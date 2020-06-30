Наемники РФ увеличили количество корректировщиков огня на Донбассе и интенсивность применения БПЛА, - разведка

Командование российско-оккупационных войск продолжает осуществлять мероприятия, которые мешают стабилизации обстановки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

В частности, с нарушением расстояний отвода тяжелого вооружения на скрытых огневых позициях находятся самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и 122-мм гаубицы Д-30 на северодонецком, авдеевском, бахмутском, торецком и мариупольском направлениях.

"Для повышения эффективности применения своей артиллерии оккупанты увеличили количество корректировщиков огня на передовых позициях и интенсивность применения беспилотных летательных аппаратов", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На оккупированном Донбассе увеличилось количество российских снайперов, - Скибицкий