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ВНО (416) Центр оценивания качества образования (103)

Порог сдачи ВНО планируют снизить из-за карантина, - замдиректора Центра оценивания качества образования Вакуленко

Порог сдачи ВНО планируют снизить из-за карантина, - замдиректора Центра оценивания качества образования Вакуленко

В Украине из-за эпидемиологической ситуации планируют снизить порог сдачи внешнего независимого оценивания (ВНО). Но решение о пороге будет принято до того, как участники получат результаты.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко, передает Цензор.НЕТ.

Также она заверила, что количество поступающих в этом году не может быть меньше. Только если они сами не захотят вступать.

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По ее словам, в 2020 году порог для сдачи ВНО уже был уменьшено для пробного тестирования. Так, в прошлом году порог составлял 21 балл, а в этом году на пробном - 19.

"Порог обычно устанавливается через три недели после проведения тестирований. Мы будем настаивать на том, чтобы порог был ниже, чем в прошлом году - ниже 21", - сказала она.

Например, в прошлом году порог был 21 по украинскому языку, а на пробном этого года порог был уже 19.

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"Если в прошлом году участник, который набрал 19 не мог подавать документы на поступление, то в этом году сможет, если установим такой порог. Это именно из-за карантина. Ведь было сложно учиться. Мы это осознаем", - заявила Вакуленко.

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Топ комментарии
+7
От ми і наближаємось до розв'язки. Ось воно у чому проблема... А в мене запитання, а часом не збирається якийсь пришелепкуватий родич (племінник чи хе хтось) Зеленського цього року складати ЗНО?
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30.06.2020 16:18
+6
Все правильно, я считаю: дайош больше инженеров/врачей/юристов с дипломами «за сало»!!! А то нам одних только зеленского/венедиктовой/шкарлета и портнова не хватает...
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30.06.2020 16:18
+6
Це щоб апалчєнци змогли пройти?
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30.06.2020 16:18
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От ми і наближаємось до розв'язки. Ось воно у чому проблема... А в мене запитання, а часом не збирається якийсь пришелепкуватий родич (племінник чи хе хтось) Зеленського цього року складати ЗНО?
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30.06.2020 16:18 Ответить
с оккупированных территорий там все его идейные сородичи.
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30.06.2020 16:19 Ответить
порог уменьшают для некачественных детей с лугондона
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30.06.2020 16:38 Ответить
И тем самым, уменьшат количество баллов для тех кто реально занимался, т.к. пониженный порог даёт больше шансов для угадал-не угадал. А остальные правильные ответы размываются в оставшихся баллах.
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30.06.2020 17:56 Ответить
они будут поступать без ЗНО как с оккупированных территорий и сразу на бюджет, тем более их данные зашифруют
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30.06.2020 17:20 Ответить
Все правильно, я считаю: дайош больше инженеров/врачей/юристов с дипломами «за сало»!!! А то нам одних только зеленского/венедиктовой/шкарлета и портнова не хватает...
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30.06.2020 16:18 Ответить
с совковых времен "засало"не учились...ты как то принижаешь запросы ватных преподов,которые выдвинули министром образования соратника табацюры .там запросы огого...майбахов хочется
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30.06.2020 16:30 Ответить
Це щоб апалчєнци змогли пройти?
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30.06.2020 16:18 Ответить
та ладно.. научились ставить крестики вместо подписей - уже "годны!"))
сгодятся для будущих "уристов" и "Ыканамистав" типа шмаркли и шмыгаля/гончарука))
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30.06.2020 16:19 Ответить
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5?__eep__=6&__cft__[0]=AZUA7yNjHX5rXEb0WrbAySmBoNd32-2bfbmNU7BM0n6c8GmoGh6mmpUC4qaPUXh0twaZAiOI-0OVAxC7DmzobsPsmujeaukGRwHH2gTmUY2mdipF08Hlu3oOOkQwbpTV898tzwVo1v1iJzyZRG1HFI6ZIv6IrO0JRJsi6Ymm_u2P8M3nTsRq15sXSPQn5UhuRC-aG7xA2ajRQcpRl9Bu1UDh&__tn__=*NK-R #гиперзвуковые ракеты

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Порог сдачи ВНО планируют снизить из-за карантина, - замдиректора Центра оценивания качества образования Вакуленко - Цензор.НЕТ 3358
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30.06.2020 16:22 Ответить
эти посмелее будут

Порог сдачи ВНО планируют снизить из-за карантина, - замдиректора Центра оценивания качества образования Вакуленко - Цензор.НЕТ 8406
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30.06.2020 16:32 Ответить
30 років розвалювання освіти виходять боком
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30.06.2020 16:23 Ответить
а пломбір в сирисири смачний був?
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30.06.2020 16:25 Ответить
Что ты нам вкручиваешь, дурочка? Они украинский язые 11 лет учили и тут три месяца на что-то повлияли? Тем более, что вы аж из трусов выпрыгивали, бахвалились ах-каким-о2уительным дистанционным обучением.
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30.06.2020 16:25 Ответить
Это в Беларуси, гражданка из Украины.
Саша 3% украл.
«Воровство на уровне государства». У иностранки исчезли больше 170 тысяч долларов из ячейки в Белгазпромбанке
Читать полностью: https://finance.tut.by/news690899.html?tw
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30.06.2020 16:26 Ответить
А чо в Беларуси мусора не такие ,как в Украине?.Первые воры и бандиты .Доказано временем
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30.06.2020 16:31 Ответить
Оно нам надо?
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30.06.2020 16:32 Ответить
Дети с оккупированных территорий идут вне конкурса.Пусть они учатся у нас ,чем воюют против нас там.Очень разумное решение для детей,проверенное временем.А поступить могут все желающие,не все на бесплатное,правда.Первые 2 сессии отсеют совсем уж тупых или Илонов Масков.
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30.06.2020 16:28 Ответить
правильные дети только с оккупированных территорий поступают без ЗНО и на бюджет, остальные неправильные пусть здают ЗНО и платят за обучение себя и правильных детей.
это самое лучшее что было создано Украины для сегрегации детей, теперь все дети с Украины будут люто ненавидеть шаровиков с оккупированных территорий.
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30.06.2020 17:23 Ответить
кормовая база, с каждым годом уменьшается, вот и снижают.
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30.06.2020 16:30 Ответить
Ну і який сенс тоді в ЗНО? Вже обшкварились на неучах і в меди підняли мінімальний бал з математики того року. Це тепер для кого буде перевірка? Для слухачів ПТУ?
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30.06.2020 16:34 Ответить
Нє, ну карантин міг вплинути на якість знань дітей, але... в більшу сторону, оскільки діти забили на предмети, які не потрібно біло здавати, і отримали більше часу на вивчення потрібних. Нахріна знижувати поріг?
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30.06.2020 16:43 Ответить
Деградация косит наши ряды(С)
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30.06.2020 16:48 Ответить
А с другой стороны, если будет много умных, еще неправильно проголосуют на выборах
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30.06.2020 16:49 Ответить
И при чём тут порог к карантину?
Сколько в бюджете есть денег на бесплатные места - вот из этого порог устанавливайте!
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30.06.2020 17:11 Ответить
это на бюджетные места не влияет, первыми на бюджет поступают дети с села, дети атошников дети с окупированных территорий так как ихние балы умножаются на соответствующий коэфициент, отстальные хоть ты здай на 200 все предметы, если мест не осталось - только идут на платное.
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30.06.2020 17:27 Ответить
Не говори ерунды - льготники не занимают ВСЕ бюджетные места.
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30.06.2020 17:57 Ответить
Из за вируса можно не знать Государственный язык?
На карантине сидели дома, не ходили по паркам, дискотекам ... - должны знать лучше.
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30.06.2020 17:32 Ответить
Да ладно.
ЗЕ и СН вобще в оразовании ограничились Трускавецкими курсами и липовыми дипломами.
Население страны, котоорой управляют невежды, должно соответствовать.
И так сойдет.
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30.06.2020 17:43 Ответить
Печально это все. Для кого штампуют этих специалистов с высшим образованием, если им нет применения в Украине?
Эти институты - как повязки во время карантина, выигрывают только время, куда бы свое чадо пристроить за 6 лет. Государству они не нужны. А димплом- свидетельство того, что человек не дурак и обучаем, более ничего.
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30.06.2020 18:26 Ответить
 
 