ВСУ может взять на вооружение ракетный комплекс "Нептун" уже через полтора месяца, а дивизион появится в 2021 году, - "Укроборонпром"
Вооруженные силы Украины могут взять на вооружение ракетный комплекс "Нептун" через полтора-два месяца. Дивизион ракетных комплексов может быть поставлен в ВСУ уже к концу 2021 года.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".
По словам генерального директора конструкторского бюро "Луч" Олега Коростелева, испытания РК "Нептун" уже завершены. Далее следует процедура постановки на вооружение.
"По результатам успешно проведенных испытаний, уже через 1,5-2 месяца ракетный комплекс "Нептун" может быть принят на вооружение ВСУ… Через 1,5 года дивизион ракетных комплексов уже может быть передан в украинскую армию", - сказал он.
РК "Нептун" - это крылатые ракеты украинской разработки. Ракетный комплекс способен уничтожать боевые корабли классов крейсер, эсминец, фрегат и корвет, а также десантные, танкодесантные корабли и транспорты, которые действуют как самостоятельно, так и в составе корабельных групп. Ракеты могут поражать цель в сложных метеорологических условиях при активном огневом и радиоэлектронном противодействии.
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Відновлення ракетного та оборонного потенціалу - не міф
"Ми повинні нарощувати свій потенціал. Ми повинні працювати над більш потужною зброєю, яка зможе не тільки захистити нашу Україну, але й примусити рахуватися з нашими національними інтересами", - казав Олександр Турчинов.
Відновлення ракетного та оборонного потенціалу - не міф! В Україні вміють виготовляти високоточне озброєння. На Павлоградському хімзаводі, зокрема, збирають 90% ракети Вільха, яка вже на озброєнні ЗСУ. Торік за державним замовленням виготовили понад 100 ракет. Цьогоріч держава замовила - нуль. На папері програму відновили, але замовлення й досі виробники не отримали. Для нової влади війна скінчилася? Чи загроза зникла само по собі? На заводі впевнені, що наявність такої зброї в країні - це аргумент на міжнародних перемовинах! І це доведено в програмі "На власні очі"; дивіться за ссиллю https://www.5.ua/suspilstvo/vilkha-pastora-abo-raketna-prohrama-ukrainy-na-vlasni-ochi-218202.html