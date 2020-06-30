Зеленский не понимает, что проблемы ему создает тотальная некомпетентность, а не какие-то сценарии, связанные с моим именем, - Порошенко

Петр Порошенко заявил, что не боится ни расследований, ни суда, а испытания, которые стоят перед Украиной в 2014-2015 годах, были значительно тяжелее, чем политические преследования, устроенные по указанию Офиса Зеленского.

Как передает Цензор.НЕТ об этом заявил пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в интервью Янине Соколовой.

Нарушение более двух десятков уголовных производств - это следствие фобий Зеленского, которые умело использует его окружение, чтобы замаскировать провалы в управлении государством, - считает Порошенко.

"Это - попытка Офиса президента или лично Владимира Зеленского спрятаться и отвлечь внимание за "дымовой завесой", прикрывшись Портновым. Это - прямые указания из Офиса президента, конкретно господина Смирнова, который в соответствии как адвокат господина Ефремова очень дружен с Портновым. Он использует указанный сценарий для того, чтобы преодолеть фобии, которые существуют в Офисе президента - фобии относительно врагов Украины ", - отмечает Порошенко.

"Мне очень понравилась аналогия: что есть компас, который указывает на врагов Украины, у Зеленского попал в какое-то странное магнитное поле и начал очень быстро крутиться и показывать ему неверное направление. Враг в Украине один, и этот враг - страна-агрессор. И страна должна объединиться для того, чтобы дать отпор. А когда магнитные бури постоянно переключают направления войны, то действия власти чрезвычайно неэффективны", - отмечает Петр Порошенко.

"Если бы речь шла о Порошенко, Бог с ним. А если речь идет о Софии Федыне, о Тане Чорновил, о Марусе Звиробий и заканчивая Рифмастером по делу Шеремета, от преследования добровольцев и заканчивая волонтерами - это манера думать, что так можно решать проблемы. Это прямая дискредитация Украины. Так проблемы не решишь. А от попкорна бывает расстройство желудка", - иронизирует Порошенко.

"Это месть мелких людей за мелкие дела. Ничтожных. Он считает, что главные проблемы ему создает не тотальная некомпетентность, а какие-то сценарии враждебные внутри страны, он связывает исключительно с моим именем ", - убежден Петр Порошенко.

"Это попытка отвлечь внимание от реальных проблем, с которыми столкнулась государство, попытки вместо хлеба людям дать поп-корн. И попытаться спасти падающий рейтинг за счет шоу. Потому что они считают, что шоу они делать умеют. Но отсутствие верховенства права, преследование политических оппонентов дискредитирует Украину по всему миру", - убежден пятый Президент.

"Меня не запугать. Я проходил и не такое. Я проходил гораздо более жесткие испытания за эти пять президентских лет. В том числе и в 2014, и в2015 годах. Это не худшие испытания", - подчеркнул Порошенко.

Он в очередной раз призвал Зеленского к призывом объединить усилия для спасения Украины, главный враг которой находится в Кремле. "Владимир Александрович, я очень люблю Украину. Поскольку вы президент Украины, в том числе из-за этого я вам точно не враг. И сейчас при вызовах экономики, пикирует, при вызовах возможной угрозы резкого обострения агрессии, при вызовах пандемии, при вызовах отката реформ, разрушения мировой коалиции в поддержку Украины - от президента страна ждет, чтобы объединились все ресурсы, все силы, потому что надо спасать государство ", - отметил лидер "Европейской Солидарности".