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Зеленский поручил в июле обсудить на Нацсовете реформ фундаментальную концепцию революционной судебной реформы, - Саакашвили

Зеленский поручил в июле обсудить на Нацсовете реформ фундаментальную концепцию революционной судебной реформы, - Саакашвили

Глава исполкома Нацсовета реформ Михеил Саакашвили сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский поручил в июле обсудить на заседании Национального совета реформ фундаментальную концепцию революционной судебной реформы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина. 

"Президент поручил к следующему Нацсовету реформ подготовить фундаментальнейшую концепцию революционной судебной реформы. Ни половинчатых мер, ни полумер, президент четко сказал: судебная система… К следующему Нацсовету, который состоится в июле", - заявил он журналистам по итогам состоявшегося во вторник в Киеве заседания Нацсовета реформ.

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Глава исполкома Нацсовета реформ добавил, что власти намерены ввести концепцию, которая фундаментально отличается от нынешнего состояния судебной реформы в Украине.

"Это буду не полумеры, не полузаконы, не какие-то внутренние перестановки с одного места на другое. Это будет фундаментальный передел всего, что происходит у нас в судебной системе", - сказал он.

При этом Саакашкили подчеркнул, что президент в этом вопросе "очень радикально настроен". "И даже, если нужно провести через референдум, я думаю, президент на это пойдет. Даже если будет сопротивление в Раде, сопротивление коррумпированного судебного корпуса, этот беспредел должен закончиться", - подчеркнул он.

В этом контексте Саакашвили заявил, что "главным врагом" экономического прогресса Украины является правоохранительная система Украины: "(врагом) является СБУ, Налоговая милиция, те подразделения, которые раньше работали в Генпрокуратуре. Те подразделения, которые терроризируют, рэкетируют экономику Украины".

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Топ комментарии
+16
"Это буду не полумеры, не полузаконы, не какие-то внутренние перестановки с одного места на другое. Это будет фундаментальный передел всего, что происходит у нас в судебной системе", - сказал он... В этом контексте Саакашвили заявил, что "главным врагом" экономического прогресса Украины является правоохранительная система Украины: "(врагом) является СБУ, Налоговая милиция, те подразделения, которые раньше работали в Генпрокуратуре. Те подразделения, которые терроризируют, рэкетируют экономику Украины". Источник: https://censor.net/n3205180Фінал реформи - Зеленский поручил в июле обсудить на Нацсовете реформ фундаментальную концепцию революционной судебной реформы, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 4761
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30.06.2020 18:43
+15
Зеленский поручил в июле обсудить на Нацсовете реформ фундаментальную концепцию революционной судебной реформы, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 1847
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30.06.2020 18:39
+15
Ще краще на 100% своя генпрокурорша...
Зеленский поручил в июле обсудить на Нацсовете реформ фундаментальную концепцию революционной судебной реформы, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 2733
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30.06.2020 18:46
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Революционно изменить Название , а всех Оставить в Полном составе .
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30.06.2020 19:02 Ответить
Закрепити керування судовою системою України за династією Портнових довічно???
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30.06.2020 19:05 Ответить
Ввести настоящий суд присяжных и выборность(отзыв) судей---уже станет намного лучше)))
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30.06.2020 19:26 Ответить
Шевченковский Админсуд Киева признает вашу новую революционную концепцию суда незаконной!
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30.06.2020 19:29 Ответить
В юриспруденции как неточной общественной науке всегда есть способ (при наличии власти, политической воли и/или денег - или всего этого вместе) на какой-то аргумент посмотреть пристальнее и поднять его вес, а на какой-то аргумент глаза приподзакрыть.

У кого-то есть сомнения в ангажированности наших судей и всей судебной системы в целом? Кому наши судьи подконтрольны?
Киваловской ВРП?

Поколениям касты неприкасаемых, обросших связями и коррупционными деньгами, повязанными друг с другом круговой порукой и готовых зацементировать себя во власти навсегда?

Вероятно, специализации требуют судьи, а не суды. Реформировать бы судебную систему, т.к. вся судебная власть без полномочий от народа нелегитимна.

Основных специалистов судебной власти должен выбирать народ без определения должностей и уровня по вертикали, а уже выбранные судьи, после формирования власти в районе, должны делегировать лучших представителей в области, и там, в свою очередь, так же - лучших - в Киев, в центр.

Ответственные за делегированных должны контролировать действия своих представителей и при необходимости заменять их, как памперсы и по той же причине ...
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30.06.2020 19:36 Ответить
Миха предлагает клоаку КСУ разогнать...это нужно было сделать давно, и тут даже Поценюк перед выборами в 14 г был со мной согласен радует одно, что Зеля долго петлять не сможет, Миша Зелин рейтинг либо повысит либо спустит в унитаз если назовет его очередным недоразумением...
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30.06.2020 19:40 Ответить
5-ть суддів порохряка і 5-суддів хряка з КСУ-куди?
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01.07.2020 09:33 Ответить
В Україні немає такого судді, за яким би не тягся шлейф хабарів в особливо великих розмірах.
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01.07.2020 10:21 Ответить
На врятує тільки суд Лінча.
Це я пропоную замість люстрації суддів, прокурорів і інших "кровосісів".
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30.06.2020 20:21 Ответить
Майстри розмовного жанру. Все - заради наступних виборів.
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30.06.2020 20:29 Ответить
фундаментальную! концепцию!! революционной!!! реформы!!!! Вот так будет даже лучше
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30.06.2020 22:56 Ответить
А як же Аваков!? Його ж неможливо замінити!
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30.06.2020 20:54 Ответить
Він буде завжди...
При кожній владі...
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30.06.2020 22:09 Ответить
Я бы на их месте слово революция не произносил ... допи..здятся
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30.06.2020 21:12 Ответить
Ну вот пиз..дили Шуфрича - почему не пиз..дят эту зелень ****..скую
Я без матов не могу уже, после того как прочитаю новости.
Поначалу грусно было, потом смешно, теперь хочется морду набить, хоть кому то из них.
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30.06.2020 21:14 Ответить
если реформа будет такая как ватадиктова, то нафиг такие "инновации" (новыйе лицца)
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30.06.2020 21:50 Ответить
Когда расстрел парламента?
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30.06.2020 21:51 Ответить
Сколько можно реформировать?
Нужен всего один закон:" Уголовная ответственность судей за вынесение решения не по Закону".
Посадил невиновного или оправдал виновного - в тюрьму.
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30.06.2020 22:07 Ответить
скажите карлсону, что уже рейтинга нет)) не на того поставил дурачок
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30.06.2020 22:08 Ответить
Молодцы, всё верно делают.
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01.07.2020 05:43 Ответить
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