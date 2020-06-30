РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9512 посетителей онлайн
Новости
2 690 31
пенсионная реформа (1205) пенсия (2143)

Введение второго уровня пенсионной системы лоббируется компаниями финансовых услуг и является неоправданным в Украине, – эксперты

Введение второго уровня пенсионной системы лоббируется компаниями финансовых услуг и является неоправданным в Украине, – эксперты

По мнению министра экономики, реформировать пенсионную систему в Украине надо не через дополнительные нагрузки на работодателей.

Введение второго уровня пенсионной системы – общеобязательных пенсионных накоплений – выгодно компаниям, предоставляющим финансовые услуги, и неоправданно в нынешней экономической ситуации в Украине, отмечают эксперты. Экс-министр социальной политики Андрей Рева считает, что в результате введения накопительной системы, которая предусматривает обязательное отчисление денег в негосударственные пенсионные фонды, люди ничего не получат, передает УНИАН. "Вместо того, чтобы решать проблемы нынешних пенсионеров, часть пенсионного ресурса – 100 миллиардов гривен - заберут в интересах страховых компаний. В надежде на то, что эта государственная финансовая пирамида даст им прибыли через 20 лет. Результат будет такой же, как в странах Восточной Европы, где эта система рухнула", - убежден экс-министр.

По словам Ревы, внедрение второго уровня пенсионной системы является государственной финансовой пирамидой и лоббируется страховыми компаниями, куда людей обяжут передавать часть своих денег в накопления. "То, что этот законопроект нельзя принимать в таком виде, подтверждает негативный опыт стран Восточной Европы с более развитой экономикой и совершенным правовым порядком, которые сворачивают второй и третий уровни пенсионного накопления… А у нас представители бывшего страхового бизнеса лоббируют эту систему. Но она не приведет к увеличению пенсий", - заявил Рева.

Не поддерживает внедрение в Украине накопительных пенсий в том виде, который предлагается соответствующим законопроектом, и министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко. Об этом он заявил во время заседания Федерации работодателей Украины (ФРУ), подчеркнув, что второй уровень пенсионной системы предусматривает увеличение нагрузки на фонд оплаты труда. "Модифицировать (пенсионную систему) нужно, но это не должно быть за счет увеличения. Наоборот, надо уменьшать эти вещи. Потому что, это идет наша позиция, которую мы обсуждали, если это идет не за счет увеличения. Реформировать систему надо, но однозначно ни в коем случае, чтобы это не были какие-то дополнительные нагрузки", - сказал Петрашко. Кроме налоговой нагрузки, которая в нынешних условиях станет практически неподъемной для легальных работодателей, остро стоит вопрос и инвестирования аккумулируемых в негосударственных пенсионных фондах средств. По словам глава Федерации металлургов Сергея Беленького, сейчас нагрузка на фонд оплаты труда составляет 41,5%, а на первом этапе она увеличится еще на 4%. "В деньгах это будет около 100 миллиардов гривен ежегодно собираться. Учитывая, что у нас нет фондового рынка вообще, как и куда эти средства будут инвестированы, не известно... На самом деле это две проблемы – увеличение и сохранение этих средств. Как их защитить от инфляции, как компенсировать административные расходы на управление этими средствами. Это нужно зарабатывать не менее 15% годовых в гривне. Это непросто", - отметил Беленький в ходе заседания ФРУ.

Как сообщал УНИАН, ранее председатель Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили раскритиковал законопроект по внедрению в Украине общеобязательного накопительного пенсионного обеспечения (второго уровня пенсионной системы), который сейчас рассматривают в Верховной Раде.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+5
Введение второго уровня пенсионной системы лоббируется компаниями финансовых услуг и является неоправданным в Украине, – эксперты - Цензор.НЕТ 7588
показать весь комментарий
30.06.2020 17:49
+5
Лучше бы налоги заставили всех олигархов платить, а не списывали им миллиардные долги, и прекратили деньги из страны выводить. Хватит грабить страну! И нечего выдумывать велосипед. С вашими пенс. реформами 90% пенсионеров стали нищими! Сволочи!
показать весь комментарий
30.06.2020 18:13
+4
Введение второго уровня пенсионной системы лоббируется компаниями финансовых услуг и является неоправданным в Украине, – эксперты - Цензор.НЕТ 688
показать весь комментарий
30.06.2020 17:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Введение второго уровня пенсионной системы лоббируется компаниями финансовых услуг и является неоправданным в Украине, – эксперты - Цензор.НЕТ 7588
показать весь комментарий
30.06.2020 17:49 Ответить
В цьому житті усяке буває. Один може до 95 працювати, а інший 95 ть років не працювати, ось тільки вимоги до ПФУ у них будуть однакові!
показать весь комментарий
30.06.2020 17:51 Ответить
Введение второго уровня пенсионной системы лоббируется компаниями финансовых услуг и является неоправданным в Украине, – эксперты - Цензор.НЕТ 688
показать весь комментарий
30.06.2020 17:55 Ответить
реформировать пенсионную систему в Украине надо не через дополнительные нагрузки на работодателей? Я щось незрозумів. Які нах.р додаткові навантаження, якщо другий рівень планується створити за рахунок перенаправлення існуючих зараз зборів?

Рева дістав своїм маразмом, або нас обманюють...
показать весь комментарий
30.06.2020 17:50 Ответить
Ну логічно що відрахування у ПФ з яких платяться нинішні пенсії переведуть в приватні страхові компанії. Відповідно збільшиться навантаження на бюджет основного донора ПФ який буде змушений це покрити. Х.з.
показать весь комментарий
30.06.2020 17:56 Ответить
На бюджет якого донора? У нас бюджет ПФУ дотаційний, діру із держ.бюджету закривають.
В інший спосіб існуючи систему не змінити, а вона подихає.
показать весь комментарий
30.06.2020 18:03 Ответить
Малося на увазі - основний донор ПФ це бюджет) А пропонуєтья перевести навіть ті жалюгідні відрахування, які отримує ПФ з оподткування зарплат, в приватні стахові компанії. Навряд чи це оздоровить бюджет.
показать весь комментарий
30.06.2020 18:11 Ответить
А тут потрібно вибирати, або знищити ПФУ і залишити наступні покоління взагалі без пенсій заради нинішнього, або заради майбутніх... Іншого варіанту не має і існуючи зараз пенсіонери,до цього причетні. У вас є варіанти, як змусити їх хитро.пих дітей і онуків відмовитись від зарплат у конвертах і т.п.?
показать весь комментарий
30.06.2020 18:16 Ответить
Особисто я бачу тут не "піклування про майбутні покоління" а банальне перенаправлення бюджетних коштів. Значних коштів. В приватні кишені.
показать весь комментарий
30.06.2020 18:29 Ответить
То у вас діти не якісні, то ви заради свого майбутнього хочете пенсіонерів під ніж пустити. З таким підходом гарного майбутнього у вас не буде.
показать весь комментарий
30.06.2020 20:52 Ответить
Ви як для прихильника Порошенка ставите незручні питання, і прямо кидаєте пляму на Порошенка та його ексміністрів.
показать весь комментарий
30.06.2020 18:40 Ответить
реформировать пенсионную систему нужно за счет взрывного увеличения рождаемости и взрывного же увеличения рабочих мест.а не так как сичас.
показать весь комментарий
30.06.2020 17:53 Ответить
У министра соцполитики в голове крутятся три слова-пенсионеры,баржа,море.
Это будет называться-второй уровень пенсионной системы.
показать весь комментарий
30.06.2020 18:08 Ответить
Боюсь, что пенсионеров начнут стерилизовать. От безысходности. Чтобы хотя бы создавать видимость, что проблему пытаются решить.
показать весь комментарий
30.06.2020 19:10 Ответить
Угу..И выводить тату,набитые в молодости,ибо *****.
показать весь комментарий
30.06.2020 19:17 Ответить
Лучше бы налоги заставили всех олигархов платить, а не списывали им миллиардные долги, и прекратили деньги из страны выводить. Хватит грабить страну! И нечего выдумывать велосипед. С вашими пенс. реформами 90% пенсионеров стали нищими! Сволочи!
показать весь комментарий
30.06.2020 18:13 Ответить
То нащо другий рівень, питається ? Най люде відкладають грошики змолоду на депозити. Потім будуть вести життя рантьє з процентів по вкладах.
показать весь комментарий
30.06.2020 18:24 Ответить
На депозити в яких банках? Краще всього доларові депозити зберігати в трьохлітрових банках. Жодна фінустанова не дає такої гарантії збереження і таких відсотків. Ну, можна ще в закордонні банки вкладувати але не в українські.
показать весь комментарий
30.06.2020 20:31 Ответить
Надо дать право человеку самому решать в пенсионный фонд какой страны платить! Например в Швейцарский пенсионный фонд который пользуется авторитетом и не обманет.
Украинские частные ПФ - "Рога и копыта" которыми будет управлять какой ни будь зиц. председатель Фунт . (Ильф и Петров)
Какого черта с моей зарплаты без моего согласия сдирают деньги?
показать весь комментарий
30.06.2020 18:37 Ответить
Но ведь эта же идея пенсионной реформы и появилась при Порошенко.
показать весь комментарий
30.06.2020 18:37 Ответить
Для "дєтєй пріроди" - ця ідея з'явилася при янику, а найбільше лобіював її Тігіпко. АЛЕ, у вас все, чого ви не розумієте - "ета продєлкі Парашенкі")))))))
показать весь комментарий
30.06.2020 19:07 Ответить
По-перше, ідея при Ющі з'явилася, а по-друге, що в ній поганого? Головне вибрати банк хороший з іноземним капіталом (щоб не збанкрутував)!

Ну реально, людина більше собі відкладе на пенсію, якщо щомісяця кластиме на рахунок суму, яку платить в пенсійний фонд!
показать весь комментарий
30.06.2020 20:32 Ответить
Якраз при великому фінансисті Ющенко ви могли б вибрати один дуже надійний банк. Здається він мав назву "Україна".
показать весь комментарий
30.06.2020 20:39 Ответить
Банк "Україна" завалили ще до того, як Ющ очолив уряд... Це питання до Паші Лазаренка!
показать весь комментарий
30.06.2020 21:07 Ответить
Третьякова как и Радуцкий - пытаются всеми силами дать денег в те отрасли, откуда пришли в ВР.
Третьякова - со страхового бизнеса, Радуцкий - основатель медклиники Борис.

Им пофиг та Украина, им нужно повышение и "рост рынка" в тех отраслях, куда они опять вернутся после ВР. Третьякова выделяется на фоне остальных Слуг своим опытом и профессионализмом в прошлом (однако, можно заметить, что и Пшонка и Азаров были профессионалами - и каков результат?)

Третьяковой: насколько я знаю, ни одна страна в мире не имеет по настоящему успешного примера реализации массовой накопительной пенсионной системы, когда личные пенсионные отчисления не обесценивались бы за 25-35 лет отчислений.

Любые дополнительные отчисления "на страхование" (обязательное или дополнительное) означают увеличение денег на посредническо-паразитическую прослойку "страховиков" (они же будут потреблять деньги на себя любимых!) и, соответственно, уменьшение на эту сумму капитала на возможное развитие бизнеса.

И Зеленский много теряет от того, что назначил Радуцкого на медицину. Он очень серъезно подрывает доверие ко всей команде Президента и веру в искренность его желания сделать полезное для страны.

Если Украина сейчас в медицину введет еще огромную толпу посредников (частных страховиков) - то, значит, каждый пациент, кроме собственно медиков, будет кормить еще и N посредников.
Чудес не бывает.
На одного врача появится N работников страховых фирм.
Что приведет к интегральному удорожанию медицинских услуг.

При этом оплата всего этого праздника жизни в конечном итоге ляжет на пациента. Если сравнить, например, стоимость услуг стоматолога у нас и на Западе (где есть страховая медицина) -то у нас дешевле в 6-20 раз (при сопоставимом качестве).
Украина хочет увеличить цены медицинских услуг в 6-20 раз?

Британская модель, которую внедряла Супрун, была намного более экономной. За счет госбюджета МОЗ теперь будет закупать препараты по 4000$ в пользу фарммафии?
показать весь комментарий
30.06.2020 19:41 Ответить
Рева експерт? Я патсталом! Це той, у якого українці багато їдять? Це, такий самий експерт, як і Галина Третьякова- нащадки КПСС, які вивчили тільки дві арифметичні функції: віднімання та ділення. При тому що, вчителем математики у них був Попандопало.
показать весь комментарий
30.06.2020 20:22 Ответить
Нам якраз дуже потрібна накопичувальна пенсійна система, бо:
1) У нас купа людей працює не по трудовій і отримує зарплати в конвертах! На державну пенсію вони не зароблять, а банківський рахунок собі можуть відкрити і поповнювати.
2) Якщо я кластиму в банк ту суму, яку щомісяця з мене вираховують в пенсійний фонд, то я собі зароблю на більшу пенсію, ніж мені дасть держава! То нафіга мені таке щастя?
показать весь комментарий
30.06.2020 20:30 Ответить
І багато ви знаєте банків, які гарантовано доживуть до вашої пенсії? Враховуючи те що, відсоток по депозитах менший ніж інфляція то, скільки грошей ви розраховуєте отримати по виходу на пенсію? Елементарна математика говорить що, купівельна спроможність вашого депозита буде прагнути нуля. Це, за умови що, вибраний вами банк доживе до вашої пенсії.
показать весь комментарий
30.06.2020 20:37 Ответить
https://censor.net/user/212656
Цікаво дізнатися про Ваші пропозиції
показать весь комментарий
30.06.2020 21:01 Ответить
Інфляція - 9,8% у 2018, 4,1% - у 2019... Гривневі депозити зараз багато де більше 10%. Щодо надійних банків, то є, приміром, австрійський Райфайзен-Аваль чи французький Креді-Агріколь...
показать весь комментарий
30.06.2020 21:06 Ответить
У нас чомусь найбільші пенсії отримують особи які ніякої користі для наповнення бюджету країни не принесли.
показать весь комментарий
30.06.2020 21:03 Ответить
 
 