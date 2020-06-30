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Порошенко (19479) Янина Соколова (27)

Зеленский не понимает, что проблемы ему создает тотальная некомпетентность, а не какие-то сценарии, связанные с моим именем, - Порошенко

Петр Порошенко заявил, что не боится ни расследований, ни суда, а испытания, которые стоят перед Украиной в 2014-2015 годах, были значительно тяжелее, чем политические преследования, устроенные по указанию Офиса Зеленского.

Как передает Цензор.НЕТ об этом заявил пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в интервью Янине Соколовой.

Нарушение более двух десятков уголовных производств - это следствие фобий Зеленского, которые умело использует его окружение, чтобы замаскировать провалы в управлении государством, - считает Порошенко.

"Это - попытка Офиса президента или лично Владимира Зеленского спрятаться и отвлечь внимание за "дымовой завесой", прикрывшись Портновым. Это - прямые указания из Офиса президента, конкретно господина Смирнова, который в соответствии как адвокат господина Ефремова очень дружен с Портновым. Он использует указанный сценарий для того, чтобы преодолеть фобии, которые существуют в Офисе президента - фобии относительно врагов Украины ", - отмечает Порошенко.

"Мне очень понравилась аналогия: что есть компас, который указывает на врагов Украины, у Зеленского попал в какое-то странное магнитное поле и начал очень быстро крутиться и показывать ему неверное направление. Враг в Украине один, и этот враг - страна-агрессор. И страна должна объединиться для того, чтобы дать отпор. А когда магнитные бури постоянно переключают направления войны, то действия власти чрезвычайно неэффективны", - отмечает Петр Порошенко.

"Если бы речь шла о Порошенко, Бог с ним. А если речь идет о Софии Федыне, о Тане Чорновил, о Марусе Звиробий и заканчивая Рифмастером по делу Шеремета, от преследования добровольцев и заканчивая волонтерами - это манера думать, что так можно решать проблемы. Это прямая дискредитация Украины. Так проблемы не решишь. А от попкорна бывает расстройство желудка", - иронизирует Порошенко.

"Это месть мелких людей за мелкие дела. Ничтожных. Он считает, что главные проблемы ему создает не тотальная некомпетентность, а какие-то сценарии враждебные внутри страны, он связывает исключительно с моим именем ", - убежден Петр Порошенко.

"Это попытка отвлечь внимание от реальных проблем, с которыми столкнулась государство, попытки вместо хлеба людям дать поп-корн. И попытаться спасти падающий рейтинг за счет шоу. Потому что они считают, что шоу они делать умеют. Но отсутствие верховенства права, преследование политических оппонентов дискредитирует Украину по всему миру", - убежден пятый Президент.

"Меня не запугать. Я проходил и не такое. Я проходил гораздо более жесткие испытания за эти пять президентских лет. В том числе и в 2014, и в2015 годах. Это не худшие испытания", - подчеркнул Порошенко.

Он в очередной раз призвал Зеленского к призывом объединить усилия для спасения Украины, главный враг которой находится в Кремле. "Владимир Александрович, я очень люблю Украину. Поскольку вы президент Украины, в том числе из-за этого я вам точно не враг. И сейчас при вызовах экономики, пикирует, при вызовах возможной угрозы резкого обострения агрессии, при вызовах пандемии, при вызовах отката реформ, разрушения мировой коалиции в поддержку Украины - от президента страна ждет, чтобы объединились все ресурсы, все силы, потому что надо спасать государство ", - отметил лидер "Европейской Солидарности".

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Топ комментарии
+62
а тупее ничего придумать не смогло? или шарий ток о "нарах" орёт?))
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30.06.2020 22:10
+56
Зеленский не понимает, что проблемы ему создает тотальная некомпетентность, а не какие-то сценарии, связанные с моим именем, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3584
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30.06.2020 22:10
+47
При упоминании Порошенка х**лоботы и шарой*бы дуплятся.
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30.06.2020 22:16
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***** на шворці - дріб"язок. Горіти повинна вся кацапія. Так шкода 3 % притомних.
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30.06.2020 23:56 Ответить
хлищи щи, хоть ноги полощи, всосало, чмо?
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30.06.2020 23:53 Ответить
Зеленський не розуміє, що проблеми йому створює тотальна некомпетентність, а не якісь сценарії, пов'язані з моїм іменем, - Порошенко - Цензор.НЕТ 951
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30.06.2020 23:43 Ответить
Зе лохторат на вибори вилазить з під плінтуса, а при небезбеці назад туди і шмигає.
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01.07.2020 11:41 Ответить
Щоб допомогти об'єднавчому процесу та підготувати якісні кадри ефективних управлінців, я очолю штаб провідної української опозиційної сили. Дилетантизм та популізм руйнують управлінську вертикаль і ведуть до хаосу та дестабілізації. Україні потрібне перезавантаження влади. Ну, з Богом! Час визволяти країну від зеленських шмарклів.
Я - разом з "ЄС" до Перемоги!
Зеленський не розуміє, що проблеми йому створює тотальна некомпетентність, а не якісь сценарії, пов'язані з моїм іменем, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8320
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30.06.2020 23:45 Ответить
Обізвався "компетентний", Чорт який зробив Україну чи не найбіднішу державу в світі
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30.06.2020 23:51 Ответить
Абсолютно верно!
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30.06.2020 23:52 Ответить
Лично я читаю только то, что заспамлено. Чтоб пустое соевое не напрягало.
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30.06.2020 23:53 Ответить
само пішу і само чітаю
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30.06.2020 23:55 Ответить
Парашенко & Сабаков- Чорт
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30.06.2020 23:54 Ответить
"Венедиктова записала видео для Порошенко" - воно, Зеленський, не президент, воно актор -виконавець роликів у ролі президента й заражає цим увесь свій непотріб, який поставив на владу ... Хтось добряче знав психотип цього Вироку України , він зробить справу Кремля неавіть не у ранзі ним завербованим
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30.06.2020 23:54 Ответить
Мы 28 лет наблюдали и испытывали на себе работу "компетентных", включая и Петра Алексеевича. Кто-нибудь сможет пояснить: чего Украина, мы достигли за это время? Может, перестанем мешать некомпетентным - пусть потрудятся путем проб и ошибок. Хуже- точно не будет.
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01.07.2020 00:00 Ответить
https://www.facebook.com/maksym.poltava/videos/1181547555338484/ Хуже- точно не будет.)))))))))))))
https://www.facebook.com/maksym.poltava/videos/1181547555338484/
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01.07.2020 00:45 Ответить
Головне, що він не бажає навіть щось зрозуміти, бо особиста пиха заважає...
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01.07.2020 00:05 Ответить
Зеленський не розуміє, що проблеми йому створює тотальна некомпетентність, а не якісь сценарії, пов'язані з моїм іменем, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7018
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01.07.2020 00:35 Ответить
да, вы ув. Петр Алексеевич правы.(испытание были тяжелей, но тогда зачем курицу у бабули бедной тырили? Вы столько сделали и так не серьёзно отмывали деньги.Вам спать не начем или голод или..., обьясните.
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01.07.2020 01:23 Ответить
Усі на Майдан.Кажуть Допа порве ПОПа.
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01.07.2020 04:36 Ответить
Руки геть від Порошенка, зесранська банда!!!
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01.07.2020 04:54 Ответить
ПетюШарія тільки ногами .
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01.07.2020 06:57 Ответить
Та які від тебе проблеми, брехунець? Кому ти потрібен, окрім портнова?
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01.07.2020 06:06 Ответить
Вибрали якесь тупе непорозуміння, яке гробить Україну. Хіба не зрозуміло було хто воно.
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01.07.2020 07:22 Ответить
Готуємо матеріали для Народного Трибуналу. Факти,факти і ще раз факти. Основне- це безпека країни,внутрішня політика та захист конституційного громадянина. Визначайте супротивника по його діям та наслідкам. Наприклад,Портнов: біглець, ухильник від мобілізації, захисту країни. Це вже є привідом до Трибуналу. Прокурори та замовники судилища над Стерненком: слідяий, куратор,замовник. Дівчина з Кагарлика: насилля над особою держслужбовцями, стан пиліції, керівник, дії прокуратури та місцеіої влади. Голови місцевої влади сходу та півдня України,що підтримали наступ агресора на українську землю. ТВ канали,що прширюють антидержавну агітацію,вектор подачі, запрошення та дискусіі з диверсантвами та ворогами України без дозволів служб державної безпеки. Ну і т.д. всі рішення Трибуналу будуть мати Статус Закону і оголошення до винесених рішень з Статусом "Державний злочинець". Готуємось!
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01.07.2020 07:52 Ответить
Не компетентному ЗЕдебілу-клоуну поради дає компетентний мародер і злодюга - SE LA VIE!!!
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01.07.2020 08:29 Ответить
Це слова розумної людини, державника. Але більшість настільки тупа і це не зрозуміють. Цій більшості закидуй гасла - мародьор! Липецька фабрика! 10000 добровольців в тюрмі!..І вони як папуги будуть повторювати, це їм легше, ніж думати.
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01.07.2020 09:02 Ответить
ось він - мій СПРАВЖНІЙ Президент та Гетьман!
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01.07.2020 09:16 Ответить
Порошенко очень правильно сказал -он очень компетентен .144 реформы при нем приняты,а намедни его суды оправдали судью по делам майдана.Петя фору даст любому ,как зарабатывать на бюджете.Несомненный фаворит.
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01.07.2020 09:33 Ответить
та пишіть уже покороче: ПЕТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ СВЯТІШИЙ навіть від св.Петра..
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01.07.2020 09:34 Ответить
гнилой из гнилейших,крутится как уж на сковородке.
НЕ БЫТЬ ему больше презом,как не старайтесь.
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01.07.2020 10:36 Ответить
А щоб впевненіше було, придурку, з розбігу і головою об стіну довбанись кілька разів.
Ідіоте, проблема не в тому, що Порошенко хоче чи не хоче президентом буде. Проблема, що зелена мерзота державу руйную. Суть, скотино, розумієш?
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01.07.2020 12:36 Ответить
Некомпентентность Зеленского и его К это мягко сказано!! зеленский и его дебильная команда, это воплощение зла для всей Украины!! Эти тупоголовые и дебильные клоуны, дворники, кухарки, и прочий сброд считают, что имеют право на развал Украины!!! За год Украина покатилась вниз по всем показателям. А Зеленский всё смотрит и смотрит в глаза *****!!! Что он хочет там увидеть?? Непонятно!! Но украинцам с каждым днём жить становится тяжелее!! Коруппция чиновников от слуг народа, при зеленском зашкаливает все разумные границы. А он на ТВ говорит, что всё хорошо!! Может ему и хорошо, а нам???Слепой что-ли???
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01.07.2020 12:29 Ответить
1. Розширене РНБО, з участю Порошенко, забороняє нейтралізувати 100 російських спецпризначенців що зайняли ВР Криму. Ігноруючи звіт українських військових,що вони оточили ВР та готові зачистити окупантів. 2. 17 червня 2014 року, через 10 днів після своєї інавгурації він відвів війська з абсолютно порожнього Луганська і області, оголосивши "перемир'я". Так ним було створено ЛНР... Потім безперешкодний відхід Гіркіна з Слов"янська. По команді Порошенка ЗСУ випустили його з оточення без єдиного пострілу. Гіркін зразу зайняв Донецьк. Почалася ДНР. 3. Відвід військ на парад перед Ілловайськом, та тримання їх в Києві до безповоротного розвитку подій в Ілловайську. 4. Ігнорування попереджень розвідки про введення російських військ. 5. Пряма заборона Порошенка на введення військового стану в 2014-му році. Відсутність військового стану при безпосередній загрозі окупації України, виходу росіян до Києва не лише з Сходу, а й з боку Чернігова. 6. Силове розформування Добробатів, що вціліли після Ілловайська. Тоді база "Правого сектору" була взята в кільце військами. Українські бійці не почали вбивати один одного, хоча була вказівка Потроха на відкриття вогню. Він ненавидів Добробати і знищив їх. Єдина причина - Порошенко знищував все що йому не підкорялося. 7. Перемовини з окупантами про ротацію українських військових в Донецькому аеропорту. Моторолла особисто перевіряв і обшукував українських військових. Дозволялося провезти 60 патронів на одного. Такий "лівий" метод перемовин потім призведе до підриву аєропорту і загибелі бійців. 8. Залишення військ і техніки в Дебальцевському котлі. Неймовірні втрати укпвїнської техніки, покинутої або знищеної. Ворог захопив запаковану, з документами станцію антиартилерійського радару американського виробництва. Фактично вона була завезена для здачі ворогу, з усіма кодами,частотами,схемами. Після цього американці різко скоротили військову допомогу. 9. Знищення військових складів на території України. Не були прийняті запобіжні міри, аж поки основні арсенали не були знищені. 10. Куратором проведення перемовин в Мінську назначається Медведчук. Лише з дозволу кума Путіна візуються всі домовленності. Вони виписані так, що їх неможливо змінити без згоди Росії. Тобто спочатку вибори, потім вихід окупантів. 11. В Службу Зовнішньої Розвідки, на вищі керівні посади, сам Порошенко ********** агентів ФСБ - генерала Шайтанова, генерала Семочка. З врученням нагород та звань. Кого ще призначали ці агенти-генерали, це інше. 12. Системно порушуються добрі відносини з США, Польшою, Румунією, Угорщиною. Українців знову роблять ворогами по мовному принципу, хоча в АТО російською розмовляє більшість. Ворогом робиться не Путінський режим, а весь російський народ.Все для того, щоб прибутковий бізнес війни не затих. П"ять років війни - нема системи військових резервістів на кшталт Ізраїлю. Не побудований патронний завод - в воюючій країні нема виробництва патронів. Всі держзамовлення скеровані на підконтрольні Порошенку виробництва, ціни завищені, конкурентів банкротують. Результат - китайські медавтомобілі, міномети що вбивають своїх, загибель пілотів в відремонтованих б/в запчастинами літаках, неякісні бронежилети. На море виходять річкові бронекатери Порошенка, а морський корвет п"ять років гниє недобудованим в Миколаєві. Блокується поставка американських кораблів. В час війни процвітає тотальна корупція. Це тільки частинаі фактів. Але так міг діяти тільки агент ФСБ.
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01.07.2020 13:08 Ответить
цей щойно заряджений пригожинський бот https://censor.net/user/472447 наочно демонструє, якою є типова нагла, цинічна брехня та маніпуляція від касапа-провокатора. До речі, по такій брехні достатньо легко ідентифікувати кожного випускника ФЭДа; а, як мінімум - упоротого зебіла.
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01.07.2020 13:18 Ответить
На тему російсько-української війни:
ЯК ЗНИЩУЄТЬСЯ РАКЕТНА ОБОРОНА УКРАЇНИ
"Вільха пастора", або Ракетна програма України в загоні - в програмі 5-го каналу "На власні очі"
Відновлення ракетного та оборонного потенціалу - не міф
"Ми повинні нарощувати свій потенціал. Ми повинні працювати над більш потужною зброєю, яка зможе не тільки захистити нашу Україну, але й примусити рахуватися з нашими національними інтересами", - казав Олександр Турчинов.
Відновлення ракетного та оборонного потенціалу - не міф! В Україні вміють виготовляти високоточне озброєння. На Павлоградському хімзаводі, зокрема, збирають 90% ракети Вільха, яка вже на озброєнні ЗСУ. Торік за державним замовленням виготовили понад 100 ракет. Цьогоріч держава замовила - нуль. На папері програму відновили, але замовлення й досі виробники не отримали. Для нової влади війна скінчилася? Чи загроза зникла само по собі? На заводі впевнені, що наявність такої зброї в країні - це аргумент на міжнародних перемовинах! І це доведено в програмі "На власні очі"; дивіться за ссиллю https://www.5.ua/suspilstvo/vilkha-pastora-abo-raketna-prohrama-ukrainy-na-vlasni-ochi-218202.html
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01.07.2020 13:13 Ответить
Зеленский не понимает, что проблемы ему создает тотальная некомпетентность Порошенко.
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01.07.2020 18:06 Ответить
я ще такого зебільного трешу не бачив...
Хоча, можливо, в прокурорських бенедіктових - ще більший? Але ці матеріали мені недоступні, на жель. Тому нехай так буде: https://censor.net/user/470316 = 73/43%-ний дебільний зебіл.
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01.07.2020 19:12 Ответить
хорошо ты само себе исключительно о себе написало.
на вот, прочти само себе о себе: "я ще такого кондитерського зебільного трешу не бачив...Хоча, можливо, в прокурорських бенедіктових - ще більший? Але ці матеріали мені недоступні, на жель. Тому нехай так буде: анмур = 23/8%-ний дебільний какао-зебіл."
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02.07.2020 02:49 Ответить
Зеленський не розуміє, що проблеми йому створює тотальна некомпетентність, а не якісь сценарії, пов'язані з моїм іменем, - Порошенко - Цензор.НЕТ 173
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01.07.2020 19:39 Ответить
Истину говорит Порошенко. Жду-не дождусь, когда позорного клоуна поднимут на вилы патриоты Украины
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01.07.2020 21:46 Ответить
Кожен наступний гірший попереднього. Це стає закономірністю для України. Сваримося, обурюємося, шлемо прокльони та скаржимося на важке життя, а разом з цим забуваємо, що за них голосували ми з вами. Що кожен з вибраних президентів є нашим волевиявленням. І отримуємо в результаті те на що заслуговуємо. Не поважаємо ми, не поважатимуть і нас. Голосуємо за «гречку» і нас продадуть за неї ж. Безліч кримінальних справ... Розслідуйте одну і покарайте, якщо є за що. А справи які з'являються, як гриби після дощу, і ще швидше закриваються, ефекту не справляють і довіри не викликають.
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06.07.2020 20:17 Ответить
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