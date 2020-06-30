В Ривном на взятке 700 долл. задержана завкафедрой одного из вузов, - прокуратура. ФОТО
В Ривном правоохранители установили факт вымогательства и получения взятки заведующей кафедры одного из вузов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ривненской области.
Преподаватель получила 700 долл. и 1 400 грн за одействие в сдаче группой студентов государственных экзаменов и выдаче дипломов об окончании обучения.
Взяточница задержана в порядке ст.208 УПК Украины. Решается вопрос об объявлении ей о подозрении и избрании меры пресечения. Ей грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
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+4 Підлога Маккартні
показать весь комментарий30.06.2020 16:59
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+1 SergTranscarpathian
показать весь комментарий30.06.2020 17:07
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Ушлепки.
Дякую за пост, бо я був впевнений, що ми країна дебілів.
"Преподаватель получила 700 долл. и 1 400 грн за содействие в сдаче группой студентов государственных экзаменов и выдаче дипломов об окончании обучения"
Со всей группы 700 долларов?
Да что это за ВУЗ такой?
Кролевецкие курсы дояров?