Наемники РФ увеличили количество корректировщиков огня на Донбассе и интенсивность применения БПЛА, - разведка
Командование российско-оккупационных войск продолжает осуществлять мероприятия, которые мешают стабилизации обстановки.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.
В частности, с нарушением расстояний отвода тяжелого вооружения на скрытых огневых позициях находятся самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и 122-мм гаубицы Д-30 на северодонецком, авдеевском, бахмутском, торецком и мариупольском направлениях.
"Для повышения эффективности применения своей артиллерии оккупанты увеличили количество корректировщиков огня на передовых позициях и интенсивность применения беспилотных летательных аппаратов", - сказано в сообщении.
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