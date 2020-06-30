На заседании Нацсовета реформ глава ФГИ Сенниченко заявил, что подготовлен новый законопроект по приватизации госпредприятий
Глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко на заседании Национального совета реформ сообщил, что при участии ФГИ подготовлен комплексный законопроект, который должен зафиксировать процедуру передачи объектов в частную собственность, улучшить процедуру приватизации в Украине и обеспечить ее институциональную способность.
Об этом Цензор.НЕТ заявили в пресс-службе Президента Украины.
"Решение о передаче объектов для приватизации должен принимать Кабинет Министров, если орган управления не имеет обоснованных причин оставить объект в своей собственности, долги объекта превышают 50% стоимости активов, объект используется неэффективно или не по целевому назначению, или находится в налоговом залоге", - говорится в сообщении.
На заседании Нацсовета реформ, которое состоялось под председательством президента Украины Владимира Зеленского, была представлена концепция реформы приватизации.
"В Украине в государственной собственности находятся 3600 предприятий. Каждое пятое – убыточное, задолженность по зарплате в таких структурах составляет 2,9 млрд грн. Именно поэтому важно кардинально ускорить приватизационный процесс. За пять месяцев 2020 года благодаря приватизации в бюджет перечислено 500 млн грн, объявлено более 800 аукционов", - отмечается в сообщении.
Глава ФГИ Сенниченко отметил, что в 2020 году вдвое увеличено количество участников приватизационных аукционов. Фонд разработал интернет-магазин, в котором размещена информация о приватизации.
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Ну не про здачу ж країни, знищення армії, економіки їм розповідати.
Поспішають продати державне майно. Позбавити права "мудрий нарід" вирішувати долю країни.