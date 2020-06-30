Частный землеустроитель задержана в Киеве на взятке 30 тыс. долл. за решение вопросов в Госгеокадастре, - прокуратура. ФОТО
В Киеве правоохранителями задокументирован факт получения взятки в размере 30 000 долларов частным землеустроителем.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона.
Установлено, что в марте 2020 частный землеустроитель выразила гражданину требование о предоставлении ей взятки за влияние на уполномоченных лиц ГУ Госгеокадастра в Киевской области, а именно - за утверждение проектов землеустройства и присвоения кадастровых номеров двум земельным участкам в Киевской области.
30 июня, после получения указанной суммы взятки, землеустроителя задержали.
Санкция ч. 2 ст. 369-2 УК предусматривает наказание в виде штрафа от семисот пятидесяти до одной тысячи пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.
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А так, единственное обвинение которое ее грозит, отсутствие защитной маски.
Буквально на прошлой неделе я писал о том, как в Харькове осуществляется последовательность действий, в рамках дестабилизации города на псевдо-национальной почве, как приходят очень схожие сигналы уже из Запорожья.Дело в том, что так называемое Запорожское войско низовое, которое вернее было бы назвать "кремлевское войско", открыло канцелярию в Мелитополе. На первый взгляд ничего особенно, канцелярия и бог с ней, но вот в том-то и дело, что на ее базе планируется создать формирование по "охране" общественного порядка.Что примечательно, это самое Запорожское войско низовое, возглавляет такой персонаж как Александр Панченко, известный тем, что реализуйся проект Кремля по отчленению Юго-Востока от Украины в 2014 году, то именно он стал бы так называемым главой, так называемой Запорожской народной метастазы.Александр Панченко в 2014 году получал прямые указания по дестабилизации Запорожья от советника президента РФ Владимира Путина Сергея Глазьева, который курировал "запорожский вопрос". Именно Панченко, согласно планам Сергея Глазьева и депутата Госдумы РФ Константина Затулина, должен был посредством своих "козачков" осуществить в Запорожье переворот, блокировать город и создать местный орган власти - "облсовет", который бы присягнул на верность России.Как известно, этим планам было не суждено реализоваться, но судя по всему, они отнюдь не были похоронены. И вот, за окном июнь 2020 года, а Александр Панченко и его "козачки" открывают канцелярию Мелитопольского куреня Запорожского войска низового, которая плавно трансформируется в формирование, которое среди самих ряженных называют - народной полицией! Ничего не напоминает?По сути, пророссийское формирование, которое в 2014 году могло стать самым настоящим незаконным вооруженным формированием, будет патрулировать Запорожье и близлежащие села. Охранять от супостатов?Что же сейчас мы можем наблюдать, если не ползучую реанимацию проекта по дестабилизации Юго-Востока? Харьков, Запорожье… Одесса? Николаев? Херсон?
Прежде чем посадят одного чиновника - десятки тысяч жуликов сядет...