Украинец Синченко в третий раз оказался в плену наемников РФ на Донбассе, - мама

Оккупанты на Донбассе снова поймали 29-летнего патриота Украины Григория Синченко, который совершил побег из застенков так называемой "ДНР", где его подвергали пыткам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Мама парня Татьяна Гулевская рассказала, что Григория поймали в понедельник, 29 июня.

"Такую информацию предоставил наш адвокат, который находится в Донецке. По его данным, моего сына сейчас удерживают на территории местного ИВС, но точной информации о его местонахождении нет", - отметила женщина.

Неделю назад оккупанты также задержали 26-летнюю сестру Григория Синченко Ольгу, сообщила Гулевская. Девушку, по ее словам, допрашивали, ведь думали, что она что-то знает о брате. Однако на связь он выходил только с мамой.

"Мы переживали, что Григория могли даже убить. Но на самом деле он чудом сбежал. Несколько раз звонил мне - просил помочь с возвращением в мирную часть страны. Во вторник, 30 июня, ему должны передать вещи, необходимые для возвращения, однако накануне сына снова поймали. Мы боимся, что ему грозит физическая расправа и очередные пытки", - добавила мама Григория.

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25-летний Григорий Синченко был арестован в оккупированном Донецке 2 декабря 2016 года. Его обвиняли в партизанской деятельности, незаконном хранении оружия, подрывах вышки мобильного оператора Феникс. В декабре 2017 года Синченко вместе с 74 пленниками, которых тогда обменяли, вернулся в Украину.

В "ДНР" за партизанскую деятельность против так называемой "народной республики" его, инвалида третьей группы, подвергали адским пыткам. По словам матери, Татьяны Гулевской, его пытали электротоком, подвешивали к потолку за вывернутые руки, душили, били так, что разорвалось легкое...

Казалось бы, после такого опыта человек будет держаться подальше от "ДНР". Но Григорий еще в плену решил, что должен отомстить палачам. Мать пыталась отговорить сына от планов мести.

В октябре 2019-го Синченко снова задержали "спецслужбы ДНР".

В мае 2020-го сообщалось, что Синченко удалось сбежать из плена террористов.

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