РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9947 посетителей онлайн
Новости
864 6

С начала года в детских садах Украины созданы 2,4 тыс. новых мест, - Минобразования

С начала года в детских садах Украины созданы 2,4 тыс. новых мест, - Минобразования

По состоянию на июнь 2020 года в детских садах Украины созданы 2 396 дополнительных мест

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

Больше всего дополнительных мест для детей дошкольного возраста в 2020 году созданы в:

  • Запорожской области - 435 мест;
  • Киеве - 435 мест;
  • Киевской области - 345 мест;
  • Тернопольской области - 330 мест;
  • Львовской области - 195 мест.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решение, водить ли ребенка в детсад, родители должны принимать, учитывая риски, - Степанов

Дополнительные места в детсадах были создано путем:

  • открытие частных детских садов - 27 заведений, 1 084 место;
  • реконструкции детских садов - 7 заведений, 345 мест;
  • открытие детсадов в приспособленных помещениях - 7 заведений, 151 место;
  • открытие дополнительных групп в функционирующих детских садах - 22 группы, 445 мест;
  • открытие групп с кратковременным пребыванием детей - 5 групп, 70 мест.

Также смотрите: Годовалый ребенок умер в нелегальных частных яслях в Запорожье, - СМИ. ВИДЕО

Автор: 

детсад (429) Минобразования (1737)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Но детсады будут работать дистанционно)))
показать весь комментарий
30.06.2020 23:06 Ответить
Когда сады будут работать так, как раньше без этих придурастых ограничений.
показать весь комментарий
30.06.2020 23:08 Ответить
О каких ограничениях речь?
показать весь комментарий
01.07.2020 00:12 Ответить
это типа намёк, что можно снимать презервативы?)
показать весь комментарий
01.07.2020 00:48 Ответить
Державною мовою попрошу! Чи це блог російської діаспори???? Ну, а за дитячі садочки наш прєЗЄдєнт дбає мабуть тому, що має малих дітей! Бо за військових "уклоніст" не дуже дбає... ))
показать весь комментарий
01.07.2020 03:17 Ответить
не варто переживати: у садочках вивільниться додаткова кількість місць, коли влада нарешті проторпедує скорочення виплат неякісним дітям.
показать весь комментарий
01.07.2020 05:27 Ответить
 
 