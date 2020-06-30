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ВСУ может взять на вооружение ракетный комплекс "Нептун" уже через полтора месяца, а дивизион появится в 2021 году, - "Укроборонпром"

Вооруженные силы Украины могут взять на вооружение ракетный комплекс "Нептун" через полтора-два месяца. Дивизион ракетных комплексов может быть поставлен в ВСУ уже к концу 2021 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

По словам генерального директора конструкторского бюро "Луч" Олега Коростелева, испытания РК "Нептун" уже завершены. Далее следует процедура постановки на вооружение.

"По результатам успешно проведенных испытаний, уже через 1,5-2 месяца ракетный комплекс "Нептун" может быть принят на вооружение ВСУ… Через 1,5 года дивизион ракетных комплексов уже может быть передан в украинскую армию", - сказал он.

РК "Нептун" - это крылатые ракеты украинской разработки. Ракетный комплекс способен уничтожать боевые корабли классов крейсер, эсминец, фрегат и корвет, а также десантные, танкодесантные корабли и транспорты, которые действуют как самостоятельно, так и в составе корабельных групп. Ракеты могут поражать цель в сложных метеорологических условиях при активном огневом и радиоэлектронном противодействии.

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ВСУ может взять на вооружение ракетный комплекс Нептун уже через полтора месяца, а дивизион появится в 2021 году, - Укроборонпром 01

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Топ комментарии
+23
ВСУ может взять на вооружение ракетный комплекс "Нептун" уже через полтора месяца, а дивизион появится в 2021 году - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 7507
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30.06.2020 16:27
+21
Хунта схвалює.
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30.06.2020 16:28
+14
"За 1,5 года дивизион ракетных комплексов уже может быть передано в украинскую армию", - сказал он.",- вражеская Россия так долго ждать не будет. К тому же и эта дата под вопросом.

"Время идет, уже подходит к концу первое полугодие, но обещанные средства для продолжения ракетной программы до сих пор отсутствуют. Так же, как и отсутствует государственный заказ на серийное производство ракет "Вільха", "Вільха-М" и "Нептун"", - написал Турчинов."
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30.06.2020 16:28
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Ядерное оружие - чемодан без ручки , очень дорого , а применить нельзя. Ракетное оружие неядерного сдерживания гораздо более гибкий вариант , и сравнительно недорогой. Нанести противнику неприемлемьіе потери вполне возможно обьічньіми вьісокоточньіми боеголовками , поражая критические обьектьі инфраструктурьі. Что и требуется от оружия сдерживания.
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01.07.2020 13:25 Ответить
Понятно,что ЯО обойдется не дешево..Но как оружие сдерживания,даже без непосредственного применения, ему нет равного во всем Мире...Даже всемогущий дядюшка Сэм на с.корееза Кима Ч..только грозит пальчиком,а тот над ним посмеивается..Вот ,что такое обладание ЯО..
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01.07.2020 19:26 Ответить
Вьі готовьі сделать Украину страной-изгоем , как КНДР? Путин єтого тоже хочет.
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01.07.2020 20:15 Ответить
Чого це неможна? 3-4 АЕС мордовців знаходяться у зоні досяжності навіть наявних засобів ураження. Бахнути по ним і європейська частина РФ погрузиться у темряву.
Що це таке - спитайте жителів донбасу, що сиділи без світла, води та з непрацюючою каналізацією
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03.07.2020 11:24 Ответить
А ватанов то, скрепных, как бомбануло!
Какая прелесть
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30.06.2020 21:04 Ответить
может-це достиги
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30.06.2020 21:40 Ответить
ЯК ЗНИЩУЄТЬСЯ РАКЕТНА ОБОРОНА УКРАЇНИ
"Вільха пастора", або Ракетна програма України в загоні - в програмі 5-го каналу "На власні очі"
Відновлення ракетного та оборонного потенціалу - не міф
"Ми повинні нарощувати свій потенціал. Ми повинні працювати над більш потужною зброєю, яка зможе не тільки захистити нашу Україну, але й примусити рахуватися з нашими національними інтересами", - казав Олександр Турчинов.
Відновлення ракетного та оборонного потенціалу - не міф! В Україні вміють виготовляти високоточне озброєння. На Павлоградському хімзаводі, зокрема, збирають 90% ракети Вільха, яка вже на озброєнні ЗСУ. Торік за державним замовленням виготовили понад 100 ракет. Цьогоріч держава замовила - нуль. На папері програму відновили, але замовлення й досі виробники не отримали. Для нової влади війна скінчилася? Чи загроза зникла само по собі? На заводі впевнені, що наявність такої зброї в країні - це аргумент на міжнародних перемовинах! І це доведено в програмі "На власні очі"; дивіться за ссиллю https://www.5.ua/suspilstvo/vilkha-pastora-abo-raketna-prohrama-ukrainy-na-vlasni-ochi-218202.html
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01.07.2020 13:12 Ответить
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