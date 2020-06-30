С начала года в детских садах Украины созданы 2,4 тыс. новых мест, - Минобразования
По состоянию на июнь 2020 года в детских садах Украины созданы 2 396 дополнительных мест
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования.
Больше всего дополнительных мест для детей дошкольного возраста в 2020 году созданы в:
- Запорожской области - 435 мест;
- Киеве - 435 мест;
- Киевской области - 345 мест;
- Тернопольской области - 330 мест;
- Львовской области - 195 мест.
Дополнительные места в детсадах были создано путем:
- открытие частных детских садов - 27 заведений, 1 084 место;
- реконструкции детских садов - 7 заведений, 345 мест;
- открытие детсадов в приспособленных помещениях - 7 заведений, 151 место;
- открытие дополнительных групп в функционирующих детских садах - 22 группы, 445 мест;
- открытие групп с кратковременным пребыванием детей - 5 групп, 70 мест.
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