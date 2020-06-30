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Зеленский провел первое заседание Нацсовета реформ: "Кто-то должен нести ответственность и давать результат"

Зеленский провел первое заседание Нацсовета реформ:

Президент Украины Владимир Зеленский провел первое заседание Национального совета реформ при участии руководства Кабинета Министров и Верховной Рады.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Любая реформа - это прежде всего результат. Когда ты идешь по улице и чувствуешь себя в безопасности. Когда ты приходишь домой, а в кармане есть деньги, то есть ты зарабатываешь. Поэтому для меня реформы - это возможность", - отметил президент, открывая заседание

Он добавил, что реформы также требуют смелости и быстрых действий.

"Люди вместе с властью построят страну, в которой так хочется жить. Вот о чем реформы для меня ", - сказал Зеленский.

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Президент отметил необходимость судебной реформы, поскольку в Украине существует большой запрос на справедливость и безопасность. Кроме того, критически важно сделать эффективной систему здравоохранения. Зеленский также акцентировал внимание на необходимости доступных кредитов для населения, реформировании налоговой системы, ускорении приватизации, отметил положительный прогресс в сфере диджитализации и успехи в области инфраструктуры, в частности в реализации проекта "Большая стройка".

"Реформы - это еще и об ответственности. Кто-то должен нести ответственность и давать результат. Поэтому я думаю, что это главная задача для Национального совета реформ. Сделать все, чтобы нам всем хотелось жить в Украине", - резюмировал Зеленский.

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Зеленский провел первое заседание Нацсовета реформ: "Кто-то должен нести ответственность и давать результат" - Цензор.НЕТ 6323
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30.06.2020 18:12
+26
Он добавил, что реформы также требуют смелости и быстрых действий.

Зеленский провел первое заседание Нацсовета реформ: "Кто-то должен нести ответственность и давать результат" - Цензор.НЕТ 9614
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30.06.2020 18:12
+23
Зеленский провел первое заседание Нацсовета реформ: "Кто-то должен нести ответственность и давать результат" - Цензор.НЕТ 3599
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30.06.2020 18:10
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Хтось патякання шута горохового в ролі преЗЕдента сприймає в сер"йоз?
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01.07.2020 13:14 Ответить
Це вони там зібралися прослухати творчість пані Мендель у виконання заслуженого кварталівця? чи може в них якась програма дій вже є? а може, о господи, конкретні вже прораховані дії, що призведуть до розвитку економіки, демократії в країні? захисту прав громадян від свавілля печерних судів? цей підучений текст "за всьо харошєє" нікого не хвилює. хочеться побачити на ділі... а хоча шо це я? "на##й цей триндьож". комітет реформ, комітет розвитку розвідки і інші комітети... йдіть в уряд і парламент і працюйте...комітетчики. бурхлива діяльність заради бурхливої діяльності
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01.07.2020 16:03 Ответить
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