РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9187 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине Паводки на Западной Украине
2 551 12
Италия (1592) Львов (4507) паводок (294) гуманитарная помощь (1242)

В Украину прибыла помощь из Италии для борьбы с последствиями наводнения. ФОТО

Самолет из Италии с помощью для борьбы с последствиями наводнения на западе Украины прибыл в аэропорт Львова.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства Италии в Украине.

В Украину прибыла помощь из Италии для борьбы с последствиями наводнения 01

Рейс Военной авиации, организованный Департаментом гражданской обороны Италии, прибыл в 13:00 в аэропорт Львова во вторник и доставил в Украину палатки, водозаборные насосы, башни-маяки и другие материалы, предоставленные Корпусом Национальной Пожарной Команды, итальянскими областями, национальными организациями волонтеров гражданской обороны.

В Украину прибыла помощь из Италии для борьбы с последствиями наводнения 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Самолет из Италии с оборудованием для ликвидации последствий паводков прибудет в Ивано-Франковск вечером, - Аваков

В Украину прибыла помощь из Италии для борьбы с последствиями наводнения 03

"Дружеские связи и солидарность, объединяющие наши страны, крепчают в моменты трудностей. Мы очень благодарны Киеву за поддержку, оказанную нам с направлением группы врачей и значительного количества дезинфицирующих средств в самый сложный момент чрезвычайной санитарной ситуации в Италии. Сейчас мы хотим поддержать стремление Украины в противостоянии явлениям, которые так жестко поразили запад страны", - подчеркнул посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилия.

По словам дипломата, данная операция входит в рамки Европейского Механизма гражданской обороны.

Читайте также: ЕС предоставит Украине насосы, маски, пилы, генераторы и палатки для пострадавших от паводков районов, - представитель ЕК Уйвари

Как сообщили в МВД Украины, ожидается еще один рейс из Италии, который доставит в Украину вторую часть гуманитарного груза.

В Украину прибыла помощь из Италии для борьбы с последствиями наводнения 04

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+2
О! Отозвались на призыв Пороха помочь Украине! Спасибо им. От нашей моники тамогочи не лоха- новый видосик надо запилить, как ох...но его все в мире любят и помогают величайшему наполеону! И медаль выдать кловану- за ликвидацию последствий наводнений)))) за то, что притащил свою наркоманскую рожу любоваться последствиями.
показать весь комментарий
30.06.2020 16:59
+1
Може просто подякуємо італійцям і не будемо сюди притягувати українських політиків?
показать весь комментарий
30.06.2020 18:58
+1
Спасибо Италии! Очень надо нам помощь!
показать весь комментарий
30.06.2020 20:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Видите, не зря зеленский врачей отправлял в Италию. Знал же ханыга, что будет беда
показать весь комментарий
30.06.2020 16:55 Ответить
Второе фото класс, со старой коробкой на фоне пустого самолета.
показать весь комментарий
30.06.2020 16:59 Ответить
О! Отозвались на призыв Пороха помочь Украине! Спасибо им. От нашей моники тамогочи не лоха- новый видосик надо запилить, как ох...но его все в мире любят и помогают величайшему наполеону! И медаль выдать кловану- за ликвидацию последствий наводнений)))) за то, что притащил свою наркоманскую рожу любоваться последствиями.
показать весь комментарий
30.06.2020 16:59 Ответить
Та ложить они хотели на пэпкина. Здесь соевые не водятся.
показать весь комментарий
30.06.2020 22:37 Ответить
Иди на хрен, кремлевская подстилка, никого здесь не обманет твой итальянский флаг, придурок *************.
показать весь комментарий
02.07.2020 18:23 Ответить
Гуманитарка из Италии.
В Україну прибула допомога з Італії для боротьби з наслідками повені - Цензор.НЕТ 1796
показать весь комментарий
30.06.2020 17:19 Ответить
чому ж самі не зробили?
показать весь комментарий
30.06.2020 18:53 Ответить
Може просто подякуємо італійцям і не будемо сюди притягувати українських політиків?
показать весь комментарий
30.06.2020 18:58 Ответить
В Украину прибыла помощь из Италии для борьбы с последствиями наводнения.
В тотже день она была продана в Китай через фирмы Ермака
показать весь комментарий
30.06.2020 19:03 Ответить
Спасибо Италии! Очень надо нам помощь!
показать весь комментарий
30.06.2020 20:54 Ответить
 
 