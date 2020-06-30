РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9207 посетителей онлайн
Новости
1 524 21
Черниговщина (1482) досрочные выборы (127) Качура (170)

"Слуга народа" пока не определилась, кого поддержит на промежуточных выборах в Раду в округе №208 на Черниговщине, - Качура

Партия "Слуга народа" пока не определилась, кого будет поддерживать на промежуточных выборах в народные депутаты в 208-м одномандатном избирательном округе, заявляет заместитель главы парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения Александр Качура (фракция "Слуга народа").

"Еще (партия) не определилась. Такого кандидата будет выдвигать съезд", - сказал Качура в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ,

Он также рассказал, что не согласен с решением Центральной избирательной комиссии (ЦИК) о проведении промежуточных выборов в Раду в 208-м округе одновременно с местными выборами. "По-моему, единственно правильный вариант - проведение выборов в двухмесячный срок после принятия ЦИК решения как указано в законе", - сказал народный депутат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тимошенко поддержала Ляшко на довыборах в Раду: Это усилит оппозиционную команду

Качура сообщил, что направил депутатское обращение в ЦИК и сейчас ждет от нее официальных разъяснений.

Народный депутат не исключил, что кто-нибудь оспорит такое решение ЦИК. "Этого возможно добиться (изменить решение ЦИК о дате проведение промежуточных выборов – ИФ), только оспорив это решение в суде. Я не исключаю, что такое может произойти. Думаю, есть заинтересованные лица, чтобы как можно скорее провести выборы в этом конкретном округе", - рассказал замглавы комитета.

Как сообщалось, ЦИК своим постановлением назначила на 25 октября 2020 года промежуточные выборы в Раду в одномандатном избирательном округе №208 (Черниговская область) в связи с досрочным прекращением полномочий народного депутата Украины Валерия Давыденко, избранного в этом избирательном округе. Тело Давиденко было найден в его офисе в Киеве с огнестрельным ранением головы 23 мая.

Давыденко был избран в Верховную Раду нынешнего созыва как самовыдвиженец.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В праймериз "Слуги народа" на кандидата в мэры Киева участвуют четыре нардепа, - Качура

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+9
"Слуга народа" пока не определилась, кого поддержит на промежуточных выборах в Раду в округе №208 на Черниговщине, - Качура - Цензор.НЕТ 606
показать весь комментарий
30.06.2020 16:05
+5
Козу с барабаном поддержИте. Надо чтобы Беня видосик забацал, делов-то.
показать весь комментарий
30.06.2020 16:04
+5
одно из двух...либо слишком много желающих...
либо слуги на измене и лихорадочно срывают наклейки зе на лобовом стекле
показать весь комментарий
30.06.2020 16:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Козу с барабаном поддержИте. Надо чтобы Беня видосик забацал, делов-то.
показать весь комментарий
30.06.2020 16:04 Ответить
"Слуга народа" пока не определилась, кого поддержит на промежуточных выборах в Раду в округе №208 на Черниговщине, - Качура - Цензор.НЕТ 606
показать весь комментарий
30.06.2020 16:05 Ответить
одно из двух...либо слишком много желающих...
либо слуги на измене и лихорадочно срывают наклейки зе на лобовом стекле
показать весь комментарий
30.06.2020 16:06 Ответить
Да заканчивайте их уже Слугами Народа называть. Зеленое отребье им больше подходит.
показать весь комментарий
30.06.2020 16:09 Ответить
Зато принцип определения кандидата Корниенко и Ермак, наверняка, согласовали. Кто больше занесет, тот ближе и роднее.
показать весь комментарий
30.06.2020 16:14 Ответить
Украина уже год без Президента.
показать весь комментарий
30.06.2020 16:20 Ответить
Петриотов зрения лишили! И слуха. И мозгов...
показать весь комментарий
30.06.2020 16:33 Ответить
Президент без массовки из охраны,вид не обдолбаный,псина рядом не бегает.

https://uploads.disquscdn.com/images/b687a884e0d0df0e297b321940b23b1c8d9e59bff642e5e6db8f1093c8a39452.jpg "Слуга народа" пока не определилась, кого поддержит на промежуточных выборах в Раду в округе №208 на Черниговщине, - Качура - Цензор.НЕТ 4378 Может это фотошоп ?Ну не может же так народ к барыге !!!

"Слуга народа" пока не определилась, кого поддержит на промежуточных выборах в Раду в округе №208 на Черниговщине, - Качура - Цензор.НЕТ 9561
показать весь комментарий
30.06.2020 16:24 Ответить
Да согласен - есть с чем сравнить !
"Слуга народа" пока не определилась, кого поддержит на промежуточных выборах в Раду в округе №208 на Черниговщине, - Качура - Цензор.НЕТ 4163
показать весь комментарий
30.06.2020 16:26 Ответить
неплохой, кстати, способ измерения рейтинга поддержки партии. пусть выдвигают, посмотрим, сколько народу поведется на "сделаем их еще раз".
показать весь комментарий
30.06.2020 16:27 Ответить
не висунуть. На окрузі №179 вони навіть знялись з довиборів: не проходять.
показать весь комментарий
30.06.2020 16:36 Ответить
що, знову-таки, теж є прекрасним індикатором рейтингу популярності і підтримки.
показать весь комментарий
30.06.2020 16:44 Ответить
партия корабельніх сосен ищет не лоха умеющего членом на рояле играть
показать весь комментарий
30.06.2020 16:45 Ответить
"Слуга народа" пока не определилась кого Ляшко натянет на ....вилу. Так правильней.
показать весь комментарий
30.06.2020 17:29 Ответить
Це округ Ляшка. Хай його і підтримують.
Ляшко першим ввів в український політикум Жиріновскій-стайл
показать весь комментарий
30.06.2020 17:30 Ответить
Зараз у "слуг" така репутація і такий рейтинг,що їх підтримка тільки доб"є кандидата...
показать весь комментарий
30.06.2020 17:54 Ответить
Слуга народа" пока не определилась, кого поддержит на промежуточных выборах в Раду в округе №208 на Черниговщине,сволочи не хотят оплачивать вступительный взнос - Качура
показать весь комментарий
30.06.2020 19:27 Ответить
на чернігівщині не тільки "неякісні" діти. а і "неякісні" виборці. тому і зелена структура відсутня
показать весь комментарий
30.06.2020 21:50 Ответить
#ЗЕЛЁНОЕГОВНО
показать весь комментарий
30.06.2020 21:50 Ответить
 
 