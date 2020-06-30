Подписания договоров о "промышленном безвизе" с ЕС в 2021 году может и не быть, - вице-премьер Стефанишина
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина допускает, что подписания договоров в рамках Соглашения об оценке соответствия и принятия промышленной продукции (Agreement on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products, АСАА) может не быть и в 2021 году.
"Я думаю, что самым важным является то, что мы начали эти переговоры, что в Украину приедет такая миссия (оценочной миссии по "промышленному безвизу". - Ред.). После того, она должна оценить все законодательство в сфере технического регулирования стандартов для промышленности, которое мы трансформировали последние десять лет. Далее будет проведена оценка всех органов рыночного надзора, как они работают, как они функционируют, также органы сертификации и аккредитации. То есть это достаточно длительный процесс", - сказала Стефанишина в эксклюзивном интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
Вице-премьер добавила, что работа миссии будет проходить в четыре этапа, и только после них Украина получим рекомендации, которые должна будем выполнить.
"Фактически, мы на победном пути, поскольку сейчас мы входим в технические процедуры, с окончанием которых мы будем готовы говорить о подписании. Это не быстрый процесс, но я постараюсь его ускорить", - подчеркнула она.
Также Стефанишина отметила, что будет просить европейскую сторону, несмотря на ограничения, которые связаны с коронавирусом, ускорить начало проведения оценочной миссии, хотя бы в дистанционном формате на этапе работы с нормативной базой.
На уточняющий вопрос, стоит ли ожидать подписания договоров в рамках "промышленного безвиза" в 2021 году, вице-премьер заявили, что этого может и не быть.
"Но наибольшей договоренности мы уже достигли. Напомню, что еще три года назад, ни в одном официальном документе Украина-ЕС, кроме экспертной рабочей группы, речи о намерении подписания этого соглашения не было. Чрезвычайными усилиями удалось закрепить в декларации прошлого саммита этот вопрос", - констатировала Стефанишина.
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а помнишь как Владимир Александрович срезал Барыгу вопросами на дебатах...?
ВИ??? 10 років??? Та Україна ВЖЕ не може витримати вас, хоча пройшов лише рік!
Але як просто вони собі приписали досягнення, до яких не мають ніякого відношення! Не "держава трансформувала", а "МИ"! Може й сонце сходить та заходить, бо "ВИ"?
Невігласи, курва!
сракумозок...
А шо, процес почався ще при хамі..?🤔