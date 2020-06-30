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Наемники РФ увеличили количество корректировщиков огня на Донбассе и интенсивность применения БПЛА, - разведка

Наемники РФ увеличили количество корректировщиков огня на Донбассе и интенсивность применения БПЛА, - разведка

Командование российско-оккупационных войск продолжает осуществлять мероприятия, которые мешают стабилизации обстановки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

В частности, с нарушением расстояний отвода тяжелого вооружения на скрытых огневых позициях находятся самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и 122-мм гаубицы Д-30 на северодонецком, авдеевском, бахмутском, торецком и мариупольском направлениях.

"Для повышения эффективности применения своей артиллерии оккупанты увеличили количество корректировщиков огня на передовых позициях и интенсивность применения беспилотных летательных аппаратов", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На оккупированном Донбассе увеличилось количество российских снайперов, - Скибицкий
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Янелох, чому продовжується війна?
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30.06.2020 14:20 Ответить
бо хтось на ній заро***!
чому продовжується епідемія covid 19?
бо хтось на ній заро***!
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30.06.2020 14:23 Ответить
тому, що тепер Порох - його "вирок"...
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30.06.2020 14:25 Ответить
Этот мерзавец Путин до сих пор не разрешает применять ударные беспилотники.
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30.06.2020 17:00 Ответить
Якщо це найманці тоді ЗСУ потрібно називати зелені партизани, чи народна міліція, а владу в трибунал за розвал регулярних військ України.
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30.06.2020 17:31 Ответить
 
 