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ЕС утвердил список стран, для которых с 1 июля откроют границы: Украины среди них нет

ЕС утвердил список стран, для которых с 1 июля откроют границы: Украины среди них нет

Совет Европейского Союза 30 июня обнародовал список стран, в отношении которых снимут ограничения на въезд, начиная с 1 июля. В перечень вошли 14 стран, среди них Украины нет.

Об этом говорится в официальном сообщении Совета ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.ua.

Согласно принятому решению, с 1 июля страны-члены ЕС должны снимать ограничения на въезд для следующих стран: Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис , Уругвай.

В этот перечень может войти и Китай, говорится в сообщении, если он со своей стороны разрешит въезд гражданам ЕС.

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Перечень стран будет пересматриваться каждые две недели. Поэтому в него могут добавлять новые страны или из него могут исключать страны.

Для определения того, снимать ли ограничения на въезд для граждан третьих стран, ЕС предлагает три критерия:

  • количество новых случаев COVID-19 за последние 14 дней на 100 тыс. населения должно быть близким или ниже среднего показателя ЕС по состоянию на 15 июня 2020 года;
  • в течение этого 14-дневного периода должна наблюдаться стабильность или уменьшение количества новых случаев инфицирования коронавирусом по сравнению с предыдущим 14-дневным периодом;
  • также учитывается общая оценка реагирования страны на эпидемию коронавируса с учетом доступной информации (в частности объемы тестирования, сдерживание эпидемии, сообщения о ней и т.д., а также надежность информации об эпидемии).

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В то же время даже для стран, которые не попали в список Совета ЕС, будут существовать исключения. Они касаются стран, которые не входят в Шенгенскую зону, но имеют с ней ассоциированное соглашение (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария). Так, въезд из таких стран разрешается для таких категорий населения:

  • граждане ЕС и членов их семей;
  • люди, которые имеют вид на долгосрочное жительство в ЕС и члены их семей;
  • путешественники, которые имеют веские причины для въезда в ЕС (например, получение медицинской помощи).

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Топ комментарии
+13
Земразі у вас всього два варіанти: або бути корабельними соснами, або стерелізуватися, щоб не народжувати на цей світ неякісних дітей! Ці варіанти надійшли вам від вибраних вами же провладних депутатів!!
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30.06.2020 16:57
+10
Был Порошенко были ПОбеды, стал Зеленский начались беды, причём сплошные зебеды как внутри страны так и на международной арене.
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30.06.2020 17:20
+9
Пусть скажут спасибо зебилам и зеле.
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30.06.2020 17:01
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Земразі у вас всього два варіанти: або бути корабельними соснами, або стерелізуватися, щоб не народжувати на цей світ неякісних дітей! Ці варіанти надійшли вам від вибраних вами же провладних депутатів!!
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30.06.2020 16:57 Ответить
Ну что, дурантинщики, ваша поездка на польскую клубнику и венскую каву отменяется.
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30.06.2020 16:59 Ответить
Чого як москаль, то тупий як валянок. Поляки дадуть національну візу.
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30.06.2020 17:02 Ответить
Тебе говорят об убогом "дальновидном" мышлении "власти", " переживающей"за будущее народа. А полякам за их национальную визу заплатишь 13-ю золотыми в час вместо 17-18.
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30.06.2020 17:14 Ответить
А як же наші гастарбайтери їздитимуть в ЄС?
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30.06.2020 17:00 Ответить
Пусть скажут спасибо зебилам и зеле.
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30.06.2020 17:01 Ответить
Ага, зебилам из Львовской, Тернопольской и Черновицкой областей.
Их там больше всего.
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30.06.2020 17:04 Ответить
Чернівці і Львів да, Тернопіль значно менше.
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30.06.2020 17:07 Ответить
юга-савок есче лучьше "опзж -светлая путь к гулагу" и хоть **** по лбу,лишь не биндера...
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30.06.2020 20:03 Ответить
Ты читало Правила форума?
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30.06.2020 20:09 Ответить
Читало мурло в себе у штанях намацаєш !
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30.06.2020 20:33 Ответить
Через Руанду.
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30.06.2020 17:02 Ответить
Спасибо нашим рекордсменам.
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30.06.2020 17:01 Ответить
https://montrealex.livejournal.com/3605528.html За поребриком что то бахнуло.
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30.06.2020 17:02 Ответить
Там Ольгино недалеко.
Может сервер перегрузили?
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30.06.2020 17:10 Ответить
Повторяем по два раза, чтобы все поняли.
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30.06.2020 17:03 Ответить
Новая смена ботов заступила.
Им тоже по-бла-бла охота.
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30.06.2020 17:06 Ответить
Танька ( ну ни как не могу назвать тебя Татьяной) А где весь мусор, с вашей помойки рф? Шо то вас мало сегодня. ШО денег не платят?
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30.06.2020 19:02 Ответить
Ой дураки! Злых не надо держать в Украине, хай себе едут на заробитки у Европу, лишь бы в Украине не Майданили.
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30.06.2020 17:03 Ответить
Европа не пускает...
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30.06.2020 17:32 Ответить
Рукожопія,Сестрорецьк, але головне щось про полуницю ляпнути.ЕС утвердил список стран, для которых с 1 июля откроют границы: Украины среди них нет - Цензор.НЕТ 5118
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30.06.2020 17:04 Ответить
Газ в девятиэтажке?
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30.06.2020 17:08 Ответить
Не знаю, знайшов таке -Мой муж Иван работает на Ленинградской станции. Он в субботу ушел на смену и как правило должен был вернуться в обед на следующий день, в течении суток он не звонил и не писал, так как был занят, а к обеду просто написал чтобы мы с детьми его не ждали и на всякий случай собирали вещи. Сказал о большом количестве военной техники, все работники в защитных костюмах, мед персонал в панике, есть несколько пострадавших. Муж очень просто объяснил, что при загрузке топлива в их новый реактор пошёл какой-то сбой. Начальник сообщил, что распускать людей по домам будут после особого распоряжение,а на даном этапе, на других реакторах снижают мощности. Вот он уже 3-й день на работе и я очень сильно переживаю чтобы с ним ничего не случилось
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30.06.2020 17:09 Ответить
Я уже прочитал.
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30.06.2020 17:14 Ответить
Так Раша выглядит не так мерзко, как обычно...
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30.06.2020 17:18 Ответить
Главное что ты, кремлевская подстилка, всегда будешь при деле- не у *****, так у другого "величайшего" мокшанского диктатора и упыря будешь облизывать твое любимое место- очко. Давай, не отвлекайся, жуй-жуй, глотай!
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30.06.2020 17:04 Ответить
Наголосовали? Сидите дома.
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30.06.2020 17:06 Ответить
нам лишь бы Мальдивы не закрыли!)))
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30.06.2020 17:06 Ответить
там хорошо, но скучновато
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30.06.2020 17:20 Ответить
https://twitter.com/5nagwo8jr9zCvi8
https://twitter.com/5nagwo8jr9zCvi8

Славко Славковіч

@5nagwo8jr9zCvi8

·https://twitter.com/5nagwo8jr9zCvi8/status/1277931783221383168 2 ч

Переселенець з Луганська проводить профілактичну бесіду з Харківським сєпаром

https://twitter.com/i/status/1277931783221383168
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30.06.2020 17:07 Ответить
Ну наши все сделали чтобы границу не открыли, для этого статистику по Кроновирусу пришлось взвинтить в 3 раза, и выступать клоуну министру. С серьезным лицом, хотя видно было что он сам не верит в то что говорит.
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30.06.2020 17:10 Ответить
Нужно вернуть Пороха на Банковую, и ЕС откроет границу.
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30.06.2020 17:14 Ответить
Иди покорми кенгуру.
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30.06.2020 17:15 Ответить
к сожалению мы лохи, третьего сорта ....
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30.06.2020 17:14 Ответить
Сеня, ну не расстраивайся ты так...
Хотя, судя по твоим постам, ты прав.
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30.06.2020 17:17 Ответить
Странно, - зеленский замутил самый лучший карантин в мире. Единственная страна где остановили даже метро. И вот такое
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30.06.2020 17:15 Ответить
А что там в евросоюзе, земля обетованная? Я в Украине себя отлично чувствую. А то с этим евросоюзом мы как будто набиваемся. Что Германия что Франция продадут Украину ради своих интересов без колебаний и угрызений совести. Евросоюз загнал Украину в долговую яму, способствовал остановке и разорению стратегических предприятий. Почитайте Будапештский меморандум, там четко написано кто разоружил Украину и обещал гарантии неприкосновенности и территориальной целостности. Как показало время, все обещания ничего не стоили! Если бы Украина тогда не пошла на поводу, то и Крым не анексировали и Донбасс был под контролем. Такая в мире политика: сильный диктует свои условия, а об слабых вытирают ноги.
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30.06.2020 17:19 Ответить
Был Порошенко были ПОбеды, стал Зеленский начались беды, причём сплошные зебеды как внутри страны так и на международной арене.
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30.06.2020 17:20 Ответить
ЕС утвердил список стран, для которых с 1 июля откроют границы: Украины среди них нет - Цензор.НЕТ 8955
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30.06.2020 17:37 Ответить
Оч плохой сигнал для Украины... Голобородочники и здесь апасрались....
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30.06.2020 18:09 Ответить
ЄС затвердив список країн, для яких з 1 липня відкриють кордони: України серед них немає - Цензор.НЕТ 4639
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30.06.2020 18:11 Ответить
Порох дав українцям безвіз, а ЗЕлений мудак - безвиїзд.
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30.06.2020 18:21 Ответить
Бортанули!
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30.06.2020 19:07 Ответить
Какой показатель ес на 15 июня, есть оф. источник? Писали про цифру в 16 человек, для Украины это значит не выше 500 в день
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01.07.2020 08:49 Ответить
 
 