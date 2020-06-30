РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8519 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Взяточники
3 198 12
армия (8254) взятка (6043) Житомирщина (1365) Военная прокуратура (933)

Командир взвода связи одной из воинских частей Житомирщины задержан на взятке 10 тыс. грн от сослуживца, - военная прокуратура. ФОТО

Командир взвода связи одной из воинских частей Житомирщины задержан на взятке 10 тыс. грн от сослуживца, - военная прокуратура. ФОТО

30 июня правоохранители задержали на взятке командира взвода связи одной из воинских частей Житомирского гарнизона.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона.

Военнослужащий требовал и получил взятку в размере 10 тыс. грн от сослуживца, который переводится в другое место службы. За взятку подозреваемый обещал подписать обходной лист и акт приема передачи должности, а также предоставить доклад командованию части об отсутствии недостатков относительно состояния имущества соответствующей службы.

Задержание командира взвода состоялось сразу после передаче вышеуказанной суммы взятки.

Командир взвода связи одной из воинских частей Житомирщины задержан на взятке 10 тыс. грн от сослуживца, - военная прокуратура 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Замвоенкома задержан на взятке 1,5 тыс. долл. в Хмельницком, - военная прокуратура. ФОТО

Согласно ч. 3 ст. 368 УК, взяточнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+3
ну этого командира таки и посадят.

ЭТО НЕ ПШОНКА с его многомиллионными хабарями...
показать весь комментарий
30.06.2020 21:32
+2
даремно не "дав" тепер на лоха спишуть всю недостачу за тридцять років ...
показать весь комментарий
30.06.2020 21:31
+2
Справа гнила, із самої фабули події. Для цього потрібно знати, що таке підрозділи зв'язку і як там обстоять справи із збереженням техніки та здачею посади. Я не стверджую, але... командир взводу, це найнижча офіцерська посада. За що може брати гроші "ніхто"? Це навіть не командир роти чи начштабу. Скоріше за усе, один взводник здавав посаду іншому (за відсутності новопризначеного), а той, добре розуміючи стан справ і техніки, що йому вішають на голову, перевів реальну нестачу в грошову суму і її озвучив. Наприклад - я у тебе це лайно приймати не буду, укомплектовуй, списуй, виплачую за "про.б", або давай грошима усе що профукав, щоби я потім мав із чого твої про.би усувати, а не за власний рахунок.
Яке ж це нах.р хабарництво???
показать весь комментарий
01.07.2020 10:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Всё прогнило насквозь.
показать весь комментарий
30.06.2020 21:23 Ответить
Дааа, важко вам на раиссии
показать весь комментарий
30.06.2020 22:44 Ответить
даремно не "дав" тепер на лоха спишуть всю недостачу за тридцять років ...
показать весь комментарий
30.06.2020 21:31 Ответить
взвод связі- це ж золота жила для радіолюбителів та мародерів радіоапаратури,котрі звідти варварськи радіодеталі видирають з вмістом золота та рідкоземельних металів.Їх в совковій радіоапаратурі кілограмами було. Тим паче військового призначення.
показать весь комментарий
30.06.2020 22:13 Ответить
Було. І ваш пост був актуальний років 25-20 тому.
показать весь комментарий
01.07.2020 10:22 Ответить
ну этого командира таки и посадят.

ЭТО НЕ ПШОНКА с его многомиллионными хабарями...
показать весь комментарий
30.06.2020 21:32 Ответить
А когда арестуют Коломойского ,Ахметова , Злочевского ,Порошенко ? -Ведь они украли всю Украину ,а потом продали Украинский Крым и Донбасс рассии . А сами со своими ублюдочными детьми живут по Лондонам .Когда эти твари с ихними ублюдочными мажорными детьми будут физически уничтожены чтоб твари и не размножались.
показать весь комментарий
30.06.2020 21:47 Ответить
Бурчи, бурчи... сколько Лондонов в мире насчитал? Если как собирательный образ, то с прописной, бурчало огородное
показать весь комментарий
30.06.2020 22:00 Ответить
опохмелись, дебил!
показать весь комментарий
30.06.2020 22:01 Ответить
клятий Порох-камандіра взвода связі підставив!
показать весь комментарий
30.06.2020 22:08 Ответить
Рузге, ты не можешь без украинцев?
показать весь комментарий
30.06.2020 22:47 Ответить
Справа гнила, із самої фабули події. Для цього потрібно знати, що таке підрозділи зв'язку і як там обстоять справи із збереженням техніки та здачею посади. Я не стверджую, але... командир взводу, це найнижча офіцерська посада. За що може брати гроші "ніхто"? Це навіть не командир роти чи начштабу. Скоріше за усе, один взводник здавав посаду іншому (за відсутності новопризначеного), а той, добре розуміючи стан справ і техніки, що йому вішають на голову, перевів реальну нестачу в грошову суму і її озвучив. Наприклад - я у тебе це лайно приймати не буду, укомплектовуй, списуй, виплачую за "про.б", або давай грошима усе що профукав, щоби я потім мав із чого твої про.би усувати, а не за власний рахунок.
Яке ж це нах.р хабарництво???
показать весь комментарий
01.07.2020 10:27 Ответить
 
 