РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9285 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
8 219 107
карантин (16728) Елена Зеленская (214) Офис Президента (1775) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

ОП о состоянии Зеленской: Первая леди чувствует себя лучше и постепенно выздоравливает

ОП о состоянии Зеленской: Первая леди чувствует себя лучше и постепенно выздоравливает

Супруга президента Украины Елена Зеленская продолжает лечение и постепенно выздоравливает.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Елена Зеленская продолжает лечение от COVID-19 и вызванной им двусторонней полисегментарной пневмонии в стационарном отделении киевской больницы. Первая леди чувствует себя лучше и постепенно выздоравливает, но все еще продолжает антибактериальную терапию и находится в изоляции под наблюдением врачей", - говорится в сообщении.

Напомним, 12 июня сообщалось, что супруга Президента Елена Зеленская получила положительный тест на коронавирус.

16 июня Елену Зеленскую госпитализировали в столичную больницу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Шкарлет=Табачник2.0": активисты пикетируют Кабмин и ОП в знак протеста против назначения и.о. министра образования. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

ОП о состоянии Зеленской: Первая леди чувствует себя лучше и постепенно выздоравливает 01

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+41
Поддерживаю. Ей ещё передачи мужу на кичу носить...
показать весь комментарий
30.06.2020 18:05
+31
Тут головне питання, чи вона взагалі хворіла чи це звичайне зе-шоу?
показать весь комментарий
30.06.2020 18:01
+24
ОП о состоянии Зеленской: Первая леди чувствует себя лучше и постепенно выздоравливает - Цензор.НЕТ 6856
показать весь комментарий
30.06.2020 18:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Цікаво, дуже засмагла?
показать весь комментарий
30.06.2020 20:43 Ответить
зеленский тупопо вешает лапшу на уши
показать весь комментарий
30.06.2020 22:10 Ответить
гражданка Елена Зеленская пусть выздоравливает, если она действительно больна. Только эта самая Елена Зеленская никакая не леди и, тем более, не первая
показать весь комментарий
30.06.2020 22:20 Ответить
Згадалось:
- Изя, а это правда, шо ваша супруга опасно больна?
- Правда. Но опасна она, когда здорова.
показать весь комментарий
30.06.2020 22:42 Ответить
Такой необыкновенно душевный*** народ - *********!
показать весь комментарий
30.06.2020 22:44 Ответить
А у второй леди ни в одном глазу? Жаль, очень жаль. Хоть бы уже сдохла эта лягушка.
показать весь комментарий
01.07.2020 09:29 Ответить
Страница 2 из 2
 
 