Ряд ученых обратился к Зеленскому не назначать Шкарлета главой МОН: "Нарушитель норм этики и морали таких должностей занимать не может". ДОКУМЕНТ
Ряд украинских ученых, в том числе 7 академиков, 7 членов-корреспондентов, известные профессора выступили против назначения Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины, подписав соответствующее письмо. Они обратили внимание на недопустимые действия со стороны СБУ в отношения молодого ученого А.Сененко, который выходил на протест против назначения С.Шкарлета.
Как передает Цензор.НЕТ, текст письма был опубликован в соцсетях.
В письме отмечается: "Мы, представители научного и образовательного сообщества Украины, которые, уверяем Вас, работают исключительно на благо государства и его авторитет в мире, глубоко обеспокоены и возмущены случаем, произошедшим 25 июня текущего года, когда к нашему коллеге, талантливому молодому ученому, представителю всемирноизвестной отечественной школы по физической электронике, старшему научному сотруднику Института физики НАН Украины, кандидату физико-математических наук Антону Сененко в разгар рабочего дня явился сотрудник СБУ (его фамилия нам неизвестно, но А.И. Сененко он представился) и устроил ему допрос, задав кучу непонятных, а также провокационных вопросов, по нашему мнению, превысив свои полномочия.
Поводом к этому визиту было участие А.И. Сененко и нескольких его коллег в нерабочее время в акции протеста против избрания на должность министра образования и науки Украины С.Н. Шкарлета, лица, которое доказательно определено как плагиатор, нарушитель норм академической добродетели, что в научном мире признается тяжким преступлением и влечет за собой как минимум морально-этическую, а также иную ответственность, в том числе и в соответствии с Законами Украины.
В этих обстоятельствах назначения С.Н. Шкарлета, совершенное вопреки решению профильного комитета Верховной Рады Украины на высокую должность в Министерстве образования и науки Украины вызвало волну возмущения в научных и образовательных кругах, и молодые люди открыто, предусмотренным Конституцией Украины способом, выразили свою гражданскую позицию, за что, наоборот, их надо благодарить и ставить их поступок в пример другим.
Можно было бы надеяться, что СБУ со своей стороны будет принимать меры по предупреждению сомнительного решения по назначению на должность заместителя и одновременно и.о. Министра образования и науки Украины - важного, стратегического подразделения Правительства - нарушителя правил академической добродетели. Вместо этого, мы являемся свидетелями, что представители Службы, прямо нарушая гарантированное конституционное право граждан на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений, демонстрируют готовность стать на защиту крайне неприемлемых решений правительства способом, который напомнил времена, когда привычной была практика преследования за открытое и честное высказывание своей общественной позиции.
Это не может нас не беспокоить.
Упомянутое выше назначения, которое, как это ни странно, без стеснения перед тысячами добросовестных ученых и преподавателей, оправдал сам премьер-министр, невозможно не только принять, а надо категорически осудить - потому что речь идет о воспитании будущих поколений Украины, развитии научного обеспечения ее экономики и культуры. Господин же Д.А. Шмыгаль, вопреки нормальному пониманию, считает, что предложенная им кандидатура и выявленные ее "добродетели" являются подходящими для должности министра образования.
Этот досадный инцидент стал известным широкому кругу ученых и педагогов, в том числе и за пределами Украины. Значительное количество молодых ученых, - кто временно, кто длительный период - работают за границей, внимательно следят за жизнью в Украине и очень чувствительны к событиям, которые могут влиять на их решение о возвращении в Украину. Ученые Украины, в том числе молодежь, сегодня тесно сотрудничают со своими зарубежными коллегами. Факты, приведенные выше, не могут также не сказаться негативно на отношении представителей международного научного сообщества к подобным действиям государственных органов Украины.
Обращаемся к вам с просьбой выяснить основания описанных действий СБУ, кто и по какому поводу их санкционировал, принять меры против подобной "работы" СБУ с учеными, выходящие по велению сердца на защиту государства и его будущего, его авторитета. Просим Вас также прекратить попытки назначения С.Н. Шкарлета на высокую должность. Нарушитель норм этики и морали таких должностей занимать не может".
Пожалуйста, подождите...
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Дослівна цитата з новоспеченого т.в.о. Міністра освіти та науки України Сергія Шкарлета:
«Політичні орієнтири я обрав ще у 2004 році. На президентських виборах підтримував Віктора Януковича. Не змінив своїх переконань навіть тоді, коли довелося відчути на собі певний тиск тодішньої правлячої партії, яка наполегливо пропонувала отримати її партквиток. Я повністю поділяю погляди і принципи Партії регіонів».
Це не вирвані з тексту слова, як ******* зараз виправдовуватися слуги. Бо в дійсності контекст ще гірший.
Є інформація, що під час Революції Гідності новопризначений міністр погрожував студентам та навіть вимагав зняти прапор України зі студентського гуртожитку.
Велика частина наукових робіт т.в.о. міністра - суцільний плагіат. Якби ******* керівництво України було освіченим, то б зрозуміло, що це означає. І Сергій Шкарлет вже давно не був би ректором Чернігівського державного технологічного університету, не кажучи про міністерську посаду.
Колишня очільниця МОНу Ганна Новосад, яку аж ніяк не можна запідозрити в штучній нелюбові до команди Зеленського, вважає, що Сергій Шкарлет є креатурою ректорів-корупціонерів, а основні зміни за нового міністра будуть наступними:
- скасування ЗНО на вступ після коледжів;
- скасування ЗНО на магістратуру;
- скасування KPI для ректорів;
- скасування індикативної собівартості;
- скасування фінансування університетів за результатами їх діяльності.
Тобто освітою та наукою в Україні керує проросійськи налаштований регіонал, науковий крадій та ставленик феодалів-ректорів.
Якщо такі кадри активно заходять на вищі державні посади, то і не дивно, чому влада знову атакує українську мову. - https://site.ua/igor.artiushenko/29422/?utm_source=twitter&utm_medium=siteua
https://twitter.com/ukrainesinger Sofiya Fedyna https://twitter.com/ukrainesinger @ukrainesinger https://twitter.com/ukrainesinger/status/1278235360934408192 19 мин
ДНО:
міністр культури Ткаченко відкликав кандидатуру Святослава Літинського на посаду уповноваженого із захисту державної мови ( чим порушив закон!)
Й пропонує на цю посаду невідому нікому пані Броннікову!
Перекладіть на мову радянські ГОСТи та техдокументацію, за якими все укр виробництво 30 років і досі працює, якийсь мізер замінили українськими ДСТУ.
Вже давно треба европейські стандарти ввести в Україні і за ними працювати, або хоча б свої написати, якщо власного рівня нема за Європою гнатися. Тому падає укрпромисловість та укрекспорту нема, бо лише думка, як перейменувати вулиці. Тому 8 млн заробітчан виїхало за кордон (як писала УП) до пандемії = їх вигнали укромовники, які, по суті, призвели до загуби укрпромисловості. А для 8 млн - там вже треба вчити іншу мову, щоб вижити. Якщо все україномовне, то чого статті про саму свіжу укрнауку примушують писати англмовою у скопуських журналах (щоб їх менше читали українці?, котрим не до науки, хоч би звести кінці з кінцями?), а в укр ВАКівських журналах різко знижується число номерів та все більше зникає укрконференцій чи не публікується їх тез? Не кажу вже про укрпатенти, за подання яких треба тисячі платити, хоч радянські авторські свідоцтва видавали безкоштовно, ще й приплачували на підприємствах винахідникам.
Золотыми, млять буквами!
Алмазным, млять резцом!
Испалинская мысль получателей государственной премии по науке и технике !!!
"Тому на порядку денному постає актуальне питання створення додаткової ІТінфраструктури як невід'ємної складової ********* інноваційного університету "
НИМЕДЛЕННО ПОДАТЬ ЗАЯВКУ В НОБЕЛЕВСКИ КОМИТЕТ !!!
https://censor.net/comments/locate/2944135/01921684-51c3-73f8-835c-9d1c6b1cdb82https://censor.net/user/137888
https://censor.net/user/359275
Звичайна бюрократія для виправдання зарплати. Але, можливо, вони мали на увазі створення наукової мережі, тоді це має сенс. Існують же ж різні https://www.researchgate.net/ ResearchGate , https://www.cs2n.org/ CS-STEM під егідою DARPA, спільноти мікробіологів та інше.
https://censor.net/comments/locate/3204629/019214dd-943e-703e-8a6d-2c4770887067https://censor.net/user/137888
ЭТо не бюрократия, это - КОРРУПЦИЯ. Когда все эти райадминистраци проталкивают своих людей в администрации президента......
А то что он клоун, а не учёный, очевидно из простого факта: настоящий учёный НИКОГДА не употребляет в своих работах слов - паразитов типа "инновационный" и пр. (интересно, чем "инновационный" отличается от "новый"?) см:
У жовтні 2000 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Економічне управління інноваційною підприємницькою діяльністю в галузі створення програмного забезпечення»
У 2017 році за роботу «Науково-теоретичні, методичні та технологічні аспекти комплексної ІТ - підтримки діяльності інноваційного університету» в складі колективу отримав https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B7%D1%96_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8 Державну премію України в галузі освіти у номінації «Вища освіта»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-17 [17] .
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