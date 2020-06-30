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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в РФ 6,6 тыс. случаев коронавируса, 154 человека умерли

За сутки в РФ 6,6 тыс. случаев коронавируса, 154 человека умерли

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 6 693 случая в 84 регионах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Отмечается, что суточный прирост в стране снижается, как минимум, c середины июня. Если 14 июня в России было 8,8 тыс. новых случаев, то уже через неделю было около 7,7 тыс., а еще через неделю этот показатель опустился до уровня в 6,7 тыс.

За сутки зарегистрировано 154 летальных исхода.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 647 849 случаев коронавирусной инфекции, 9 320 умерших и 412 650 выписанных (9 220 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 225 879.

Россия по-прежнему на третьем месте в мире по числу заболевших после США (2,59 млн) и Бразилии (1,36 млн), однако ее догоняет Индия (566,8 тыс., суточный прирост 18,5 тыс.).

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Топ комментарии
+5
...конечно, переживает, вася Ведь чем выше цифра - тем меньше будущий расход боеприпасов
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30.06.2020 14:36
+4
а зачем бутусов постоянно печатает сводки короновируса по России.......он шо переживает так за нее ...
.или злорадствует
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30.06.2020 14:33
+3
зато мы хорошо стараемся.
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30.06.2020 14:35
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...слабо стараются кацапы
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30.06.2020 14:31 Ответить
зато мы хорошо стараемся.
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30.06.2020 14:35 Ответить
...вы чуть больше года назад зашибись как постарались, так что теперь хавай-ТЕ
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30.06.2020 14:37 Ответить
а зачем бутусов постоянно печатает сводки короновируса по России.......он шо переживает так за нее ...
.или злорадствует
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30.06.2020 14:33 Ответить
...конечно, переживает, вася Ведь чем выше цифра - тем меньше будущий расход боеприпасов
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30.06.2020 14:36 Ответить
И поедатель зябликов в этих темах ничего не пишет...

Странно как-то...
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30.06.2020 14:36 Ответить
нік запасний працює )))
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30.06.2020 14:59 Ответить
він просто дає народу можливість "поспівчувати" ))))
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30.06.2020 15:01 Ответить
За сутки в РФ 6,6 тыс. случаев коронавируса, 154 человека умерли - Цензор.НЕТ 7664
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30.06.2020 14:37 Ответить
Та й чорт з ними!
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30.06.2020 14:43 Ответить
значит на оккупированных территориях эпидемия и все равно пропускают без самоизоляции, как это понять?
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30.06.2020 14:43 Ответить
Ковид-отрицатели:
- Ура, в паРаше коронавирус свирепствует!
- В Украине коронавирус - фейк!
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30.06.2020 14:44 Ответить
Есть какой-то вирусок; обычная простуда.
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30.06.2020 14:45 Ответить
Простуда, которая помогает человечеству отчиститься от людей с хроническими заболеваниями. Такой себе полоний со способностью размножаться...
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30.06.2020 14:59 Ответить
Социальные дарвинисты, в моём миропонимании, находятся на той же ступеньке что и серийные убийцы, педофилы, нацисты и садисты.
Извини, ничего личного.
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30.06.2020 15:02 Ответить
Я просто на мгновение поддался мантре про обычную простуду.
Извини, ничего личного.
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30.06.2020 15:03 Ответить
Это обычная простуда. В Австралии заразившихся несколько тысяч. И нет ни одного умершего кто не был бы стариком с хроническими заболеваниями (всего умерших 104; причём не "от вируса", а от набора хронических заболеваний). Подавляющее большинство отделывается обычными "апчхи".
В прошлом году у нас было 300000 (триста тысяч) заболеваний гриппом. Конечно, часть получила осложнения, как и при любой простуде. Статистику по смертности не помню; но пропорционально примерно такая же.
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30.06.2020 15:12 Ответить
Мне нравятся эти сказки, когда люди даже не в курсе, что социальная дистанция в разных странах и в разных по размеру населённых пунктов, одной и той же страны, разная, это было получено при изучении вопроса личного пространства, например - населения города и деревни, страны с одной плотностью населения и с другой.
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30.06.2020 15:56 Ответить
Вы знаете что такое "социальная дистанция" ?
Это то расстояние на котором система мобильной связи определят ваше местоположение.
Полтора метра.
А вы думали сочинители "нового мирового порядка" заботятся о вас, внедряя 5G, а не о себе ?
Они просто сокращают расходы на "топтунов".
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30.06.2020 16:01 Ответить
Мне ещё раз повторить про личное пространство?
Может мне необходимо дать ссылку на эти исследования, как зебам, которым я должен даже состав типографской краски предоставить для достоверности того, что я сообщил?
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30.06.2020 16:07 Ответить
Не надо, спасибо. Я по образованию радиоинженер, так что я в курсе. Вы знаете как осуществляется пеленгация ? Нужны три вышки, но и они не дают одну точку, а дают только треугольник. Полтора метра - это как раз минимальная дистанция, при которой два человека с мобильными телефонами различимы при пеленгации.
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30.06.2020 16:12 Ответить
При чём здесь пеленгация, если жители разных мест чувствуют дискомфорт при приближении собеседника ближе, чем в его месте проживания установилась комфортная дистанция?
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30.06.2020 16:15 Ответить
Ой, вэй, какие гуманитарные страсти...
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30.06.2020 16:16 Ответить
Это не гуманитарные страсти, а доказательства того, что нельзя разные страны и даже разные местности в странах однозначно сравнивать, а если ещё люди живут в домах, где постоянно обновляется воздух, то появляются дополнительные начальные условия для оценок...
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30.06.2020 16:18 Ответить
Тогда нужно говорить об индивидуальной комфортной дистанции, а не навязывать здоровым, физически и психически, людям обязательную лже "социальную".
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30.06.2020 17:50 Ответить
Что за чушь ты несёшь!?
Я объясняю то, что в разных странах и разных местностях разное расстояние личного комфорта, а потому разная вероятность заражения.
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30.06.2020 18:03 Ответить
Не переживай.
Авторов этого б*ядства, разрушившего мировую экономику, и почти достигшего своей цели - "нового мирового порядка" - найдут. И повесят. Процедура отработана в Нюрнберге.
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30.06.2020 15:16 Ответить
Я не переживаю, т.к соблюдаю меры безопасности и уверен, что, по этой причине, никого не заражу, если сам буду заражен.
У меня, пока нет полных сведений по вирусу, ещё есть какая-то ответственность перед другими людьми.
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30.06.2020 15:53 Ответить
Коронавирусы - старые знакомые человечества. Их всего существует 43 штуки; из них семь - обычные простуды (есть полегче, есть потяжелее). Кстати, SARS - из той же гоп-компании.
В целом, ковид-19 - так себе вирусок. Это не оспа и не чума. И даже не корь. Один носитель вируса кори заражает в среднем 25 человек; один носитель SARS - пять-шесть человек. Один носитель ковид-19 - 2-3х человек.
Такие дела.
Да, и спокойнее относитесь к воплям в прессе. Серьёзные парни заново делят мир между собой; а простонародью подкинули вот эту жвачку-страшилку.
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30.06.2020 15:58 Ответить
Спасибо за совет, однако я всегда спокойно относился к воплям в прессе и это замечали те, кто способен это заметить, и потому вижу разницу между вводимыми карантинными мерами и мерами предосторожности. А свидетелям мирового заговора посоветовал бы бороться не с тем, что вирус фейк, а соблюдать меры безопасности и бороться с дебильными карантинными мерами, если таковые есть, т.к. те, кто верят воплям в прессе про безопасность коронавируса, с "идеологическим" обоснованием, не соблюдают мер безопасности и дают козыри в руки тем, кто карантин вводит и продлевает, ах, простите, - "делят мир между собой".
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30.06.2020 16:05 Ответить
Да ладно тебе.
Всё ещё только начинается.
Сочинители "нового мирового порядка", со своими ковидами и вакцинами, сейчас очень плохо спят по ночам. Гитлер вон больше чем смерти боялся что его будут в железной клетке возить по Германии, и показывать в таком виде народу. Так что он легко отделался, всего-то ампулкой.
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30.06.2020 16:08 Ответить
Единственный способ доказать, что идёт передел мира это - соблюдать меры безопасности и показать, что карантин введён для передела мира.
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30.06.2020 16:10 Ответить
"Послушайте!
Ведь, если звёзды зажигают -
значит - это кому-нибудь нужно?
Значит - кто-то хочет, чтобы они были?
Значит - кто-то называет эти плевочки жемчужиной?" - В. Маяковский.
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30.06.2020 17:56 Ответить
до "обнулення" на рОсії коронавірус лише слабне...)))
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30.06.2020 14:58 Ответить
Проросийским силам в Украине нужна дестабилизированая разрушеная держава ,поэтому боты "стараются" как могут приравнивая коронавирус к простуде или вообще отрицая его
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30.06.2020 14:58 Ответить
Парад , голосование , военные учения , сборы ... Весь мир против вас вводит санкции и с интересом наблюдает , как уничтожаете друг друга . Слава путлу ?
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30.06.2020 14:45 Ответить
👆👆👆Кремлеботы ведут информвционную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..
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30.06.2020 14:50 Ответить
Вирусоботы ведут информационную войну против Украины преувеличивая до маразма опасность заражения коронавирусом. Будьте внимательны - чихайте и кашляйте в согнутый локоть (официальная рекомендация ВОЗ), здоровые - не носите маску и бесполезные перчатки, придерживайтесь среди здоровых обычной дистанции.
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30.06.2020 17:58 Ответить
Москалів меншає. Чудово !
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30.06.2020 15:20 Ответить
Спасибо природе помогает нам в войне с оккупантом!
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30.06.2020 15:57 Ответить
Мелочь, но усе же радует!
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30.06.2020 16:20 Ответить
Чем больше свинорусов подохнет, тем лучше.
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30.06.2020 16:20 Ответить
 
 