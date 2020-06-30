В Китае обнаружили новый штамм свиного гриппа. От него пока нет лекарств, и он потенциально может вызвать пандемию, - ученые
Ученые провели исследование, результаты которого предупреждают о потенциальном риске возникновения пандемии, вызванной вирусами свиного гриппа. Сейчас от нового штамма свиного гриппа нет лекарства или вакцины, а его контагиозность может вызвать еще одну пандемию. Инфицированными оказалось 10,4% персонала ухаживавшего за свиньями. Пока что нет подтверждения, что новый штамм передается от человека к человека. Как только вирус адаптируется и сможет передаваться от человека к человека возникнет угроза пандемии.
Об этом со сообщает американский научный журнал PNAS, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Исследователи обнаружили в Китае штамм вирусов свиного гриппа со всеми характеристиками, способными вызвать будущую пандемию. Вирусы группы G4 генетически происходят от штамма H1N1, который вызвал пандемию в 2009 году и имеют основные черты, демонстрирующие высокую приспособленность к заражению человека", - говорится в исследовании, которые базируется на данных китайских университетов и Китайского центра профилактики и контроля заболеваний.
Данные около 30 тыс. мазков со слизистой оболочки свиней, собранные с 2011 по 2018 год у свиней из 10-ти провинций Китая, позволили выделить 179 вирусов свиного гриппа. Большинство из них относятся к новому виду, который стал доминирующим у свиней с 2016 года.
Также в результате исследования стало известно, что среди персонала, который ухаживал за свиньми, инфицированных оказалось 10,4%, поэтому ученые считают, что вирус уже распространился на человека. Но, по их мнению, в настоящее время отсутствуют доказательства того, что вирусы могут передаваться от человека к человеку.
Вместе с тем ученые заявляют, что вирусы G4 имеют более высукую способность инфицировать, размножаться в клетках человека и вызвать сильные симптомы (у подопытных животных), чем другие штаммы. Кроме того, согласно тестам in vitro (исследование вне живого организма, "в пробирке"), иммунитет, полученный после контакта с вирусами сезонного гриппа человека, не защищает от G4.
Исследователи отмечают, что пандемии возникают, когда вирусы гриппа "A" с новым поверхностным антигеном "НА" становятся способными распространяться от человека к человеку. В то же время, по их убеждению, заражение человека вирусами G4 не влечет к адаптации человека и увеличивает риск развития пандемии среди людей. По их словам, существует насущная необходимость в надзоре за группами людей, работающими в сфере выращивания домашних животных.
Как сообщалось, во время эпидемии свиного гриппа штамма H1N1 в 2009 году, по разным данным, заразились от 11 до 21 процента тогдашнего населения мира - или около 700млн - 1,4 млрд человек (из общего количества 6,8 млрд). По данным ВОЗ, количество смертей среди больных с лабораторно подтвержденным диагнозом H1N1 составило 18 036. В то же время по оценкам ВОЗ, ежегодно от сезонного гриппа умирает от 250 до 500 тыс. человек.
Пожалуйста, подождите...
Что на этот раз?
Ну а о яйце "балот" (филипины) - то вообще промолчу - от одного вида и тухлого штымпа - многих просто выворачивает ...- и тоже пандемий не наблюдалось...
С чего бы сейчас....
Подробнее: https://neva.today/news/samogonnyy-apparat-vzorvalsya-v-kvartire-v-sestrorecke-143817/
https://twitter.com/luiza4kaLova_ Луиза Чкалова
Украинцы безответсвенные, говорили они.
Масок не носят, дистанцию не соблюдают
А я всё мучительно думал - и какого хрена Илон Маск хочет на Марс?
За опытом можно обратиться к Арсению Петровичу.
В итоге перепуганные страны ЕС закупили сотни миллионов доз вакцин,которые не пригодились,ибо опасность свиного гриппа была преувеличена.
Это была репетиция.
Сейчас мировые элиты взялись за население планеты по тяжёлому,парят нам мозги вирусами,чтоб ограничить нас свободу передвижения и заработать миллиарды на вакцинах.
Олени подставляйте рога(ы).
Из карантинов нас теперь не выпустят.
У всіх фермерських тварин постійно циркулють нові штами вірусів, через неконтрольоване використання антибіотиків і стимулятори росту.
Тому нові штампи з Китаю, будуть постійно але не лише з китаю але і з інших країн "сироїдів", потрібно привикати або відмовитись від китайської продукції)))