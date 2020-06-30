Зеленский не понимает, что проблемы ему создает тотальная некомпетентность, а не какие-то сценарии, связанные с моим именем, - Порошенко
Петр Порошенко заявил, что не боится ни расследований, ни суда, а испытания, которые стоят перед Украиной в 2014-2015 годах, были значительно тяжелее, чем политические преследования, устроенные по указанию Офиса Зеленского.
Как передает Цензор.НЕТ об этом заявил пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в интервью Янине Соколовой.
Нарушение более двух десятков уголовных производств - это следствие фобий Зеленского, которые умело использует его окружение, чтобы замаскировать провалы в управлении государством, - считает Порошенко.
"Это - попытка Офиса президента или лично Владимира Зеленского спрятаться и отвлечь внимание за "дымовой завесой", прикрывшись Портновым. Это - прямые указания из Офиса президента, конкретно господина Смирнова, который в соответствии как адвокат господина Ефремова очень дружен с Портновым. Он использует указанный сценарий для того, чтобы преодолеть фобии, которые существуют в Офисе президента - фобии относительно врагов Украины ", - отмечает Порошенко.
"Мне очень понравилась аналогия: что есть компас, который указывает на врагов Украины, у Зеленского попал в какое-то странное магнитное поле и начал очень быстро крутиться и показывать ему неверное направление. Враг в Украине один, и этот враг - страна-агрессор. И страна должна объединиться для того, чтобы дать отпор. А когда магнитные бури постоянно переключают направления войны, то действия власти чрезвычайно неэффективны", - отмечает Петр Порошенко.
"Если бы речь шла о Порошенко, Бог с ним. А если речь идет о Софии Федыне, о Тане Чорновил, о Марусе Звиробий и заканчивая Рифмастером по делу Шеремета, от преследования добровольцев и заканчивая волонтерами - это манера думать, что так можно решать проблемы. Это прямая дискредитация Украины. Так проблемы не решишь. А от попкорна бывает расстройство желудка", - иронизирует Порошенко.
"Это месть мелких людей за мелкие дела. Ничтожных. Он считает, что главные проблемы ему создает не тотальная некомпетентность, а какие-то сценарии враждебные внутри страны, он связывает исключительно с моим именем ", - убежден Петр Порошенко.
"Это попытка отвлечь внимание от реальных проблем, с которыми столкнулась государство, попытки вместо хлеба людям дать поп-корн. И попытаться спасти падающий рейтинг за счет шоу. Потому что они считают, что шоу они делать умеют. Но отсутствие верховенства права, преследование политических оппонентов дискредитирует Украину по всему миру", - убежден пятый Президент.
"Меня не запугать. Я проходил и не такое. Я проходил гораздо более жесткие испытания за эти пять президентских лет. В том числе и в 2014, и в2015 годах. Это не худшие испытания", - подчеркнул Порошенко.
Он в очередной раз призвал Зеленского к призывом объединить усилия для спасения Украины, главный враг которой находится в Кремле. "Владимир Александрович, я очень люблю Украину. Поскольку вы президент Украины, в том числе из-за этого я вам точно не враг. И сейчас при вызовах экономики, пикирует, при вызовах возможной угрозы резкого обострения агрессии, при вызовах пандемии, при вызовах отката реформ, разрушения мировой коалиции в поддержку Украины - от президента страна ждет, чтобы объединились все ресурсы, все силы, потому что надо спасать государство ", - отметил лидер "Европейской Солидарности".
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https://www.facebook.com/maksym.poltava/videos/1181547555338484/
НЕ БЫТЬ ему больше презом,как не старайтесь.
Ідіоте, проблема не в тому, що Порошенко хоче чи не хоче президентом буде. Проблема, що зелена мерзота державу руйную. Суть, скотино, розумієш?
ЯК ЗНИЩУЄТЬСЯ РАКЕТНА ОБОРОНА УКРАЇНИ
"Вільха пастора", або Ракетна програма України в загоні - в програмі 5-го каналу "На власні очі"
Відновлення ракетного та оборонного потенціалу - не міф
"Ми повинні нарощувати свій потенціал. Ми повинні працювати над більш потужною зброєю, яка зможе не тільки захистити нашу Україну, але й примусити рахуватися з нашими національними інтересами", - казав Олександр Турчинов.
Відновлення ракетного та оборонного потенціалу - не міф! В Україні вміють виготовляти високоточне озброєння. На Павлоградському хімзаводі, зокрема, збирають 90% ракети Вільха, яка вже на озброєнні ЗСУ. Торік за державним замовленням виготовили понад 100 ракет. Цьогоріч держава замовила - нуль. На папері програму відновили, але замовлення й досі виробники не отримали. Для нової влади війна скінчилася? Чи загроза зникла само по собі? На заводі впевнені, що наявність такої зброї в країні - це аргумент на міжнародних перемовинах! І це доведено в програмі "На власні очі"; дивіться за ссиллю https://www.5.ua/suspilstvo/vilkha-pastora-abo-raketna-prohrama-ukrainy-na-vlasni-ochi-218202.html
Хоча, можливо, в прокурорських бенедіктових - ще більший? Але ці матеріали мені недоступні, на жель. Тому нехай так буде: https://censor.net/user/470316 = 73/43%-ний дебільний зебіл.
на вот, прочти само себе о себе: "я ще такого кондитерського зебільного трешу не бачив...Хоча, можливо, в прокурорських бенедіктових - ще більший? Але ці матеріали мені недоступні, на жель. Тому нехай так буде: анмур = 23/8%-ний дебільний какао-зебіл."