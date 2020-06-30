РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12109 посетителей онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
1 873 10

В Украине открыли уголовное производство по факту незаконного визита в оккупированный Крым французских депутатов, - спикер прокуратуры АРК Диденко

В Украине открыли уголовное производство по факту незаконного визита в оккупированный Крым французских депутатов, - спикер прокуратуры АРК Диденко

Приезд французских депутатов Европарламента в оккупированный Крым в Украине воспринимается как поддержка агрессивных действий против независимого государства.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь прокуратуры Автономной Республики Крым Екатерина Диденко, информирует Цензор.НЕТ.

"Пребывание французских депутатов Европарламента на территории крымского полуострова - это ничто иное, как свидетельство поддержки оккупации части суверенного и независимого государства. К тому же, осуществление ими отдельных видов публичной деятельности рассматривается как содействие политике Российской Федерации и попытка легитимизации незаконного "голосования", которое будет проходить завтра. Однако такие действия не создают никаких правовых последствий относительно конституционно закрепленного статуса Автономной Республики Крым и города Севастополь как части суверенной территории Украины", - подчеркнула Диденко.

Она напомнила, что иностранные граждане могут въехать на территорию полуострова только через контрольно-пропускные пункты, расположенные на материковой части Украины, предварительно получив на это разрешение украинских государственных органов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Незаконный визит французских евродепутатов в оккупированный Крым: Точицкий просит руководство Европарламента отреагировать

"Прокуратура Автономной Республики Крым осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту незаконного посещения иностранными общественными и государственными деятелями территории Крыма по ст. 332-1 УК Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее)", - говорится в сообщении.

Напомним, первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джаппарова на встрече с послом Франции в Украине Этьеном де Понсен 30 июня обратила внимание на информацию о визите группы французских депутатов Европарламента во главе с Тьерри Мариани в оккупированный Россией Крым и попросила официальной реакции.

Этьен де Понсен со своей стороны подтвердил неизменную позицию официального Парижа по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, в том числе в рамках ООН и других международных организаций, а также заверил, что передаст в МИД Франции обращения Эмине Джеппар по поездке французских депутатов Европарламента в Крым.

Также читайте: Украине нужен Крым, а не компенсация от России за захваченный полуостров, - Кулеба

Автор: 

Крым (26404) прокуратура (5015) Франция (3519)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+4
В Украине открыли уголовное производство по факту незаконного визита в оккупированный Крым французских депутатов, - спикер прокуратуры АРК Диденко - Цензор.НЕТ 2995
показать весь комментарий
30.06.2020 22:27
+2
Путин все просчитал, когда вместо Англии и США (пункт 6 Будапештского Меморандума, где они были обязаны проводить "консультации") в Нормандский формат пригласил наших злейших врагов, Германию и Францию.

У левых и прочих еврокомиссаров Путин - этакий гейский альфа-самец.
показать весь комментарий
30.06.2020 23:44
+1
А вы всё ещё считаете Новый Троистый Союз "Гермофрарашия" другом Новой Атланты?Фашня прежней не бывает.
показать весь комментарий
30.06.2020 22:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Теперь французы в Крым. Опять проблемы с транзитом в обход Украины.
показать весь комментарий
30.06.2020 22:27 Ответить
В Украине открыли уголовное производство по факту незаконного визита в оккупированный Крым французских депутатов, - спикер прокуратуры АРК Диденко - Цензор.НЕТ 2995
показать весь комментарий
30.06.2020 22:27 Ответить
А вы всё ещё считаете Новый Троистый Союз "Гермофрарашия" другом Новой Атланты?Фашня прежней не бывает.
показать весь комментарий
30.06.2020 22:53 Ответить
Сейчас весь Интерпол бросится ловить этих несчастных европроститутов!
показать весь комментарий
30.06.2020 23:05 Ответить
Путин все просчитал, когда вместо Англии и США (пункт 6 Будапештского Меморандума, где они были обязаны проводить "консультации") в Нормандский формат пригласил наших злейших врагов, Германию и Францию.

У левых и прочих еврокомиссаров Путин - этакий гейский альфа-самец.
показать весь комментарий
30.06.2020 23:44 Ответить
наших злейших врагов, Германию и Францию.

Ухахахахахаах!!!!! Чувак, я это заскринил!!! шедевр!
показать весь комментарий
30.06.2020 23:50 Ответить
Ахаха! Давай, скринь!!! Я тоже заскриню, чувачелло!! Это новый Ося Бендер нарисовался, заграница нам поможет!!! (Как проржешься, поймешь, что самые последовательные противники евроинтеграции - Германия и Франция)
показать весь комментарий
30.06.2020 23:56 Ответить
То есть Германия и Франция самые последовательные противники евроинтеграции, и тпоэтому - злейшие враги Украины? Ты, шо, Андрюша - дурак?
показать весь комментарий
01.07.2020 00:01 Ответить
Браво, переход на личности и уровень дискуссии "сам дурак". Бурятец, ты уже спалился на Крымском мосте, так что не пыхти. Чему вас там в Лахте учат....
показать весь комментарий
01.07.2020 00:10 Ответить
 
 