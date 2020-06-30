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Четверо сотрудников Луцкого детсада инфицировались COVID-19, они находятся на амбулаторном лечении, - ОГА
В Луцком детсаде №37 зафиксировали коронавирус у четырех сотрудников.
Как информирует Цензор.НЕТ, об во время брифинга сообщила замглавы Волынской ОГА Татьяна Щербак.
"В детском саду №37 зарегистрировано четыре подтвержденных случая: музыкальный руководитель, заместитель директора, медсестра и помощник воспитателя", - заявила Щербак.
По словам замглавы ОГА, все больные находятся на амбулаторном лечении.
Отмечается, что детсад с 24 июня не работает.
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Ksenia VB
показать весь комментарий30.06.2020 17:36 Ответить Мне нравится 0
Конотопець Виталий
показать весь комментарий30.06.2020 17:45 Ответить Мне нравится 0
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