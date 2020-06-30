РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9256 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 085 10
карантин (16728) врачи (1503) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

Уровень заболеваемости COVID-19 медиков снизился с 20% до 9% от общего количества больных, - Степанов

Уровень заболеваемости COVID-19 медиков снизился с 20% до 9% от общего количества больных, - Степанов

Если в начале апреля уровень заболеваемости наших медработников COVID-19 составлял 20% от общего количества больных, то сейчас этот показатель снизился до 9%.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, вопросы преодоления пандемии коронавируса обсуждались во время онлайн-встречи с послами стран "Группы семи" и делегации ЕС в Украине.

"Отметил, что в последнее время в Украине фиксируется прирост заболеваемости, особенно в западных регионах. Вместе с тем, рассказал и о положительных сдвигах: если в начале апреля уровень заболеваемости наших медработников COVID-19 составлял 20% от общего количества больных, то сейчас этот показатель снизился до 9%. Ведь мы постепенно обеспечили больницы средствами индивидуальной защиты, которые в начале эпидемии в Украине вообще отсутствовали", - уверен министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для въезда в ЕС без ограничений количество активных больных COVID-19 в стране должно быть 16 на 100 тыс. населения, в Украине - 57, - Степанов

Также Степанов подчеркнул, что в процессе реформирования медицины министерство намерено прийти к стандартизации оказания медицинской помощи в Украине.

Кроме того, поднимался вопрос иммунизации. По этому поводу, отметил Степанов, Минздрав усиливает работу в каждом из регионов для организации удобного и безопасного процесса вакцинации в период карантина.

Уровень заболеваемости COVID-19 медиков снизился с 20% до 9% от общего количества больных, - Степанов 01

Напомним, по состоянию на утро 30 июня в Украине подтверждено 44 334 случая COVID-19, из них 1 159 летальных, 19 115 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 706 новых случаев.

Также читайте: Цель - построить такую систему здравоохранения, которая действительно будет одной из лучших в мире, - Степанов

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+1
Врачи заканчиваются?
показать весь комментарий
30.06.2020 20:04
+1
Начали людей тестировать. Дебил ты Степанов, хорошо что к октябрю никто и не вспомнит что был такой мудак
показать весь комментарий
30.06.2020 20:10
+1
Ведь мы постепенно обеспечили больницы средствами индивидуальной защиты, которые в начале эпидемии в Украине вообще отсутствовали"..

и куда подевались 500 тонн масок и прочих СИЗ из госрезервов.. Снова "мыши съели"?
кстати, обеспечили медиков ен степанов - а волонтеры и бизенс...
а те маски, которын степанов купил втридорога в Китае - еще даже не все приехали.. да и приедут ли?
показать весь комментарий
30.06.2020 20:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Врачи заканчиваются?
показать весь комментарий
30.06.2020 20:04 Ответить
Дашоб ты был здароф,статист прироста..
показать весь комментарий
30.06.2020 20:07 Ответить
ему кто-то - верит? ну, хотя бы из зебилов?))
показать весь комментарий
30.06.2020 20:08 Ответить
Ведь мы постепенно обеспечили больницы средствами индивидуальной защиты, которые в начале эпидемии в Украине вообще отсутствовали"..

и куда подевались 500 тонн масок и прочих СИЗ из госрезервов.. Снова "мыши съели"?
кстати, обеспечили медиков ен степанов - а волонтеры и бизенс...
а те маски, которын степанов купил втридорога в Китае - еще даже не все приехали.. да и приедут ли?
показать весь комментарий
30.06.2020 20:11 Ответить
Начали людей тестировать. Дебил ты Степанов, хорошо что к октябрю никто и не вспомнит что был такой мудак
показать весь комментарий
30.06.2020 20:10 Ответить
А может это потому что не инфицированных медиков становится все меньше и меньше. Все относительно.
показать весь комментарий
30.06.2020 20:14 Ответить
за счет увеличения общего количества заболевших?
показать весь комментарий
30.06.2020 20:16 Ответить
Медики поняли, что писать себе ковид не особо то и нужно пока идет тройная зарплата.
показать весь комментарий
30.06.2020 20:20 Ответить
Просто уже переболевшие ковидом врачи второй раз не заболевают. По крайней мере месяца три-четыре...
показать весь комментарий
30.06.2020 21:19 Ответить
Это просто медики заканчиваются.)))
показать весь комментарий
30.06.2020 23:00 Ответить
 
 