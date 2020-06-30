"Мы не исключаем закрытия курортов, в том числе Одессы, если число инфицированных будет расти, - Степанов"

В Украине могут закрыть курорты, в частности Одессу, из-за увеличения количества инфицированных COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире ТСН заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Конечно, возможно (закрытие курортов, в частности Одессы). Мы сейчас наблюдаем увеличение в некоторых областях количества занятых коек.

Так, например, Закарпатье - это 71%. По больницам первой волны, мы разворачиваем больницы второй, третьей волны. Аналогично 56% - в Волынской области. Добираются до 50% - Ривненская, Винницкая, Львовская области, город Киев. И поэтому мы не исключаем, что можем рекомендовать, то есть вводить дополнительные ограничительные меры, чтобы преодолеть коронавирус", - отметил министр.

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