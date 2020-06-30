В праймериз "Слуги народа" на кандидата в мэры Киева участвуют четыре нардепа, - Качура

Четверо депутатов участвуют во внутрипартийном праймериз "Слуги народа" на кандидата в мэры Киева.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" сообщил нардеп "Слуги народа", заместитель главы парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения Александр Качура.

"Ирина Верещук, Николай Тищенко, Александр Дубинский и я. Внутри партии среди депутатов больше других кандидатов пока не было, насколько я знаю. Но мы не исключаем вариант, что может кто-то появится в последний момент извне", - отметил Качура.

Свои шансы, как возможного кандидата на пост мэра столицы нардеп оценивает высоко, подчеркнув, что у него есть поддержка, как во фракции, так и в партии.

Наиболее серьезным соперником на предстоящих выборах в мэры Киева Качура считает нынешнего городского голову Виталия Кличко.

"На сегодняшний день нынешний мэр обгоняет всех возможных кандидатов, но картина может измениться, поскольку не все еще заявили о своем намерении принимать участие в выборах мэра. Я знаю, что собираются "пойти в мэры" известные предприниматели, ведущие телеканалов", - отметил Качура.

Качура отметил, что кандидат в мэры от "Слуги народа" будет определен через несколько недель, и последнее слово - за президентом Владимиром Зеленским, который в своем решении будет опираться на показатели социологических исследований, а кандидата выдвинет конференция городской партийной организации после официального старта избирательной кампании.

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