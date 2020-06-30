Ни фракция "Слуги народа", ни Третьякова заявления о снятии полномочий главы комитета соцполитики не подавали, - Разумков. ВИДЕО

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявляет, что ни фракция партии "Слуга народа", ни сама председатель парламентского по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова не подавали заявления о снятии с неё полномочий главы комитета по вопросам социальной политики.

Об этом Разумков заявил на брифинге, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"По состоянию на сегодня... такие инициативы ни от Галины Николаевны, ни от фракции "Слуга народа не поступали", - сказал Разумков.

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Руководитель украинского парламента напомнил, что, в соответствии с регламентом Верховной Рады, отозвать с должности главу комитета может либо фракция, от которой она выдвинута, либо сам народный депутат, занимающий эту должность.

Напомним, поводом для скандала стал вебинар Третьяковой, в котором она сказала, что дети людей, которых рожают ради материальной помощи, являются детьми "низкого качества": "Когда рожают ребенка для того, чтобы получить материальную помощь, то мы получаем, ну я скажу так жестко, мы получаем детей очень низкого качества".

После чего уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова осудила высказывания Третьяковой.