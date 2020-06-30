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избиение (9756) суд (24827) Найем Мустафа (569) Найем Маси (137)

Дело об избиении Найема: Судья полностью оправдала троих нападавших, планируем подавать апелляцию, - Маси Найем

Дело об избиении Найема: Судья полностью оправдала троих нападавших, планируем подавать апелляцию, - Маси Найем

Судья Шевченковского райсуда оправдала нападавших на экс-нардепа Мустафу Найема.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил его брат, адвокат Маси Найем, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 30.06.2020 года состоялось провозглашение приговора в судебном деле по обвинению Темербулатова Умолта Руслановича, Саитова Ахмеда Абубакаровича, Саитова Магомеда-Салиха Арбуевича по ч. 2 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц). Судья Шевченковского районного суда Голубь Оксана Анатольевна оправдала Темербулатова Умолта Руслановича, Саитова Ахмеда Абубакаровича, Саитова Магомеда-Салиха Арбуевича полностью", - рассказал Найем.

По его словам. аргументация суда такова: отсутствие в действиях перечисленных лиц состава преступления, предусмотренного ст. 296 УК Украины.
Недопустимости отдельных доказательств.

"Действительно, есть основания полагать, что на этапе досудебного расследования был допущен ряд ошибок, который негативно отразился на результатах судебного рассмотрения дела - в части фиксации доказательств, документального оформления группы прокуроров и следователей, правовой квалификации. Однако мы убеждены, что несмотря на ошибки
а) в ходе судебного разбирательства прокурором доказано наличие в действиях обвиняемых состава преступления "хулиганство" и в действиях обвиняемых имеется такой состав преступления;
б) допущенные процессуальные ошибки не являются таковыми, что является основанием для признания собранных доказательств недопустимыми", - объяснил Маси Найем.

Отмечается, что представители потерпевшего неоднократно обращали внимание на предвзятость суда. Судье Голубь дважды заявлялся отвод по основаниям, предусмотренным ч. 3 и ч. 4 ст. 75 УК Украины: "Если он лично, его близкие родственники или члены его семьи заинтересованы в результатах производства" и "при наличии других обстоятельств, которые вызывают сомнение в его беспристрастности". В обоих случаях в удовлетворении ходатайства об отводе было отказано.

Читайте: На госпредприятия приходится только 30% оборонного заказа, - Найем

"Кроме того, суд безосновательно по нашему мнению, отказал представителям потерпевшего в удовлетворении ходатайств:

- о допросе части свидетелей об обстоятельствах сбора доказательств по делу;
- о повторном исследовании отдельных видеозаписей в связи с необходимостью исследовать обстоятельства, сообщенные в ходе допроса свидетеля и обвиняемых, и повторный допрос свидетеля, который давал откровенно ложные показания;
- о приобщении к материалам производства одного из выводов судебно-медицинской экспертизы;
- о предоставлении времени для подготовки к дебатам с целью участия в дебатах потерпевшего лично;
- об объединении судебных дел с производством по делу Саитова Магомеда-Амина с целью обеспечения полноты судебного разбирательства", - подчеркнул адвокат Найем.

"Считаем, что у нас достаточно оснований для обращения в Апелляционный суд - что мы и планируем сделать после получения текста судебного решения", - подытожил он.

Напомним,вечером 30 апреля 2018 года в результате дорожного инцидента был избит народный депутат Мустафа Найем.

Позже народный депутат Антон Геращенко обнародовал информацию о том, что трое участников нападения на Найема задержаны. Нардеп Сергей Лещенко сообщил, что Найем прооперирован, а нападавшие пытаются "порешать" вопрос".также стало известно, что двое подозреваемых имеют гражданство Российской Федерации.

1 мая 2018 года глава киевской полиции Андрей Крищенко заявил, что в этом деле открыто еще одно уголовное производство по статье "Умышленное телесное повреждение средней степени". Позже в сети были обнародованы видео начала конфликта на дороге с участием нардепа Найема, а также самого избиения нардепа Найема во время дорожного инцидента.

2 мая Шевченковский райсуд Киева отказался помещать под стражу подозреваемого в избиении Найема Саитова Магомеда-Салиха Арбуевича и избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Ахмеда Абубакаровича Саитова также отпустили, назначив ему ночной домашний арест.Также суд отправил под ночной домашний арест гражданина РФ Темербулатова. Также стало известно, что еще один подозреваемый в избиении Найема Саитов объявлен в розыск.

Также читайте: Дело об избиении Найема: подозреваемые Саитовы "потеряли память", Тамербулатов отказался давать показания, - Маси Найем

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Топ комментарии
+41
Шах и мат!"Правосудие" наше не имеет дна))
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30.06.2020 17:38
+19
Обидно должно быть.Очень.Вот так себя чувствует "пересичный" маленький украинец,когда пытается безуспешно отстоять свою честь,достоинство и восстановить справедливость.
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30.06.2020 17:41
+18
Не, єто та "реформа" что привезли в багаже с Зеленским. Называется портнов.
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30.06.2020 17:41
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Шах и мат!"Правосудие" наше не имеет дна))
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30.06.2020 17:38 Ответить
на этапе досудебного расследования был допущен ряд ошибок, который негативно отразился на результатах....))))

4 серпня 2016 Найєм анонсував реформування кримінального блоку Нацполіції. "Депутат, член колегії Міністерства внутрішніх справ Мустафа Найєм прогнозує швидке реформування кримінального блоку Національної поліції вже в наступному році"

выгребай, чмошник.
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30.06.2020 18:40 Ответить
Вот и экс-депутат вкусил плоды судебной системы. Не помню только-её реформа упоминалась среди тех 144 реформ.
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30.06.2020 17:39 Ответить
Не, єто та "реформа" что привезли в багаже с Зеленским. Называется портнов.
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30.06.2020 17:41 Ответить
ну правильно . будучи адвокатом у Лероса и насколько помню у Стерненко он портнову с ермаком нанёс моральные страдания и его будут судьи пресовать в наглую по всем делам
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30.06.2020 18:07 Ответить
Напомни мне при Порохе что-бы были такие зашкварные решения? Наголосовал Пушнун на свою голову!
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30.06.2020 18:13 Ответить
Лови...напомню...

«Судова реформа стала прокляттям Порошенка». https://dejure.foundation/news/sudova-reforma-stala-prokliattiam-poroshenka-interviu-z-zhernakovym
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30.06.2020 18:31 Ответить
Ну шо??? Допомогли тобі твої ляхи(зебіли)?
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30.06.2020 19:54 Ответить
Не полностью. Он ещё на бутылку не садился. Как минимум- на видео.
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30.06.2020 17:48 Ответить
Судебная система плодоносит...
Шо за бредятина?!
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30.06.2020 20:20 Ответить
Так же ж занесено!
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30.06.2020 17:39 Ответить
Чечен хазяін Украіна..?😬
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30.06.2020 17:39 Ответить
И не только. Общая численность чеченцев во всём мире 1 550 000 чел. Но почти миллион рассеяны по всему миру, работают "охранниками", "курьерами", "исполнителями" (приговоров)... Иногда владеют недвижимостью (коммерческой). Тем и живут.
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30.06.2020 17:49 Ответить
Спочатку ти працюєш на своє ім'я, а потім воно працює на тебе..
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30.06.2020 18:09 Ответить
Чечен хазяін Украіна..? Маси- пуштун хозяин Остальные получают 3 -15тыс в месяц, а пуштун - больше 300 000 тыс за 11 дней в оборонной сфере, будучи журналистом.
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30.06.2020 21:18 Ответить
Ну что, помог вам ваш Сорос?
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30.06.2020 17:40 Ответить
У пуштунов есть кровная месть? Отомсти за брата, великий воин Маси.
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30.06.2020 17:41 Ответить
Ага. З тих воїнів,чия сім'я з Афганістану разом з окупаційною армією.Чомусь.Зрадництво в них в крові.
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30.06.2020 19:14 Ответить
Не подавайте апеляцию,а то судья обидится и виноватым сделает Найема.
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30.06.2020 17:41 Ответить
Обидно должно быть.Очень.Вот так себя чувствует "пересичный" маленький украинец,когда пытается безуспешно отстоять свою честь,достоинство и восстановить справедливость.
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30.06.2020 17:41 Ответить
"Действительно, есть основания полагать, что на этапе досудебного расследования был допущен ряд ошибок, который негативно отразился на результатах судебного рассмотрения дела - в части фиксации доказательств, документального оформления группы прокуроров и следователей, правовой квалификации. Однако...
а усе решта це суб'єктивна думка. Якби він був по інший бік "бар'єру" у нього вона була протилежною.
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30.06.2020 17:42 Ответить
Почтенный Асархаддон почесал спину.
- Человек из далекой страны, - заговорил он, понизив голос, - вы, хетты, и мы, финикияне, - братья, и я по совести советую тебе не связываться с египетским судом, так как в нем есть только та дверь, в которую входят, но нет той, из которой выходят.
- Невинного боги проведут через стену, - ответил гость. - Невинного!.. Кто из нас может считаться невинным в этой стране рабства? - прошептал хозяин. (с)
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30.06.2020 17:42 Ответить
судебнле ДНО пробито снова
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30.06.2020 17:43 Ответить
А чего они вообще в Украинский суд пошли ? Они ж там все с гор слезли, пусть к себе домой едут и там решают как у них принято.
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30.06.2020 17:43 Ответить
вот явный пример зеленого правосудия - а как гнали на Петю - шо то изменили? нет - только деньги считать ,на теплых местах ,научились - противно
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30.06.2020 17:45 Ответить
Можно подумать при Пете был бы другой результат. Эти судьи прекрасно "судили" в свой карман и при Порошенко, который замечательно юзал их в своих интересах.
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30.06.2020 18:08 Ответить
У судьи вскоре появится новый коттедж в заповедной зоне под Киевом. А Лексус уже есть.
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30.06.2020 17:45 Ответить
ничего у неё не появится..
просто не придётся извиняться..
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30.06.2020 17:51 Ответить
Маси Наем, в этой ситуации один жирный плюс, что вы власть имущие такие же бесправные с нашим продажным правосудием как и простые люди.
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30.06.2020 17:47 Ответить
Мда) Какой адвокат - такой результат. Из говна пулю не слепишь. Или как там у пуштунов говорят: что в котле то и в ложке. Два брата акробата из пуштунского народного цирка
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30.06.2020 17:48 Ответить
ну вот...наём и с этой стороны плюху получил...тяжко халявные деньги зарабатываются.
это еще хорошо на бутылку присаживаться пока не заставляют
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30.06.2020 17:49 Ответить
зе-слуги советовали шахтерам "обратиться в суд". теперь понятно почему.
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30.06.2020 17:51 Ответить
Сколько там процентов одобряет действия зеленского? А остальные одобряют действия порошенко. Оба из них одинаково виновны в развале этого и многих других дел зажравшегося "правосудия". В стране с таким избирателем нормальной жизни не будет никогда, более-менее адекватные это понимают и навсегда уедут, останется одно быдло, так любящее выть про "пуштунов, спустившихся с гор".
А потом сами не заметят, как окажутся в ГУЛАГЕ у запоребриковых людоедов... Дамбас никуда не делся из голов, он наступает на людей...
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30.06.2020 17:52 Ответить
"Гроші не пахнуть". Тіт Флавій Веспасіан.
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30.06.2020 17:57 Ответить
$
Подсудимый! Вам предоставляется последнее слово!
- От двэсты патдэсят тысач $...
- Высокий Суд удаляется на совещание!
- Подсудимый! А Вы Уважаемый! Признаете свою вину?
- Нэт! Нэт! Нэт!
- Ну на нет и суда нет!
А судебные издержки (мзду) берём любой валютой: $,₴,€,£,¥,₣,₤,₽..но по курсу $!
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30.06.2020 18:02 Ответить
Дело об избиении Найема: Судья полностью оправдала троих нападавших, планируем подавать апелляцию, - Маси Найем - Цензор.НЕТ 5701
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30.06.2020 18:06 Ответить
Там, вместо строки "- Подсудимый! А Вы Уважаемый! Признаете свою вину?" должно быть

- Подсудимый! Может Вы желаете что-нибудь добавить ?
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30.06.2020 18:12 Ответить
Без независимого суда, никакой справедливости не будет.
Вот если бы Найем убил кого-то из нападавших отбиваясь, то это была бы проблема... проблема у Найема (как у Стерненко, например). А так, нету тела - нету дела. "Хорошие дети, уважаемых родителей, ну побаловались трое на одного, ну что в тюрьму их за это что ли?"
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30.06.2020 18:04 Ответить
При порохе трое нападающие были подозреваемыми при ЗЕ потерпевшими. Хуже не будет! Да лысый пуштун!
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30.06.2020 18:11 Ответить
да не были они ( чехи ) подозреваемые , вон нпз отжали у наших год- полтора назад и ниче никто и не пикнул , чехи у нас как и воры - неподсудны
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30.06.2020 18:36 Ответить
Так шо це получаэться, тепірочки мона 3,14здить бувших депутатів, шоб аж куфайка в них заверталась... Класно вони зробили судійську реформу....
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30.06.2020 18:14 Ответить
можна, но не всем
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30.06.2020 18:27 Ответить
Нац меньшинствам мона!
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30.06.2020 18:30 Ответить
Они ему физию начистили, когда он депутатом был.
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30.06.2020 18:29 Ответить
Ну ОК, Найем плохой (пуштун, коррумпированный и т.д.). Но если завтра всем горе-комментаторам чечены морду набьют, а суд их оправдает, то что они будут делать? Скулить и зализывать раны в гордом одиночестве. Ну и еще в пейсбуке постить разгневанные комментарии, на которые никто внимания не обратит.
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30.06.2020 18:18 Ответить
Адвокаты, млять, барцы-разаблачители...
Как всегда обосрались и не смогли бумаги правильно оформить...
""Действительно, есть основания полагать, что на этапе досудебного расследования был допущен ряд ошибок, который негативно отразился на результатах судебного рассмотрения дела - в части фиксации доказательств, документального оформления группы прокуроров и следователей, правовой квалификации"
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30.06.2020 18:39 Ответить
Причем тут адвокаты. Вину в первую очередь доказывают следователи, а потом прокуроры. Адвокаты в основном защищают подсудимых. И почему никто не удивился, что граждане РФ быкуют по Киеву, и им за это НИЧЕГО. А все набросились на Найема. Вы что подлизываете нашим врагам-россиянам. Почему не введен хотя бы визовый режим с РФ, чтобы их быкота по Украине не шастала и не п....ла украинцев. Вы думаете они только Найема п...ли?
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30.06.2020 21:02 Ответить
Дорогая Света Веник, я имею в виду, что наш барец Найем - специалист по правосудию, а его брат - вообще профессиональный юрист, не смогли оценить правильность оформления БУМАГ ! При чём тут расияне?
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01.07.2020 09:45 Ответить
С этим согласна, но я о том, что потерпевший не обязан быть гениальным юристом. За него это должны качественно делать прокуроры и суд
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01.07.2020 17:18 Ответить
Господи, Света, речь же не идёт об абстрактном потерпевшем. Речь идёт о барцах и разаблачителях всеукраинского масштаба, которые в собственных бумагах разобраться не могут!
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02.07.2020 10:00 Ответить
Ну вот как так. Там же бьіла обьікновенная бьітовуха, есть видео с камер. И даже сейчас нет состава. Что говорить про финансовьіе махинации. Зачем тогда, вообще, правоохранительная и судебная система. Если у нас Дикий Запад. Вот только на диком западе у каждого бьіло оружие и он мог защитить себя. А у нас простому люду оружие не положено. А то не дай Бог защитит себя.
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30.06.2020 19:06 Ответить
как мне подобраться и отдубасить маланку третьякову ?
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30.06.2020 19:20 Ответить
Просто позор. Мажоры оказались слишком крутыми для украинского правосудия.

Дело об избиении Найема: Судья полностью оправдала троих нападавших, планируем подавать апелляцию, - Маси Найем - Цензор.НЕТ 4661
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30.06.2020 19:23 Ответить
Значить,хреновенький адвокатик з Найома,раз не зміг проконтролювати й супроводити справу,де брату в диню стукнули.(Ще й операцію робили ! На мозку ? А як він в Укроборонпромі працює ?)
Який олух після цього звернеться до цієї шаражки ? Єдине,що вміють,-бульки пускати по резонансним справам через знайомі ЗМІ.
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30.06.2020 19:24 Ответить
Оправдали кадыровцев. Привет "русский мир" для малороссов, малороссы скоро тоже набубутылочными станут. Тоже самое что и на рашке.
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30.06.2020 19:36 Ответить
Ну шо??? Допомогли тобі твої ляхи(зебіли)?
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30.06.2020 19:56 Ответить
Так Наєм виступав від БПП.
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30.06.2020 20:09 Ответить
Ну, так а у чем Рафик-то винуват? Ниучём!
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30.06.2020 20:02 Ответить
Ото й всі 144+ рехворми.
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30.06.2020 20:08 Ответить
Да не это он сам подошёл и со всей злости ударился об кулак этих невинных порядочных молодых людей!!!!
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30.06.2020 20:13 Ответить
А що ви хотіли...чим думали, коли на Петю бочку гнали ?
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30.06.2020 20:14 Ответить
не твой ли петя это дело в долгий ящик задвинул ?
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30.06.2020 22:07 Ответить
только отстрел нескольких одиозных судей заставит остальных встрепенутся и НАЧАТЬ судить по закону и справедливости. Вот это и будет реформа
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30.06.2020 20:42 Ответить
Главное - РЮКЗАКОВ на месте ))). Ну радует одно, что если есть бабло, то 3,14дить будут всех )) и депутатов тоже.
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30.06.2020 20:48 Ответить
саси наем
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30.06.2020 20:54 Ответить
удивило время расследования, картина была понятна изначально, а козу водили несколько лет!!
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30.06.2020 20:54 Ответить
Все через те, що люстрацію потрібно проводити через гіляку або гільотину.
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30.06.2020 21:26 Ответить
У нас влада як не цирк то зоопарк: 2 судді Вовк, Голуб і Козел
Чи не занадто це для 1 Києва?
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30.06.2020 21:48 Ответить
круто
простого лоха аваковские мусора ещё бы в противогаз нарядили бы,
и душили, пока зверькам компенсацию не заплатит,
а Найему скидка, просто принудять прощения у зверьков и порядок, он ведь не скот-украинец .....
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30.06.2020 22:06 Ответить
А как против Пороха бунтовал-то найем, как кидался с саакашвили на пограничников, каков герой же был. Ну вот. Добунтовался.
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30.06.2020 22:13 Ответить
Масик, все вопросы будут решать между собой представители следствия и обвиняемые, впрочем как и всегда. А ты терпи как все... Это та страна которую ты строишь на плане со всеми...
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30.06.2020 22:22 Ответить
Во *****, взятку хапанула, дай Бог, чтоб её так отх#ярили, а после всего этого, да ещё на нары её определить.
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30.06.2020 22:57 Ответить
Понятное дело, объект нападения сам себя избил и не может чувствовать себя в безопасности в собственной стране. Какой министр юстиции, какой горе-ральный прокурор, такое и решение.
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30.06.2020 23:19 Ответить
 
 