Введение второго уровня пенсионной системы лоббируется компаниями финансовых услуг и является неоправданным в Украине, – эксперты
По мнению министра экономики, реформировать пенсионную систему в Украине надо не через дополнительные нагрузки на работодателей.
Введение второго уровня пенсионной системы – общеобязательных пенсионных накоплений – выгодно компаниям, предоставляющим финансовые услуги, и неоправданно в нынешней экономической ситуации в Украине, отмечают эксперты. Экс-министр социальной политики Андрей Рева считает, что в результате введения накопительной системы, которая предусматривает обязательное отчисление денег в негосударственные пенсионные фонды, люди ничего не получат, передает УНИАН. "Вместо того, чтобы решать проблемы нынешних пенсионеров, часть пенсионного ресурса – 100 миллиардов гривен - заберут в интересах страховых компаний. В надежде на то, что эта государственная финансовая пирамида даст им прибыли через 20 лет. Результат будет такой же, как в странах Восточной Европы, где эта система рухнула", - убежден экс-министр.
По словам Ревы, внедрение второго уровня пенсионной системы является государственной финансовой пирамидой и лоббируется страховыми компаниями, куда людей обяжут передавать часть своих денег в накопления. "То, что этот законопроект нельзя принимать в таком виде, подтверждает негативный опыт стран Восточной Европы с более развитой экономикой и совершенным правовым порядком, которые сворачивают второй и третий уровни пенсионного накопления… А у нас представители бывшего страхового бизнеса лоббируют эту систему. Но она не приведет к увеличению пенсий", - заявил Рева.
Не поддерживает внедрение в Украине накопительных пенсий в том виде, который предлагается соответствующим законопроектом, и министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко. Об этом он заявил во время заседания Федерации работодателей Украины (ФРУ), подчеркнув, что второй уровень пенсионной системы предусматривает увеличение нагрузки на фонд оплаты труда. "Модифицировать (пенсионную систему) нужно, но это не должно быть за счет увеличения. Наоборот, надо уменьшать эти вещи. Потому что, это идет наша позиция, которую мы обсуждали, если это идет не за счет увеличения. Реформировать систему надо, но однозначно ни в коем случае, чтобы это не были какие-то дополнительные нагрузки", - сказал Петрашко. Кроме налоговой нагрузки, которая в нынешних условиях станет практически неподъемной для легальных работодателей, остро стоит вопрос и инвестирования аккумулируемых в негосударственных пенсионных фондах средств. По словам глава Федерации металлургов Сергея Беленького, сейчас нагрузка на фонд оплаты труда составляет 41,5%, а на первом этапе она увеличится еще на 4%. "В деньгах это будет около 100 миллиардов гривен ежегодно собираться. Учитывая, что у нас нет фондового рынка вообще, как и куда эти средства будут инвестированы, не известно... На самом деле это две проблемы – увеличение и сохранение этих средств. Как их защитить от инфляции, как компенсировать административные расходы на управление этими средствами. Это нужно зарабатывать не менее 15% годовых в гривне. Это непросто", - отметил Беленький в ходе заседания ФРУ.
Как сообщал УНИАН, ранее председатель Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили раскритиковал законопроект по внедрению в Украине общеобязательного накопительного пенсионного обеспечения (второго уровня пенсионной системы), который сейчас рассматривают в Верховной Раде.
Пожалуйста, подождите...
Рева дістав своїм маразмом, або нас обманюють...
В інший спосіб існуючи систему не змінити, а вона подихає.
Это будет называться-второй уровень пенсионной системы.
Украинские частные ПФ - "Рога и копыта" которыми будет управлять какой ни будь зиц. председатель Фунт . (Ильф и Петров)
Какого черта с моей зарплаты без моего согласия сдирают деньги?
Ну реально, людина більше собі відкладе на пенсію, якщо щомісяця кластиме на рахунок суму, яку платить в пенсійний фонд!
Третьякова - со страхового бизнеса, Радуцкий - основатель медклиники Борис.
Им пофиг та Украина, им нужно повышение и "рост рынка" в тех отраслях, куда они опять вернутся после ВР. Третьякова выделяется на фоне остальных Слуг своим опытом и профессионализмом в прошлом (однако, можно заметить, что и Пшонка и Азаров были профессионалами - и каков результат?)
Третьяковой: насколько я знаю, ни одна страна в мире не имеет по настоящему успешного примера реализации массовой накопительной пенсионной системы, когда личные пенсионные отчисления не обесценивались бы за 25-35 лет отчислений.
Любые дополнительные отчисления "на страхование" (обязательное или дополнительное) означают увеличение денег на посредническо-паразитическую прослойку "страховиков" (они же будут потреблять деньги на себя любимых!) и, соответственно, уменьшение на эту сумму капитала на возможное развитие бизнеса.
И Зеленский много теряет от того, что назначил Радуцкого на медицину. Он очень серъезно подрывает доверие ко всей команде Президента и веру в искренность его желания сделать полезное для страны.
Если Украина сейчас в медицину введет еще огромную толпу посредников (частных страховиков) - то, значит, каждый пациент, кроме собственно медиков, будет кормить еще и N посредников.
Чудес не бывает.
На одного врача появится N работников страховых фирм.
Что приведет к интегральному удорожанию медицинских услуг.
При этом оплата всего этого праздника жизни в конечном итоге ляжет на пациента. Если сравнить, например, стоимость услуг стоматолога у нас и на Западе (где есть страховая медицина) -то у нас дешевле в 6-20 раз (при сопоставимом качестве).
Украина хочет увеличить цены медицинских услуг в 6-20 раз?
Британская модель, которую внедряла Супрун, была намного более экономной. За счет госбюджета МОЗ теперь будет закупать препараты по 4000$ в пользу фарммафии?
1) У нас купа людей працює не по трудовій і отримує зарплати в конвертах! На державну пенсію вони не зароблять, а банківський рахунок собі можуть відкрити і поповнювати.
2) Якщо я кластиму в банк ту суму, яку щомісяця з мене вираховують в пенсійний фонд, то я собі зароблю на більшу пенсію, ніж мені дасть держава! То нафіга мені таке щастя?
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