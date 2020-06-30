Ряд ученых обратился к Зеленскому не назначать Шкарлета главой МОН: "Нарушитель норм этики и морали таких должностей занимать не может". ДОКУМЕНТ

Ряд украинских ученых, в том числе 7 академиков, 7 членов-корреспондентов, известные профессора выступили против назначения Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины, подписав соответствующее письмо. Они обратили внимание на недопустимые действия со стороны СБУ в отношения молодого ученого А.Сененко, который выходил на протест против назначения С.Шкарлета.

Как передает Цензор.НЕТ, текст письма был опубликован в соцсетях.

В письме отмечается: "Мы, представители научного и образовательного сообщества Украины, которые, уверяем Вас, работают исключительно на благо государства и его авторитет в мире, глубоко обеспокоены и возмущены случаем, произошедшим 25 июня текущего года, когда к нашему коллеге, талантливому молодому ученому, представителю всемирноизвестной отечественной школы по физической электронике, старшему научному сотруднику Института физики НАН Украины, кандидату физико-математических наук Антону Сененко в разгар рабочего дня явился сотрудник СБУ (его фамилия нам неизвестно, но А.И. Сененко он представился) и устроил ему допрос, задав кучу непонятных, а также провокационных вопросов, по нашему мнению, превысив свои полномочия.

Поводом к этому визиту было участие А.И. Сененко и нескольких его коллег в нерабочее время в акции протеста против избрания на должность министра образования и науки Украины С.Н. Шкарлета, лица, которое доказательно определено как плагиатор, нарушитель норм академической добродетели, что в научном мире признается тяжким преступлением и влечет за собой как минимум морально-этическую, а также иную ответственность, в том числе и в соответствии с Законами Украины.

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В этих обстоятельствах назначения С.Н. Шкарлета, совершенное вопреки решению профильного комитета Верховной Рады Украины на высокую должность в Министерстве образования и науки Украины вызвало волну возмущения в научных и образовательных кругах, и молодые люди открыто, предусмотренным Конституцией Украины способом, выразили свою гражданскую позицию, за что, наоборот, их надо благодарить и ставить их поступок в пример другим.

Можно было бы надеяться, что СБУ со своей стороны будет принимать меры по предупреждению сомнительного решения по назначению на должность заместителя и одновременно и.о. Министра образования и науки Украины - важного, стратегического подразделения Правительства - нарушителя правил академической добродетели. Вместо этого, мы являемся свидетелями, что представители Службы, прямо нарушая гарантированное конституционное право граждан на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений, демонстрируют готовность стать на защиту крайне неприемлемых решений правительства способом, который напомнил времена, когда привычной была практика преследования за открытое и честное высказывание своей общественной позиции.

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Это не может нас не беспокоить.

Упомянутое выше назначения, которое, как это ни странно, без стеснения перед тысячами добросовестных ученых и преподавателей, оправдал сам премьер-министр, невозможно не только принять, а надо категорически осудить - потому что речь идет о воспитании будущих поколений Украины, развитии научного обеспечения ее экономики и культуры. Господин же Д.А. Шмыгаль, вопреки нормальному пониманию, считает, что предложенная им кандидатура и выявленные ее "добродетели" являются подходящими для должности министра образования.

Этот досадный инцидент стал известным широкому кругу ученых и педагогов, в том числе и за пределами Украины. Значительное количество молодых ученых, - кто временно, кто длительный период - работают за границей, внимательно следят за жизнью в Украине и очень чувствительны к событиям, которые могут влиять на их решение о возвращении в Украину. Ученые Украины, в том числе молодежь, сегодня тесно сотрудничают со своими зарубежными коллегами. Факты, приведенные выше, не могут также не сказаться негативно на отношении представителей международного научного сообщества к подобным действиям государственных органов Украины.

Обращаемся к вам с просьбой выяснить основания описанных действий СБУ, кто и по какому поводу их санкционировал, принять меры против подобной "работы" СБУ с учеными, выходящие по велению сердца на защиту государства и его будущего, его авторитета. Просим Вас также прекратить попытки назначения С.Н. Шкарлета на высокую должность. Нарушитель норм этики и морали таких должностей занимать не может".

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