з цього дохід, і це виключно проблеми споживачів тих послуг.
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01.07.2020 18:27 Ответить
Держава не має ніякого доходу з грального бізнесу, це повністю кримінальний бізнес з якого ніхто не сплаує жодних податків і обманюють гравців! Цей кримінальний бізнес не можна дозволяти знову.
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01.07.2020 18:31 Ответить
яке ж ти дурне
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01.07.2020 22:34 Ответить
Ті платежі які платили гральні автомати зі своїх доходів, коли гральний бізнес був дозволений, це було наівть не 10% від того що мало бути сплачено! Один гральний автомат приносив на добу 50 баксів прибутку, інакше він був не рентабельний! А були такі місця де автомати приносили на добу 300-400 баксів прибутку і навіть більше. Пневматичні автомати - рулетки приносили до 5000 доларів прибутку на добу! Ніхто з цих грошей ніяких податків не сплачував, платили якісь копійки і на цьому все. Дозволяти знову цю вакханалію не має жодного сенсу!
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01.07.2020 22:55 Ответить
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01.07.2020 23:19 Ответить
ранее поддержанные нормы не "исчезли", а были сознательно удалены
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30.06.2020 13:40 Ответить
"патологическая,граничащая с паранойей жадность и самая неприкрытая подлость - вот вам портрет . .." (с)
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30.06.2020 14:03 Ответить
І правильно видалені були.
Головне - це щоб податки платили, а все інше не має значення.
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30.06.2020 14:55 Ответить
чим більше людей зможе займатись цим бізнесом, тим більша буде конкуренція і доходів з ліцензій і податків. Я, не бачу проблеми, щоб автомати стояли в 3-4 зіркових готелях, а не тільки в 5. Навпаки конкуренція.
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01.07.2020 18:30 Ответить
одягніть його в штани Сивохи
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30.06.2020 13:41 Ответить
в редакции ********** и конституция будет опасна для украинцев
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30.06.2020 13:36 Ответить
Хто б сумнівався. Мабуть поправки мишу зїли, ті які на зерні розпаслись до розміру віслюків
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30.06.2020 13:42 Ответить
При владі шулери.
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30.06.2020 13:50 Ответить
Сам я на подобные ЛОХотроны не велся, не ведусь и, надеюсь, никогда не поведусь.
А как, где, чем будут разводить зе-тыпилов меня мало волнует.
Ибо по определению, зе-тыпилы должны СТРАДАТЬ! - потому, что ТЫПИЛЫ.
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30.06.2020 14:08 Ответить
Нарешті вірний коментар. Головне - щоб власники поля чудес справно сплачували податки з кожного російськомовного азартного буратіно.
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30.06.2020 14:57 Ответить
Какая неожиданность!!!!Вас лохов и не так обувают
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30.06.2020 14:11 Ответить
Народные слуги беспокоятся о народных деньгах.
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30.06.2020 14:13 Ответить
Может Зе не слышит, что проводят от его имени? Может он не здоров? И по этому нам показывают только редкие интернет выступления, с голосом похожим на его голос, и видосики подстановочные! Может он заложник? в своём кабинете? Реакции на такие безобразия НЕТ!
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30.06.2020 14:19 Ответить
Краще б вмився, а то оці твої "може це не моча а божа роса" навіть слухати гидко
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30.06.2020 14:58 Ответить
сколько секунд надо что бы найти игровые автоматы в гугл плее? 5 или 10?
Сколько надо времени что бы скачать апликуцху? ну на 3g пара минут если не повезло
как бы все....
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30.06.2020 14:46 Ответить
Каждому Чиновнику и не рядовому сотруднику силовых структур, открытие кредитной линии в Козино! Обьём кредитной линии, согласно занимаемой должности! Управление страной через виртуальные деньги. Удобный процесс теневого управления! Если чиновник не желает, то у него найдутся дети, на которых можно открыть кредитную линию. И для этого достаточно Слугам дьявола пообещать( даже не дать) медный грошь, и делай с ними что хошь.
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30.06.2020 15:14 Ответить
Если у тебя нет средств играть, то ограбь, укради, сдай в ломбард и проиграй! Политика Слуг?
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30.06.2020 16:04 Ответить
Страшно жить в такой не-до-стране!
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30.06.2020 16:06 Ответить
теперь каждая автобусная остановка и мини-магазин станут трехзвездочными отелями...
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30.06.2020 19:34 Ответить
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21.11.2020 10:11 Ответить
интересно
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23.05.2022 15:09 Ответить
 
 