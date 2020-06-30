Саакашвили: Зеленский радикально поддержал замену налога на прибыль налогом на выведенный капитал

Президент Украины Владимир Зеленский занял очень радикальную позицию в замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал, заявил глава исполкома Нацсовета реформ Михеил Саакашвили после первого заседания совета во вторник.

"Вместо налога на прибыль, который абсолютно коррупционный, вводится налог на выведенный капитал – это было поддержано президентом Зеленским. И он сказал очень четко: никаких полумер и никаких половинчатых решений – надо помочь украинской экономике", – сказал Саакашвили на брифинге, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, некоторые представители правительства говорили, что "мы не можем этого позволить", поэтому предлагали половинчатые меры, например, в некоторых областях.

"Надо брать риски, чтобы помочь экономике – очень понравилась концепция президента", – подчеркнул глава исполкома Нацсовета реформ.

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