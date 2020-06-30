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приватизация (969) ФГИУ (503) Сенниченко Дмитрий (64)

На заседании Нацсовета реформ глава ФГИ Сенниченко заявил, что подготовлен новый законопроект по приватизации госпредприятий

На заседании Нацсовета реформ глава ФГИ Сенниченко заявил, что подготовлен новый законопроект по приватизации госпредприятий

Глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко на заседании Национального совета реформ сообщил, что при участии ФГИ подготовлен комплексный законопроект, который должен зафиксировать процедуру передачи объектов в частную собственность, улучшить процедуру приватизации в Украине и обеспечить ее институциональную способность.

Об этом Цензор.НЕТ заявили в пресс-службе Президента Украины.

"Решение о передаче объектов для приватизации должен принимать Кабинет Министров, если орган управления не имеет обоснованных причин оставить объект в своей собственности, долги объекта превышают 50% стоимости активов, объект используется неэффективно или не по целевому назначению, или находится в налоговом залоге", - говорится в сообщении.

На заседании Нацсовета реформ, которое состоялось под председательством президента Украины Владимира Зеленского, была представлена концепция реформы приватизации.

"В Украине в государственной собственности находятся 3600 предприятий. Каждое пятое – убыточное, задолженность по зарплате в таких структурах составляет 2,9 млрд грн. Именно поэтому важно кардинально ускорить приватизационный процесс. За пять месяцев 2020 года благодаря приватизации в бюджет перечислено 500 млн грн, объявлено более 800 аукционов", - отмечается в сообщении.

Глава ФГИ Сенниченко отметил, что в 2020 году вдвое увеличено количество участников приватизационных аукционов. Фонд разработал интернет-магазин, в котором размещена информация о приватизации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Большая приватизация" начнется после коронакризиса, - Зеленский

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Топ комментарии
+6
Цирк "Дю Солей" обанкротился, не выдержав конкуренции с правительством Зеленского
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30.06.2020 21:48
+5
Тобто розпродаж стратегічних підприємств за копійки,за спрощеною процедурою ?
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30.06.2020 21:47
+5
Зверніть увагу на важливе опитування, телевізійно-загальнодержавного значення

На заседании Нацсовета реформ глава ФГИ Сенниченко заявил, что подготовлен новый законопроект по приватизации госпредприятий - Цензор.НЕТ 1243
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30.06.2020 21:50
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Правила форума Совет форумчан
Тобто розпродаж стратегічних підприємств за копійки,за спрощеною процедурою ?
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30.06.2020 21:47 Ответить
На заседании Нацсовета реформ глава ФГИ Сенниченко заявил, что подготовлен новый законопроект по приватизации госпредприятий - Цензор.НЕТ 6615
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30.06.2020 21:47 Ответить
Зверніть увагу на важливе опитування, телевізійно-загальнодержавного значення

На заседании Нацсовета реформ глава ФГИ Сенниченко заявил, что подготовлен новый законопроект по приватизации госпредприятий - Цензор.НЕТ 1243
показать весь комментарий
30.06.2020 21:50 Ответить
На заседании Нацсовета реформ глава ФГИ Сенниченко заявил, что подготовлен новый законопроект по приватизации госпредприятий - Цензор.НЕТ 7361
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30.06.2020 21:53 Ответить
На заседании Нацсовета реформ глава ФГИ Сенниченко заявил, что подготовлен новый законопроект по приватизации госпредприятий - Цензор.НЕТ 8778
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30.06.2020 21:55 Ответить
Шоу для тупорилих.
Ну не про здачу ж країни, знищення армії, економіки їм розповідати.
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30.06.2020 21:56 Ответить
Цирк "Дю Солей" обанкротился, не выдержав конкуренции с правительством Зеленского
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30.06.2020 21:48 Ответить
Правительство Зеленского- это цирк, который заслуживает "Пис Дюлей".
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30.06.2020 21:52 Ответить
Рейдерські схеми, у всій красі. При Зеленському прибуткові підприємства, чомусь, банкрутують і виставляються на продаж, як збиткові.
Поспішають продати державне майно. Позбавити права "мудрий нарід" вирішувати долю країни.
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30.06.2020 21:52 Ответить
На заседании Нацсовета реформ глава ФГИ Сенниченко заявил, что подготовлен новый законопроект по приватизации госпредприятий - Цензор.НЕТ 7305
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30.06.2020 21:53 Ответить
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30.06.2020 21:56 Ответить
що ж у вас всіх виродків до чужого рученята тянуться ...ви спочатку щось збудуйте власним коштом а потім торгуйте ...так ні дай чуже подеребанити
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30.06.2020 21:56 Ответить
Продавайте все українське-веси и гирі вам еще ваш ленин завещал.
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01.07.2020 01:23 Ответить
 
 