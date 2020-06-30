Уровень заболеваемости COVID-19 медиков снизился с 20% до 9% от общего количества больных, - Степанов
Если в начале апреля уровень заболеваемости наших медработников COVID-19 составлял 20% от общего количества больных, то сейчас этот показатель снизился до 9%.
Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, вопросы преодоления пандемии коронавируса обсуждались во время онлайн-встречи с послами стран "Группы семи" и делегации ЕС в Украине.
"Отметил, что в последнее время в Украине фиксируется прирост заболеваемости, особенно в западных регионах. Вместе с тем, рассказал и о положительных сдвигах: если в начале апреля уровень заболеваемости наших медработников COVID-19 составлял 20% от общего количества больных, то сейчас этот показатель снизился до 9%. Ведь мы постепенно обеспечили больницы средствами индивидуальной защиты, которые в начале эпидемии в Украине вообще отсутствовали", - уверен министр.
Также Степанов подчеркнул, что в процессе реформирования медицины министерство намерено прийти к стандартизации оказания медицинской помощи в Украине.
Кроме того, поднимался вопрос иммунизации. По этому поводу, отметил Степанов, Минздрав усиливает работу в каждом из регионов для организации удобного и безопасного процесса вакцинации в период карантина.
Напомним, по состоянию на утро 30 июня в Украине подтверждено 44 334 случая COVID-19, из них 1 159 летальных, 19 115 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 706 новых случаев.
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и куда подевались 500 тонн масок и прочих СИЗ из госрезервов.. Снова "мыши съели"?
кстати, обеспечили медиков ен степанов - а волонтеры и бизенс...
а те маски, которын степанов купил втридорога в Китае - еще даже не все приехали.. да и приедут ли?