ЕС утвердил список стран, для которых с 1 июля откроют границы: Украины среди них нет
Совет Европейского Союза 30 июня обнародовал список стран, в отношении которых снимут ограничения на въезд, начиная с 1 июля. В перечень вошли 14 стран, среди них Украины нет.
Об этом говорится в официальном сообщении Совета ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.ua.
Согласно принятому решению, с 1 июля страны-члены ЕС должны снимать ограничения на въезд для следующих стран: Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис , Уругвай.
В этот перечень может войти и Китай, говорится в сообщении, если он со своей стороны разрешит въезд гражданам ЕС.
Перечень стран будет пересматриваться каждые две недели. Поэтому в него могут добавлять новые страны или из него могут исключать страны.
Для определения того, снимать ли ограничения на въезд для граждан третьих стран, ЕС предлагает три критерия:
- количество новых случаев COVID-19 за последние 14 дней на 100 тыс. населения должно быть близким или ниже среднего показателя ЕС по состоянию на 15 июня 2020 года;
- в течение этого 14-дневного периода должна наблюдаться стабильность или уменьшение количества новых случаев инфицирования коронавирусом по сравнению с предыдущим 14-дневным периодом;
- также учитывается общая оценка реагирования страны на эпидемию коронавируса с учетом доступной информации (в частности объемы тестирования, сдерживание эпидемии, сообщения о ней и т.д., а также надежность информации об эпидемии).
В то же время даже для стран, которые не попали в список Совета ЕС, будут существовать исключения. Они касаются стран, которые не входят в Шенгенскую зону, но имеют с ней ассоциированное соглашение (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария). Так, въезд из таких стран разрешается для таких категорий населения:
- граждане ЕС и членов их семей;
- люди, которые имеют вид на долгосрочное жительство в ЕС и члены их семей;
- путешественники, которые имеют веские причины для въезда в ЕС (например, получение медицинской помощи).
Пожалуйста, подождите...
Их там больше всего.
Может сервер перегрузили?
Им тоже по-бла-бла охота.
https://twitter.com/5nagwo8jr9zCvi8
Славко Славковіч
@5nagwo8jr9zCvi8
·https://twitter.com/5nagwo8jr9zCvi8/status/1277931783221383168 2 ч
Переселенець з Луганська проводить профілактичну бесіду з Харківським сєпаром
https://twitter.com/i/status/1277931783221383168
Хотя, судя по твоим постам, ты прав.