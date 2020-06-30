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Украинец Синченко в третий раз оказался в плену наемников РФ на Донбассе, - мама

Украинец Синченко в третий раз оказался в плену наемников РФ на Донбассе, - мама

Оккупанты на Донбассе снова поймали 29-летнего патриота Украины Григория Синченко, который совершил побег из застенков так называемой "ДНР", где его подвергали пыткам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Мама парня Татьяна Гулевская рассказала, что Григория поймали в понедельник, 29 июня.

"Такую информацию предоставил наш адвокат, который находится в Донецке. По его данным, моего сына сейчас удерживают на территории местного ИВС, но точной информации о его местонахождении нет", - отметила женщина.

Неделю назад оккупанты также задержали 26-летнюю сестру Григория Синченко Ольгу, сообщила Гулевская. Девушку, по ее словам, допрашивали, ведь думали, что она что-то знает о брате. Однако на связь он выходил только с мамой.

"Мы переживали, что Григория могли даже убить. Но на самом деле он чудом сбежал. Несколько раз звонил мне - просил помочь с возвращением в мирную часть страны. Во вторник, 30 июня, ему должны передать вещи, необходимые для возвращения, однако накануне сына снова поймали. Мы боимся, что ему грозит физическая расправа и очередные пытки", - добавила мама Григория.

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25-летний Григорий Синченко был арестован в оккупированном Донецке 2 декабря 2016 года. Его обвиняли в партизанской деятельности, незаконном хранении оружия, подрывах вышки мобильного оператора Феникс. В декабре 2017 года Синченко вместе с 74 пленниками, которых тогда обменяли, вернулся в Украину.

В "ДНР" за партизанскую деятельность против так называемой "народной республики" его, инвалида третьей группы, подвергали адским пыткам. По словам матери, Татьяны Гулевской, его пытали электротоком, подвешивали к потолку за вывернутые руки, душили, били так, что разорвалось легкое...

Казалось бы, после такого опыта человек будет держаться подальше от "ДНР". Но Григорий еще в плену решил, что должен отомстить палачам. Мать пыталась отговорить сына от планов мести.

В октябре 2019-го Синченко снова задержали "спецслужбы ДНР".

В мае 2020-го сообщалось, что Синченко удалось сбежать из плена террористов.

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Топ комментарии
+33
Ты уверен что идиот этот пацан-патриот, а не ты?
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30.06.2020 14:15
+29
шкода хлопця
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30.06.2020 14:08
+27
Парень пережил в своём возрасте пытки.. а сихика не железная у человека. Вполне могу себе представить, что желание и мотивы отомстить за унижения у него были серъёзные. Жаль пацана, потому что тамошние уроды явно не образец мудрости и гуманности из себя представляют.
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30.06.2020 14:19
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Странный парнишка...
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30.06.2020 14:05 Ответить
наверное ДНР хочет назначит пацана правителем всеея Доунбассятины а пацан из пэтриотических сомнений отказывается.. дебил короче есть и такие кому суждено быть повешенным тот не утонет даже при волне 9 вала....
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30.06.2020 14:16 Ответить
хотя мне рассказали в советское время такую быль байку..один военный офицер лейтенант умудрился за годы войны 5 раз попасть в плен к немцам его завозили каждый раз далеко от СССР во Францию, Нидерланды. Данию.. Германия западная часть и каждый раз каким то невероятным способом парню удавалось убежать и не одному а вот те кто бежал с ним до СССР линии фронта не добирались.... по итого его арестовали 7 мая 1945 года в госпитале куда его положили после удачного побега в марте 1945 года 5 последнего НКВД предопределило сие везение как предательство и пацана сослали в лагеря на 30 лет... он еще умудрился из лагерей бегать 3 раза вплоть до 57 года пока в третьем погебе не провалился в полыню и не утоп в речушке в таежной глухомани нашли его тело только к весне когда пошел ледослпав и река его труп выпустила на волю а тут старатели шли охотники заготовители пушнины и увидели бултых вслпыло причем сохарнился во льду то и морозы прекрасно опознали его особисты.. и закопали на каком то местном клоадбище под вымышленным именем...
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30.06.2020 14:22 Ответить
М-да. Немного не дотянул. Тов. Сталин окочурился (или его окочурили) в 1953, потом начались реабилитации. Вроде бы таких (которые были в немецком плену) реабилитировали без вопросов. Тем более, что этот еще и бегал.
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30.06.2020 14:29 Ответить
На початку війни рядовому складу взагалі було легко втікти, німці просто не мали людей охороняти таку кількість полонених, більше ніж весь вермахт.
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30.06.2020 14:35 Ответить
Мой дед вышел вместе с другом из окружения в августе-сентябре 41-го и попал в фильтрационный лагерь советский. Но чувствовали, что они все равно в котле и нужно выходить дальше. Показали малограмотному охраннику из азиатов комсомольские или подобные корочки и под видом особистов вышли из лагеря. Который потом разбомбили немцы. А дед прошел всю войну.
Такая история была.
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30.06.2020 16:27 Ответить
Твой дед был чувствительным комсомольцем, поэтому и прошёл всю войну, чувствовал немцев за версту...
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01.07.2020 01:09 Ответить
Но прожил после войны немного. Я его уже не застал.
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01.07.2020 11:08 Ответить
Не странный. Подозрительный. На 99%
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30.06.2020 14:30 Ответить
Человек больше любит Украину, чем себя. Такие ребята - будущее страны.
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30.06.2020 15:06 Ответить
Он обыкновенный дебил. За него УЖЕ отдали боевика. который УБИВАЛ украинских воинов, а этот уникум возомнил себя Джоном Рембо и отправился мстить, и теперь за него опять кого то отдавать? Пусть теперь сидит и обменять его нужно САМЫМ последним, после всех солдат ВСУ попавших в плен.
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30.06.2020 16:10 Ответить
Ну ты и сравнил, патриота Украины, который убегал из плена или какое-то даумбасское чмо, которое убивало наших ребят? Точно избиратель зеленского, а то и хуже
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01.07.2020 13:31 Ответить
Уже одну "патриотку" Савченко поменяли. А какого хрена он поперся второй раз в лугандонию?
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01.07.2020 15:50 Ответить
А какое твоё дело? Ты зассал даже в армию пойти, тебе не понять таких, как мы, которые душу и тело положат за свою свободу, потому что мы - козацкого роду.
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01.07.2020 16:35 Ответить
Служил, где, когда?
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01.07.2020 17:14 Ответить
В/ч 2138 2015 г.
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01.07.2020 18:07 Ответить
Для тебя такие понятия как честь и совесть, любовь к Украине точне не существуют. Как тебе объяснить, если ты все своей мерой меряешь? Расслабься, вата
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01.07.2020 16:41 Ответить
Есть разница между любовью к своей стране и идиотизмом. Он НЕ СЛУЖИЛ в ВСУ, за что его первый раз посадили в лугандонии? НАХРЕНА он вернулся в Донецк? За что его посадили во второй раз? Как он умудрился сбежать? Он не спецназовез и не профессиональный диверсант, что бы сбежать от туда, откуда за 6 лет не сбежал НИ ОДИН солдат ВСУ?
Не много ли вопросов к распиареному пареньку? Если найдешь ПРАВДИВУЮ информацию по этим вопросам и окажеться, что парень ДЕЙСТВИТЕЛЬНО пытался что то совершить (не дурость - типа убить всю верхушку лугандонии), то я на всю ветку извинюсь и признаю, что был не прав. А до тех пор - он дебил обыкновенный.
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01.07.2020 17:22 Ответить
Надоел уже. Почеши свою голову ап-стенку.
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01.07.2020 17:37 Ответить
Гениально! Когда нечего ответить, ведешь себя как женщина, по типу - ОЙ,ВСЕ! Не можешь нормально общаться- не пиши совсем, а то выставляешь себя посмешищем.
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01.07.2020 17:52 Ответить
Подивись на лайки, непоразуміння, можливо до тебе десь дійде, що посміховисько тут саме ти Українець Сінченко втретє опинився в полоні найманців РФ на Донбасі, - мати - Цензор.НЕТ 6965
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01.07.2020 17:59 Ответить
73% уже проголосовали за Нелоха, так что лайки - это не аргумент. Ты написал лозунг, который нравиться людям, но лозунги - это к "слугам", я живу своим умом и если вижу, что действия парня - это идиотизм, то я это и напишу. А таких как ты, урапатриотов, хлебом не корми, дай в интернете написать красивый пост, но вот реально что то сделать - найдутся дела поважнее.
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01.07.2020 18:10 Ответить
А что странного, что он патриот и не трус?
Впрочем, да, вы правы, в этой стране - это таки странный парнишка...
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30.06.2020 15:28 Ответить
Не надо путать патриотизм и смелость с дебелизмом. Это совсем разные вещи.
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30.06.2020 16:23 Ответить
А никто и не путает тебя с ним
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30.06.2020 22:02 Ответить
Очень смешно, просто обхохочешся. Я помогал армии продуктами и вещами в 14-15 годах, фирма, где я работал, покупала за свои деньги бронежилеты бойцам. А чем ты, диванный воин, помог армии?
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01.07.2020 15:54 Ответить
За базар про диванного воина ответишь, ДИВАННЫЙ ты воин?
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01.07.2020 16:34 Ответить
О, ЧЕТКИЙ пацанчик нарисовался, за базар на зоне будешь разговаривать, блатняк не доделанный.
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01.07.2020 17:10 Ответить
Да о чём с тобой разговаривать? Ты только через Интернет можешь гадить. Скажи мне в лицо, что я диванный воин, я хочу это видеть, а тогда будет о чём говорить.
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01.07.2020 18:08 Ответить
Я не гажу, а доказываю, что идиота не надо выставлять за патриота. Я знаю многих, кто отслужил на передке, так вот они- герои. А это недорозумение - идиот.
И то что ты отслужил в одесской области погранцом, еще не делает тебя автоматом патриотом и защитником.. Даже те кто служил в АТО, очень часто даже не нюхали пороха, за то имеют корочку УБД.
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01.07.2020 18:20 Ответить
И да, сейчас ты диванный воин, оскорбляющий собеседника.
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01.07.2020 18:20 Ответить
первый раз - случайность
второй раз - совпадение
третий - привычка
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30.06.2020 14:07 Ответить
Четвертый - зависимость...
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30.06.2020 20:52 Ответить
Пятый - диагноз
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01.07.2020 01:11 Ответить
Не, это не писец?
Почему этот идиот не в дурке, а пытается зарабатывать на обменах?
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30.06.2020 14:07 Ответить
Якщо доживе до обміну.
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30.06.2020 14:11 Ответить
Это не лечится, Дамбабве головного мозга
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30.06.2020 14:14 Ответить
Ты уверен что идиот этот пацан-патриот, а не ты?
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30.06.2020 14:15 Ответить
Патриот?
Ты совсем с катушек поехал?
В чем его патриотизм, в том, что за этого недоноска приходится отдавать какого нибудь бандита, убивавшего людей?
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30.06.2020 14:25 Ответить
птнпнх
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30.06.2020 14:50 Ответить
Навряд чи його Зе буде обмінювати. Міняють лише таксистів.
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30.06.2020 14:22 Ответить
Это точно. Невероятно только подумать, о том, что Дерьмак уже поднял свою жирную задницу и побежал на переговоры с русскими бандитами с требованием оставить парня в покое, а может даже и брата своего-добровольца (я слышал, что его всё-равно убили) предложил взамен пожертвовать, а? Ну да, и СБУ уже пару родственничков высокопоставленных сепаров на нашей территории взяло в оборот, чтобы повлиять на приняте правильного решения "с той стороны", правильно?
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30.06.2020 15:23 Ответить
И не надо его менять, по крайней мере до тех пор, пока не поменяют ВСЕХ солдат ВСУ. А последним - этого.
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30.06.2020 16:12 Ответить
Кто ты такой, чтобы решать, кого из наших каким менять? Уху не ел, часом?
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01.07.2020 16:37 Ответить
А кто ТЫ такой, что бы спрашивать у меня что то? И если честно, то это МОЕ мнение - когда и на кого этого "патриота" менять. Особенно когда он вернулся в Донецк ПОСЛЕ обмена.
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01.07.2020 17:07 Ответить
Кто на обменах зарабатывает? Хлопец сбежал с подвала и хотел выбраться из "дыры" (не по обмену), но был пойман. Это настоящий герой, а здесь "комментаторы" его грязью поливают. Несколько первых заспамил, потом "рука устала" - решил один раз для всех ответить. Вдруг кто-то нормальный прочитает.
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30.06.2020 14:24 Ответить
Я так розумію, в обмін він потрапив лише раз.
У травні втік, але, схоже, з окупованих територій вибратися не зміг, тому що спіймали. Тобто він не поїхав туди спеціально...
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30.06.2020 14:25 Ответить
В грудні 2017 його через обмін повернули до нас, а він знову в дирляндії. Як мінімум один раз поїхав навмисно, помститись. Тільки незрозуміло як він КП пройшов.
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30.06.2020 14:27 Ответить
Ну ты же не в дурке, хотя она по тебе плачет, и пытаешься зарабатывать на комментах.
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30.06.2020 15:29 Ответить
шкода хлопця
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30.06.2020 14:08 Ответить
Обмен на 5 бандитов 3 обмена - 15 бандитов это бизнес.
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30.06.2020 14:18 Ответить
В обмін він потрапив лише раз.
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30.06.2020 14:25 Ответить
Парень пережил в своём возрасте пытки.. а сихика не железная у человека. Вполне могу себе представить, что желание и мотивы отомстить за унижения у него были серъёзные. Жаль пацана, потому что тамошние уроды явно не образец мудрости и гуманности из себя представляют.
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30.06.2020 14:19 Ответить
Стокгольмский синдром.
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30.06.2020 20:54 Ответить
При чём тут?
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01.07.2020 09:07 Ответить
Стокгольмский синдром - это прямо противоположное - когда жертва пытается оправдывать своих мучителей, а не отомстить им.
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01.07.2020 13:35 Ответить
Вот и неизвестно, что его туда тянет.
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01.07.2020 14:10 Ответить
Съездий - узнаешь.
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01.07.2020 16:37 Ответить
та шо ж такое...
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30.06.2020 14:19 Ответить
тричі полонений! офигеть.
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30.06.2020 14:21 Ответить
Жалко парнишу...Теперь гестапо кацапское его замучает...
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30.06.2020 14:39 Ответить
Настоящий украинец!!! Героя Украины надо присвоить.
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30.06.2020 14:41 Ответить
Обязательно и к гаде на канал Медведчука.
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30.06.2020 14:48 Ответить
Хлопчина справжній Герой України і треба робити все, щоб визволити його від тих виродків кацапських! Господи, допоможи йому і його рідним вижити і повернутись в Україну!!! Смерть русско-фашистським скаженим собакам-окупантам!
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30.06.2020 14:53 Ответить
не мог отпитлять огородами...дошел бы до запора или мариуполя ..
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30.06.2020 15:02 Ответить
Легко сказати.... І так місяць вдалось вижити на окупованій території.
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30.06.2020 15:05 Ответить
міни
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30.06.2020 15:09 Ответить
огороды заминированы
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30.06.2020 15:21 Ответить
угу сотни км нано бомбами и минами из космоса
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30.06.2020 21:07 Ответить
птнпнх
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01.07.2020 09:39 Ответить
Тебе одной хватит, если полезешь там. Если б было всё так просто.
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01.07.2020 16:38 Ответить
вчес какие мины там тыщи полей это физически не реально разве мины на блокпосту и то где... прям тысячи км в минах.. ага
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01.07.2020 17:57 Ответить
Повторяю, тебе хватит одной-единственной. Желаешь проверить? Вперёд.
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01.07.2020 18:18 Ответить
броская внешность...мог бы в модели податься...
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30.06.2020 15:05 Ответить
Ага давайте його обміняємо на справжніх вбивць, бажано штук 10 віддати за цього хлопця. А через місяць він в четвертий раз поїде до окупантів і знов його там заарештують. І знов давайте віддамо ще 10 вбивць і терористів, щоб він мав змогу в п'ятий раз поїхати в гості до ворогів.
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30.06.2020 15:08 Ответить
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30.06.2020 16:14 Ответить
история, по крайней мере так изложенная, выглядит не понятно......
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30.06.2020 15:09 Ответить
наверное "свои" слили, или прослушивали, или и то и то... за день - совпадений не бывает. цапы любят воевать с женщинами и детьми.
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30.06.2020 15:14 Ответить
Парень с характером, такого надо спасать. А то меняют террористов на каких то таксистов и прочих мутных. Правда теперешней власти такие люди опасны.
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30.06.2020 15:21 Ответить
А может нужно для начала спасти тех, кто сидит в плену с 2014 года? Этот паренек ...... не хочу материться, на что он надеялся? Он имеет навыки снайпера, подрывника или штурмовика? Ехал с арсеналом, что бы отстреливать сепаров? Нет. Он ПРОСТО отправился МСТИТЬ. И кто он после этого? И патриотизмом не надо прикрывать поступки дурака. А про пытки - это со слов матери, а матери ВСЕГДА оправдают поступки своего ребенка. Если они имели место, то почему он и его семья не трезвонили во всех СМИ (хотя бы интернете)?
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30.06.2020 16:22 Ответить
С погибшим от рук тираристов, патриотом Синченко, прощание завтра, в Мариуполе.
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30.06.2020 16:51 Ответить
Он хоть взорвал ту вышку или все было напрасно, сейчас ему и захара припишут.
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30.06.2020 16:56 Ответить
Якщо це найманці тоді не ЗСУ, а партизанській загін Зеленського.
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30.06.2020 17:24 Ответить
ватники в Украине спокойно пьют пиво и выступают на каналах медведчука.
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30.06.2020 18:24 Ответить
А про пацана вже кіно знімати треба. Бо голівуд або не дай бог московія зроблять раніш.
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30.06.2020 19:18 Ответить
типа "привычка жениться"..(((
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30.06.2020 23:05 Ответить
дурак наступает на одни и те же грабли дважды, полный придурок трижды. Что он там забыл? Что он там смог сделать до того, как его поймали? Сколько хлопот он принёс государству своими действиями? Скорее всего у него там свои личные интересы типа соски или кореша + дурь в голове, а может наркоту возил через пункты пропуска прикрываясь патриотизмом
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01.07.2020 01:14 Ответить
Очень мутная история... Поведение парня, по моему мнению, не совсем адекватное....Он - не ребёнок, чтобы совершать такие безрассудные поступки....
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01.07.2020 11:50 Ответить
Откуда вы все тут знаете, что за поступки, почему и т.п.? На фига вот эти рассуждения?
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01.07.2020 16:39 Ответить
А какие могут быть поступки? Ты главное кричи погромче, что он "патриот", тогда его опять обменяют. А солдаты с 14го года будут и дальше находиться в плену.
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01.07.2020 18:14 Ответить
 
 