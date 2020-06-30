За сутки в РФ 6,6 тыс. случаев коронавируса, 154 человека умерли

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 6 693 случая в 84 регионах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Отмечается, что суточный прирост в стране снижается, как минимум, c середины июня. Если 14 июня в России было 8,8 тыс. новых случаев, то уже через неделю было около 7,7 тыс., а еще через неделю этот показатель опустился до уровня в 6,7 тыс.

За сутки зарегистрировано 154 летальных исхода.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 647 849 случаев коронавирусной инфекции, 9 320 умерших и 412 650 выписанных (9 220 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 225 879.

Россия по-прежнему на третьем месте в мире по числу заболевших после США (2,59 млн) и Бразилии (1,36 млн), однако ее догоняет Индия (566,8 тыс., суточный прирост 18,5 тыс.).

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