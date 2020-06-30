К сдаче ВНО по украинскому языку из 275 тысяч не допустили 143 детей, - Минобразования
К внешнему независимому оцениванию по украинскому языку и литературе, которое прошло сегодня, 30 июня, не допустили 143 участника, у 52 из них были обнаружены признаки острых респираторных заболеваний.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-служба Министерства образования.
Сообщается, что участие в тестировании по украинскому языку и литературе приняли 275 081 человек, то есть 74,44% от общего количества зарегистрированных.
"143-х участников не допустили к пунктам тестирования, из них 52-х - из-за обнаруженных признаков острых респираторных заболеваний. Соблюдение процедуры тестирования контролировали 127 общественных наблюдателей", - говорится в сообщении.
Напомним, основная сессия внешнего независимого оценивания стартовала 25 июня. К ВНО по математике не были допущены 83 ребенка, 30 из которых имели повышенную температуру и признаки ОРВИ.
Ранее из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране Кабмин запретил проведение пробного ВНО, которое было назначено на 15 июня.
Пожалуйста, подождите...