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Волынец (158) забастовка (318) шахтеры (655)

После встречи в Офисе президента шахтеры отказались остановить забастовку до протокольного решения, - Волынец

После встречи в Офисе президента шахтеры отказались остановить забастовку до протокольного решения, - Волынец

После встречи с представителями Офиса президента протестующие шахтеры решили продолжать акцию протеста на Банковой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке народный депутат Украины, Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"По итогам переговоров делегации от шахтеров с представителями Офиса президента, в частности с заместителем председателя ОП Юлией Ковалив, инициативная группа шахтеров решила:

согласиться на предложенную со стороны ОП встречу с премьер-министром Украины; продолжить акцию протеста шахтеров. Завтра в 10.00 работники, профсоюзники предприятий "Мирноградвугилля", "Добропольеуголь", "Селидовуголь", "Львовуголь", "Волыньуголь" продолжат акцию протеста у здания ОП ", - сообщил Волынец.

По его словам, у шахтеров сложилось впечатление, что представители ОП пытаются уклониться от решения их проблем и готовы "заговорить" каждое из изложенных шахтерами требований и быстрее вытолкнуть их из Киева. Однако, протестующие не поедут, пока по каждому из их требований не будет протокольного решения.

"Горняки не собираются уезжать из Киева, пока не будет протокольного решения по каждому из выдвинутых шахтерами требований, пока не будут привлечены к ответственности те, кто собственноручно создавал условия для энергетического кризиса", - написал Волынец.

Ранее Волынец сообщил, что 30 июня в Киеве начнут бессрочную акцию протеста шахтеры из разных регионов Украины из государственных и частных шахт. Шахтеры будут требовать погашения перед работниками государственных шахт задолженности по зарплате, вывода отрасли из кризиса и отставки ответственных за кризис чиновников, в частности Андрея Геруса.

Шахтеры государственной шахты "Надія" уже протестовали под Офисом президента на прошлой неделе. К ним выходил президент Украины Владимир Зеленский и пообещал "разобраться с "Центрэнерг ". После этого государственная компания, менеджмент которой связывают с бизнесменом Игорем Коломойским, заплатила шахтерам 8,75 млн грн, что составляет около 0,5% долга шахтам со стороны "Центрэнерго".

Волынец заявлял 17 июня в эфире "112 Украина", что, когда работала формула "Роттердам плюс", украинский уголь был востребован, у шахтеров была работа и зарплата, а сейчас они намерены ехать в Киев протестовать.

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Топ комментарии
+15
После встречи в Офисе президента шахтеры отказались остановить забастовку до протокольного решения, - Волынец - Цензор.НЕТ 3123
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30.06.2020 17:32
+12
Смешно такое читать в исполнении поклонников срублевой проститутки, играющей роль Президента Украины
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30.06.2020 17:37
+10
О́Пе "Какая разница"!!!
После встречи в Офисе президента шахтеры отказались остановить забастовку до протокольного решения, - Волынец - Цензор.НЕТ 3687
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30.06.2020 17:31
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Касками стучали?
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30.06.2020 17:30 Ответить
О́Пе "Какая разница"!!!
После встречи в Офисе президента шахтеры отказались остановить забастовку до протокольного решения, - Волынец - Цензор.НЕТ 3687
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30.06.2020 17:31 Ответить
Почти две трети украинцев недовольны ситуацией в стране - соцопросИюнь 30, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%bf%d0%be%d1%87%d1%82%d0%b8-%d0%b4%d0%b2%d0%b5-%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b5%d0%b2-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b.html#respond Комментарии: 0 После встречи в Офисе президента шахтеры отказались остановить забастовку до протокольного решения, - Волынец - Цензор.НЕТ 2686Подавляющее большинство украинцев считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении.Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Центра Разумкова, передает сегодня УНН.Так, по результатам исследования, 19% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении, 61% - что события развиваются в неправильном направлении.
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30.06.2020 17:31 Ответить
После встречи в Офисе президента шахтеры отказались остановить забастовку до протокольного решения, - Волынец - Цензор.НЕТ 3123
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30.06.2020 17:32 Ответить
Вы хотели не этого, но выбрали другого.
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30.06.2020 17:33 Ответить
так направление не паменяли, тоесть старое направление ннада менять?
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30.06.2020 18:12 Ответить
Политическая проститутка Ахметки требует больше денег для своего хозяина.
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30.06.2020 17:32 Ответить
Смешно такое читать в исполнении поклонников срублевой проститутки, играющей роль Президента Украины
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30.06.2020 17:37 Ответить
Ты там у себя нашел черного господина для целования ног, в светлую память безвременно усопшего Флойда?
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30.06.2020 17:40 Ответить
Руснявое, ты адресом ошиблось. С московитской говнопропагандой - на звЯЯзду.сру.
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30.06.2020 17:43 Ответить
Да ладно не обижайся, мы понимаем, вы же там толерасты, ну в смысле терпилы, у себя терпите, а к нам со своими советами лезете, учите как жить.
Терпите дальше, на коленки становитесь перед каждым нариком нетрадиционно ориентированным, с темным цветом кожи.
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30.06.2020 17:48 Ответить
пшло вон, подстилка кадыровская. Не лезь к людям, русский, не твое это.
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30.06.2020 17:50 Ответить
Толераст спокойнее, ты сам приполз с коментами, а теперь посылаешь, или терьпи, или забейся как обычно в угол обосцаным.
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30.06.2020 17:52 Ответить
пасть прихлопни, мартышка руснявая. Кстати, не может не радовать, шо за зеленую обезьянку топит вонючая русня. Ты хоть на пузырь зарабатываешь, зверушка?
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30.06.2020 17:56 Ответить
Что подмылся - молодец. Не опозорся перед черным господином.
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30.06.2020 17:58 Ответить
Так ты гомосек, как и любой другой русский... ожидаемо. Но свои влажные фантазии ты тут зря озвучиваешь, тут тебя не поймут, тебе с этим на твою родимую срусь.сру.
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30.06.2020 18:05 Ответить
И как ты с этим живешь, хз...
Обиженный по жизни
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30.06.2020 18:14 Ответить
русский, ты обиженный с рождения - русским родился. Даже представлять не хочу, как ты с этим живешь
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30.06.2020 18:18 Ответить
Ты с каким рузьким там общаешься?
С воображаемым дружком?
Решил пренебречь "черным господином", на кацапов потянуло?
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30.06.2020 22:35 Ответить
Решило на дурачка сьехать, руснявое? У тебя это, к слову, в генетике заложено, мартышка болотная.
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30.06.2020 22:41 Ответить
Вот у меня есть украинский паспорт и в свидетельстве о рождении родители украинцы, а у тебя ублюдка без родины и флага ЧТО есть?
Сиди там у себя в штатах и воздух не порти, ******** - скатертью дорога, будет он еще лечить как нам жить.
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30.06.2020 22:56 Ответить
Мне насрать, шо у тебя есть, мартышка руснявая. Главное, шо у тебя был шанс стать человеком, но ты сознательно остался русским. Так шо пшло вон, животное.
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30.06.2020 23:01 Ответить
Заткни пасть иуда ты выбрал свою судьбу, как там слова уже тянешь, бекаешь-мекаешь?
Лет за десять заматереешь, слова будешь подбирать.
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30.06.2020 23:17 Ответить
Ты плохо понимаешь свое родное псевдославянское эсперанто, русский? go fuck yourself, you fucking monkey.
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30.06.2020 23:20 Ответить
Ти диви, воно вже на мавп'ячий мові вже навчилося. Ти дивися тільки свому чорному господарю таке не ляпни, бо накаже.
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30.06.2020 23:26 Ответить
Ты, руснявое, никак не успокоишься со своими влажными мечтами за черного господина.
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30.06.2020 23:39 Ответить
Краще пиши go fuck yourself, you fucking monkey.
Я розумію.
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30.06.2020 23:51 Ответить
Шо я тебе еще могу написать, после того, как ты развесило свои гомосячьи сопли по всей ветке, русмартышка?
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01.07.2020 00:34 Ответить
go fuck yourself, you fucking monkey.
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01.07.2020 10:33 Ответить
"Народный депутат от ВО «Батькивщина» Михаил Волынец стал владельцем квартиры в Киеве стоимостью 7,64 млн гривен. Об этом редакция https://368.media/ 368.media узнала из его данных на сайте НАЗК.+Размер имущества составляет 122,3 кв. м. Квартиру купили у ООО «Компания по управлению активами «ЮДП Эссет Менеджмент». Эта связана с инвестиционной группой UFuture, основателем которой является бывший нардеп Василий Хмельницкий."
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30.06.2020 19:04 Ответить
может лучше выбрать другого президента, чем по очереди ходить с требованиями к этому
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30.06.2020 17:32 Ответить
А предыдущий всем давал одновременно?
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30.06.2020 17:39 Ответить
"коли працювала формула "Роттердам плюс", українське вугілля було затребуване, у шахтарів була робота і зарплата, а зараз вони мають намір їхати до Києва протестувати" Джерело: https://censor.net/ua/n3205161
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30.06.2020 19:27 Ответить
После встречи в Офисе президента шахтеры отказались остановить забастовку до протокольного решения, - Волынец - Цензор.НЕТ 3016
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30.06.2020 17:33 Ответить
Обманут тебя. Сядут на корабль, ты отпустишь Абдуллу, они вернутся. (с)
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30.06.2020 17:35 Ответить
Узнаю гнусавую тварь. И решить ничего не может, и сообщить шахтерам о том, что их требования нельзя выполнить тоже не желает.
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30.06.2020 17:35 Ответить
Волынец это такой же содержанец гудка, как и тот же Ляшко. Доверия к нему у меня ноль.
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30.06.2020 17:36 Ответить
А может ну их нахрен с их вроттердамом +? Покупать импортный уголь и проблеме конец!
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30.06.2020 17:37 Ответить
Ты ещё живёшь при проклятом Герусом Роттердам+, а уже давно Бенедам+++.
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30.06.2020 17:42 Ответить
А до шахтарів уже дійшло, що "Роттердам+" - не така вже й погана схема. Так через півроку і до інших теж дійде.
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30.06.2020 18:17 Ответить
не доверяют,значится,бубочке? вот он ужо на вас ролик выпустит,про негодяев
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30.06.2020 17:38 Ответить
Адекватним людям, після зустрічі із зебільними ідіотами взагалі потрібна консультація психолога, щоби не було спроби суїциду...
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30.06.2020 17:39 Ответить
где там адекатные? ахметкины проститутки?
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30.06.2020 17:42 Ответить
Адекватные говоришь?
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30.06.2020 17:43 Ответить
ну це звісно спірно. Я би до цього зеленого чмошника взагалі би не пішов...
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30.06.2020 17:45 Ответить
... "заговорить" ...
Источник: https://censor.net/n3205161

Чётко сформулировали, следовательно, уже начинают понимать суть уЗеленских...
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30.06.2020 17:44 Ответить
Даже страшно представить чем будут стучать под Радой бастующие работники сексшопа.
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30.06.2020 17:47 Ответить
дайте Герусу мечь, он все порешает по справедливости.
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30.06.2020 18:19 Ответить
Это правильно!
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30.06.2020 18:31 Ответить
Нікого не цікавить, звідки така можливість у людей без заробітної плати, сутками сидіти у Києві, ходіть,краще, настукайте касками по рижій наглій морді, чи за це не платтять.
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30.06.2020 21:47 Ответить
Почему Волынец не сообщает, что полное название "Добропольеугля" ООО "ДТЭК "Добропольеуголь"?
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30.06.2020 22:43 Ответить
 
 