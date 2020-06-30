ОП о состоянии Зеленской: Первая леди чувствует себя лучше и постепенно выздоравливает

Супруга президента Украины Елена Зеленская продолжает лечение и постепенно выздоравливает.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Елена Зеленская продолжает лечение от COVID-19 и вызванной им двусторонней полисегментарной пневмонии в стационарном отделении киевской больницы. Первая леди чувствует себя лучше и постепенно выздоравливает, но все еще продолжает антибактериальную терапию и находится в изоляции под наблюдением врачей", - говорится в сообщении.

Напомним, 12 июня сообщалось, что супруга Президента Елена Зеленская получила положительный тест на коронавирус.

16 июня Елену Зеленскую госпитализировали в столичную больницу.

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