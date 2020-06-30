РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9187 посетителей онлайн
Новости
9 659 64
вирус (582) Китай (2793) пандемия (113) свиной грипп (746)

В Китае обнаружили новый штамм свиного гриппа. От него пока нет лекарств, и он потенциально может вызвать пандемию, - ученые

В Китае обнаружили новый штамм свиного гриппа. От него пока нет лекарств, и он потенциально может вызвать пандемию, - ученые

Ученые провели исследование, результаты которого предупреждают о потенциальном риске возникновения пандемии, вызванной вирусами свиного гриппа. Сейчас от нового штамма свиного гриппа нет лекарства или вакцины, а его контагиозность может вызвать еще одну пандемию. Инфицированными оказалось 10,4% персонала ухаживавшего за свиньями. Пока что нет подтверждения, что новый штамм передается от человека к человека. Как только вирус адаптируется и сможет передаваться от человека к человека возникнет угроза пандемии.

Об этом со сообщает американский научный журнал PNAS, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Исследователи обнаружили в Китае штамм вирусов свиного гриппа со всеми характеристиками, способными вызвать будущую пандемию. Вирусы группы G4 генетически происходят от штамма H1N1, который вызвал пандемию в 2009 году и имеют основные черты, демонстрирующие высокую приспособленность к заражению человека", - говорится в исследовании, которые базируется на данных китайских университетов и Китайского центра профилактики и контроля заболеваний.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВОЗ направляет в Китай экспертов для поиска источника COVID-19: Мы сможем лучше бороться с вирусом, когда узнаем о нем все

Данные около 30 тыс. мазков со слизистой оболочки свиней, собранные с 2011 по 2018 год у свиней из 10-ти провинций Китая, позволили выделить 179 вирусов свиного гриппа. Большинство из них относятся к новому виду, который стал доминирующим у свиней с 2016 года.

Также в результате исследования стало известно, что среди персонала, который ухаживал за свиньми, инфицированных оказалось 10,4%, поэтому ученые считают, что вирус уже распространился на человека. Но, по их мнению, в настоящее время отсутствуют доказательства того, что вирусы могут передаваться от человека к человеку.

Вместе с тем ученые заявляют, что вирусы G4 имеют более высукую способность инфицировать, размножаться в клетках человека и вызвать сильные симптомы (у подопытных животных), чем другие штаммы. Кроме того, согласно тестам in vitro (исследование вне живого организма, "в пробирке"), иммунитет, полученный после контакта с вирусами сезонного гриппа человека, не защищает от G4.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Коронавирус в 10 раз смертельнее свиного гриппа, - глава ВОЗ Гебрейесус

Исследователи отмечают, что пандемии возникают, когда вирусы гриппа "A" с новым поверхностным антигеном "НА" становятся способными распространяться от человека к человеку. В то же время, по их убеждению, заражение человека вирусами G4 не влечет к адаптации человека и увеличивает риск развития пандемии среди людей. По их словам, существует насущная необходимость в надзоре за группами людей, работающими в сфере выращивания домашних животных.

Как сообщалось, во время эпидемии свиного гриппа штамма H1N1 в 2009 году, по разным данным, заразились от 11 до 21 процента тогдашнего населения мира - или около 700млн  - 1,4 млрд человек (из общего количества 6,8 млрд). По данным ВОЗ, количество смертей среди больных с лабораторно подтвержденным диагнозом H1N1 составило 18 036. В то же время по оценкам ВОЗ, ежегодно от сезонного гриппа умирает от 250 до 500 тыс. человек.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+18
В Новых Санжарах наверно напряглись, ведь если что, то зеленских привезет инфицированных именно туда
показать весь комментарий
30.06.2020 16:52
+14
Они там совсем озверели жрать всякое дерьмо!
показать весь комментарий
30.06.2020 16:49
+13
Та они запарили уже!
показать весь комментарий
30.06.2020 16:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Они там совсем озверели жрать всякое дерьмо!
показать весь комментарий
30.06.2020 16:49 Ответить
В Новых Санжарах наверно напряглись, ведь если что, то зеленских привезет инфицированных именно туда
показать весь комментарий
30.06.2020 16:52 Ответить
Не, в Ухани нажрались кажанов, в Пекине - тухлой рыбы.
Что на этот раз?
показать весь комментарий
30.06.2020 17:11 Ответить
Традиции там употреблять всяких "кажанов" и онную дрянь , по нашим меркам, там тысячелетия....- и не наблюдалось никаких "пандемий"....
Ну а о яйце "балот" (филипины) - то вообще промолчу - от одного вида и тухлого штымпа - многих просто выворачивает ...- и тоже пандемий не наблюдалось...
С чего бы сейчас....
показать весь комментарий
30.06.2020 17:37 Ответить
Це ви тут олігофрнени зелене лайно їсте, а Білл Гейтс і його корпорація CЕPI працює над новими вірусами.
показать весь комментарий
30.06.2020 19:33 Ответить
високосный год продолжает и продолжает "радовать"новыми сюрпризами
показать весь комментарий
30.06.2020 16:50 Ответить
Та они запарили уже!
показать весь комментарий
30.06.2020 16:50 Ответить
Китай на хрен закрыть! Они там каждый день какую то фигню находят. Закрыть наглухо, пусть там сами со своими вирусами развлекаются. Иначе нам всем будет пушистый зверек.
показать весь комментарий
30.06.2020 16:53 Ответить
Оно бы и хорошо, если б 90% всякой срани вокруг не было изготовлено в Китае
показать весь комментарий
30.06.2020 16:57 Ответить
Промьішленньіе товарьі пропускать, людей и животньіх нет
показать весь комментарий
01.07.2020 17:41 Ответить
Не ну ладно летучих мышей не есть, без них еще можно прошить, но вот без свининки как на шашлыки то ехать?
показать весь комментарий
30.06.2020 16:50 Ответить
Щас из сои котлеты делают - на вкус не отличишь от мяса. Главное только после этого к пластмассовой йолке и резиновой женщине не подходить...
показать весь комментарий
30.06.2020 16:59 Ответить
Астанавитесь
показать весь комментарий
30.06.2020 16:51 Ответить
ну все...теперь кацапня примет мусульманство или/и йудейство и прекратит жрать свинину
показать весь комментарий
30.06.2020 16:51 Ответить
У кацапні щось бехнуло, Сестрорецьк. В Китае обнаружили новый штамм свиного гриппа. От него пока нет, лекарств, и он потенциально может вызвать пандемию, - ученые - Цензор.НЕТ 9335
показать весь комментарий
30.06.2020 17:05 Ответить
хороший пердак .такой свиновирусом не испортишь
показать весь комментарий
30.06.2020 17:24 Ответить
Тю....набери в гугле - сестрорецк взрыв - там раз в четыре года обязательно бабахает
показать весь комментарий
30.06.2020 17:32 Ответить
В жилом доме в Сестрорецке днем в воскресенье произошел взрыв. В квартире дома №8 по улице Володарского взорвался самогонный аппарат.
Подробнее: https://neva.today/news/samogonnyy-apparat-vzorvalsya-v-kvartire-v-sestrorecke-143817/
показать весь комментарий
30.06.2020 20:27 Ответить
на той недели ...- скандинавы кричат о повышенном радиационном фоне- кАцапьн отрицает. как всегда...
показать весь комментарий
30.06.2020 17:42 Ответить
Фото августа 2019 года, когда был взрыв в Северодвинске.
показать весь комментарий
30.06.2020 20:21 Ответить
https://twitter.com/luiza4kaLova_

https://twitter.com/luiza4kaLova_ Луиза Чкалова

Украинцы безответсвенные, говорили они.
Масок не носят, дистанцию не соблюдают

В Китае обнаружили новый штамм свиного гриппа. От него пока нет, лекарств, и он потенциально может вызвать пандемию, - ученые - Цензор.НЕТ 3373
показать весь комментарий
30.06.2020 16:54 Ответить
ПЕДОФИЛ ?
показать весь комментарий
30.06.2020 17:16 Ответить
оно не определилось...
показать весь комментарий
30.06.2020 17:25 Ответить
Млять!
А я всё мучительно думал - и какого хрена Илон Маск хочет на Марс?
показать весь комментарий
30.06.2020 16:57 Ответить
Нужно достраивать Великую Китайскую Стену.
За опытом можно обратиться к Арсению Петровичу.
показать весь комментарий
30.06.2020 16:59 Ответить
В 2009 году ВОЗ раздувала панику на счёт свиного гриппа.
В итоге перепуганные страны ЕС закупили сотни миллионов доз вакцин,которые не пригодились,ибо опасность свиного гриппа была преувеличена.
Это была репетиция.
Сейчас мировые элиты взялись за население планеты по тяжёлому,парят нам мозги вирусами,чтоб ограничить нас свободу передвижения и заработать миллиарды на вакцинах.
показать весь комментарий
30.06.2020 17:00 Ответить
эта кузница заразы узкоглазая решила доконать всех ?
показать весь комментарий
30.06.2020 17:00 Ответить
Опять китайцы миру новую свинью подсовывают. Интересно, когда пандемия от огурцов начнется... от арбузов... от пива)) Вариантов - завались!
показать весь комментарий
30.06.2020 17:05 Ответить
Вариантов новых зараз всего 2: от кетайцев или от кацапов.
показать весь комментарий
30.06.2020 17:30 Ответить
Специально для вовочки придумали?? А то с этим анекдотом, уже не сильно у них получается..
показать весь комментарий
30.06.2020 17:07 Ответить
****..... этот уже китай сучий...жрут скоты всё что шевелится и потом пандемии на весь мир...((
показать весь комментарий
30.06.2020 17:08 Ответить
Да, очень интересно, давайте заморочимся, шо там опять за великие научные открытия совершили любители похавать кажанов.
показать весь комментарий
30.06.2020 17:09 Ответить
китаезов всех домой - в счастливый коммунистический китай, сидите в своем коммунизме и не трах..те мозг всему миру
показать весь комментарий
30.06.2020 17:09 Ответить
Оленям очередную лапшу на рога будут вешать.
Олени подставляйте рога(ы).
показать весь комментарий
30.06.2020 17:14 Ответить
жаль, что некому нанести массированный ядерный удар по этой клоаке под названием "китай"
показать весь комментарий
30.06.2020 17:17 Ответить
Пффф,сколько можно китаезы,как не одна так другая зараза
показать весь комментарий
30.06.2020 17:19 Ответить
Новые вирусы появляются минимум раз в пол-года! Но паники из этого до сих пор не делали.
Из карантинов нас теперь не выпустят.
показать весь комментарий
30.06.2020 17:29 Ответить
В Китае обнаружили новый штамм свиного гриппа. От него пока нет лекарств, и он потенциально может вызвать пандемию, - ученые - Цензор.НЕТ 4745
показать весь комментарий
30.06.2020 17:34 Ответить
по-моему, всему миру дешевле скинуться и что-то сделать с китаем, чем бороться с последствиями того го*на, которое регулярно оттуда выплывает!
показать весь комментарий
30.06.2020 17:37 Ответить
Шото плеать с этим Китаем надо делать, задрали уже со своими вирусами
показать весь комментарий
30.06.2020 18:18 Ответить
Почему опять Китай? Вроде же не самая отсталая страна в мире..
показать весь комментарий
30.06.2020 18:19 Ответить
Задрав вже той Китай,може світу варто задуматись про те щоб закрити Китай і китайських туристів. Так безпечніше для всього світу.
показать весь комментарий
30.06.2020 18:50 Ответить
Віруси грипу завжди йшли із Китаю, китайці часто їдять недоготовлену їжу і заражаються від цього. Ми кожного року отримували як не пташиний то свинний грип звідти, але ніхто не звертав на це увагу.
У всіх фермерських тварин постійно циркулють нові штами вірусів, через неконтрольоване використання антибіотиків і стимулятори росту.
Тому нові штампи з Китаю, будуть постійно але не лише з китаю але і з інших країн "сироїдів", потрібно привикати або відмовитись від китайської продукції)))
показать весь комментарий
30.06.2020 19:00 Ответить
То, вони Трампа лякають.
показать весь комментарий
30.06.2020 19:04 Ответить
Пора Китаю выставить солидный счет.
показать весь комментарий
30.06.2020 19:48 Ответить
З китайцями ми із свинячих, курячих, бичачих і т.п вірусів не вийдемо.
показать весь комментарий
30.06.2020 19:49 Ответить
Та закрийте, ви нах..., цей Китай!!!
показать весь комментарий
30.06.2020 19:58 Ответить
Пытались ЛОХОТРОН по свинной, куриный грипп запулить ЛОХАМ два года назад - не вышло. Сейчас проканал развод про КОРОВАВИРУС, а гулять так гулять: свинной, заячий, куриный, говяжий... ЛОХОТРОН продолжается.
показать весь комментарий
30.06.2020 20:46 Ответить
Сейчас опять будут выгребать гречку и туалетную бумагу!
показать весь комментарий
30.06.2020 20:58 Ответить
 
 