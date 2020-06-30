После встречи в Офисе президента шахтеры отказались остановить забастовку до протокольного решения, - Волынец

После встречи с представителями Офиса президента протестующие шахтеры решили продолжать акцию протеста на Банковой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке народный депутат Украины, Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.



"По итогам переговоров делегации от шахтеров с представителями Офиса президента, в частности с заместителем председателя ОП Юлией Ковалив, инициативная группа шахтеров решила:

согласиться на предложенную со стороны ОП встречу с премьер-министром Украины; продолжить акцию протеста шахтеров. Завтра в 10.00 работники, профсоюзники предприятий "Мирноградвугилля", "Добропольеуголь", "Селидовуголь", "Львовуголь", "Волыньуголь" продолжат акцию протеста у здания ОП ", - сообщил Волынец.



По его словам, у шахтеров сложилось впечатление, что представители ОП пытаются уклониться от решения их проблем и готовы "заговорить" каждое из изложенных шахтерами требований и быстрее вытолкнуть их из Киева. Однако, протестующие не поедут, пока по каждому из их требований не будет протокольного решения.



"Горняки не собираются уезжать из Киева, пока не будет протокольного решения по каждому из выдвинутых шахтерами требований, пока не будут привлечены к ответственности те, кто собственноручно создавал условия для энергетического кризиса", - написал Волынец.



Ранее Волынец сообщил, что 30 июня в Киеве начнут бессрочную акцию протеста шахтеры из разных регионов Украины из государственных и частных шахт. Шахтеры будут требовать погашения перед работниками государственных шахт задолженности по зарплате, вывода отрасли из кризиса и отставки ответственных за кризис чиновников, в частности Андрея Геруса.



Шахтеры государственной шахты "Надія" уже протестовали под Офисом президента на прошлой неделе. К ним выходил президент Украины Владимир Зеленский и пообещал "разобраться с "Центрэнерг ". После этого государственная компания, менеджмент которой связывают с бизнесменом Игорем Коломойским, заплатила шахтерам 8,75 млн грн, что составляет около 0,5% долга шахтам со стороны "Центрэнерго".

Волынец заявлял 17 июня в эфире "112 Украина", что, когда работала формула "Роттердам плюс", украинский уголь был востребован, у шахтеров была работа и зарплата, а сейчас они намерены ехать в Киев протестовать.