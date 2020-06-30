ВНО по украинскому языку в Донецкой области сдали 11,5 тыс. человек, из которых 121 с оккупированных территорий, - ОГА

Более 11,5 тыс. человек приняли участие в тестировании по украинскому языку и литературе в рамках внешнего независимого оценивания (ВНО-2020) в Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил глава областной государственной администрации Павел Кириленко.

"Тестирование прошли сегодня в 72 подготовленных пунктах, расположенных в Бахмуте, Волновахе, Доброполье, Константиновке, Краматорске, Курахово, Мариуполе, Покровске, Селидово, Славянске. Из 15 тыс. 938 зарегистрированных лиц в нем приняли участие 11 тыс. 597 человек (72,8%). Из них - 121, проживающие на временно оккупированной территории", - написал Кириленко.

Он также добавил, что был организован подвоз 2,4 тыс. человек к пунктам тестирования.

По словам главы ОГА, были приняты все необходимые меры по безопасности и охране помещений, на входе медицинские работники мерили температуру тела, проводилась обработка рук дезинфицирующими средствами, а участники тестирования придерживались безопасной социальной дистанции.

Как сообщалось, основная сессия ВНО началась 25 июня тестированием по математике, в Донецкой области в нем приняли участие 7116 человек.

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