В Луцке от осложнений COVID-19 умерла роженица: 5 детей остались сиротами, - горсовет
В Луцке от осложнений коронавируса умерла роженица.
Как сообщил начальник управления здравоохранения Луцкого горсовета Владимир Лотвин, коронавирус у 39-летней женщины, которая приехала рожать в Луцк, обнаружили после родов и сразу перевели ее в Волынскую областную клиническую больницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По словам главного врача Волынской областной клинической больницы Александра Дудара, женщина два дня находилась в реанимации. Она поступила в медучреждение с низкой сатурацией кислорода, имела слабо сопутствующую патологию.
Как сообщили в Луцком клиническом роддоме, беременная из Млиновского района Ривненской области 22 июня во время консультации в Волынском областном перинатальном центре была осмотрена врачами и направлена в областную инфекционную больницу. Там ей сделали рентген, взяли анализ для проведения ПЦР-теста и отправили в родильное.
"23 июня женщине произведено кесарево сечение в связи с акушерскими показаниями. Родился ребенок в тяжелом состоянии. В связи с ухудшением состояния роженицы и подтвержденным диагнозом COVID-19 (положительный ПЦР-тест) 24 июня ее перевели в областную больницу", - говорится в сообщении.
Как отмечается в сообщении, 28 июня женщина скончалась. Новорожденная девочка сейчас находится в отделении детской реанимации Луцкого клинического роддома с положительной динамикой. Коронавирус у нее не подтвержден.
Председатель Пидлозцивской объединенной территориальной общины Ривненской области, где проживала 39-летняя женщина, Николай Костюкевич в рассказал, что, кроме новорожденной девочки, без матери осталось еще 4 детей. Он добавил, что врачи почти шесть дней боролись за жизнь женщины, но, к сожалению, она умерла.
"Сиротами остались три сыночка и две дочери, младшей на день похорон – лишь шесть дней", - отметил Костюкевич.
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https://censor.net/ua/user/470844
а я и не знал, что от нашего пресловутого вирусочка и дети бывают! я грешным делом думал, что они от нас, скромных мужиков...
по сволочності коментів ЛАХТІ немає конкурентів...
і незрозуміло,як чмо може називати себе мужиком ?
поедатель зябликов
кирилл лещенко
утрехтский крысолов
яковлев
kamenchuk
один чи 10 -похір..
вигрібати буде за 10-тьох...
Вопрос - почему?
но "вере" видимо пох...
им главное чтобы приход был побольше.
http://volynrada.gov.ua/persons?page=2
https://www.hroniky.com/news/tags-group/ne-vidomi-volyniany
Разве дело в городе или местности. Дело в ответственности перед каждым своим шагом, перед каждым своим поступком! Думать нужно, прежде, чем что-то предпринимать! Всегда! Одно дело Вырастить помидор, какртошку. а другое - ЧЕЛОВЕКА.
Это их дело.
коли останній раз молилась
Наше государство не такое богатое. чтобы содержать приюты и детские дома, которые давно хотят расформировать. И куда пойдут эти дети? Кому они нужны? Еще раз... Делают детей, знаете, каким местом)), а голова дана для чего? Чтобы ею не только жрать, а еще и думать. Вот Вы говорите, что дети - от Бога. Он их будет содержать и кормить? Вот именно. Чувствуете,? что логики особо то и нет...
тому,ольгінські ,просто не пи..діть ...
Черга на усиновлення існує...
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закрийте дзьоба ті, хто пита в померлої жінки нащо їй було п"яте маля...
запитайте в своїх батьків - нащо ви їм були потрібні?!
майте просте людське співчуття...
но так стало страшно, что женщины-матери осуждают умершую мать за рожденное в муках дитя... может долгожданное и...теперь несчастное, как и 4 ждущих дома...
я не имею права осуждать многодетных матерей (мои родители из многодетных семей)
но признаю, что есть и кукушки, рожающие как мухи и забывающие о детях, но помнящие о пособии...
но не в данном контексте данной страшно печальной статьи... и что мы знаем о той семье?
извините за грубые слова... но о мертвых - либо хорошо, либо ничего... а статья об умершей
а бывает и 10-му рады как первому...а бывает и одного годами ждут...
нет! не буду вдаваться в полемику... (я понял, что Вы хотели сказать..)...
но не тут... мне так жаль мужика... потерявшего в один миг любимую женщину.. мать его детей
Вот вам дети "низкого качества"!