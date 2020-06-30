"Из города убежал COVID-19", - выбросы в атмосферу на Криворожском коксохимическом заводе. ВИДЕО

Депутат Криворожского горсовета Николай Колесник опубликовал кадры выбросов в атмосферу большого количества едкого дыма на Коксохимическом заводе, который принадлежит компании "Арселор Миттал".

Как передает Цензор.НЕТ, он опубликовал кадры в Фейсбуке.

Колесник отметил: "Кривой Рог. Коксохим. Арселор Миттал. Из города убежал Covid-19, ему страшно, боится заболеть. Вот так и живем. Где там Министерство экологии, которое должно быть здесь в командировке".

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