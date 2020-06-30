"Укрзализныця" частично возобновила движение пригородных поездов в Волынской и Ривненской областях

С сегодняшнего дня, с 30 июня, "Укрзализныця" частично восстанавливает курсирование пригородных поездов в Волынской и Ривненской областях. Сейчас запланировано курсирование 10 пригородных поездов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

"Укрзализныця" частично восстанавливает движение пригородных поездов согласно решению об ослаблении карантина от региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областных государственных администраций в Волынской и Ривненской областях", - говорится в сообщении.

Так, с 30 июня возобновили свое курсирование следующие поезда: №6092 / 6091 Ривне - Львов, №6096 / 6095 Львов - Ривне, №6384 / 6383 Красное - Ривне - Здолбунов, №6382 / 6381 Здолбунов - Ривне - Красное, №6302 Иваничи - Ковель, №6307 Ковель - Иваничи, №6341 / 6342 Сарны - Здолбунов, №6335 / 6336 Здолбунов - Сарны, №6319 / 6321 Сарны - Рафаловка, Черторыйск - Ковель, №6320 / 6322 Ковель - Черторыйск, Рафаловка - Сарны.

"Укрзализныця" призывает пассажиров строго соблюдать все санитарные нормы и серьезно относиться к карантину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныця" частично переводит своих сотрудников на четырехдневную рабочую неделю