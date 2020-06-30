В Луцке от осложнений COVID-19 умерла роженица: 5 детей остались сиротами, - горсовет

В Луцке от осложнений коронавируса умерла роженица.

Как сообщил начальник управления здравоохранения Луцкого горсовета Владимир Лотвин, коронавирус у 39-летней женщины, которая приехала рожать в Луцк, обнаружили после родов и сразу перевели ее в Волынскую областную клиническую больницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По словам главного врача Волынской областной клинической больницы Александра Дудара, женщина два дня находилась в реанимации. Она поступила в медучреждение с низкой сатурацией кислорода, имела слабо сопутствующую патологию.

Как сообщили в Луцком клиническом роддоме, беременная из Млиновского района Ривненской области 22 июня во время консультации в Волынском областном перинатальном центре была осмотрена врачами и направлена в областную инфекционную больницу. Там ей сделали рентген, взяли анализ для проведения ПЦР-теста и отправили в родильное.

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"23 июня женщине произведено кесарево сечение в связи с акушерскими показаниями. Родился ребенок в тяжелом состоянии. В связи с ухудшением состояния роженицы и подтвержденным диагнозом COVID-19 (положительный ПЦР-тест) 24 июня ее перевели в областную больницу", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, 28 июня женщина скончалась. Новорожденная девочка сейчас находится в отделении детской реанимации Луцкого клинического роддома с положительной динамикой. Коронавирус у нее не подтвержден.

Председатель Пидлозцивской объединенной территориальной общины Ривненской области, где проживала 39-летняя женщина, Николай Костюкевич в рассказал, что, кроме новорожденной девочки, без матери осталось еще 4 детей. Он добавил, что врачи почти шесть дней боролись за жизнь женщины, но, к сожалению, она умерла.

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"Сиротами остались три сыночка и две дочери, младшей на день похорон – лишь шесть дней", - отметил Костюкевич.