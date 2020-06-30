"Слуга народа" пока не определилась, кого поддержит на промежуточных выборах в Раду в округе №208 на Черниговщине, - Качура

Партия "Слуга народа" пока не определилась, кого будет поддерживать на промежуточных выборах в народные депутаты в 208-м одномандатном избирательном округе, заявляет заместитель главы парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения Александр Качура (фракция "Слуга народа").

"Еще (партия) не определилась. Такого кандидата будет выдвигать съезд", - сказал Качура в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ,

Он также рассказал, что не согласен с решением Центральной избирательной комиссии (ЦИК) о проведении промежуточных выборов в Раду в 208-м округе одновременно с местными выборами. "По-моему, единственно правильный вариант - проведение выборов в двухмесячный срок после принятия ЦИК решения как указано в законе", - сказал народный депутат.

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Качура сообщил, что направил депутатское обращение в ЦИК и сейчас ждет от нее официальных разъяснений.

Народный депутат не исключил, что кто-нибудь оспорит такое решение ЦИК. "Этого возможно добиться (изменить решение ЦИК о дате проведение промежуточных выборов – ИФ), только оспорив это решение в суде. Я не исключаю, что такое может произойти. Думаю, есть заинтересованные лица, чтобы как можно скорее провести выборы в этом конкретном округе", - рассказал замглавы комитета.

Как сообщалось, ЦИК своим постановлением назначила на 25 октября 2020 года промежуточные выборы в Раду в одномандатном избирательном округе №208 (Черниговская область) в связи с досрочным прекращением полномочий народного депутата Украины Валерия Давыденко, избранного в этом избирательном округе. Тело Давиденко было найден в его офисе в Киеве с огнестрельным ранением головы 23 мая.

Давыденко был избран в Верховную Раду нынешнего созыва как самовыдвиженец.

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