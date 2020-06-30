Уровень заболеваемости COVID-19 медиков снизился с 20% до 9% от общего количества больных, - Степанов

Если в начале апреля уровень заболеваемости наших медработников COVID-19 составлял 20% от общего количества больных, то сейчас этот показатель снизился до 9%.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, вопросы преодоления пандемии коронавируса обсуждались во время онлайн-встречи с послами стран "Группы семи" и делегации ЕС в Украине.

"Отметил, что в последнее время в Украине фиксируется прирост заболеваемости, особенно в западных регионах. Вместе с тем, рассказал и о положительных сдвигах: если в начале апреля уровень заболеваемости наших медработников COVID-19 составлял 20% от общего количества больных, то сейчас этот показатель снизился до 9%. Ведь мы постепенно обеспечили больницы средствами индивидуальной защиты, которые в начале эпидемии в Украине вообще отсутствовали", - уверен министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для въезда в ЕС без ограничений количество активных больных COVID-19 в стране должно быть 16 на 100 тыс. населения, в Украине - 57, - Степанов

Также Степанов подчеркнул, что в процессе реформирования медицины министерство намерено прийти к стандартизации оказания медицинской помощи в Украине.

Кроме того, поднимался вопрос иммунизации. По этому поводу, отметил Степанов, Минздрав усиливает работу в каждом из регионов для организации удобного и безопасного процесса вакцинации в период карантина.

Напомним, по состоянию на утро 30 июня в Украине подтверждено 44 334 случая COVID-19, из них 1 159 летальных, 19 115 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 706 новых случаев.

Также читайте: Цель - построить такую систему здравоохранения, которая действительно будет одной из лучших в мире, - Степанов