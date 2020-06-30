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обстрел (25795) ранение (3360) Донбасс (26950) операция Объединенных сил (6766)

Двое воинов ранены, наемники РФ из крупнокалиберных минометов обстреляли позиции ВСУ возле Невельского и Новозвановки, - пресс-центр ОС

Двое воинов ранены, наемники РФ из крупнокалиберных минометов обстреляли позиции ВСУ возле Невельского и Новозвановки, - пресс-центр ОС

С начала суток 30 июня вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", наемники РФ обстреляли наших защитников вблизи Невельского. По украинским воинам противник вел огонь из минометов 120 калибра, выпустив 18 мин.

Также оккупанты открывали огонь в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", возле Новозвановки. На этом участке фронта враг тоже применил 120-мм минометы, ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

С начала текущих суток в результате вражеского обстрела двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили осколочные ранения. Эвакуационной техникой пострадавшие воины оперативно доставлены в военно-медицинское учреждение, состояние их здоровья удовлетворительное.

Также читайте: Двое украинских воинов получили ранения в результате обстрелов наемниками РФ позиций ВСУ в районе Крымского,- штаб

Итоги за прошлые сутки

29 июня вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник вел огонь по позициям Объединенных сил из минометов 120 калибра, гранатометов различных систем, противотанковых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия. Вражеская огневая активность была зафиксирована неподалеку 7 населенных пунктов: Хутор Вильный, Березовое, Крымское, Старогнатовка, Луганское, Марьинка, и Пивденное.

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов двое украинских защитников были ранены.

29 июня представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил среди гражданского населения раскрыты 16 преступлений. Из них один разбой, два грабежа, 3 кражи, 7 фактов незаконного обращения с наркотиками и два преступления в сфере служебной деятельности. Также выявлено 48 административных правонарушений. В течение суток подразделениями полиции сводных отрядов проверено 6 184 транспортных средства и 5 209 человек.

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Через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на контролируемую Объединенными силами территорию въехало 486 человек. На сторону временно оккупированных территорий линию разграничения пересекло 334 человека. КПВВ "Марьинка" и "Новотроицкое" не функционируют по вине оккупантов.

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Ну главное шо не стреляли в ответ.
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30.06.2020 17:44 Ответить
Где наш Наполеон? Я в кино видел, там он Москву взял.
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30.06.2020 17:51 Ответить
приЗЕденыш
Двох воїнів поранено, найманці РФ з великокаліберних мінометів обстріляли позиції ЗСУ біля Невельського і Новозванівки, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 3652
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30.06.2020 18:32 Ответить
Двое воинов ранены, наемники РФ из крупнокалиберных минометов обстреляли позиции ВСУ возле Невельского и Новозвановки, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 3985
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30.06.2020 18:05 Ответить
Двох воїнів поранено, найманці РФ з великокаліберних мінометів обстріляли позиції ЗСУ біля Невельського і Новозванівки, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 271
Двох воїнів поранено, найманці РФ з великокаліберних мінометів обстріляли позиції ЗСУ біля Невельського і Новозванівки, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 6953
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30.06.2020 18:23 Ответить
Одужання нашим захисникам
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30.06.2020 18:59 Ответить
Якщо найманці то де оте ЗСУ , найманців не можуть перемогти, або партизани, або народна міліція.
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30.06.2020 19:36 Ответить
проверено 6 184 транспортных средства и 5 209 человек.Источник: https://censor.net/n3205166

975 транспортных средств не имели при себе человеков и были проверены бесчеловечно? ....
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30.06.2020 21:57 Ответить
Одужуйте, хлопці !
Та наступного разу думайте мізками, не голосуйте за тих, хто змусив вас відійти в голий степ та заборонив захищати себе та свою батьківщину !!
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01.07.2020 00:32 Ответить
 
 