"Из города убежал COVID-19", - выбросы в атмосферу на Криворожском коксохимическом заводе. ВИДЕО
Депутат Криворожского горсовета Николай Колесник опубликовал кадры выбросов в атмосферу большого количества едкого дыма на Коксохимическом заводе, который принадлежит компании "Арселор Миттал".
Как передает Цензор.НЕТ, он опубликовал кадры в Фейсбуке.
Колесник отметил: "Кривой Рог. Коксохим. Арселор Миттал. Из города убежал Covid-19, ему страшно, боится заболеть. Вот так и живем. Где там Министерство экологии, которое должно быть здесь в командировке".
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+41 olele
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+22 Ksenia VB
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+21 Вальд Ще
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В Украине две беды: ковид-19 и квартал-95.
На запорожстали аналогичные явления.Проснулись после 25- летней спячки?
Бо керує людина, яка ні фіга не розуміє і не може.
Страной поставлен править человек, перед которым задача потсавлена его хозяевами ее развалить.
Носитесь с Барыгой как РФ с РПЦ...
Предприятия украинских миллиардеров, никакого ущерба экологии Украины не наносят и не наносили!
"Айкооос, айкоооос... Бабы, да!"
судя по его тормознутым речам и телячим мордам на камеру
ХУЖЕ НЕ БУДЕТ!!!
то усе натворили ПАПЕРЕДНИКИ!!!)))))
Хавайте теперь молча!!!
То КОКСЯШКА проводит дезинфекцию города)))
шо б не рождались шибко умные...одного придурка на Кривой Рог с головой
выбросы там от аглофабрики
Мальчик-коксохим.