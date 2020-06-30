В Украину прибыла помощь из Италии для борьбы с последствиями наводнения. ФОТО
Самолет из Италии с помощью для борьбы с последствиями наводнения на западе Украины прибыл в аэропорт Львова.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства Италии в Украине.
Рейс Военной авиации, организованный Департаментом гражданской обороны Италии, прибыл в 13:00 в аэропорт Львова во вторник и доставил в Украину палатки, водозаборные насосы, башни-маяки и другие материалы, предоставленные Корпусом Национальной Пожарной Команды, итальянскими областями, национальными организациями волонтеров гражданской обороны.
"Дружеские связи и солидарность, объединяющие наши страны, крепчают в моменты трудностей. Мы очень благодарны Киеву за поддержку, оказанную нам с направлением группы врачей и значительного количества дезинфицирующих средств в самый сложный момент чрезвычайной санитарной ситуации в Италии. Сейчас мы хотим поддержать стремление Украины в противостоянии явлениям, которые так жестко поразили запад страны", - подчеркнул посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилия.
По словам дипломата, данная операция входит в рамки Европейского Механизма гражданской обороны.
Как сообщили в МВД Украины, ожидается еще один рейс из Италии, который доставит в Украину вторую часть гуманитарного груза.
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