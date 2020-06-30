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Мы не исключаем закрытия курортов, в том числе Одессы, если число инфицированных будет расти, - Степанов
В Украине могут закрыть курорты, в частности Одессу, из-за увеличения количества инфицированных COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире ТСН заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Конечно, возможно (закрытие курортов, в частности Одессы). Мы сейчас наблюдаем увеличение в некоторых областях количества занятых коек.
Так, например, Закарпатье - это 71%. По больницам первой волны, мы разворачиваем больницы второй, третьей волны. Аналогично 56% - в Волынской области. Добираются до 50% - Ривненская, Винницкая, Львовская области, город Киев. И поэтому мы не исключаем, что можем рекомендовать, то есть вводить дополнительные ограничительные меры, чтобы преодолеть коронавирус", - отметил министр.
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+10 Олег Бондаренко #472412
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А это основной элехторат нынешнего гидранта)
Я уже месяц живу в Затоке - загрузка дай бог 10%. Много людей приехало на длинные выходные, но вчера уже снова всё полупустое. В Одессе то же самое.
Чего шлёпать губами, если не знаешь предмета - непонятно.
Верно, закрыть - это не очистные каниализационные сооружения строить, в море г*вно сливать привычнее как-то.
Давай, Степанов, лопочи еще про 'закрыть', 'запретить' и так далее, мы слушаем.
Я правильно понимаю, что в Украине сейчас президентствует и премьерствует "Ермак Степанович Зеленский"?