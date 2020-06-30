ЕС утвердил список стран, для которых с 1 июля откроют границы: Украины среди них нет

Совет Европейского Союза 30 июня обнародовал список стран, в отношении которых снимут ограничения на въезд, начиная с 1 июля. В перечень вошли 14 стран, среди них Украины нет.

Об этом говорится в официальном сообщении Совета ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.ua.

Согласно принятому решению, с 1 июля страны-члены ЕС должны снимать ограничения на въезд для следующих стран: Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис , Уругвай.

В этот перечень может войти и Китай, говорится в сообщении, если он со своей стороны разрешит въезд гражданам ЕС.

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Перечень стран будет пересматриваться каждые две недели. Поэтому в него могут добавлять новые страны или из него могут исключать страны.

Для определения того, снимать ли ограничения на въезд для граждан третьих стран, ЕС предлагает три критерия:

количество новых случаев COVID-19 за последние 14 дней на 100 тыс. населения должно быть близким или ниже среднего показателя ЕС по состоянию на 15 июня 2020 года;

в течение этого 14-дневного периода должна наблюдаться стабильность или уменьшение количества новых случаев инфицирования коронавирусом по сравнению с предыдущим 14-дневным периодом;

также учитывается общая оценка реагирования страны на эпидемию коронавируса с учетом доступной информации (в частности объемы тестирования, сдерживание эпидемии, сообщения о ней и т.д., а также надежность информации об эпидемии).

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В то же время даже для стран, которые не попали в список Совета ЕС, будут существовать исключения. Они касаются стран, которые не входят в Шенгенскую зону, но имеют с ней ассоциированное соглашение (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария). Так, въезд из таких стран разрешается для таких категорий населения: