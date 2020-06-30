Цель - построить такую систему здравоохранения, которая действительно будет одной из лучших в мире, - Степанов
С июля дофинансируют "дефицитные" медицинские учреждения, а с сентября повысят зарплату медикам.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов во время онлайн-встречи с послами стран "Большой семерки".
"Мы активно работаем над медицинской реформой. Именно над медицинской реформой, потому что все предыдущие действия в здравоохранении были акцентированы исключительно на изменении финансирования. Хочу сказать, что в реформировании нашей медицины мы очень благодарны зарубежным партнерам за экспертную помощь. Мы хотим знать о лучшем опыте других стран и реализовать его. Наша цель - построить такую систему здравоохранения, которая действительно будет одной из лучших в мире", - отметил Степанов.
По словам главы Минздрава, первоочередные действия нынешнего руководства Минздрава сконцентрированы на "дефицитных" медицинских учреждениях. То есть на дофинансировании тех учреждений, в которых сейчас средств из государственного бюджета меньше, чем было в прошлом году. В частности, речь идет о заведениях противотуберкулезной службы, психиатрических и высокоспециализированных больницах, которые оказались на грани закрытия.
"Это делается, чтобы не допустить закрытия больниц и увольнения медиков. Также мы отдельно увеличили финансирование на экстренную медицинскую помощь. Потому что часть экстренной медицинской помощи также оказалась с дефицитом средств. Мы увеличим это финансирование на 1,3 млн грн", - заявил Степанов.
При этом, по его словам, Минздрав работает с расчетами на следующий, 2021 год, а также над стандартизацией медицинской помощи в целом.
"Важно, чтобы эти расчеты действительно соответствовали уровню расходов, которые действительно нужны для оказания медицинской помощи. И чтобы у нас не возникало проблем с дефицитом финансирования", - подытожил министр.
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"Это делается, чтобы не допустить закрытия больниц и увольнения медиков. Также мы отдельно увеличили финансирование на экстренную медицинскую помощь. Потому что часть экстренной медицинской помощи также оказалась с дефицитом средств. Мы увеличим это финансирование на 1,3 млн грн", - заявил Степанов. Источник: https://censor.net/n3205168
так что ваши слова расходятся и с делом и с меморандумомо МВФ!! КТО ТО ОПЯТЬ ВРЕТ!!!
Чи може таке наріту подобається?
Бо як колись Президент Порошенко звернувся до дісно журношлюхи, «дорогенька», так все те куплено кодло, вищало і качалося в гімн,і і піні: #ятобінедорогенька!!
От наскільки стало простіше, як уклав Угоду з сімейним лікарем.
Якшо шо, то не потрібно пертись навмання у ті поліклініки, вистоювати у чергах.
Подзвонив йому: «Бро, у мене таке от і таке, що робити?»
Так він все розкаже, коли до нього прийти домовиться з тим фахівцем, до кого, куди, на який час, куда.
Ех, жаль заклювали радуцькі Уляну Супрун.
Ну, вона б точно, масками з Держрезерву не барижила.
"Совпадение?
Жена экс-губернатора Одесской области Максима Степанова в день его назначения министром здравоохранения Украины зарегистрировала в пригороде Одессы медицинскую компанию «Бестздрав».
По данным https://368.media/2020/04/02/maksim-stepanov-chto-izvestno-o-novom-glave-minzdrava/ 368.media , компания будет заниматься поставками необходимых медицинских товаров в период эпидемии коронавируса. "