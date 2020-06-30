В праймериз "Слуги народа" на кандидата в мэры Киева участвуют четыре нардепа, - Качура
Четверо депутатов участвуют во внутрипартийном праймериз "Слуги народа" на кандидата в мэры Киева.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" сообщил нардеп "Слуги народа", заместитель главы парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения Александр Качура.
"Ирина Верещук, Николай Тищенко, Александр Дубинский и я. Внутри партии среди депутатов больше других кандидатов пока не было, насколько я знаю. Но мы не исключаем вариант, что может кто-то появится в последний момент извне", - отметил Качура.
Свои шансы, как возможного кандидата на пост мэра столицы нардеп оценивает высоко, подчеркнув, что у него есть поддержка, как во фракции, так и в партии.
Наиболее серьезным соперником на предстоящих выборах в мэры Киева Качура считает нынешнего городского голову Виталия Кличко.
"На сегодняшний день нынешний мэр обгоняет всех возможных кандидатов, но картина может измениться, поскольку не все еще заявили о своем намерении принимать участие в выборах мэра. Я знаю, что собираются "пойти в мэры" известные предприниматели, ведущие телеканалов", - отметил Качура.
Качура отметил, что кандидат в мэры от "Слуги народа" будет определен через несколько недель, и последнее слово - за президентом Владимиром Зеленским, который в своем решении будет опираться на показатели социологических исследований, а кандидата выдвинет конференция городской партийной организации после официального старта избирательной кампании.
Пожалуйста, подождите...
Новое, свежее лицо!
Нет спасибо! Нам одного клоуна с головой хватило!
20.08.19 | 06:41
Які мерзенні харі у цих слуг!
Ну ведущие телеканалов это да...это значит сразу победил...😃
Особенно глядя на осла...народец сразу проголосует...
Всё в музыканты не годитесь». (Крылов 1811 г.)
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1. Чёрноротая Ирка из Равы-русской.
2. Бригадир рекетиров Коля Оболонский, правда из Киева. Но бандит.
3. Александр (иврит - Шемшон) дубинский, редкий подонок с говноканала Г+Г мамак которого любит скорость а он румынскую мамалыгу. Тоже из Киева, но Шемшон он и в Киеве Шемшон.
4. Качура, из Конотопа и ОПГ "Враг народа", как и три предыдуших.
ЧИМ КИЯНИ ГІРШІ!!!
Попытка сдать Донбасс любой ценой в марте 2020-го и карантин по коронавирусу стали главными факторами, которые убедили страну в лицемерии власти…
Новые рейтинги центра Разумкова показывают обвальное падение популярности Слуг народа. За два месяца рейтинг президентской партии упал с 41,5% до 30%. А ведь еще и года не прошло после полного триумфа Слуг на парламентских выборах.
Об этом полчаса назад https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4232101950163402 написал в Фейсбуке известный журналист и публицист Юрий Бутусов.
У Зеленского идеальные условия даже сейчас:
1. Крупные телеканалы к нему весьма лояльны, он не подвергается ударам самых рейтинговых СМИ.
2. Олигархи не воюют с Зеленским и не пытаются его уничтожить, он со всеми пытается договориться, чтобы не потерять телевизионный рейтинг.
3. Он не пытается лично отстаивать какие-то конфликтные вопросы - наоборот, Зеленский держится в стороне от всех конфликтных ситуаций, быстро старается отстроиться от любого скандала.
Чем же тогда объясняется такое быстрое падение?
Смартфон и интернет, которые проникли уже к каждому гражданину, полностью меняют информационную реальность, социальные сети отбивают свою нишу влияния и все больше теснят телевизор.
Все решения в огромном 40 миллионном государстве принимаются в офисе президента и офисах десятка олигархов, которые платят зарплату различным группам монофракции, различным сотрудникам в окружении, и, собственно, «Кварталу», принадлежащему президенту.
Все другие институты власти самостоятельными не являются, любые государственные решения принимаются только в ручном режиме и только через Офис президента.
Государство существует настолько, насколько хватает воображения и памяти у президента и у тех, кому он доверил управление фрагментами своей власти. То есть все съежилось до предела, никакого делегирования полномочий нет, Зеленский делегирует только ответственность.
Рейтинг падает не потому, что сам Зеленский теряет популярность. Рейтинг падает, потому что люди не обнаруживают присутствия власти в их жизни, и убеждаются в неспособности Зеленского что-либо изменить и ускорить.
Попытка сдать Донбасс любой ценой в марте 2020-го и карантин по коронавирусу стали главными факторами, которые убедили страну в лицемерии власти.
Консультативный совет с РФ (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) был остановлен только массовой акцией протеста под Офисом президента. Зеленский избегает упоминать слово «война», не проводит никаких реформ в силовой сфере, наоборот, работа обороной промышленности по сути блокирована.
А карантин парализовал экономику. Если самолет из Уханя Зеленский встречал, ездил в госпиталь, то после того как пошли первые десятки, сотни, зараженных, президент ушел в сторону и всячески показывает, что он уже ни причем к этому кризису, к отсутствию масок, к больным людям, он уже не хлопочет в госпитале.
Чтобы вывезти одну девушку из Уханя Зеленский договорился о самолете с Ахметовым. Но тысяч украинцев в разных странах мира уже никто организованно не вывозил, они спасались сами.
Президент занимается проблемой пока она вызывает хайп, и пока на ней можно пропиариться. Но как только ситуация осложняется, Зеленский прячется, и прячется вся власть. Рейтинг - это не реакция на ошибки власти, это реакция на ее отсутствие.
Избирательная кампания в местные органы власти начнется только в сентябре, только тогда Слуги столкнутся с сопротивлением на местах и масштабной критикой в регионах. И судя по динамике, бренд Слуга народа уже не будет палочкой-выручалочкой.
Думаю, в ближайшие месяцы начнутся всякие хаотичные действия ОП в попытке создать свою повестку дня, кого-то посадить, где-то еще перерезать ленточку, кому-то еще вручить орден или звание. Да только эта пиар-картинка не поможет Зеленскому создать то, что у него отсутствует - государство.
на должности Мэра.
При совке Мэра назначали, ставили того, кто не хотел---
это старая еврейская логика.
Виталя придёт и додаст тебе в морду!
говна народа
а зеленский пробабадакать,
видимо у жуликов все понимают, что партия зеленского это зашквар
и никто даже с Кличком не хочет состязаться,
а года не прошло, как зеленский Виталика пинал,
а теперь рыпнуться боятся против боксёра, у шоблы Зеленского мозгов нет