Чехия выделила 5 миллионов крон на предотвращение распространения COVID-19 в больницах Украины

Чешское правительство утвердило программу помощи MEDEVAC для ряда стран, которые нуждаются в поддержке. В список попала и Украина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Чешская Республика предоставит по 5 млн крон (около 5,5 млн грн. - Ред.) помощи на систему оказания ортопедических и реабилитационных услуг в Мали, систему предоставления реконструктивной хирургии беженцам и другим уязвимым людям в Ливане, а также на улучшение здравоохранения и предотвращение распространения COVID-19 в медицинских учреждениях в Украине", - говорится в сообщении на сайте Министерства внутренних дел Чешской Республики.

Приоритеты программы MEDEVAC - направление врачей за рубеж и одновременно развитие медицинской инфраструктуры на местах. Отмечается, что этот способ поддержки - лучший, особенно в случаях, когда невозможно отправить чешскую медицинскую команду, например, из соображений безопасности в стране назначения.

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В дополнение к указанным 15 млн крон правительство утвердило предложение Министерства внутренних дел предоставить пожертвования на общую сумму 72 млн крон через программу помощи на местах - региону Балкан и региону MENA (Ближний Восток и Северная Африка). В частности, 27 млн чешских крон предназначены для поддержки системы миграции в Греции, 20 млн - для поддержки доступа к процедурам предоставления убежища и интеграционных мер во время пандемии в Сербии. Чешская Республика профинансирует на 15 млн крон общий с Данией проект поддержки потенциала убежища и расширения сотрудничества на миграционном маршруте центрального и западного Средиземноморья, и еще 10 млн крон - сирийским беженцам в Ливане, которые пострадали от коронавирусного кризиса.

Сумма одобренной в понедельник, 29 июня, помощи составляет 87 млн крон. Всего для прямой помощи зарезервировано в этом году 189 млн крон.

Напомним, по состоянию на утро 30 июня в Украине подтверждено 44 334 случая COVID-19, из них 1 159 летальных, 19 115 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 706 новых случаев.