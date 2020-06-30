В Украине открыли уголовное производство по факту незаконного визита в оккупированный Крым французских депутатов, - спикер прокуратуры АРК Диденко

Приезд французских депутатов Европарламента в оккупированный Крым в Украине воспринимается как поддержка агрессивных действий против независимого государства.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь прокуратуры Автономной Республики Крым Екатерина Диденко, информирует Цензор.НЕТ.

"Пребывание французских депутатов Европарламента на территории крымского полуострова - это ничто иное, как свидетельство поддержки оккупации части суверенного и независимого государства. К тому же, осуществление ими отдельных видов публичной деятельности рассматривается как содействие политике Российской Федерации и попытка легитимизации незаконного "голосования", которое будет проходить завтра. Однако такие действия не создают никаких правовых последствий относительно конституционно закрепленного статуса Автономной Республики Крым и города Севастополь как части суверенной территории Украины", - подчеркнула Диденко.

Она напомнила, что иностранные граждане могут въехать на территорию полуострова только через контрольно-пропускные пункты, расположенные на материковой части Украины, предварительно получив на это разрешение украинских государственных органов.

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"Прокуратура Автономной Республики Крым осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту незаконного посещения иностранными общественными и государственными деятелями территории Крыма по ст. 332-1 УК Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее)", - говорится в сообщении.

Напомним, первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джаппарова на встрече с послом Франции в Украине Этьеном де Понсен 30 июня обратила внимание на информацию о визите группы французских депутатов Европарламента во главе с Тьерри Мариани в оккупированный Россией Крым и попросила официальной реакции.

Этьен де Понсен со своей стороны подтвердил неизменную позицию официального Парижа по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, в том числе в рамках ООН и других международных организаций, а также заверил, что передаст в МИД Франции обращения Эмине Джеппар по поездке французских депутатов Европарламента в Крым.

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