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ОП о состоянии Зеленской: Первая леди чувствует себя лучше и постепенно выздоравливает
Супруга президента Украины Елена Зеленская продолжает лечение и постепенно выздоравливает.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Елена Зеленская продолжает лечение от COVID-19 и вызванной им двусторонней полисегментарной пневмонии в стационарном отделении киевской больницы. Первая леди чувствует себя лучше и постепенно выздоравливает, но все еще продолжает антибактериальную терапию и находится в изоляции под наблюдением врачей", - говорится в сообщении.
Напомним, 12 июня сообщалось, что супруга Президента Елена Зеленская получила положительный тест на коронавирус.
16 июня Елену Зеленскую госпитализировали в столичную больницу.
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- Изя, а это правда, шо ваша супруга опасно больна?
- Правда. Но опасна она, когда здорова.