Двое воинов ранены, наемники РФ из крупнокалиберных минометов обстреляли позиции ВСУ возле Невельского и Новозвановки, - пресс-центр ОС

С начала суток 30 июня вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", наемники РФ обстреляли наших защитников вблизи Невельского. По украинским воинам противник вел огонь из минометов 120 калибра, выпустив 18 мин.

Также оккупанты открывали огонь в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", возле Новозвановки. На этом участке фронта враг тоже применил 120-мм минометы, ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

С начала текущих суток в результате вражеского обстрела двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили осколочные ранения. Эвакуационной техникой пострадавшие воины оперативно доставлены в военно-медицинское учреждение, состояние их здоровья удовлетворительное.

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Итоги за прошлые сутки

29 июня вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник вел огонь по позициям Объединенных сил из минометов 120 калибра, гранатометов различных систем, противотанковых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия. Вражеская огневая активность была зафиксирована неподалеку 7 населенных пунктов: Хутор Вильный, Березовое, Крымское, Старогнатовка, Луганское, Марьинка, и Пивденное.

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов двое украинских защитников были ранены.

29 июня представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил среди гражданского населения раскрыты 16 преступлений. Из них один разбой, два грабежа, 3 кражи, 7 фактов незаконного обращения с наркотиками и два преступления в сфере служебной деятельности. Также выявлено 48 административных правонарушений. В течение суток подразделениями полиции сводных отрядов проверено 6 184 транспортных средства и 5 209 человек.

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Через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на контролируемую Объединенными силами территорию въехало 486 человек. На сторону временно оккупированных территорий линию разграничения пересекло 334 человека. КПВВ "Марьинка" и "Новотроицкое" не функционируют по вине оккупантов.