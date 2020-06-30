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Европарламент (1778) Крым (26005) МИД (6810) россия (93025) Франция (3354) Джапарова (174) Понсен (55)

Киев ждет официальной реакции Парижа на незаконный визит делегации французских депутатов Европарламента в оккупированный Крым, - МИД

Киев ждет официальной реакции Парижа на незаконный визит делегации французских депутатов Европарламента в оккупированный Крым, - МИД

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в ходе встречи с послом Франции в Украине Этьеном де Понсеном попросила Францию официально отреагировать на незаконный визит делегации французских депутатов Европарламента во главе с Тьерри Мариани в оккупированный РФ Крым, сообщает Министерство иностранных дел Украины.

"Первый заместитель министра обратила внимание посла на недопустимость контактов граждан Франции с представителями оккупационной администрации РФ на временно оккупированных территориях Украины. В этой связи Эмине Джапарова обратилась с просьбой официально отреагировать на незаконный визит делегации французских депутатов Европарламента во главе с Тьерри Мариани в Крым (30 июня - 2 июля)", - говорится в сообщении МИД Украины во вторник, передает Цензор.НЕТ.

"Этьен де Понсен со своей стороны подтвердил неизменную позицию официального Парижа по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, в т.ч. в рамках ООН и других международных организаций, а также заверил, что передаст в МИД Франции обращение Эмине Джапаровой по визиту французских депутатов Европарламента в Крым", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Также Джапарова подчеркнула незаконность проведения оккупационной администрацией РФ "голосования" о внесении изменений в Конституцию РФ на временно оккупированных РФ территориях Украины в Донецкой и Луганской областях, в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, как и любых "референдумов" и "голосований" на оккупированных территориях Украины.

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В ходе встречи стороны обсудили приоритеты взаимодействия в защите суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, вопрос усиления международных усилий по деоккупации Крыма, а также проблематику нарушения прав человека на временно оккупированных территориях Украины и укрепления безопасности в регионе Черного и Азовского морей.

Собеседники подчеркнули важность дальнейшего взаимодействия в целях эффективного противодействия попыткам распространения Россией дезинформации антиукраинского содержания, ставящей под угрозу суверенитет и территориальную целостность Украины.

Кроме того, Джапарова и де Понсен обменялись мнениями по подготовке будущих двусторонних политических контактов, в частности, визита в Киев президента Франции Эмманюэля Макрона по приглашению президента Украины Владимира Зеленского.

"Достигнута договоренность об активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, реализации совместных проектов. Подтверждена заинтересованность провести заседание двусторонней экономической комиссии, как только позволит эпидемиологическая ситуация. Эмине Джапарова поблагодарила за помощь Франции в социально-экономическом восстановлении восточных областей Украины, пострадавших от агрессии РФ", - сообщает МИД.

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Также Джапарова обратилась с просьбой к французской стороне рассмотреть возможность оказания помощи областям Украины, страдающим от сильного наводнения.

Французский дипломат положительно оценил присоединение Украины к международной инициативе "Партнерство Биарриц" по утверждению равенства женщин и мужчин, начатой странами Группы семи под председательством президента Франции Эммануэля Макрона.

Ранее СМИ сообщили, что делегация французских депутатов Европейского парламента прибудет в Крым с визитом и ознакомится с организацией голосования по поправкам к Конституции РФ.

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Топ комментарии
+8
Заводите уголовные дела на лягушатников. Импотенты!
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30.06.2020 16:03
+8
Київ не має чекати, Київ має діяти! Це провал, провал української дипломатії, посла потрібно відкликати, він провалив всю роботу! Міністра закордонних справ потрібно знімати, бо це не робота, це фальсифікація дипломатії! МЗС України мало недопустити будь які вояжі фрацузьких офіційних осіб в Крим! Тепер потрібно оголошувати їх персонами нон-грата в Україні, і відкривати по відношенню до них кримінальні провадження! Незаконний перетин державного кордону України це злочин!
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30.06.2020 16:09
+6
Непонятная предъява. Зелиным кацапским друганам-артистам, которые за Крым-наш топят, везде можно, а этим, получается, нет?
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30.06.2020 15:59
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Правила форума Совет форумчан
Выразят глубокую обеспокоенность...И хватит
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30.06.2020 15:55 Ответить
Київ не має чекати, Київ має діяти! Це провал, провал української дипломатії, посла потрібно відкликати, він провалив всю роботу! Міністра закордонних справ потрібно знімати, бо це не робота, це фальсифікація дипломатії! МЗС України мало недопустити будь які вояжі фрацузьких офіційних осіб в Крим! Тепер потрібно оголошувати їх персонами нон-грата в Україні, і відкривати по відношенню до них кримінальні провадження! Незаконний перетин державного кордону України це злочин!
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30.06.2020 16:09 Ответить
а что они должны сделать?, они законы Франции не нарушали, куда хотят туда и ездят. Да и в целом в той же Франции 99% населения глубоко пофиг на этих депутатов и куда и зачем они ездили, ну вообще не интересно никому. В той же Испании, в т.ч. и из-за не очень хорошего образования подавляющее большинство в принципе никогда не слышали о Крыме и знать не знают где это вообще находится. А вы хотите, чтобы было что-то кроме озабоченности, когда электорату эта тема глубоко фиолетова.
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30.06.2020 16:22 Ответить
Дятел ты, Вуди.
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30.06.2020 16:39 Ответить
ну да, там так и написано
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30.06.2020 16:43 Ответить
ЖАБОЇДИ І ІНША ШВАЛЬ ПОЧАЛА БЕЗКАРНО БИКУВАТИ І ПОРУШУВАТИ КОРДОНИ УКРАЇНИ, ПІСЛЯ ЗДАЧІ ЯДЕРНОГО АРСЕНАЛУ І ЗНИЩЕННЯ АРМІЇ УКРАЇНИ , І КОРЕЯ ЗНИКНЕ З КАРТИ СВІТУ ЯКЩО ПОВІРИТЬ ОБЛУДНИМ СЛОВАМ ГАРАНТІВ І РОЗБРОЇТЬСЯ ВІДДАСТЬ ЯДЕРНУ ЗБРОЮ В РУКИ ОДІІТИХ В КОСТЮМИ ЗВІРІВ.
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30.06.2020 20:17 Ответить
жабоеды....
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30.06.2020 15:57 Ответить
Непонятная предъява. Зелиным кацапским друганам-артистам, которые за Крым-наш топят, везде можно, а этим, получается, нет?
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30.06.2020 15:59 Ответить
..французы,после Наполеона-"опущенная" нация...
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30.06.2020 16:02 Ответить
А кто опустил?
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30.06.2020 16:11 Ответить
Ватники проклятые.
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30.06.2020 16:20 Ответить
лягушки, депардье, негры и вонючий сыр...

Нет, сыр исключи, нехай воняет...
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30.06.2020 18:12 Ответить
Заводите уголовные дела на лягушатников. Импотенты!
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30.06.2020 16:03 Ответить
а Пётр Алексеич завёл бы уголовные дела на этих французиков...эх..
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30.06.2020 16:13 Ответить
Так что же он не завел?
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30.06.2020 16:22 Ответить
///
Суд в Париже приговорил известного французского политика, бывшего премьер-министра и бывшего кандидата в президенты Франсуа ФИЙОНА к пяти годам лишения свободы. Три из них определены как условные. Мадам Фийон получила более мягкое наказание - три года условно. Каждый из супругов должен заплатить штраф в размере 375 тысяч евро.
Франсуа и Пенелопу признали виновными по громкому делу о растрате государственных средств. Оно было открыто прокуратурой в 2017 году в самый разгар президентской гонки. Фийон считался ее фаворитом. Он баллотировался от партии «Республиканцы».
В марте 2017 года издание Canard Enchaine опубликовало скандальную статью, в которой утверждалось, что Франсуа Фийон, будучи членом парламента нанял в качестве личной помощницы свою супругу Пенелопу. Вот только в здании парламента мадам Фийон ни разу не появилась. У нее даже пропуска не было!
///у нас можно... всяким юзикам и их мурзикам ))))
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30.06.2020 16:14 Ответить
Ну так макарон дрыстайку поводит влажным чупачупсом по губам
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30.06.2020 16:15 Ответить
Они хоть со своей водой ездили?
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30.06.2020 16:16 Ответить
При Порохе такое себе позволяли только,спонсируемые кремлём маргиналы...
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30.06.2020 16:18 Ответить
Ну так он при Порохе спокойно туда ездил и не раз.
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30.06.2020 16:21 Ответить
Напомни про него?
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30.06.2020 16:23 Ответить

Тьерри Мариани- французский политик, бывший депутат от департамента https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7 Воклюз , бывший министр транспорта, в настоящее время депутат https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8 Национального собрания Франции от 11-го избирательного округа французских граждан, проживающих за границей, включающий страны https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2 СНГ , большинство стран https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F Азии , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F Австралию и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Океанию .
Известен своими пророссийскими взглядами и, в частности, признанием присоединения Крыма к России, отказом от политики санкций против России, а также необходимости оказания гуманитарной помощи https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 ДНР и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0 ЛНР

Начиная с 2015 года во главе группы из ряда парламентариев и сенаторов в личном порядке посещал https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC Крым с целью убедиться в добровольности его https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0_%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 присоединения к России с местным населениемhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B8,_%D0%A2%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8#cite_note-5 [5] , также встречаясь с представителями российских местных властей (глава Крыма https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Сергей Аксёнов , прокурор https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Наталья Поклонская ). В 2016 году был зрителем празднования https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0 Дня военно-морского флота в Севастополе, в котором принимали участие корабли российского https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 Черноморского флота (блокировавшего украинские военные базы на полуострове в 2014 году во время подготовки и проведения референдумаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B8,_%D0%A2%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8#cite_note-DW-4 [4] ). По итогам поездок Мариани заявлял о необходимости признать прошедший референдум, отсутствии каких-либо притеснений нацменьшинств и постепенного улучшения уровня жизниhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B8,_%D0%A2%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8#cite_note-6 [6] .
Является инициатором и автором проекта резолюции, призывающей правительство Франции требовать отмены санкций, наложенных ЕС на Россиюhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B8,_%D0%A2%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8#cite_note-7 [7] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B8,_%D0%A2%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8#cite_note-DW-4 [4] , которая была принята Национальным собранием Франции во время голосования 28 апреля 2016 годаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B8,_%D0%A2%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8#cite_note-8 [8] .
В 2017 году проиграл во втором туре https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2%D0%BE_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_(2017) выборы кандидатке президентской партии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B4,_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0! Вперёд, Республика! https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5,_%D0%90%D0%BD%D0%BD&action=edit&redlink=1 Анн Женте https://fr.wikipedia.org/wiki/Anne_Genetet [fr] с результатом 28 %https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B8,_%D0%A2%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8#cite_note-9 [9] .
Посетил Крым в марте 2019 года - в дни празднования пятой годовщины присоединения Крыма к России.
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30.06.2020 16:27 Ответить
Всех депутатов на миротворец!
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30.06.2020 16:21 Ответить
Миротворец к бою!
Раз - два!
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30.06.2020 16:27 Ответить
А чому стільки лементу?
Навпаки - нехай їдуть і на власні очі побачать як окупанти утискають жителів Криму та порушують їхні права.
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30.06.2020 16:29 Ответить
Одно дело когда такое ради пропаганды говорят, но в реале же в это никто не верит.
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30.06.2020 16:35 Ответить
Ну от нехай їдуть і переконаються самі.
А то виходить якась нісенітниця. Україна вимагає щоб іноземці в Крим не їздили. А чому? Навпаки - нехай їдуть і самі переконаються у всіх злочинах Росії які там кояться.
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30.06.2020 16:53 Ответить
А вдруг там таки иначе, чем утверждает пропаганда? Вдруг окажется, что местные не так уж и возражают против оккупации, что они не живут под дулами автоматов и тд? Что тогда?
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01.07.2020 11:24 Ответить
Да задрали уже с этим Крымом. И сколько лет будет озабоченность еще длиться? Может лет 100, когда все забудут чей он был? Или верните его или оцените ущерб и включите счетчик. Как по мне трнтьего не дано.
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30.06.2020 16:35 Ответить
Кстати форум по-дебильному сделан. Спамить можно, а исправить свой пост нет. Выше имел в виду третьего не дано.
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30.06.2020 16:37 Ответить
не забудут. Например, про прибалтов даже спустя 50 лет после аннексии совком - никто не забыл.
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30.06.2020 16:43 Ответить
Турки тоже заметили сползание Франции в сторону Уйлостана.

НАТО называет присутствие наРФии в Ливии угрозой, тогда как Франция, входящая в Североатлантический союз, «играет на руку» Уйлостану на севере Африки. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает агентство Anadolu.
При этом он отметил, что мАсква и Анкара стремятся прекратить кровопролитие в зоне конфликта в Ливии, а Франция негласно поддерживает вооруженные формирования фельдмаршала Халифы Хафтара.
Чавушоглу считает, что действия Франции в Ливии разрушительны. Он подчеркнул, что Анкара, напротив, с самого начала пыталась помочь обеспечить стабильность в стране.
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30.06.2020 16:42 Ответить
Мы озабочены. А теперь айда в Ашан.
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30.06.2020 16:58 Ответить
Макрон в самом начале был совсем другим, чем сейчас. Мимикрировал, гад.
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30.06.2020 17:09 Ответить
На кой нам такой МИД? За что там в министерстве получают зарплату? Заметьте не маленькую.
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30.06.2020 17:27 Ответить
Прогнозирую реакцию:
Ай-я-яй, но мы демократическая страна ...
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30.06.2020 17:33 Ответить
Ну если шмаркля считает, что для российских артисток не грех въезжать в Крым напрямую из Москвы, то и МИД Франции может посчитать не грехом прилететь в Симферополь из Парижа.
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30.06.2020 18:37 Ответить
Вы за транзит через Украину всех этих депутатов?
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30.06.2020 19:25 Ответить
Пользуясь случаем, посол Франции, ненароком, не сказал о том, какой у нас великолепный министр МВД? Как его ценит руководство Франции, как уважает его организаторские способности? Как благодарны за заказы его-высокопревосходительством кораблей-самолётов-вертолётов... за чужой счёт.
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01.07.2020 14:43 Ответить
 
 