С начала года в детских садах Украины созданы 2,4 тыс. новых мест, - Минобразования

По состоянию на июнь 2020 года в детских садах Украины созданы 2 396 дополнительных мест

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

Больше всего дополнительных мест для детей дошкольного возраста в 2020 году созданы в:

Запорожской области - 435 мест;

Киеве - 435 мест;

Киевской области - 345 мест;

Тернопольской области - 330 мест;

Львовской области - 195 мест.

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Дополнительные места в детсадах были создано путем:

открытие частных детских садов - 27 заведений, 1 084 место;

реконструкции детских садов - 7 заведений, 345 мест;

открытие детсадов в приспособленных помещениях - 7 заведений, 151 место;

открытие дополнительных групп в функционирующих детских садах - 22 группы, 445 мест;

открытие групп с кратковременным пребыванием детей - 5 групп, 70 мест.

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