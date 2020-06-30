Саакашвили: Зеленский радикально поддержал замену налога на прибыль налогом на выведенный капитал
Президент Украины Владимир Зеленский занял очень радикальную позицию в замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал, заявил глава исполкома Нацсовета реформ Михеил Саакашвили после первого заседания совета во вторник.
"Вместо налога на прибыль, который абсолютно коррупционный, вводится налог на выведенный капитал – это было поддержано президентом Зеленским. И он сказал очень четко: никаких полумер и никаких половинчатых решений – надо помочь украинской экономике", – сказал Саакашвили на брифинге, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По его словам, некоторые представители правительства говорили, что "мы не можем этого позволить", поэтому предлагали половинчатые меры, например, в некоторых областях.
"Надо брать риски, чтобы помочь экономике – очень понравилась концепция президента", – подчеркнул глава исполкома Нацсовета реформ.
Пожалуйста, подождите...
пример табачных компаний на подобное же решение - тому доказательство: изза идиотизма шмаркли и Ко - Украина лишилась десятков миллиардов грн в виде налогов, десятков тысяч рабочих мест и получила клеймо "зебилы, б*ля!"
всего лишь ГОД_ДВА назад в новостях было чуть ли не через день - "крупный инвестор строит завод/фабрику/открывает производство в Украине"... http://timeua.info/post/ekonomika/novye-predpriyatiya-v-ukraine-kuda-idet-investor--14204.html
С осени 2019 - ни одной такой новости не было, взамен "пришел новый инвестор" - постоянно читаем "инвесторы закрывают фабрику и уходят из Украины"
Здається ж зрозуміло що барани і краще нікуди більш не лізти.
Але нє, - давай ще податки "реформуємо"...
Ради кого поддержал?
"...Нардеп "Народного фронту" і радник глави МВС Антон Геращенко також заявив про позбавлення громадянства Саакашвілі.
"Це зроблено в суворій відповідності із Законом на підставі ст. 21 ЗУ "Про громадянство". Нещодавно, Генпрокуратура Грузії, передала Українській стороні факти, що не були їй відомі під час прийняття рішення про надання Михайлу Саакашвілі громадянства України і які Михайло Саакашвілі навмисно приховав", - написав він на Facebook, не уточнивши, про які саме факти йдеться.
Геращенко нагадав, що рішення про скасування статусу громадянина ухвалюється у випадку, якщо особа, яка бажає отримати громадянство, Україні надала завідомо неправдиві дані, збрехала, надала фальшиві документи або приховала важливий факт зі своєї біографії."https://www.pravda.com.ua/news/2017/07/26/7150620/
Але ж Зєлєнскому було відомо,коли надавав громадянство і посаду,що Саак- злочинець ?
у вас там всі тупі, чи тільки ти із Пашею Я за нумером 17d636ef?
1 Карлсон = 100 работягам
а не лучше ли было сохранить Гетьмана ?
А где был Ммхо, когда Порошенко, будучи президентом, предлагал заменить НДС на налог на выведенный капитал? )))
Так можемо взагалі зменшити находження від податків.
Можно бесконечно долго смотреть как горит огонь, как течет вода и как п?здят бюджет Украины.
Таким афоризмом (надо полагать, собственного сочинения) https://www.facebook.com/geo.ya.1?__tn__=%2CdC-R-R&eid=********************************************************************************&hc_ref=ARSvIC6i_UOTEEJOBsd1dPjirVEYPSm_eLoNDF3uVJL-C0SoscNMzeLhpOk8Tv2XIPY&fref=nf начал свой сегодняшний разоблачительный пост в Фейсбуке нардеп Гео Лерос.
Любченко, который был замом налоговой при Клименко-Януковиче, сейчас возглавляет государственную налоговую по протекции Ермака, прокрутил через «площадки Ермака» за апрель-май 15 млрд!
Не зря такого полезного человека взяли без конкурса, собирает на выборы, трудяга.
Напомню, должности руководителей государственной налоговой и таможни занимают без конкурса, якобы на время карантина, поэтому мародёры будут размазывать карантин как говно по календарю.
Интересно, деньги МВФ Ермак через Любченко будет выводить?
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Лерос также опубликовал такие документы:
Уберите микуила на йух - он бл..ть тут на чудит.
Саакашвили не понял, с кем связался , или на что он надеется ?