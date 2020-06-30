За сутки в РФ 6,6 тыс. случаев коронавируса, 154 человека умерли
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 6 693 случая в 84 регионах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
Отмечается, что суточный прирост в стране снижается, как минимум, c середины июня. Если 14 июня в России было 8,8 тыс. новых случаев, то уже через неделю было около 7,7 тыс., а еще через неделю этот показатель опустился до уровня в 6,7 тыс.
За сутки зарегистрировано 154 летальных исхода.
Нарастающим итогом в России зарегистрировано 647 849 случаев коронавирусной инфекции, 9 320 умерших и 412 650 выписанных (9 220 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 225 879.
Россия по-прежнему на третьем месте в мире по числу заболевших после США (2,59 млн) и Бразилии (1,36 млн), однако ее догоняет Индия (566,8 тыс., суточный прирост 18,5 тыс.).
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.или злорадствует
Странно как-то...
- Ура, в паРаше коронавирус свирепствует!
- В Украине коронавирус - фейк!
Извини, ничего личного.
Извини, ничего личного.
В прошлом году у нас было 300000 (триста тысяч) заболеваний гриппом. Конечно, часть получила осложнения, как и при любой простуде. Статистику по смертности не помню; но пропорционально примерно такая же.
Это то расстояние на котором система мобильной связи определят ваше местоположение.
Полтора метра.
А вы думали сочинители "нового мирового порядка" заботятся о вас, внедряя 5G, а не о себе ?
Они просто сокращают расходы на "топтунов".
Может мне необходимо дать ссылку на эти исследования, как зебам, которым я должен даже состав типографской краски предоставить для достоверности того, что я сообщил?
Я объясняю то, что в разных странах и разных местностях разное расстояние личного комфорта, а потому разная вероятность заражения.
Авторов этого б*ядства, разрушившего мировую экономику, и почти достигшего своей цели - "нового мирового порядка" - найдут. И повесят. Процедура отработана в Нюрнберге.
У меня, пока нет полных сведений по вирусу, ещё есть какая-то ответственность перед другими людьми.
В целом, ковид-19 - так себе вирусок. Это не оспа и не чума. И даже не корь. Один носитель вируса кори заражает в среднем 25 человек; один носитель SARS - пять-шесть человек. Один носитель ковид-19 - 2-3х человек.
Такие дела.
Да, и спокойнее относитесь к воплям в прессе. Серьёзные парни заново делят мир между собой; а простонародью подкинули вот эту жвачку-страшилку.
Всё ещё только начинается.
Сочинители "нового мирового порядка", со своими ковидами и вакцинами, сейчас очень плохо спят по ночам. Гитлер вон больше чем смерти боялся что его будут в железной клетке возить по Германии, и показывать в таком виде народу. Так что он легко отделался, всего-то ампулкой.
Ведь, если звёзды зажигают -
значит - это кому-нибудь нужно?
Значит - кто-то хочет, чтобы они были?
Значит - кто-то называет эти плевочки жемчужиной?" - В. Маяковский.