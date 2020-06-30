Порог сдачи ВНО планируют снизить из-за карантина, - замдиректора Центра оценивания качества образования Вакуленко

В Украине из-за эпидемиологической ситуации планируют снизить порог сдачи внешнего независимого оценивания (ВНО). Но решение о пороге будет принято до того, как участники получат результаты.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко, передает Цензор.НЕТ.

Также она заверила, что количество поступающих в этом году не может быть меньше. Только если они сами не захотят вступать.

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По ее словам, в 2020 году порог для сдачи ВНО уже был уменьшено для пробного тестирования. Так, в прошлом году порог составлял 21 балл, а в этом году на пробном - 19.

"Порог обычно устанавливается через три недели после проведения тестирований. Мы будем настаивать на том, чтобы порог был ниже, чем в прошлом году - ниже 21", - сказала она.

Например, в прошлом году порог был 21 по украинскому языку, а на пробном этого года порог был уже 19.

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"Если в прошлом году участник, который набрал 19 не мог подавать документы на поступление, то в этом году сможет, если установим такой порог. Это именно из-за карантина. Ведь было сложно учиться. Мы это осознаем", - заявила Вакуленко.