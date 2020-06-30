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Новости Коронавирус и карантин
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Мы не исключаем закрытия курортов, в том числе Одессы, если число инфицированных будет расти, - Степанов

Мы не исключаем закрытия курортов, в том числе Одессы, если число инфицированных будет расти, - Степанов

В Украине могут закрыть курорты, в частности Одессу, из-за увеличения количества инфицированных COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире ТСН заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Конечно, возможно (закрытие курортов, в частности Одессы). Мы сейчас наблюдаем увеличение в некоторых областях количества занятых коек.

Так, например, Закарпатье - это 71%. По больницам первой волны, мы разворачиваем больницы второй, третьей волны. Аналогично 56% - в Волынской области. Добираются до 50% - Ривненская, Винницкая, Львовская области, город Киев. И поэтому мы не исключаем, что можем рекомендовать, то есть вводить дополнительные ограничительные меры, чтобы преодолеть коронавирус", - отметил министр.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ни масок, ни соблюдения дистанции: Степанов не исключает вспышку коронавируса после выходных в Одессе. ВИДЕО

Автор: 

карантин (16729) курорт (119) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
Каких трупах? Может хватит уже этими несуществующими трупами запугивать людей?
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30.06.2020 22:35
+10
Ми не виключаємо закриття курортів, зокрема Одеси, якщо кількість інфікованих зростатиме, - Степанов - Цензор.НЕТ 3353 Ми не виключаємо закриття курортів, зокрема Одеси, якщо кількість інфікованих зростатиме, - Степанов - Цензор.НЕТ 6251- правильно закрывайте им еще и домашние курорты,европу закрыли, пусть почувствуют 73% ные что такое по приколу голосовать и "какаяразница" дома сидеть или отдыхать на море
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30.06.2020 22:37
+9
Ніхто нічого не закриє. Цей сезон буде самий жирний. Європа закрита, тому всі поїдуть в Одесу. А степашка хоче шоб одеські буржуї йому скинулись на мороженку, щоб він Одесу не закрив, от і весь кіпіш.
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30.06.2020 22:59
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Ну и кретиноид, срывает туристический сезон. Хороший губернатор, ческазать.
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30.06.2020 22:32 Ответить
Туристический сезон на трупах?
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30.06.2020 22:34 Ответить
Каких трупах? Может хватит уже этими несуществующими трупами запугивать людей?
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30.06.2020 22:35 Ответить
Вы давно в Одессе были ? По периметру Дерибасовской стоят мобильные крематории, а возле Ибицы в Аркадии дежурят не менее 10 ковидных скорых.
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30.06.2020 23:08 Ответить
Упоротое это ты, как и 73 % твоих собратьев)
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30.06.2020 23:52 Ответить
Быдло обычно не понимает иронии)

А это основной элехторат нынешнего гидранта)
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30.06.2020 23:54 Ответить
Онлайн - камера есть где -то поблизости ? Показать можешь ?
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01.07.2020 00:00 Ответить
Сейчас темно, не увидишь...
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01.07.2020 00:06 Ответить
Фонариком подсвети.
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01.07.2020 00:09 Ответить
А де Лєнка ополченка лежить?
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30.06.2020 22:32 Ответить
Точнее - под кем бедная ... ?
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30.06.2020 22:34 Ответить
Теперь Зеля не сможет искупаться в канализации Ланжерона?
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30.06.2020 22:32 Ответить
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30.06.2020 22:53 Ответить
лишь бы мальдивы не закрыли!)
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30.06.2020 22:34 Ответить
Зараз в тренді Оман.
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30.06.2020 22:48 Ответить
Санетар с коронавирусом борется смерительной рубашкой
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30.06.2020 22:35 Ответить
их задача - убить экономику
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30.06.2020 22:36 Ответить
Ми не виключаємо закриття курортів, зокрема Одеси, якщо кількість інфікованих зростатиме, - Степанов - Цензор.НЕТ 3353 Ми не виключаємо закриття курортів, зокрема Одеси, якщо кількість інфікованих зростатиме, - Степанов - Цензор.НЕТ 6251- правильно закрывайте им еще и домашние курорты,европу закрыли, пусть почувствуют 73% ные что такое по приколу голосовать и "какаяразница" дома сидеть или отдыхать на море
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30.06.2020 22:37 Ответить
Зря это сказал, теперь местные бандюки, которые зарабатывают на курортном сезоне миллионы, но платят копеечные налоги - будут на местах скрывать случаи. А в конце, в случае уже тотальной катастрофы - заблеют "это виноват зеееее, зеееее"
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30.06.2020 22:44 Ответить
Це щоб допомогти кримчанам.
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30.06.2020 22:49 Ответить
Ніхто нічого не закриє. Цей сезон буде самий жирний. Європа закрита, тому всі поїдуть в Одесу. А степашка хоче шоб одеські буржуї йому скинулись на мороженку, щоб він Одесу не закрив, от і весь кіпіш.
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30.06.2020 22:59 Ответить
Рабам - работать за 6 тысяч летом в масках. А как вы, зебилы хотели?
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30.06.2020 23:12 Ответить
Про зебилов не вам.
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30.06.2020 23:13 Ответить
не только Одесса . всё азовское побережье щимить начали . уже местные решают какую сумму собирать необходимо .
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30.06.2020 23:43 Ответить
Это тот случай, когда открываешь рот чисто ради открыть рот.

Я уже месяц живу в Затоке - загрузка дай бог 10%. Много людей приехало на длинные выходные, но вчера уже снова всё полупустое. В Одессе то же самое.

Чего шлёпать губами, если не знаешь предмета - непонятно.
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01.07.2020 09:02 Ответить
Максімка! Ти шо такій дєрзкій, як понос рєзкій?
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01.07.2020 10:21 Ответить
Я как одессит с этим категорически согласен!!!
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30.06.2020 23:07 Ответить
Харчеватся за что будешь согласный, вся Одесса за счет туризма держится.
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30.06.2020 23:13 Ответить
Это тебе кто такую чушь сказал ? В Одессе, к примеру, еще и рынок 7км есть, и порт, через который львиная часть грузов и авто заходят в Украину.
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30.06.2020 23:16 Ответить
7 км тоже закроют, ты что думал только курорты.
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30.06.2020 23:18 Ответить
Ну как бы не вся, а вот пробки в Одессе сейчас алес капут из за наплыва туристов (половина с которых, если бы не карантин, чухнула бы в Египет или Турцию). Там реально на дорогах сейчас глум. Потому то так одессит и пишет.
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30.06.2020 23:19 Ответить
Так и я об этом, если туризм в Одессе закроют, для бюджета это полная опа будет.
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30.06.2020 23:21 Ответить
Поправка: для городского бюджета.
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30.06.2020 23:23 Ответить
Всё верно, так и есть!
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01.07.2020 01:57 Ответить
Ми не виключаємо закриття курортів, зокрема Одеси, якщо кількість інфікованих зростатиме, - Степанов - Цензор.НЕТ 6510
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30.06.2020 23:11 Ответить
Степанов ты ещё не понял? Ты стрелочник, мальчик для бития, если есть УМ вали в отставку, иначе всех на тебя собак повесят.
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30.06.2020 23:12 Ответить
Степанов ещё не понял, что он не та ветвь власти, но за все ответит в полной мере.
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30.06.2020 23:14 Ответить
Кремлеботи ведуть інформаційну війну проти України стверджуючи що коронавірус це міф, не піддавайтесь кремлівській пропаганді, носіть маски в людяних місцях, та дотримуйтесь соціальній дистації👆
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30.06.2020 23:31 Ответить
Забейте этому идиоту осиновый кол. Он на ночь глядя из склепа вылез.
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01.07.2020 00:05 Ответить
Весь карантин были сплошные стенания, деньги заканчиваются, последние крошки доедаем, детей нечем кормить и тд...Теперь опять стенания - не можем поехать на заморские курорты а теперь и на свои.При таком " безденежье" и на своих отдыхать не копеечно. Удивительно,как удалось и на карантине просидеть и на курорты собрать.Наверно наша ментальность такая, и плакаться и прибедняться.)
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01.07.2020 00:08 Ответить
очень верно подметила пани Машева про ментальность: в Украине якобы все бедные убогие, но все лучшие испанские и турецкие курорты через 3-4 недели будут заполнены под завязку украинскими "нищими" туристами.
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01.07.2020 02:48 Ответить
Есть поговорка: кому-то щи пусты, а кому-то жемчуг мелкий. Но многим людям с этим карантинам, действительно очень тяжело и жрать нечего. Не ровняйте по тем, кто ездит на курорты-нищета дальше своего угла не пускает.
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01.07.2020 08:01 Ответить
Вы про стенания конкретных людей, одних и тех же? Или просто всё в кучу? Да, у кого-то последние крошки, это факт.
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01.07.2020 09:22 Ответить
Краще б реформами займався. А то, як попка-дурак сім раз на день про придуманий коронавірус триндить.
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01.07.2020 00:14 Ответить
Сонце і море завжди було користно для здоров'я.Тільки "міністр" дебіл може закривати для людей парки та море.Краще закрити міністра-кацапа в підвал на самоїзоляцію та нехай там сидить поки не здохне.
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01.07.2020 00:22 Ответить
Организовывют весь этот ковид олигархи посмотрите на их ТВ каналы. Такая возможность для критики власти но они как партизаны на допросе молчат. Нет такой отмашки. Только был бы жив ковид и нет других проблем . Вот их песня. Геть прихвостнив олигархии.
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01.07.2020 04:08 Ответить
"Мы не исключаем закрытия курортов, в том числе Одессы, если число инфицированных будет расти, - Степанов"

Верно, закрыть - это не очистные каниализационные сооружения строить, в море г*вно сливать привычнее как-то.
Давай, Степанов, лопочи еще про 'закрыть', 'запретить' и так далее, мы слушаем.

Я правильно понимаю, что в Украине сейчас президентствует и премьерствует "Ермак Степанович Зеленский"?
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01.07.2020 06:28 Ответить
 
 