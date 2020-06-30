Зеленский поручил в июле обсудить на Нацсовете реформ фундаментальную концепцию революционной судебной реформы, - Саакашвили
Глава исполкома Нацсовета реформ Михеил Саакашвили сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский поручил в июле обсудить на заседании Национального совета реформ фундаментальную концепцию революционной судебной реформы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Президент поручил к следующему Нацсовету реформ подготовить фундаментальнейшую концепцию революционной судебной реформы. Ни половинчатых мер, ни полумер, президент четко сказал: судебная система… К следующему Нацсовету, который состоится в июле", - заявил он журналистам по итогам состоявшегося во вторник в Киеве заседания Нацсовета реформ.
Глава исполкома Нацсовета реформ добавил, что власти намерены ввести концепцию, которая фундаментально отличается от нынешнего состояния судебной реформы в Украине.
"Это буду не полумеры, не полузаконы, не какие-то внутренние перестановки с одного места на другое. Это будет фундаментальный передел всего, что происходит у нас в судебной системе", - сказал он.
При этом Саакашкили подчеркнул, что президент в этом вопросе "очень радикально настроен". "И даже, если нужно провести через референдум, я думаю, президент на это пойдет. Даже если будет сопротивление в Раде, сопротивление коррумпированного судебного корпуса, этот беспредел должен закончиться", - подчеркнул он.
В этом контексте Саакашвили заявил, что "главным врагом" экономического прогресса Украины является правоохранительная система Украины: "(врагом) является СБУ, Налоговая милиция, те подразделения, которые раньше работали в Генпрокуратуре. Те подразделения, которые терроризируют, рэкетируют экономику Украины".
Пожалуйста, подождите...
У кого-то есть сомнения в ангажированности наших судей и всей судебной системы в целом? Кому наши судьи подконтрольны?
Киваловской ВРП?
Поколениям касты неприкасаемых, обросших связями и коррупционными деньгами, повязанными друг с другом круговой порукой и готовых зацементировать себя во власти навсегда?
Вероятно, специализации требуют судьи, а не суды. Реформировать бы судебную систему, т.к. вся судебная власть без полномочий от народа нелегитимна.
Основных специалистов судебной власти должен выбирать народ без определения должностей и уровня по вертикали, а уже выбранные судьи, после формирования власти в районе, должны делегировать лучших представителей в области, и там, в свою очередь, так же - лучших - в Киев, в центр.
Ответственные за делегированных должны контролировать действия своих представителей и при необходимости заменять их, как памперсы и по той же причине ...
Це я пропоную замість люстрації суддів, прокурорів і інших "кровосісів".
При кожній владі...
Я без матов не могу уже, после того как прочитаю новости.
Поначалу грусно было, потом смешно, теперь хочется морду набить, хоть кому то из них.
Нужен всего один закон:" Уголовная ответственность судей за вынесение решения не по Закону".
Посадил невиновного или оправдал виновного - в тюрьму.