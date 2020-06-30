Командир взвода связи одной из воинских частей Житомирщины задержан на взятке 10 тыс. грн от сослуживца, - военная прокуратура. ФОТО
30 июня правоохранители задержали на взятке командира взвода связи одной из воинских частей Житомирского гарнизона.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона.
Военнослужащий требовал и получил взятку в размере 10 тыс. грн от сослуживца, который переводится в другое место службы. За взятку подозреваемый обещал подписать обходной лист и акт приема передачи должности, а также предоставить доклад командованию части об отсутствии недостатков относительно состояния имущества соответствующей службы.
Задержание командира взвода состоялось сразу после передаче вышеуказанной суммы взятки.
Согласно ч. 3 ст. 368 УК, взяточнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.
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ЭТО НЕ ПШОНКА с его многомиллионными хабарями...
Яке ж це нах.р хабарництво???