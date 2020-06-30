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Подписания договоров о "промышленном безвизе" с ЕС в 2021 году может и не быть, - вице-премьер Стефанишина

Подписания договоров о

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина допускает, что подписания договоров в рамках Соглашения об оценке соответствия и принятия промышленной продукции (Agreement on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products, АСАА) может не быть и в 2021 году.

"Я думаю, что самым важным является то, что мы начали эти переговоры, что в Украину приедет такая миссия (оценочной миссии по "промышленному безвизу". - Ред.). После того, она должна оценить все законодательство в сфере технического регулирования стандартов для промышленности, которое мы трансформировали последние десять лет. Далее будет проведена оценка всех органов рыночного надзора, как они работают, как они функционируют, также органы сертификации и аккредитации. То есть это достаточно длительный процесс", - сказала Стефанишина в эксклюзивном интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Вице-премьер добавила, что работа миссии будет проходить в четыре этапа, и только после них Украина получим рекомендации, которые должна будем выполнить.

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"Фактически, мы на победном пути, поскольку сейчас мы входим в технические процедуры, с окончанием которых мы будем готовы говорить о подписании. Это не быстрый процесс, но я постараюсь его ускорить", - подчеркнула она.

Также Стефанишина отметила, что будет просить европейскую сторону, несмотря на ограничения, которые связаны с коронавирусом, ускорить начало проведения оценочной миссии, хотя бы в дистанционном формате на этапе работы с нормативной базой.

На уточняющий вопрос, стоит ли ожидать подписания договоров в рамках "промышленного безвиза" в 2021 году, вице-премьер заявили, что этого может и не быть.

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"Но наибольшей договоренности мы уже достигли. Напомню, что еще три года назад, ни в одном официальном документе Украина-ЕС, кроме экспертной рабочей группы, речи о намерении подписания этого соглашения не было. Чрезвычайными усилиями удалось закрепить в декларации прошлого саммита этот вопрос", - констатировала Стефанишина.

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Топ комментарии
+22
Подписания договоров о "промышленном безвизе" с ЕС в 2021 году может и не быть, - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 8552
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30.06.2020 14:59
+19
Подписания договоров о "промышленном безвизе" с ЕС в 2021 году может и не быть, - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 3282
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30.06.2020 14:58
+19
Подписания договоров о "промышленном безвизе" с ЕС в 2021 году может и не быть, - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 6289
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30.06.2020 15:00
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"Фактически, мы на победном пути." . Они умеют смешить .
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30.06.2020 14:57 Ответить
Подписания договоров о "промышленном безвизе" с ЕС в 2021 году может и не быть, - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 8552
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30.06.2020 14:59 Ответить
Це був пророчий фільм.
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30.06.2020 15:11 Ответить
...нажаль
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30.06.2020 15:12 Ответить
Атаман Зєльоний...
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30.06.2020 15:21 Ответить
пан атаман ваван криворожський
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30.06.2020 15:34 Ответить
Ваван Криворожденный.
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30.06.2020 15:49 Ответить
через сраку
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30.06.2020 16:00 Ответить
на захаркану кахельну підлогу
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30.06.2020 16:05 Ответить
головою об неї
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30.06.2020 16:20 Ответить
Вас тоже при во власти может и не быть.
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30.06.2020 14:58 Ответить
Подписания договоров о "промышленном безвизе" с ЕС в 2021 году может и не быть, - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 3282
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30.06.2020 14:58 Ответить
Подписания договоров о "промышленном безвизе" с ЕС в 2021 году может и не быть, - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 6289
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30.06.2020 15:00 Ответить
Підписання договорів про "промисловий безвіз" із ЄС у 2021 році може і не бути, - віцепрем'єрка Стефанишина - Цензор.НЕТ 1138
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30.06.2020 15:12 Ответить
...шимпанЗЕ, у тебя все никак штанишки не отстирываются?
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30.06.2020 15:13 Ответить
https://censor.net/user/451550 - все верно..

а помнишь как Владимир Александрович срезал Барыгу вопросами на дебатах...?

Підписання договорів про "промисловий безвіз" із ЄС у 2021 році може і не бути, - віцепрем'єрка Стефанишина - Цензор.НЕТ 5432
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30.06.2020 15:17 Ответить
Пора би вже і його завалити цими питаннями...
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30.06.2020 15:32 Ответить
Ключове слово - завалити.
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30.06.2020 15:37 Ответить
Підписання договорів про "промисловий безвіз" із ЄС у 2021 році може і не бути, - віцепрем'єрка Стефанишина - Цензор.НЕТ 3950
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30.06.2020 16:14 Ответить
Підписання договорів про "промисловий безвіз" із ЄС у 2021 році може і не бути, - віцепрем'єрка Стефанишина - Цензор.НЕТ 6335
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30.06.2020 16:16 Ответить
Подписания договоров о "промышленном безвизе" с ЕС в 2021 году может и не быть, - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 3422
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30.06.2020 14:59 Ответить
многое может исчезнуть при таких дебилах у власти
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30.06.2020 15:02 Ответить
"которое мы трансформировали последние десять лет." Источник: https://censor.net/n3205112

ВИ??? 10 років??? Та Україна ВЖЕ не може витримати вас, хоча пройшов лише рік!
Але як просто вони собі приписали досягнення, до яких не мають ніякого відношення! Не "держава трансформувала", а "МИ"! Може й сонце сходить та заходить, бо "ВИ"?
Невігласи, курва!
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30.06.2020 15:06 Ответить
Підписання договорів про "промисловий безвіз" із ЄС у 2021 році може і не бути, - віцепрем'єрка Стефанишина - Цензор.НЕТ 9309
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30.06.2020 15:10 Ответить
Рошен зробив ребрендінг у зелений колір?
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30.06.2020 15:13 Ответить
...чувак, кто бы сделал ребрендинг твоей мыслительной системе, а? Ударом ногой по ягодицам
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30.06.2020 15:15 Ответить
Я здогадувався, що в прихильників Петра Олексійовича усе через дупу робиться!))) Палай далі, ти такий кумедний!))))
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30.06.2020 15:33 Ответить
...що ти робило, шимпанЗЕ? "Здогадувалось"? Тобі ж ребрендінг ще не зробили, то підставляй сраку мозок...
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30.06.2020 21:32 Ответить
После того, она должна оценить все законодательство в сфере технического регулирования стандартов для промышленности, которое мы трансформировали последние десять лет.Источник: https://censor.net.ua/n3205112

А шо, процес почався ще при хамі..?🤔
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30.06.2020 15:35 Ответить
Упс..знову аквахвреш..🤪
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30.06.2020 15:36 Ответить
Да не ховайся вже, кацапе!- Всі і так знають що ти ольгінський щур.
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30.06.2020 15:40 Ответить
🤫😄..
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30.06.2020 15:49 Ответить
Что такое? Склероз?
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30.06.2020 15:41 Ответить
А коли голландський вилазить то це шо..?
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30.06.2020 15:50 Ответить
Ни у кого не "вилазить", только у тебя. И ведь интересно, что вылез не голландский. Спалился ты, сиди теперь тихо пока не забудут.
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30.06.2020 16:10 Ответить
Починати боятися..?🤔
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30.06.2020 16:20 Ответить
Ні, жопку в жменьку и скачками звідси, кремлівська лаптенога шваль!
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30.06.2020 16:45 Ответить
Нульовочка, тещі будеш наказувати..второпало..?
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30.06.2020 17:43 Ответить
"слуги" должны выполнять указание мацковских хозяев и недопустить никаких"безвизовых" вольностей ни украиской промышленности ни украинскому народу...за отсутствием сего- открывается путь в обятия рашиста.
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30.06.2020 15:40 Ответить
Чего уж точно ,надеюсь, не будет в 21-м году - так это ватных зелёных гнид !!!
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30.06.2020 15:40 Ответить
Не "может не быть", "не может быть". Так правильнее.
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30.06.2020 15:41 Ответить
Да вы всем детским садом не сможете пересчитать просто количество нормативных актов, о которых речь идёт!
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30.06.2020 16:09 Ответить
А кто-то ждал???
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30.06.2020 16:43 Ответить
 
 