Зеленский провел первое заседание Нацсовета реформ: "Кто-то должен нести ответственность и давать результат"

Президент Украины Владимир Зеленский провел первое заседание Национального совета реформ при участии руководства Кабинета Министров и Верховной Рады.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Любая реформа - это прежде всего результат. Когда ты идешь по улице и чувствуешь себя в безопасности. Когда ты приходишь домой, а в кармане есть деньги, то есть ты зарабатываешь. Поэтому для меня реформы - это возможность", - отметил президент, открывая заседание

Он добавил, что реформы также требуют смелости и быстрых действий.

"Люди вместе с властью построят страну, в которой так хочется жить. Вот о чем реформы для меня ", - сказал Зеленский.

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Президент отметил необходимость судебной реформы, поскольку в Украине существует большой запрос на справедливость и безопасность. Кроме того, критически важно сделать эффективной систему здравоохранения. Зеленский также акцентировал внимание на необходимости доступных кредитов для населения, реформировании налоговой системы, ускорении приватизации, отметил положительный прогресс в сфере диджитализации и успехи в области инфраструктуры, в частности в реализации проекта "Большая стройка".

"Реформы - это еще и об ответственности. Кто-то должен нести ответственность и давать результат. Поэтому я думаю, что это главная задача для Национального совета реформ. Сделать все, чтобы нам всем хотелось жить в Украине", - резюмировал Зеленский.

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