Порог сдачи ВНО планируют снизить из-за карантина, - замдиректора Центра оценивания качества образования Вакуленко
В Украине из-за эпидемиологической ситуации планируют снизить порог сдачи внешнего независимого оценивания (ВНО). Но решение о пороге будет принято до того, как участники получат результаты.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко, передает Цензор.НЕТ.
Также она заверила, что количество поступающих в этом году не может быть меньше. Только если они сами не захотят вступать.
По ее словам, в 2020 году порог для сдачи ВНО уже был уменьшено для пробного тестирования. Так, в прошлом году порог составлял 21 балл, а в этом году на пробном - 19.
"Порог обычно устанавливается через три недели после проведения тестирований. Мы будем настаивать на том, чтобы порог был ниже, чем в прошлом году - ниже 21", - сказала она.
Например, в прошлом году порог был 21 по украинскому языку, а на пробном этого года порог был уже 19.
"Если в прошлом году участник, который набрал 19 не мог подавать документы на поступление, то в этом году сможет, если установим такой порог. Это именно из-за карантина. Ведь было сложно учиться. Мы это осознаем", - заявила Вакуленко.
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сгодятся для будущих "уристов" и "Ыканамистав" типа шмаркли и шмыгаля/гончарука))
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это самое лучшее что было создано Украины для сегрегации детей, теперь все дети с Украины будут люто ненавидеть шаровиков с оккупированных территорий.
Сколько в бюджете есть денег на бесплатные места - вот из этого порог устанавливайте!
На карантине сидели дома, не ходили по паркам, дискотекам ... - должны знать лучше.
ЗЕ и СН вобще в оразовании ограничились Трускавецкими курсами и липовыми дипломами.
Население страны, котоорой управляют невежды, должно соответствовать.
И так сойдет.
Эти институты - как повязки во время карантина, выигрывают только время, куда бы свое чадо пристроить за 6 лет. Государству они не нужны. А димплом- свидетельство того, что человек не дурак и обучаем, более ничего.